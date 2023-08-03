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QoS Quality of service Качество обслуживания QoE Quality of Experience Качество обслуживания


 

 


03.08.2023 МКБ внедрил контроль качества данных

й кредитный банк» (МКБ) запустил Data Quality (DQ)-платформу. Это внедрение позволит оптимизировать работу банка, а также улучшить клиентский опыт. Платформа поддерживает полностью автоматизированный контроль качества данных уже для 14 доменов, каждый из которых в совокупности содержит полную информацию о банковских продуктах. Система контролирует не только технические показатели качества д
28.01.2021 TP-Link начала продажи 10-гигабитного Ethernet-адаптера TX401 с поддержкой QoS. Цена

2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с. 10‑гигабитный порт Ethernet автоматически согласовывает скорость подключения, что делает переход на 10G плавным и незаметным. Также адаптер поддерживает технологию QoS – приоритизация программ, которая позаботится о наличии достаточной пропускной способности, и о том, чтобы во время игровой сессии сеть не была перегружена. Кроме того, в комплект поставки

19.03.2019 Kingston представила новую линейку корпоративных SSD Data Center 500

ок. Оба твердотельных накопителя серии DC500 отвечают требованиям Kingston к качеству обслуживания (QoS), чтобы обеспечить предсказуемую производительность произвольного ввода-вывода, а также п
28.01.2019 МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура»

«Анлим-ИТ» завершил внедрение программно-аппаратного комплекса «Аура», собственной разработки «Анлим-софт» (входит в ГК «Анлим»), в ГУ ЯНАО «МФЦ» «Мои документы». Благодаря проекту повысилось качество обслуживания граждан в организации, показатель удовлетворенности заявителей составляет 95%. Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр пре
27.09.2018 УАЗ усилил контроль качества продукции с помощью системы SOK 2.0

ов и кузовов. В окрасочном производстве качество продукции отслеживается на участках нанесения первичного грунта, полирования и окраски кузовов. Всего на заводе действует около 60 контрольных точек. «Контроль качества осуществляется по заданным параметрам. При этом система позволяет не только анализировать свойства создаваемой продукции, но и собирать статистику необходимую для оптимизации.
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen

одна из крупнейших сетей региональных аэропортов России, внедрила систему Naumen Service Desk. Реализация сервисного подхода в управлении процессами ИТ на базе развернутой системы повысила контроль и качество обслуживания 8 аэропортов, расположенных в таких городах, как Новосибирск, Томск, Кемерово, Чита, Тюмень, Пермь, Волгоград, Челябинск. Маршрутная сеть «Новапорт» представлена 149 город
10.10.2017 «Татэнергосбыт» повышает качество обслуживания клиентов с Abbyy FlexiCapture

еджерам, юристам, контакт-центру и подразделениям, отвечающим за расчеты с потребителями. В ближайшее время решение будет внедрено во всех филиалах компании. Это позволит нам повысить оперативность и качество обслуживания клиентов за счет доступа ко всей необходимой информации и документам в режиме реального времени», – сказал Хузин Рамиль Рафаэлевич, заместитель директора по информационным
10.01.2017 В «Росэлектронике» автоматизировали контроль качества оптронов

очередно по каждому параметру.В настоящее время на прибор «ИПО-1» (измеритель параметров оптронов) оформлена заявка на выдачу патента РФ на полезную модель оборудования, позволяющего автоматизировать контроль качества оптронов.Оптрон, или оптопара – электронный прибор, состоящий из излучателя света (светодиод) и фотоприемника (фототранзистор, фотодиод и проч.), связанных оптическим каналом

11.02.2016 Gemalto запускает решение для интернета вещей по отслеживанию смарт-объектов в режиме реального времени

Gemalto объявил о выходе на рынок предложения LinqUs IoT Quality of Service (QoS), комплексного решения, позволяющего операторам мобильной связи контролировать качество с
28.08.2015 Исследователи: За последний квартал у Apple резко снизилось качество обслуживания клиентов

Последняя позиция в рейтинге Качество обслуживания клиентов Apple в США за последние девять месяцев значительно упало, констатирует исследовательская компания StellaService. Если в IV квартале «яблочная компания» занимала

20.12.2013 МГТС улучшает скорость и качество обслуживания в офисах

Большинство рутинных операций можно выполнить самостоятельно - с помощью дистанционных сервисов, в том числе сервисов самообслуживания на сайте компании в «Личном кабинете». «МГТС стремится повысить качество обслуживания клиентов. Мы ожидаем, что с развитием дистанционных каналов, в первую очередь, Личного кабинета на сайте МГТС, клиентам будет проще оплачивать услуги и получать счета чере
14.02.2011 Бизнес-центр «Деловой» повышает качество обслуживания клиентов с помощью «БИТ:CRM 8»

