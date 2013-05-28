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Qisda BenQ Corp ранее Acer Communications & Multimedia

Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia


28.05.2013 В МГУ обсудили инновационные технологии в образовании
18.10.2011 BenQ показала проекторы MX850UST/MW851UST с технологией SmartEco
19.09.2011 BenQ представила фотокамеру E1465 для новичков
07.09.2011 "Стратегический" монитор от BenQ
12.07.2011 BenQ анонсировала ультраяркий Full HD-проектор
27.05.2011 BenQ анонсировала два Full HD-проектора для домашних пользователей
19.01.2011 BenQ представила два LED-монитора
27.12.2010 BenQ готовит к выпуску Android-планшет
10.12.2010 BenQ показала флагманский ультракомпакт с системой стабилизации
07.12.2010 BenQ показала видеокамеру с пико-проектором
23.09.2010 BenQ показала 3D-монитор для геймеров
29.06.2010 Компания BenQ выпустила мониторы на VA-матрице
23.06.2010 BenQ V2420H: 24 дюйма изящества и стиля
19.05.2010 BenQ выпустила ноутбук для интернета и мультимедиа
13.08.2009 BenQ GP1: первый тест первого 3LED проектора
09.08.2009 Монитор BenQ с автокалибровкой
03.03.2009 Проектор BenQ CP270: компактный презентационник
03.02.2009 BenQ MP512ST: лучше большого телевизора
02.12.2008 BenQ приступил к продажам своего первого нетбука
09.10.2008 BenQ создал интернет-планшет с ОС Red Flag Linux
02.07.2008 ЖК-мониторы: хиты продаж начала лета
23.06.2008 Первый в мире 21,5-дюймовый монитор с поддержкой Full HD от BenQ
04.06.2008 Проектор BenQ W5000: Full HD за скромные деньги
30.05.2008 BenQ Joybook Q41: футуристичный ноутбук
26.05.2008 BenQ запускает двухламповый проектор стандарта XGA
18.03.2008 BenQ бьет рекорды: новый 24-дюймовый монитор с толщиной 6,2 см
07.02.2008 Ноутбук BenQ Joybook S32B- 13 дюймов привлекательности
15.01.2008 BenQ представила фотокамеру DC-X800 толщиной 9,8 мм
10.12.2007 Тест монитора BenQ FP93G P: новейшая классика
04.12.2007 ЖК-мониторы: самые интересные новинки 2007 года
04.12.2007 Тест пяти 22-дюймовых мониторов
23.11.2007 BenQ Joybook R43: акцент на стиле
18.10.2007 BenQ анонсировал 24-дюймовый ЖК-монитор с HDMI
07.09.2007 BenQ пополнила линейку ноутбуков Joybook
31.08.2007 BenQ представила новые мониторы серии G
27.08.2007 Владельцы мобильников BenQ-Siemens остались без гарантии
16.08.2007 Монитор BenQ FP241VW — новые технологии для игр и кино
07.08.2007 Первый тест в России продвинутого компакта BenQ DC P860
02.08.2007 BenQ E1000: 10 Мпикс и 24 сюжета съемки для новичков
27.07.2007 BenQ Joybook R56: ноутбук с временем отклика матрицы 8 мс

Публикаций - 389, упоминаний - 532

Qisda BenQ Corp упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 92
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 71
LG Electronics 3372 66
Sony 6145 64
Siemens AG - Siemens Group 2311 56
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 47
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 45
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 42
Philips 1960 42
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 41
Toshiba Corporation 2830 39
Lenovo Motorola 3463 38
Seiko Epson Corporation 864 34
Intel Corporation 11262 29
ViewSonic 302 28
HP Inc. 5313 27
Sony Ericsson 1107 26
Pioneer Corporation 405 21
Dell EMC 4736 21
Fujitsu 1898 19
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 333 19
Microsoft Corporation 22497 19
Apple Inc 10683 19
Canon 1339 19
Ricoh Pentax 213 18
Rover - RoverComputers 397 18
HP - Hewlett-Packard 3567 18
Nvidia Corp 3118 16
Qisda BenQ Mobile - Бенкью Мобайл 21 16
Sharp Corporation 1024 15
Hitachi - Хитачи 1421 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 14
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 463 14
AMD - Advanced Micro Devices 3661 13
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 13
Xerox 1091 12
Eastman Kodak - Кодак 481 12
Nikon 588 12
InFocus 66 12
Casio 325 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 9
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 9
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 7
Beko 54 6
Белый Ветер 340 4
Эра HD - Эра ХД 52 4
Daewoo 86 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Крокус Сити Молл 7 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр 23 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 3
Ferrari NV 144 3
Dixis - Диксис 343 3
Беталинк 102 3
Крематорий - рок-группа 4 3
Евросеть 1393 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
BMW Group 392 2
BMW Designworks Group 10 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 1
Royal Dutch Shell - Шелл 184 1
AliExpress 327 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 4 1
Совкомбанк Совесть 95 1
Верный - торговая сеть 133 1
Россети Ленэнерго 786 1
Toyota - Lexus 61 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Prada 51 1
Геометрия НПО 64 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 145 1
Gorenje 72 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
Газпром ПАО 1008 1
Связной ГК 1190 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 2
Администрация Президента РФ 904 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 40 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 96
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 67
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 48
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 47
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 43
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 613 42
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 41
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 40
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 38
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 37
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 31
Контрастность 746 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 27
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 25
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 23
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 22
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 21
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 18
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 291 17
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 1153 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 16
Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1335 16
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 1425 16
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 534 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 15
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 15
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 863 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 14
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 278 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 8030 13
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 13
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 83 12
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 12
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Microsoft Windows 2000 2856 11
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LG 75SM99 2832 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 7
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 213 7
Eaton Powerware ИБП 66 7
Microsoft Office 3247 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 7
ЭОС Дело СЭД 4365 7
AMD Radeon FreeSync 109 6
Apple iPod 1369 6
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 814 11
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 7
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
ITResearch 110 23
IDC - International Data Corporation 4671 7
Gartner - Гартнер 3301 7
PCMark 104 7
500 Startups 4742 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
ABI Research 230 2
GfK Rus - ГФК-Русь 191 2
Медиалогия 48 2
IHS iSuppli 390 2
Gartner - Dataquest 340 2
SmartMarketing 73 2
Ритейл аудит - Retail audit 0 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
NPD DisplaySearch 282 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 18
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
РАН КГМА - Казанская государственная медицинская академия 1 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 31 1
CeBIT 454 9
Фотофорум 46 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 4
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iF Design Awards 23 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
Red Dot Design Award 50 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 1
Photokina 59 1
PC Expo 36 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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