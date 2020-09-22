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R-Style Softlab RS-Bank АБС



22.09.2020 R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП
03.06.2020 R-Style Softlab доработала систему RS-Incounting из состава RS-Bank
20.05.2020 R-Style Softlab предложила банкам функциональность ведения номинальных и эскроу-счетов
26.02.2020 R-Style Softlab обновит автоматизированную банковскую систему в Bank of Baku
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3
24.01.2019 R-Style Softlab и Asseco Georgia перевели Liberty Bank на АБС RS-Bank V.6
19.09.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6
29.08.2018 R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank
22.08.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в части учета вкладов физлиц в RS-Bank
08.08.2018 R-Style Softlab интегрировала RS-Bank V.6 с Abbyy PassportReader SDK
12.09.2017 АБС RS-Bank v. 5.5 поможет SMB-банкам предоставлять в ЦБ РФ данные о риске концентрации
12.07.2017 Банк «Алжан» автоматизировал свою деятельность с помощью АБС RS-Bank
06.07.2017 R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero
31.03.2017 Белгородсоцбанк намерен развивать ИТ-сервисы вместе с R-Style Softlab
03.03.2017 АБС RS-Bank V.6 адаптирована к новым требованиям законодательства РФ
16.01.2017 SMB-банки смогут информировать ФСФМ о подозрительных клиентах
29.12.2016 R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно»
27.12.2016 R-Style Softlab ускорила процедуру оформления кредитов в решении RS-Loans V.6
15.12.2016 Автоматизация «Национального банка сбережений» произведена с помощью решения от R-Style Softlab
01.11.2016 В АБС RS-Bank v.5.5 появилась возможность запрашивать в ФНС сведения о юрлицах и ИП
23.09.2016 R-Style Softlab предоставила банкам доступ к кредитным историям в режиме онлайн
14.07.2016 «Евразийский банк» подключил своих клиентов к валютным торгам на бирже через систему ДБО
12.07.2016 «Русский элитарный банк» автоматизировал деятельность якутского филиала на базе RS-Bank v. 5.5
07.07.2016 R-Style Softlab автоматизирует операционную деятельность «Национального банка сбережений»
02.06.2016 Тест-драйв в лаборатории IBM: ЦАБС RS-Bank V.6 выполнила 25 млн операций за один банковский день
13.05.2016 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в банк «Кредо Финанс»
28.04.2016 R-Style Softlab адаптировала RS-Bank для работы на серверах приложений Java EE
15.04.2016 R-Style Softlab перевела Меткомбанк на 31 сборку АБС RS-Bank V.6
25.02.2016 R-Style Softlab интегрировала ИТ-системы «Земского банка» через шину
15.01.2016 «БМВ Банк» перешел на новую технологию сопровождения АБС — RS-ID
23.10.2015 R-Style Softlab реализовала поддержку новой отчетной формы ЦБ в АБС RS-Bank v. 5.5
06.10.2015 Банк «Москва» автоматизировал работу с пластиковыми картами с помощью АБС RS-Bank v. 5.5
15.09.2015 R-Style Softlab перевела системообразующий модуль RS-Bank V.6 на новый интерфейс
19.08.2015 «Интеррасчет» перешла на АБС RS-Bank v. 5.5
11.08.2015 «Евразийский банк» в Москве перешел на АБС от R-Style Softlab
30.07.2015 R-Style Softlab реализовала поддержку новых требований законодательства в АБС RS-Bank v. 5.5
23.07.2015 R-Style Softlab перевела еще один модуль АБС на современный веб-интерфейс
22.07.2015 Хамкорбанк перешел на новую сборку АБС RS-Bank V.6
15.07.2015 В АБС RS-Bank V.6 появился портфельный учет ценных бумаг
25.06.2015 Пробизнесбанк выбрал веб-интерфейс для работы с модулями АБС