Фирма «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила проект автоматизации бизнес-центра «Деловой» с помощью продукта «БИТ:CRM 8». В результате проекта компании удалось повысить качество обслуживания клиентов. «Деловой» включает в себя две структуры: переговорный центр в «Гостином дворе» и офисный центр в «Омега Плазе». Раньше на предприятии использовались электронные

27.01.2011 «Трест Гидромонтаж» оптимизировал контроль качества услуг с помощью «БИТ-Авробус:Служба качества 8»

орговля» (БИТ) завершили проект по внедрению специализированного решения «БИТ-Авробус:Служба качества 8» в компании «Трест Гидромонтаж», автоматизировав работу сотрудников отдела качества и обеспечив контроль качества предоставляемых услуг на всех этапах. «Трест Гидромонтаж» — комплексная инжиниринговая организация в области проектирования, производства, монтажа и сервисного обслуживания ги
23.05.2008 «Мосводоканал» доверил контроль качества «МЦФЭР-консалтинг»

нсалтинг» для МГУП «Мосводоканал» была разработана ИТ-стратегия развития КИСУ, определяющая основные направления развития ИТ предприятия на период с 2007-2011 гг. Также в 2007 г. компания осуществила контроль качества работ поставщиков ИТ при реализации КИСУ МВК – 1. В настоящий момент МВК осуществляет целый ряд проектов как связанных с созданием КИСУ, так и смежных, а именно - внедрение пе
22.11.2005 Wi-Fi претендует на масштабы WiMax

цией взаимодействия между точками доступа, сводятся к минимуму механизмы гарантии качества сервиса (QoS - Quality of Service). По мнению аналитиков, именно эти факторы вызвали столь бурный рост
17.04.2000 US West выплатила неустойку за низкое качество обслуживания и продолжила путь к слиянию с Qwest

Компания US West согласилась инвестировать $160 млн. в развитие телефонной сети штата Минессота и выплатить неустойку за низкое качество обслуживания. Тем самым US West подошла еще на один шаг ближе к получению разрешения на слияние с Qwest Communications International, оцениваемое в $57 млрд. US West столкнулась с серь
03.06.1999 VIPswitch предложила коммутатор 5 уровня QoS LAN/WAN IP Switch

Компания VIPswitch выпустила коммутатор слоя 5 QoS LAN/WAN IP Switch. Устройство имеет 36 портов и обеспечивает передачу видео, голосовых и цифровых данных в ЛВС и в глобальные сети, поддерживая при этом QоS и автоматически расставляя приор
19.05.1999 MIL 3 представила пакет OPNET Modeler 6.0 для проверки QoS устройств передачи данных по ATM, Frame Relay и IP сетям

Компания MIL 3 объявила о выпуске новой версии пакета OPNET Modeler 6.0. Он предназначен для проверки QoS-возможностей (quality-of-service) устройств, предназначенных для передачи голосовой и мультимедийной информации по ATM, Frame Relay и IP сетям. Цена пакета составляет от $24 тыс.
30.03.1999 Cisco выпустила QoS Policy Manager для защиты выполнения приложений

Компания Cisco Systems выпустила пакет Cisco QoS (Quality of Service) Policy Manager, который позволит сетевым администраторам обеспечить должную защиту выполнения приложений. Выход этого продукта ознаменовал окончание второй фазы программы Ci

