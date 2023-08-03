QoS Quality of service Качество обслуживания QoE Quality of Experience Качество обслуживания

МКБ внедрил контроль качества данных й кредитный банк» (МКБ) запустил Data Quality (DQ)-платформу. Это внедрение позволит оптимизировать работу банка, а также улучшить клиентский опыт. Платформа поддерживает полностью автоматизированный контроль качества данных уже для 14 доменов, каждый из которых в совокупности содержит полную информацию о банковских продуктах. Система контролирует не только технические показатели качества д

TP-Link начала продажи 10-гигабитного Ethernet-адаптера TX401 с поддержкой QoS. Цена 2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с. 10‑гигабитный порт Ethernet автоматически согласовывает скорость подключения, что делает переход на 10G плавным и незаметным. Также адаптер поддерживает технологию QoS – приоритизация программ, которая позаботится о наличии достаточной пропускной способности, и о том, чтобы во время игровой сессии сеть не была перегружена. Кроме того, в комплект поставки

Kingston представила новую линейку корпоративных SSD Data Center 500 ок. Оба твердотельных накопителя серии DC500 отвечают требованиям Kingston к качеству обслуживания (QoS), чтобы обеспечить предсказуемую производительность произвольного ввода-вывода, а также п

МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура» «Анлим-ИТ» завершил внедрение программно-аппаратного комплекса «Аура», собственной разработки «Анлим-софт» (входит в ГК «Анлим»), в ГУ ЯНАО «МФЦ» «Мои документы». Благодаря проекту повысилось качество обслуживания граждан в организации, показатель удовлетворенности заявителей составляет 95%. Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр пре

УАЗ усилил контроль качества продукции с помощью системы SOK 2.0 ов и кузовов. В окрасочном производстве качество продукции отслеживается на участках нанесения первичного грунта, полирования и окраски кузовов. Всего на заводе действует около 60 контрольных точек. «Контроль качества осуществляется по заданным параметрам. При этом система позволяет не только анализировать свойства создаваемой продукции, но и собирать статистику необходимую для оптимизации.

«Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen одна из крупнейших сетей региональных аэропортов России, внедрила систему Naumen Service Desk. Реализация сервисного подхода в управлении процессами ИТ на базе развернутой системы повысила контроль и качество обслуживания 8 аэропортов, расположенных в таких городах, как Новосибирск, Томск, Кемерово, Чита, Тюмень, Пермь, Волгоград, Челябинск. Маршрутная сеть «Новапорт» представлена 149 город

«Татэнергосбыт» повышает качество обслуживания клиентов с Abbyy FlexiCapture еджерам, юристам, контакт-центру и подразделениям, отвечающим за расчеты с потребителями. В ближайшее время решение будет внедрено во всех филиалах компании. Это позволит нам повысить оперативность и качество обслуживания клиентов за счет доступа ко всей необходимой информации и документам в режиме реального времени», – сказал Хузин Рамиль Рафаэлевич, заместитель директора по информационным

В «Росэлектронике» автоматизировали контроль качества оптронов очередно по каждому параметру.В настоящее время на прибор «ИПО-1» (измеритель параметров оптронов) оформлена заявка на выдачу патента РФ на полезную модель оборудования, позволяющего автоматизировать контроль качества оптронов.Оптрон, или оптопара – электронный прибор, состоящий из излучателя света (светодиод) и фотоприемника (фототранзистор, фотодиод и проч.), связанных оптическим каналом

Gemalto запускает решение для интернета вещей по отслеживанию смарт-объектов в режиме реального времени Gemalto объявил о выходе на рынок предложения LinqUs IoT Quality of Service (QoS), комплексного решения, позволяющего операторам мобильной связи контролировать качество с

Исследователи: За последний квартал у Apple резко снизилось качество обслуживания клиентов Последняя позиция в рейтинге Качество обслуживания клиентов Apple в США за последние девять месяцев значительно упало, констатирует исследовательская компания StellaService. Если в IV квартале «яблочная компания» занимала

МГТС улучшает скорость и качество обслуживания в офисах Большинство рутинных операций можно выполнить самостоятельно - с помощью дистанционных сервисов, в том числе сервисов самообслуживания на сайте компании в «Личном кабинете». «МГТС стремится повысить качество обслуживания клиентов. Мы ожидаем, что с развитием дистанционных каналов, в первую очередь, Личного кабинета на сайте МГТС, клиентам будет проще оплачивать услуги и получать счета чере

Бизнес-центр «Деловой» повышает качество обслуживания клиентов с помощью «БИТ:CRM 8» Фирма «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила проект автоматизации бизнес-центра «Деловой» с помощью продукта «БИТ:CRM 8». В результате проекта компании удалось повысить качество обслуживания клиентов. «Деловой» включает в себя две структуры: переговорный центр в «Гостином дворе» и офисный центр в «Омега Плазе». Раньше на предприятии использовались электронные

«Трест Гидромонтаж» оптимизировал контроль качества услуг с помощью «БИТ-Авробус:Служба качества 8» орговля» (БИТ) завершили проект по внедрению специализированного решения «БИТ-Авробус:Служба качества 8» в компании «Трест Гидромонтаж», автоматизировав работу сотрудников отдела качества и обеспечив контроль качества предоставляемых услуг на всех этапах. «Трест Гидромонтаж» — комплексная инжиниринговая организация в области проектирования, производства, монтажа и сервисного обслуживания ги

«Мосводоканал» доверил контроль качества «МЦФЭР-консалтинг» нсалтинг» для МГУП «Мосводоканал» была разработана ИТ-стратегия развития КИСУ, определяющая основные направления развития ИТ предприятия на период с 2007-2011 гг. Также в 2007 г. компания осуществила контроль качества работ поставщиков ИТ при реализации КИСУ МВК – 1. В настоящий момент МВК осуществляет целый ряд проектов как связанных с созданием КИСУ, так и смежных, а именно - внедрение пе

Wi-Fi претендует на масштабы WiMax цией взаимодействия между точками доступа, сводятся к минимуму механизмы гарантии качества сервиса (QoS - Quality of Service). По мнению аналитиков, именно эти факторы вызвали столь бурный рост

US West выплатила неустойку за низкое качество обслуживания и продолжила путь к слиянию с Qwest Компания US West согласилась инвестировать $160 млн. в развитие телефонной сети штата Минессота и выплатить неустойку за низкое качество обслуживания. Тем самым US West подошла еще на один шаг ближе к получению разрешения на слияние с Qwest Communications International, оцениваемое в $57 млрд. US West столкнулась с серь

VIPswitch предложила коммутатор 5 уровня QoS LAN/WAN IP Switch Компания VIPswitch выпустила коммутатор слоя 5 QoS LAN/WAN IP Switch. Устройство имеет 36 портов и обеспечивает передачу видео, голосовых и цифровых данных в ЛВС и в глобальные сети, поддерживая при этом QоS и автоматически расставляя приор

MIL 3 представила пакет OPNET Modeler 6.0 для проверки QoS устройств передачи данных по ATM, Frame Relay и IP сетям Компания MIL 3 объявила о выпуске новой версии пакета OPNET Modeler 6.0. Он предназначен для проверки QoS-возможностей (quality-of-service) устройств, предназначенных для передачи голосовой и мультимедийной информации по ATM, Frame Relay и IP сетям. Цена пакета составляет от $24 тыс.