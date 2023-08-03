QoS Quality of service Качество обслуживания QoE Quality of Experience Качество обслуживания
- QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества
- TQM - Total Quality Management
- TMS - Test Management System
- ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества
- ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества
- Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества
- Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством
- PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством
- RMA - Return Merchandise Authorization - возврат и замены некачественных или неисправных изделий
|03.08.2023
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МКБ внедрил контроль качества данных
й кредитный банк» (МКБ) запустил Data Quality (DQ)-платформу. Это внедрение позволит оптимизировать работу банка, а также улучшить клиентский опыт. Платформа поддерживает полностью автоматизированный контроль качества данных уже для 14 доменов, каждый из которых в совокупности содержит полную информацию о банковских продуктах. Система контролирует не только технические показатели качества д
|28.01.2021
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TP-Link начала продажи 10-гигабитного Ethernet-адаптера TX401 с поддержкой QoS. Цена
2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с. 10‑гигабитный порт Ethernet автоматически согласовывает скорость подключения, что делает переход на 10G плавным и незаметным. Также адаптер поддерживает технологию QoS – приоритизация программ, которая позаботится о наличии достаточной пропускной способности, и о том, чтобы во время игровой сессии сеть не была перегружена. Кроме того, в комплект поставки
|19.03.2019
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Kingston представила новую линейку корпоративных SSD Data Center 500
ок. Оба твердотельных накопителя серии DC500 отвечают требованиям Kingston к качеству обслуживания (QoS), чтобы обеспечить предсказуемую производительность произвольного ввода-вывода, а также п
|28.01.2019
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МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура»
«Анлим-ИТ» завершил внедрение программно-аппаратного комплекса «Аура», собственной разработки «Анлим-софт» (входит в ГК «Анлим»), в ГУ ЯНАО «МФЦ» «Мои документы». Благодаря проекту повысилось качество обслуживания граждан в организации, показатель удовлетворенности заявителей составляет 95%. Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр пре
|27.09.2018
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УАЗ усилил контроль качества продукции с помощью системы SOK 2.0
ов и кузовов. В окрасочном производстве качество продукции отслеживается на участках нанесения первичного грунта, полирования и окраски кузовов. Всего на заводе действует около 60 контрольных точек. «Контроль качества осуществляется по заданным параметрам. При этом система позволяет не только анализировать свойства создаваемой продукции, но и собирать статистику необходимую для оптимизации.
|30.05.2018
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«Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen
одна из крупнейших сетей региональных аэропортов России, внедрила систему Naumen Service Desk. Реализация сервисного подхода в управлении процессами ИТ на базе развернутой системы повысила контроль и качество обслуживания 8 аэропортов, расположенных в таких городах, как Новосибирск, Томск, Кемерово, Чита, Тюмень, Пермь, Волгоград, Челябинск. Маршрутная сеть «Новапорт» представлена 149 город
|10.10.2017
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«Татэнергосбыт» повышает качество обслуживания клиентов с Abbyy FlexiCapture
еджерам, юристам, контакт-центру и подразделениям, отвечающим за расчеты с потребителями. В ближайшее время решение будет внедрено во всех филиалах компании. Это позволит нам повысить оперативность и качество обслуживания клиентов за счет доступа ко всей необходимой информации и документам в режиме реального времени», – сказал Хузин Рамиль Рафаэлевич, заместитель директора по информационным
|10.01.2017
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В «Росэлектронике» автоматизировали контроль качества оптронов
очередно по каждому параметру.В настоящее время на прибор «ИПО-1» (измеритель параметров оптронов) оформлена заявка на выдачу патента РФ на полезную модель оборудования, позволяющего автоматизировать контроль качества оптронов.Оптрон, или оптопара – электронный прибор, состоящий из излучателя света (светодиод) и фотоприемника (фототранзистор, фотодиод и проч.), связанных оптическим каналом
|11.02.2016
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Gemalto запускает решение для интернета вещей по отслеживанию смарт-объектов в режиме реального времени
Gemalto объявил о выходе на рынок предложения LinqUs IoT Quality of Service (QoS), комплексного решения, позволяющего операторам мобильной связи контролировать качество с
|28.08.2015
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Исследователи: За последний квартал у Apple резко снизилось качество обслуживания клиентов