Публикаций - 2594, упоминаний - 2762

QoS замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

7440 160
Microsoft Corporation 23925 145
Oracle Corporation 6448 135
Cisco Systems 4969 127
SAP SE 5042 116
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10510 108
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6528 104
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10281 91
IBM - International Business Machines Corp 9294 90
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8289 80
HP Inc. 5601 71
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1022 62
Huawei 3635 60
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2637 58
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7493 56
D-Link 347 52
Intel Corporation 11808 52
5nine Software 1898 50
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 719 42
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 39
Крок - Croc 1750 37
Google LLC 11270 36
VMware 2223 36
Samsung Electronics 9889 35
Naumen - Наумен 566 35
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1963 34
1С-Рарус 832 33
Dell EMC 4962 33
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2635 32
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 31
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2981 31
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1571 30
Цифра ГК 2230 29
Yandex - Яндекс 6234 29
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2979 28
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 28
Netgear 235 27
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 634 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 27
Siemens AG - Siemens Group 2548 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6291 77
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2551 51
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5189 35
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6753 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1969 32
Открытие ФК - Банк Открытие 520 32
Visa International 1899 31
Альфа-Банк 1642 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 26
РЖД - Российские железные дороги 1720 24
Россети Ленэнерго 2026 24
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 23
Почта России ПАО 1969 21
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 967 20
Лента - Сеть розничной торговли 1840 20
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 449 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 892 17
ВТБ - ВТБ24 661 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 451 16
Интеррос - Росбанк АКБ 569 15
ГПБ - Газпромбанк 994 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 360 14
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2576 14
Газпром ПАО 1201 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 611 13
Связной ГК 1354 13
ПСБ - Промсвязьбанк 767 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 744 12
Почта Банк 397 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 376 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 389 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 712 11
Дикси - Сеть магазинов 135 11
Верный - торговая сеть 267 11
X5 Group - Перекрёсток 476 11
Citi - Citibank - Ситибанк 315 10
НСПК - Национальная система платежных карт 673 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1038 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 334 10
Qiwi 959 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10005 70
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4014 46
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5417 43
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4728 41
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3116 26
Федеральное казначейство России 1620 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3215 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2591 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2131 20
Правительство Москвы 2133 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1662 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2870 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2637 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2536 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4889 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2857 17
Президент Российской Федерации 3958 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1693 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2486 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1254 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1275 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 635 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 854 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1065 11
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 564 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 697 10
Судебная власть - Judicial power 2175 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 918 9
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 376 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 7
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 270 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 222 7
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 123 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1754 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 47
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 9
8K Association - Ассоциация 8K 168 8
WiMAX Forum 68 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 6
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 5
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 5
4CIO 755 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 4
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 170 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 619 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 116 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 504 3
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 2
OSI - Open Source Initiative 68 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 2
Электрокабель 8 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 30 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 238 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 80 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 263 2
ABA - American Bankers Association 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57004 1047
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27393 675
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42466 567
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18473 357
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27038 353
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23031 349
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19129 347
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17876 344
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7721 319
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5904 314
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14125 304
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3611 276
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11389 275
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10570 244
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11877 237
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9995 233
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8909 160
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6172 159
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3842 154
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11500 152
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12032 151
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5765 150
Microsoft Windows 2000 10828 83
Linux OS 8808 71
Microsoft Windows 14829 61
Google Android 13161 58
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2142 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4443 51
Apple iPhone 6 5628 48
Apple iOS 7187 46
Microsoft Dynamics 1172 44
Microsoft Dynamics CRM 533 32
Microsoft Azure 1352 29
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 3891 27
Apple Mac - Apple Macintosh 2907 26
Microsoft Office 3557 24
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 820 23
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2567 23
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 524 23
Microsoft SQL Server 1516 22
Mango Cloud Systems - Mango Office 182 22
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 22
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 421 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6787 21
Microsoft Skype 2001 21
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1190 21
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3649 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4824 20
Apple iPad 3777 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1146 19
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 243 19
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1033 18
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 892 18
D-Link LBD - Loopback Detection 27 18
Microsoft Office 365 889 17
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 245 17
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 103 16
Intel x86 - архитектура процессора 1694 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 924 16
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 16
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 15
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 802 15
Солонин Виталий 89 16
Сотин Денис 189 9
Соколюк Валерий 31 9
Фомичев Андрей 69 9
Макаров Станислав 117 8
Шушкин Дмитрий 95 8
Путин Владимир 2874 8
Дырмовский Дмитрий 113 8
Степанов Антон 62 7
Натрусов Артем 236 7
Шадаев Максут 769 7
Казарцев Алексей 27 7
Никифоров Николай 1173 7
Малиновский Сергей 14 6
Медведев Дмитрий 1638 6
