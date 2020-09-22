Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
R-Style Softlab RS-Bank АБС
Публикаций - 266, упоминаний - 540
R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Френкель Лев 48 43
|Дробышевский Михаил 53 39
|Назарова Анна 34 34
|Каримов Ринат 28 25
|Киперварг Галина 29 9
|Галковский Андрей 25 9
|Болышев Максим 16 8
|Фомичев Андрей 68 4
|Рахмани Диана 8 4
|Киреева Ольга 6 4
|Овсянников Андрей 15 4
|Титов Александр 5 4
|Маркелов Константин 25 3
|Занин Виталий 22 3
|Пирогов Алексей 29 2
|Семчук Иван 12 2
|Костин Дмитрий 5 2
|Стятюгин Роман 28 2
|Павлов Евгений 17 2
|Оганесян Артак 31 2
|Алексеев Вячеслав 14 2
|Коваленко Александр 4 2
|Архипова Мария 18 2
|Власов Алексей 9 2
|Вещиков Алексей 3 2
|Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Киреев Александр 26 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
|Астахов Константин 23 1
|Сергеев Вячеслав 10 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Гольдберг Юлий 17 1
|Иванов Виктор 20 1
|Яковлев Дмитрий 11 1
|Антошин Роман 4 1
|Голенков Александр 4 1
|Огороднов Сергей 5 1
|Соловьев Константин 6 1
|Макрушин Денис 7 1
|Bloomberg 1009 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10440 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180981, в очереди разбора - 972820.
Создано именных указателей - 74768.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180981, в очереди разбора - 972820.
Создано именных указателей - 74768.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru