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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rambler
LiveJournal
Живой Журнал
ЖЖ
Публикаций - 489, упоминаний - 1193
Rambler упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Носик Антон 100 29
|Мамут Александр 126 26
|Дронов Илья 18 18
|Навальный Алексей 60 18
|Медведев Дмитрий 1590 18
|Клименко Герман 46 17
|Путин Владимир 2442 12
|Алкснис Виктор 66 12
|Овчинников Борис 126 10
|Терентьев Савва 35 9
|Лебедев Артемий 63 9
|Усманов Алишер 254 9
|Щеголев Игорь 684 8
|Иванникова Светлана 9 7
|Рейман Леонид 1001 7
|Артамонова Анна 177 7
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 7
|Никифоров Николай 1131 6
|Чичваркин Евгений 158 6
|Касперский Евгений 286 5
|Дуров Павел 220 5
|Делицын Леонид 108 5
|Наумов Виктор 124 5
|Лапшина Екатерина 13 4
|Кочетков Владислав 247 4
|Собянин Сергей 220 4
|Кудрявцев Демьян 9 4
|Потанин Владимир 32 4
|Жаров Александр 169 4
|Яхин Юрий 24 4
|Лимонов Эдуард 6 3
|Шевяков Тимофей 5 3
|Абрамян Рафаэль 10 3
|Шендерович Эдуард 6 3
|Иванов Роман 15 3
|Мучник Феликс 67 3
|Хасис Лев 98 3
|Лейбов Роман 7 3
|Лугов Андрей 32 2
|Артемьев Тимур 31 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru