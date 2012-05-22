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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Resident Evil
Компьютерная игра (survival horror)



22.05.2012 О Российском релизе Resident Evil 6
11.05.2012 Resident Evil: Operation Raccoon City для РС в печати
06.03.2012 Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты
25.02.2012 РС-версия Resident Evil: Operation Raccoon City позже консольных
25.01.2012 Resident Evil 6 в России
11.01.2012 Resident Evil: Operation Raccoon City. Видео
17.12.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Видео и скриншоты
01.11.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты
31.10.2011 Дата выхода Resident Evil: Operation Raccoon City
20.07.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City в России

Публикаций - 66, упоминаний - 78

Resident Evil упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Capcom 270 33
1С-СофтКлаб - SoftClub 1091 11
EA - Electronic Arts 1223 5
Nintendo 610 4
Sony 5559 4
Microsoft Corporation 20967 3
Новый диск 665 3
5008 3
Apple Inc - Эппл Рус 10090 2
id Software 115 2
ZeniMax Media 19 2
REvil - Хакерская группировка 30 2
Ubisoft 711 2
Nvidia Corp 3010 2
Bethesda Softworks 221 2
Wargaming 103 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 933 2
AMD - Advanced Micro Devices 3488 2
Марс ФГУП НПО 1021 2
Twitter 2280 2
Kaseya 25 1
Midway 69 1
Eidos Interactive 207 1
NCsoft 97 1
Square Enix 186 1
Intel Corporation 10779 1
MSI - Micro-Star International 474 1
Shenzhen GPD Technology 2 1
Quanta Computer 197 1
Rockstar Games 239 1
SEC Consult Services 1271 1
HP Inc. 5098 1
SEGA 362 1
Sophos 386 1
Crytek 143 1
Acer Group 2178 1
Lenovo Group 1993 1
Meta - Facebook 4113 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 1
ASRock 35 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 91 1
eBay Inc 1559 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1580 1
Walt Disney Company 490 1
EPIC Telecom Invest 141 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 210 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
Президент Российской Федерации 1716 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 251 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 219 7
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 470 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1007 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2108 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 47 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 787 1
VRS - Variable-Rate Shading 4 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 247 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 234 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4044 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 563 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1066 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4006 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3540 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10068 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2024 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 427 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 371 1
USB Type-C - USB-C 994 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4881 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6272 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 21
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3319 21
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 258 6
Nintendo Wii - игровая консоль 755 6
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 66 5
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 233 4
Nintendo GameCube - игровая приставка 90 3
Epic Games Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 92 3
God of War - компьютерная игра 32 2
Microsoft Xbox Live 281 2
Wargaming World of Tanks 153 2
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 105 2
Nvidia GeForce GTX 3056 2
AMD Radeon R - Серия видеокарт 76 2
Nintendo 3DS - портативная консоль 72 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 518 2
Nintendo DS - игровая консоль 321 2
Microsoft DirectX 574 1
Microsoft DirectX Raytracing - Microsoft DXR 8 1
AMD Radeon Anti-Lag 2 1
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 9 1
EA The Sims - компьютерная игра 113 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 42 1
EA Dead Space - компьютерная игра 62 1
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 70 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 192 1
EA Madden NFL - Компьютерная игра 13 1
AMD Infinity Cache 3 1
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 68 1
Watch Dogs: Legion - Компьютерная игра (action-adventure) 4 1
id Software RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 55 1
Метро: исход - Metro Exodus - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 2 1
Sony Playstation Dualshock 24 1
Sony Playstation Store 45 1
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 56 1
Samsung Gear VR 23 1
Sinclair ZX Spectrum 23 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 612 1
Apple iPhone 3 400 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 39 1
Путин Владимир 2412 1
Мельникова Анастасия 173 1
Толстой Лев 23 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 8 1
Biden Joe - Байден Джо 35 1
Лахова Олеся 35 1
Барышников Николай 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 24
Россия - Российская федерация - РФ 82140 15
Япония 7885 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10857 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11585 3
Европа 7245 3
Северная Америка 2577 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12021 1
Канада 3049 1
Великобритания - Лондон 1839 1
Луна 1155 1
США - Калифорния - Сан-Диего 285 1
США - Луизиана - Новый Орлеан 80 1
США - Гавайи - Гавайские острова 226 1
Русский язык 1653 3
Дед Мороз 151 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
BleepingComputer - Издание 128 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
Bloomberg 935 1
Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 143 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
TechRadar 72 1
The Independent 26 1
DailyTech 95 1
Reg Hardware 91 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 39 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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