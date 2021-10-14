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RU-Center Group
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14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев 2
27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 6
31.08.2021 РБК внезапно решил продать Ru-Center 2
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 1
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 1
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета 1
10.09.2020 Компания Harman отсудила домен JBL.ru у киберсквоттеров 6
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 1
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 1
21.02.2020 40% доменов и 20% размещённых сайтов в .RU: новые вершины REG.RU на рынке хостинга и доменов 1
23.01.2020 Новая метрика на StatOnline.ru для хостинг-провайдеров: оценка скорости отклика сайтов 1
25.12.2019 Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело 1
20.09.2019 Домены в Рунете можно будет регистрировать через портал госуслуг 1
06.08.2019 ФСБ получила право разделегировать домены без суда 1
05.08.2019 Samsung готовит массовый геноцид российских интернет-магазинов 3
31.10.2018 «Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов 1
23.03.2018 Власти ополчились на регулятора зон .RU и .РФ 1
01.11.2017 Седьмая международная конференция WHD.moscow пройдет 9 ноября 1
05.10.2017 Обход правил: В Рунете нашли интересный способ перехвата доменов 1
23.11.2016 Неделя до международной конференции для хостинг-провайдеров WHD.moscow 1
08.11.2016 Заблокирован самый популярный порнотрекер России 1
03.11.2016 Власти собрались запретить самый популярный порнотрекер России 1
05.07.2016 В зоне .РУС зарегистрировано более 11 тыс. доменов 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
07.12.2015 Власти взяли под контроль регулятора доменных зон .Ru и .РФ 1
13.10.2015 Андрей Воробьев стал новым директором «Координационного центра национального домена сети интернет» 1
12.10.2015 Регулятору доменных зон .Ru и .РФ сменили директора 2
06.10.2015 Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ 7
16.09.2015 Ru-Center открыл регистрацию доменов в зоне .BANK 2
11.09.2015 В Москве прошла международная конференция для хостеров и сервис-провайдеров WorldHostingDay Moscow 2015 1
02.09.2015 3 сентября стартует приоритетная регистрация в домене .РУС 1
25.08.2015 В Москве состоится международная конференция для хостинг-провайдеров WHD.moscow 1
04.08.2015 «Хомнет консалтинг» перевел «Хомнет:МСФО» на редакцию 3.0 для РБК 1
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 2
02.12.2014 В доменах .MOSCOW и .МОСКВА ожидается 300-500 тыс. регистраций 1
25.11.2014 Стартовал онлайн-конкурс «Интернешка» 1
17.11.2014 Правительство Москвы выбрало Webnames.ru в качестве регистратора для доменов .MOSCOW и .МОСКВА 1
05.11.2014 Cтартовал прием заявок на домены .TATAR от всех желающих в Ru-Center 2

Публикаций - 221, упоминаний - 479

RU-Center Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 14
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 10
VK - Mail.ru Group 2482 10
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 10
Yandex - Яндекс 4100 9
Salenames 11 9
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 8
Microsoft Corporation 11039 8
Акадо Телеком - Комкор 606 7
Facebook 3765 6
Apple Inc - Эппл Рус 7685 6
Rambler Group - Рамблер ГК 484 5
1С-Битрикс 344 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 70 4
IBM 3530 4
Masterhost - Мастерхост 27 4
Google LLC 7135 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 3
РТКомм.ру 156 3
Twitter 2204 3
Parallels Holdings 470 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 3
ISPsystem - ИСПсистем 12 3
Синтерра - Synterra 564 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 2
Xerox 512 2
Telia Company 348 2
Canon 554 2
GlobalSign - удостоверяющий центр 4 2
Yahoo! 1092 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Timeweb - ТаймВэб 13 2
AMT Group - АМТ-Груп 167 2
Verisign 59 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 2
Samsung Electronics 5641 2
ОНЭКСИМ ГК 35 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Expedia Group 40 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 4 1
КапиталЪ ИФД 10 1
Maximum Education 2 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 17 1
Lexus 36 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 27 1
TripAdvisor 33 1
Метрополис ТРК 29 1
Фонд информационной демократии 27 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Почта России ПАО 1570 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 1
DST Global 165 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 1
LinkedIn 520 1
BMW 248 1
Marshall Capital Partners 63 1
Аэрофлот 492 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Уралсиб Банк 389 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 14
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 34 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Администрация Президента РФ 267 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Счётная палата РФ 460 2
Россия-страна возможностей АНО 9 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Правительство Москвы 649 2
Правительство РФ 2200 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 1
Фонд президентских грантов 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
United States district court - Федеральные окружные суды США 21 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