Щеголев Игорь 694 6
Стятюгин Роман 32 6
Юрьев Илья 47 5
Биккужин Рамиль 32 5
Меденцев Константин 87 5
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 5
Тихонов Александр 66 5
Мякишева Марина 84 5
Иванов Олег 138 5
Аниканов Вадим 21 5
Зайцев Николай 32 5
Попов Сергей 119 5
Кирьянова Александра 95 5
Галкин Андрей 19 5
Левиков Антон 68 5
Герасимов Андрей 24 5
Ермолаев Артем 369 5
Поздняков Павел 19 5
Чехонин Антон 65 4
Растопшин Павел 36 4
Рудычева Наталья 93 4
Гольцов Александр 69 4
Щапов Олег 24 4
Кулаковский Дмитрий 67 4
Френкель Лев 51 4
Россия - РФ - Российская федерация 129532 1296
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40212 462
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50805 222
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13539 215
Европа 21464 207
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15860 178
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13855 114
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15736 90
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6649 84
Германия - Федеративная Республика 12327 81
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13118 64
Украина 7414 62
Россия - СФО - Новосибирск 3886 56
Казахстан - Республика 5166 56
Азия - Азиатский регион 5225 52
Франция - Французская Республика 7651 48
Япония 13065 48
Россия - УФО - Екатеринбург 3495 45
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2697 44
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2521 41
Европа Восточная 3023 41
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2920 39
Америка Северная 3129 37
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2662 35
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2428 34
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 32
Беларусь - Белоруссия 4815 31
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2441 28
Южная Корея - Республика 6394 27
Россия - Сибирь 2194 27
Швеция - Королевство 3563 27
Ближний Восток 2802 27
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1642 27
Финляндия - Финляндская Республика 3511 26
Италия - Итальянская Республика 4261 25
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2488 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1362 24
Африка - Африканский регион 3347 24
Земля - планета Солнечной системы 10059 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43964 597
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21761 404
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46474 377
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16112 258
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9831 204
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25581 191
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11695 189
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6324 184
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11579 184
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7284 166
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4883 149
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14781 146
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5874 145
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8772 129
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9149 118
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4953 111
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5448 110
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7494 108
Страхование - Страховое дело - Insurance 5350 104
Кредитование - Сrediting - Заём 6215 104
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4413 100
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2661 80
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6004 78
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2015 75
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2843 73
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1953 69
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5364 68
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1202 68
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4212 68
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3194 67
Абонентская база - Абонентская плата 5376 67
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4594 66
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10246 65
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4326 63
Энергетика - Energy - Energetically 4592 62
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6868 61
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4129 61
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2652 61
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3411 61
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4640 55
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11058 32
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 586 8
CNews - ZOOM.CNews 1797 7
Стрим-ТВ - телекомпания 157 5
TAdviser - Центр выбора технологий 330 5
Открытые системы ИД 172 5
Forbes - Форбс 681 4
Bloomberg 1166 4
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1457 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 4
9to5Mac 70 3
23ABC News 170 3
РБК ТВ - телеканал 79 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 3
9to5Google 47 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5814 3
The Register 1472 3
Informa - Informa Telecoms & Media 65 3
DarkReading.com 91 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 2
Bloomberg Businessweek 122 2
Мобильные системы 113 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2704 2
ComNews - Медиа-бизнес 101 2
Чудо техники 60 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 178 2
Sputnik 57 2
Ведомости 691 2
Tom’s Hardware 236 2
New Scientist 1447 1
MIT Technology Review 65 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
CNET Networks - CNET News 1641 1
Android Authority 42 1
AppleInsider 388 1
NE Asia Online 313 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 103 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7617 91
Gartner - Гартнер 3504 66
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 550 51
IDC - International Data Corporation 4880 48
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2580 45
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 15
Juniper Research 511 12
Forrester Research 814 12
Frost & Sullivan 200 11
Gartner - Dataquest 348 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 278 8
Fortune Global 500 284 7
Infonetics Research 98 6
IHS Infonetics Research 90 6
IDC Russia - IDC Россия 160 5
Current Analysis 24 3
CNews Инновация года - награда 99 3
GSMA Intelligence 10 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 3
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 3 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 3
Coleman Parkes 11 3
Datamonitor 83 2
ITResearch 116 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 2
In-Stat 115 2
comScore 394 2
Synergy Research Group 41 2
Markets&Markets Research 106 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 63 2
ACG Research 8 2
Security Compute Rating 5 2
IBM Research 107 2
IAOP Global Outsourcing 100 18 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Forrester Wave 45 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 2
Wainhouse Research 40 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 12
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 644 9
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1351 7
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 719 6
РАН - Российская академия наук 1794 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 112 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 182 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 265 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 3
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 30 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 67 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 13 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 132 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 99 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 64 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 2
РГБ - Российская государственная библиотека 88 2
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 9 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 775 2
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 209 2
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 41 2
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 82 1
Информзащита Учебный центр 38 1
СПбГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 3 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 43 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 168 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 9830 42
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1138 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2200 16
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1867 11
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 492 5
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 5
CNews FORUM Кейсы 158 4
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Docflow 146 3
ИнфоКом 89 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 53 3
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 18 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 3
itSMF - IT Service Management Forum 31 3
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 248 3
CeBIT 611 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 3
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Oracle OpenWorld 65 2
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 2
GITEX Technology Week - Выставка 23 2
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InnoTrans 2 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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