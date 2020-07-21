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Rambler
LiveJournal
Живой Журнал
ЖЖ



21.07.2020 LiveJournal переходит в смартфоны
11.11.2015 В Казахстане возобновлена работа LiveJournal после 4 лет блокировки
23.04.2014 Google и ЖЖ безнаказанно игнорируют Генпрокуратуру
13.03.2014 Генпрокуратура заблокировала оппозиционные интернет-СМИ и ЖЖ Навального
03.02.2014 Генпрокуратура приступила к зачистке ЖЖ и демотиваторов
19.09.2013 «Афиша-Рамблер-SUP» объявила о новых назначениях и стратегических изменениях в LiveJournal
09.08.2013 LiveJournal и SmartNews обновили топ ЖЖ
28.03.2013 Rambler объединяется с ЖЖ
30.10.2012 В ЖЖ стала доступна новая страница ленты друзей
10.10.2012 «Мегафон» породнился с ЖЖ
03.08.2012 В LiveJournal появилась возможность персонализировать рейтинг записей
17.07.2012 Российские власти требуют отключить домены Livejournal.com и Youtube.com
19.06.2012 LiveJournal запустил новую систему перепостов и ряд других нововведений
19.03.2012 Блог-сервис LiveJournal пережил сбой в работе
22.02.2012 LiveJournal запустил новую систему расчета рейтингов по социальному капиталу
10.02.2012 LiveJournal восстановит все блоги, закрытые за накрутки рейтинга
20.01.2012 Вышло приложение LiveJournal для Nokia на базе Symbian и Meego
19.12.2011 Хакеры взломали блог Бориса Акунина в ЖЖ
12.12.2011 LiveJournal запустил новый дизайн формы комментирования
28.11.2011 LiveJournal снова находится под DDoS-атакой
21.11.2011 ЖЖ отказывается от рекламы и переходит в XXI век
17.11.2011 ЖЖ сменил руководство
28.10.2011 «Альфа-Банк» и LiveJournal запустили спецпроект «Деньги»
22.08.2011 В Казахстане заблокировали LiveJournal и LiveInternet
01.08.2011 DDoS-атаки на LiveJournal прекратились
27.07.2011 LiveJournal снова подвергается мощным DDoS-атакам
25.07.2011 «Живой журнал» переживает сбой в работе
30.06.2011 Записи в ЖЖ можно будет сделать популярными за деньги
30.06.2011 LiveJournal разрешил благодарить авторов понравившихся постов
10.06.2011 LiveJournal интегрировался с Google
10.06.2011 LiveJournal расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии
16.05.2011 LiveJournal откроет представительство в Киеве
13.05.2011 Пользователям Facebook и «ВКонтакте» разрешили писать в ЖЖ без регистрации
22.04.2011 LiveJournal компенсировал ущерб от DDoS-атак владельцам платных аккаунтов
21.04.2011 ЖЖ сам назначит ботов и удалит их комментарии
20.04.2011 «Живой журнал» запустил новую систему борьбы со спамом
19.04.2011 «Билайн» сделал трафик с LiveJournal бесплатным для своих абонентов
08.04.2011 Оффлайн-акция в поддержку LiveJournal провалилась
07.04.2011 DDoS ЖЖ назвали вооруженной атакой на типографию
06.04.2011 «Живой журнал» подвергается очередной DDoS-атаке