МВД РФ Управление К 38 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 30
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 9
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 5 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 11
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
Punycode - кодировка - Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов 7 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 209 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 2
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 62 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 2
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 25 2
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 16 2
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 25 2
ASCII - American standard code for information interchange 16 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 61 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
ping - скорость отклика сети 30 1
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 12 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 59 1
System Clone - клонирование системы 9 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 38 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
FB2 - FictionBook 87 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Joomla CMS 73 4
WordPress 169 4
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 4
ByteDance TikTok 95 3
Pornolab - BitTorrent-трекер 11 3
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 3
VK - Mail.ru Одноклассники 856 3
Apple - App Store 2198 3
Google Android 10750 3
Apple iOS 5741 3
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 88 2
QIP - Мессенджер 87 2
Поддерживаю.РФ 8 2
Microsoft Windows 10 6622 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 35 2
Postfix - mail transfer agent 30 2
Азбука интернета 21 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 44 1
Apache HTTP Server 222 1
Drupal - CMS-система 68 1
UMI.CMS 48 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 1
Яндекс.Метрика 81 1
Яндекс.Новости 29 1
1С:Бухгалтерия 394 1
Microsoft Windows Server 2003 143 1
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 8 1
LovePlanet 9 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Google YouTube - Видеохостинг 1710 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple iPad 3263 1
Linux OS 4249 1
Apple macOS 922 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Воробьев Андрей 125 59
Панков Александр 61 36
Колесников Андрей 78 25
Солдатов Алексей 77 12
Королюк Алексей 86 10
Массух Илья 192 8
Гребенников Сергей 28 6
Платонов Алексей 13 6
Щеголев Игорь 676 5
Кузьмичев Андрей 5 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Шариков Сергей 46 5
Путин Владимир 1821 4
Плуготаренко Сергей 50 4
Созонов Алексей 12 4
Скворцов Алексей 7 4
Дворкович Аркадий 169 3
Сачков Илья 105 3
Ганеева Эльза 10 3
Хинштейн Александр 50 3
Захаров Дмитрий 35 3
Савельев Андрей 8 3
Якушев Михаил 15 3
Васильев Павел 10 3
Солдатова Галина 8 3
Никифоров Николай 1126 2
Рейман Леонид 410 2
Давыдов Денис 32 2
Соколов Алексей 121 2
Левин Леонид 83 2
Нащекин Алексей 111 2
Миронов Сергей 41 2
Рыжиков Сергей 95 2
Климов Александр 8 2
Комиссаров Алексей 17 2
Наумов Виктор 64 2
Беневоленский Евгений 3 2
Круковер Илья 2 2
Колесникова Мария 8 2
Каплун Герман 38 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 138
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 19
Германия - Федеративная Республика 3618 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 13
Австралия - Австралийский Союз 1121 12
Украина 3353 11
Азия - Азиатский регион 1512 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 6
Япония 2771 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 4
Европа 3736 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Россия - Красноярск 843 4
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Великое Герцогство Люксембург 216 4
Россия - Новокузнецк 175 4
Россия - Тульская область 752 3
Восточная Европа 1674 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Франция - Французская Республика 2116 3
Россия - Челябинск 768 3
Япония - Токио 287 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 3
Казахстан - Республика 2622 2
Беларусь - Белоруссия 2084 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 2
Россия - Свердловская область 805 2
Америка 456 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Россия - Новосибирская область 811 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 35
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 5
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Русский язык 976 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
Мошенничество 53 1
Пиратство - Авторское право 205 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Дед Мороз 58 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 15
РИА Новости 654 4
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 2
Российская газета 91 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
The Washington Post 109 1
Медуза - Meduza 18 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
PornHub 23 1
Rusbase 15 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
ZDnet 381 1
WikiLeaks 106 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 2
IDC - International Data Corporation 2711 1
CNews Analytics 1988 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 4
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
Всероссийский цифровой диктант 8 3
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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