Последняя позиция в рейтинге Качество обслуживания клиентов Apple в США за последние девять месяцев значительно упало, констатирует исследовательская компания StellaService. Если в IV квартале «яблочная компания» занимала
|20.12.2013
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МГТС улучшает скорость и качество обслуживания в офисах
Большинство рутинных операций можно выполнить самостоятельно - с помощью дистанционных сервисов, в том числе сервисов самообслуживания на сайте компании в «Личном кабинете». «МГТС стремится повысить качество обслуживания клиентов. Мы ожидаем, что с развитием дистанционных каналов, в первую очередь, Личного кабинета на сайте МГТС, клиентам будет проще оплачивать услуги и получать счета чере
|14.02.2011
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Бизнес-центр «Деловой» повышает качество обслуживания клиентов с помощью «БИТ:CRM 8»
Фирма «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила проект автоматизации бизнес-центра «Деловой» с помощью продукта «БИТ:CRM 8». В результате проекта компании удалось повысить качество обслуживания клиентов. «Деловой» включает в себя две структуры: переговорный центр в «Гостином дворе» и офисный центр в «Омега Плазе». Раньше на предприятии использовались электронные
|27.01.2011
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«Трест Гидромонтаж» оптимизировал контроль качества услуг с помощью «БИТ-Авробус:Служба качества 8»
орговля» (БИТ) завершили проект по внедрению специализированного решения «БИТ-Авробус:Служба качества 8» в компании «Трест Гидромонтаж», автоматизировав работу сотрудников отдела качества и обеспечив контроль качества предоставляемых услуг на всех этапах. «Трест Гидромонтаж» — комплексная инжиниринговая организация в области проектирования, производства, монтажа и сервисного обслуживания ги
|23.05.2008
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«Мосводоканал» доверил контроль качества «МЦФЭР-консалтинг»
нсалтинг» для МГУП «Мосводоканал» была разработана ИТ-стратегия развития КИСУ, определяющая основные направления развития ИТ предприятия на период с 2007-2011 гг. Также в 2007 г. компания осуществила контроль качества работ поставщиков ИТ при реализации КИСУ МВК – 1. В настоящий момент МВК осуществляет целый ряд проектов как связанных с созданием КИСУ, так и смежных, а именно - внедрение пе
|22.11.2005
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Wi-Fi претендует на масштабы WiMax
цией взаимодействия между точками доступа, сводятся к минимуму механизмы гарантии качества сервиса (QoS - Quality of Service). По мнению аналитиков, именно эти факторы вызвали столь бурный рост
|17.04.2000
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US West выплатила неустойку за низкое качество обслуживания и продолжила путь к слиянию с Qwest
Компания US West согласилась инвестировать $160 млн. в развитие телефонной сети штата Минессота и выплатить неустойку за низкое качество обслуживания. Тем самым US West подошла еще на один шаг ближе к получению разрешения на слияние с Qwest Communications International, оцениваемое в $57 млрд. US West столкнулась с серь
|03.06.1999
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VIPswitch предложила коммутатор 5 уровня QoS LAN/WAN IP Switch
Компания VIPswitch выпустила коммутатор слоя 5 QoS LAN/WAN IP Switch. Устройство имеет 36 портов и обеспечивает передачу видео, голосовых и цифровых данных в ЛВС и в глобальные сети, поддерживая при этом QоS и автоматически расставляя приор
|19.05.1999
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MIL 3 представила пакет OPNET Modeler 6.0 для проверки QoS устройств передачи данных по ATM, Frame Relay и IP сетям
Компания MIL 3 объявила о выпуске новой версии пакета OPNET Modeler 6.0. Он предназначен для проверки QoS-возможностей (quality-of-service) устройств, предназначенных для передачи голосовой и мультимедийной информации по ATM, Frame Relay и IP сетям. Цена пакета составляет от $24 тыс.
|30.03.1999
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Cisco выпустила QoS Policy Manager для защиты выполнения приложений
Компания Cisco Systems выпустила пакет Cisco QoS (Quality of Service) Policy Manager, который позволит сетевым администраторам обеспечить должную защиту выполнения приложений. Выход этого продукта ознаменовал окончание второй фазы программы Ci
QoS замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Солонин Виталий 89 16
|Сотин Денис 189 9
|Соколюк Валерий 31 9
|Фомичев Андрей 69 9
|Макаров Станислав 117 8
|Шушкин Дмитрий 95 8
|Путин Владимир 2874 8
|Дырмовский Дмитрий 113 8
|Степанов Антон 62 7
|Натрусов Артем 236 7
|Шадаев Максут 769 7
|Казарцев Алексей 27 7
|Никифоров Николай 1173 7
|Малиновский Сергей 14 6
|Медведев Дмитрий 1638 6
|Щеголев Игорь 694 6
|Стятюгин Роман 32 6
|Юрьев Илья 47 5
|Биккужин Рамиль 32 5
|Меденцев Константин 87 5
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 5
|Тихонов Александр 66 5
|Мякишева Марина 84 5
|Иванов Олег 138 5
|Аниканов Вадим 21 5
|Зайцев Николай 32 5
|Попов Сергей 119 5
|Кирьянова Александра 95 5
|Галкин Андрей 19 5
|Левиков Антон 68 5
|Герасимов Андрей 24 5
|Ермолаев Артем 369 5
|Поздняков Павел 19 5
|Чехонин Антон 65 4
|Растопшин Павел 36 4
|Рудычева Наталья 93 4
|Гольцов Александр 69 4
|Щапов Олег 24 4
|Кулаковский Дмитрий 67 4
|Френкель Лев 51 4
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