Публикаций - 489, упоминаний - 1193

Rambler упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta - Facebook 4129 83
Yandex - Яндекс 4577 78
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 77
Twitter 2291 71
Google LLC 9436 53
VK - Mail.ru Group 2812 52
Rambler Group - Рамблер ГК 757 35
Microsoft Corporation 21009 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 21
Yahoo! 3468 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 13
Telegram Group 744 9
Apple Inc - Эппл Рус 10118 9
Nokia Corporation 5235 9
AOL Inc 1482 7
Dell EMC 4472 5
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 5
Yota - Скартел 703 5
Dr.Web - Доктор Веб 1171 5
Акадо Телеком - Комкор 771 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 410 4
Fly 154 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 3
Армада - РБК софт 667 3
Brand Analytics 25 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 3
Anonymous - Хакерская группировка 55 3
Казахтелеком 306 3
АФК Система ПАО 1622 3
InfoWatch - Инфовотч 823 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT 350 3
Sony 5561 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 226 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 3
Lenovo Group 2000 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 3
Cisco Systems 4639 2
LinkedIn 548 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 12
Евросеть 1342 12
Era Capital 12 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 6
A&NN 14 6
Альфа-Банк 1332 4
Почта России ПАО 1779 4
Студия Артемия Лебедева 41 4
Связной ГК 1084 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 3
Флибуста 28 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 368 3
ВТБ24 622 3
HeadHunter Group - HH Group 385 3
Авто.ру - Auto.ru 77 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 288 3
ЮКОС НК 104 2
A&NN Investments 5 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 2
Citibank - Ситибанк 250 2
Норникель - Норильский никель 259 2
Garsdale Services 36 2
DST - Digital Sky Technologies 84 2
Альфа-Групп 588 2
Формула Кино - Синема Парк 24 2
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 144 2
Национальный банк Траст 110 2
Telconet Capital 24 2
Beiten Burkhardt 62 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 2
РУСАЛ - Объединённая компания 32 2
РЖД - Российские железные дороги 1328 2
РСХБ - Россельхозбанк 198 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 1
AliExpress 292 1
Открытие ФК 567 1
Wildberries 150 1
Почта Банк 304 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 22
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 9
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 6
Верховный суд Российской Федерации 289 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 5
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 65 4
Президент Российской Федерации 1729 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 3
Администрация Президента РФ 325 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 3
Правительство РФ 2657 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 295 3
Роснано 619 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 44 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 2
Районный суд Москвы 148 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 2
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 38 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 252 1
СБУ - Служба безопасности Украины 65 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 100 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 83 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 275 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Единая Россия - Политическая партия 218 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 35 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 193 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
Демократическая политическая партия США 51 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
ЛДПР 97 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 28
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 12
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 34 8
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9114 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3074 8
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 127 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6286 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1075 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4889 5
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1141 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 609 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 389 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1123 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 618 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4056 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2646 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 223 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 148 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 650 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 923 3
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 162 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 133 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1034 3
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 133 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 399 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1393 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1892 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 685 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 248 2
НИР - Научно-исследовательская работа 173 2
VK - Mail.ru Одноклассники 976 51
Google YouTube - Видеохостинг 2175 45
LiveInternet - блог-платформа 144 39
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 809 24
Google Android 11666 22
Microsoft Windows 10 10127 21
Myspace - социальная сеть 607 20
Cisco Jabber - Мессенджер 124 15
Apple iOS 6242 14
Google Blogger - Google BlogSpot 88 14
WordPress 187 13
QIP - Мессенджер 98 12
Google Gmail 777 12
Symbian OS 1387 10
Apple iPhone - серия смартфонов 5822 10
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 104 10
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 10
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 9
Linux OS 7206 9
Яндекс Я.ру - Блог-платформа для ведения блогов 13 9
Flickr - Фотохостинг 239 8
Google+ Социальная сеть 199 8
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 8
Microsoft Skype 1885 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1278 7
Java - Язык программирования 2399 7
Microsoft Windows 7 1731 7
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1671 6
Мамба - Mamba - Служба знакомств 96 6
Microsoft Windows XP 2285 6
TechMedia Мой Круг 31 6
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 239 6
Google Talk - Google Chat 157 6
Apple macOS 1229 6
Microsoft Edge - браузер 1773 5
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 5
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США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 5
Азия - Азиатский регион 3153 5
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 5
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 189 4
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1018 4
Австралия - Австралийский Союз 2654 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 904 4
Европа 7261 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 84
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 10
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 10
Русский язык 1657 7
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 4
Пиратство - Авторское право 262 3
Английский язык 374 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 20 2
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 27 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1497 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
Федеральное законодательство 355 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 168 2
Антитеррор 66 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 2
Образование в России 552 2
Болезнь Паркинсона 101 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 1
Коррупция 30 1
White list - Белый список 42 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
Черный юмор 3 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
Trade-in 59 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1224 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 119 18
РИА Новости 719 18
Wikipedia - Википедия 398 16
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 13
Ramber - Чемпионат.com - Championat.com 19 11
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 10
Коммерсантъ - Издательский дом 791 10
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