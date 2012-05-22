Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Resident Evil
Компьютерная игра (survival horror)
|22.05.2012
|О Российском релизе Resident Evil 6
|11.05.2012
|Resident Evil: Operation Raccoon City для РС в печати
|06.03.2012
|Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты
|25.02.2012
|РС-версия Resident Evil: Operation Raccoon City позже консольных
|25.01.2012
|Resident Evil 6 в России
|11.01.2012
|Resident Evil: Operation Raccoon City. Видео
|17.12.2011
|Resident Evil: Operation Raccoon City. Видео и скриншоты
|01.11.2011
|Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты
|31.10.2011
|Дата выхода Resident Evil: Operation Raccoon City
|20.07.2011
|Resident Evil: Operation Raccoon City в России
Публикаций - 66, упоминаний - 78
Resident Evil упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Capcom 270 33
|1С-СофтКлаб - SoftClub 1091 11
|EA - Electronic Arts 1223 5
|Nintendo 610 4
|Sony 5559 4
|Microsoft Corporation 20967 3
|Новый диск 665 3
|1С 5008 3
|Apple Inc - Эппл Рус 10090 2
|id Software 115 2
|ZeniMax Media 19 2
|REvil - Хакерская группировка 30 2
|Ubisoft 711 2
|Nvidia Corp 3010 2
|Bethesda Softworks 221 2
|Wargaming 103 2
|Zoom Int - Zoom Video Communications 933 2
|AMD - Advanced Micro Devices 3488 2
|Марс ФГУП НПО 1021 2
|Twitter 2280 2
|Kaseya 25 1
|Midway 69 1
|Eidos Interactive 207 1
|NCsoft 97 1
|Square Enix 186 1
|Intel Corporation 10779 1
|MSI - Micro-Star International 474 1
|Shenzhen GPD Technology 2 1
|Quanta Computer 197 1
|Rockstar Games 239 1
|SEC Consult Services 1271 1
|HP Inc. 5098 1
|SEGA 362 1
|Sophos 386 1
|Crytek 143 1
|Acer Group 2178 1
|Lenovo Group 1993 1
|Meta - Facebook 4113 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 1
|ASRock 35 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 91 1
|eBay Inc 1559 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1580 1
|Walt Disney Company 490 1
|EPIC Telecom Invest 141 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 210 1
|Sony Pictures Entertainment 133 1
|Президент Российской Федерации 1716 1
|U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 1
|U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 251 1
|Путин Владимир 2412 1
|Мельникова Анастасия 173 1
|Толстой Лев 23 1
|Henkelman Scott - Херкельман Скотт 8 1
|Biden Joe - Байден Джо 35 1
|Лахова Олеся 35 1
|Барышников Николай 16 1
|Русский язык 1653 3
|Дед Мороз 151 2
|OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
|ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 1
|AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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