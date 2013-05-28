Индексная книга CNews*
Qisda BenQ Corp ранее Acer Communications & Multimedia
Публикаций - 389, упоминаний - 532
Qisda BenQ Corp упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 15
|Бровкин Дмитрий 56 9
|Яковлев Сергей 35 4
|Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
|Сахаров Игорь 5 3
|Кочетков Владислав 247 3
|Лаптева Марина 114 3
|Лебединский Алексей 3 3
|Ширшов Павел 76 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
|Кравченко Дмитрий 39 2
|Новикова Елена 56 2
|Москалева Татьяна 73 2
|Адров Дмитрий 34 2
|Ефремов Сергей 15 2
|Манджиков Очир 56 2
|Литовский Сергей 0 2
|Завьялова Светлана 21 1
|Кравченко Рано 10 1
|Борушевский Денис 36 1
|Баранов Дмитрий 9 1
|Альперович Михаил 13 1
|Лебедев Артём 9 1
|Фенёв Сергей 12 1
|Эшкинд Борис 2 1
|Савин Сергей 94 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Граванова Юлия 20 1
|Беляева Татьяна 23 1
|Данилов Евгений 18 1
|Фридлянд Виталий 26 1
|Аносов Дмитрий 0 1
|Савенко Сергей 1 1
|Андреев Сергей 59 1
|Messenger Colin - Мессенгер Колин 0 1
|Чернявский Олег 2 1
|Bond James - Бонд Джеймс 48 1
|Грешнев Дмитрий 1 1
|Невзоров Михаил 5 1
|Гаврилова Ольга 2 1
|DigiTimes - Издание 1284 30
|CNews - ZOOM.CNews 1609 15
|Commercial Times 93 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
|FT - Financial Times 1118 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|Times 500 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
|Der Spiegel 143 2
|InformationWeek 231 1
|New York Post 39 1
|PCPro 53 1
|Maeil Business Newspaper 79 1
|РС Рro 87 1
|Bloomberg 1009 1
|Ananova 249 1
|Silicon.com 354 1
|Мобильные системы 94 1
|New Scientist 1447 1
|Cosmopolitan 24 1
|EE Times 156 1
|Engadget - Блог о технологиях 411 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
|ITResearch 110 23
|IDC - International Data Corporation 4671 7
|Gartner - Гартнер 3301 7
|PCMark 104 7
|500 Startups 4742 6
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
|ABI Research 230 2
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 2
|Медиалогия 48 2
|IHS iSuppli 390 2
|Gartner - Dataquest 340 2
|SmartMarketing 73 2
|Ритейл аудит - Retail audit 0 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
|NPD DisplaySearch 282 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203944, в очереди разбора - 915195.
Создано именных указателей - 96815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203944, в очереди разбора - 915195.
Создано именных указателей - 96815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.