Публикаций - 266, упоминаний - 540

R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 565 253
Oracle Corporation 6018 29
R-Style - Эр-Стайл ГК 437 13
IBM - International Business Machines Corp 8925 9
Программный продукт ГК 3938 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 469 7
Diasoft - Диасофт 532 7
Крок - Croc 1613 5
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 119 4
OpenWay 53 4
SAP CIS - САП СНГ 820 3
ОТР 176 3
Инверсия 117 3
Intel Corporation 11247 3
ПрограмБанк 94 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1109 3
HP Inc. 5303 3
Telegram Group 804 3
Инфосистемы Джет 863 3
Бакка Софт - Bacca 14 2
БИС - Банковские информационные системы 81 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 457 2
Touch Instinct - Тачин 7 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2043 2
SafeTech - СэйфТек 47 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 162 2
Dell EMC 4724 2
Microsoft Corporation 22462 2
SAP SE 4571 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 2728 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 363 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 47 2
Meta Platforms - Facebook 4261 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 484 2
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1462 2
Oracle Siebel 344 1
Золотая Корона 352 1
Google LLC 10287 1
ПСБ - Промсвязьбанк 672 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5187 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 146 11
Пробизнесбанк АКБ 126 10
Альфа-Банк 1464 8
Глобэкс банк 32 8
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 7
Открытие ФК 2613 5
РСХБ - Россельхозбанк 228 5
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 23 5
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 27 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 89 4
НРД - Национальный расчетный депозитарий 112 4
Финсервис Банк 14 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1020 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 3
BMW Financial Services - БМВ Банк 10 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1703 3
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 2
НСПК - Национальная система платежных карт 392 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк 24 2
НБС - Национальный банк Сбережений 6 2
ВТБ - Транскредитбанк 97 2
Траст - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 143 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 135 2
ГПБ Белгазпромбанк 16 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 55 2
Citi - Citigroup 282 2
СМП банк - Северный морской путь 75 2
BMW Group 392 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 251 2
Совкомбанк ПАО 170 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 493 2
Visa International 1784 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 279 2
Fidelity 38 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2103 1
Western Union 120 1
Societe Generale - Росбанк 437 1
ВТБ - ВТБ24 655 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3249 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2156 23
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1449 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12721 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 549 13
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 292 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7965 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 577 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2146 3
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1469 3
Федеральное казначейство России 1315 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 960 3
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 31 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 130 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 70 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 821 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 45 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2517 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1000 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 740 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2139 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2333 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 574 75
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1С Первый Бит - БИТ.Финанс 126 2
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Microsoft Office 3235 2
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Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 1
Intel Itanium 612 1
Microsoft Dynamics CRM 524 1
ЕИСН - Единая информационная система нотариата 6 1
Diasoft Framework 21 1
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Назарова Анна 34 34
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Киперварг Галина 29 9
Галковский Андрей 25 9
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Фомичев Андрей 68 4
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Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
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Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
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Солнцев Михаил 8 1
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Иванов Виктор 20 1
Яковлев Дмитрий 11 1
Антошин Роман 4 1
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Огороднов Сергей 5 1
Соловьев Константин 6 1
Макрушин Денис 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 107650 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33681 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12490 25
Казахстан - Республика 4453 16
Таджикистан - Республика 725 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45700 11
Россия - СФО - Новосибирск 3262 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12378 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 950 6
Узбекистан - Республика 1280 5
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Казахстан - Алматы 482 4
Европа 11991 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11723 4
Армения - Республика 1107 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2045 4
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 3
Россия - ПФО - Самарская область 932 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2892 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 355 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 342 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2177 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 826 3
Беларусь - Белоруссия 3505 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2053 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 734 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1231 2
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 153 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 256 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2168 2
Украина 6174 2
Франция - Французская Республика 5617 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2119 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1041 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 256 2
Европа Восточная 2923 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 524 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 421 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 17531 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7679 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4161 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1974 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12106 10
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 68 9
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 15 8
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 256 6
Федеральное законодательство 1865 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1829 5
Денежные переводы 762 5
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 154 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 17427 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 658 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2433 5
Русский язык 5013 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1630 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1463 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3954 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 457 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2172 3
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 43 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1323 2
НКО - Некоммерческая организация 206 2
Человеческий фактор 1061 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 2
Кредитование 1324 1
Федеральный закон 328-ФЗ - О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации 1 1
Мошенничество - Махинации 1980 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 60 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 30 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 5 1
Экономический эффект 691 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 26 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 277 1
Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 30 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1631 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 493 1
Аутсорсинг 1263 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 364 1
Bloomberg 1009 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10440 1
Gartner 3300 4
IDC - International Data Corporation 4663 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3434 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 243 2
Strategy Analytics 283 1
CNews Mobile - рейтинг 12 1
Technavio 24 1
Moody's Investors Service 135 1
IBSi - IBS Intelligence 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1168 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180981, в очереди разбора - 972820.
Создано именных указателей - 74768.
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