Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RU-Center Group
РСИЦ
Региональный сетевой информационный центр
Hosting Community
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 221, упоминаний - 479
RU-Center Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воробьев Андрей 125 59
|Панков Александр 61 36
|Колесников Андрей 78 25
|Солдатов Алексей 77 12
|Королюк Алексей 86 10
|Массух Илья 192 8
|Гребенников Сергей 28 6
|Платонов Алексей 13 6
|Щеголев Игорь 676 5
|Кузьмичев Андрей 5 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Шариков Сергей 46 5
|Путин Владимир 1821 4
|Плуготаренко Сергей 50 4
|Созонов Алексей 12 4
|Скворцов Алексей 7 4
|Дворкович Аркадий 169 3
|Сачков Илья 105 3
|Ганеева Эльза 10 3
|Хинштейн Александр 50 3
|Захаров Дмитрий 35 3
|Савельев Андрей 8 3
|Якушев Михаил 15 3
|Васильев Павел 10 3
|Солдатова Галина 8 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Рейман Леонид 410 2
|Давыдов Денис 32 2
|Соколов Алексей 121 2
|Левин Леонид 83 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Миронов Сергей 41 2
|Рыжиков Сергей 95 2
|Климов Александр 8 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Наумов Виктор 64 2
|Беневоленский Евгений 3 2
|Круковер Илья 2 2
|Колесникова Мария 8 2
|Каплун Герман 38 2
|Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 2
|IDC - International Data Corporation 2711 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758259, в очереди разбора - 661949.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758259, в очереди разбора - 661949.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru