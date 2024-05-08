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Push-уведомления Web Push Notifications Пуш-уведомления Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете

Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете

Web Push (пуш-уведомления) — это краткие сообщения, которые всплывают на экране компьютера или мобильного устройства. Такие уведомления отправляются пользователю независимо от того, перешел он на сайт компании или нет (достаточно открытого браузера). Чтобы отправлять веб-пуш, необходимо собрать контакты: пользователь должен дать согласие на рассылку.

 


08.05.2024 В России хотят построить сеть цифровых метеостанций с push-уведомлениями

о реестра могут получать, например, страховые и кредитные организации. Сеть цифровых метеостанций и push-уведомления Данные от Росгидромета передаются на бумаге, что крайне не оперативно, объяс
25.04.2024 Pushed — российское решение для отправки push-сообщений

Компания «Мультифактор» выпустила новый продукт — сервис для отправки и автоматизации push-уведомлений Pushed. Это отечественный продукт, который не использует Google Mobile Servi
08.12.2023 Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения

и работает даже на кнопочных телефонах. Пользователь вводит на странице авторизации свой номер телефона и принимает условия предоставления услуги. После этого на его устройстве появляется всплывающее пуш-сообщение от сотового оператора с просьбой подтвердить вход нажатием на экран. Вводить дополнительный код доступа не нужно. «Благодаря сервису “Управляемый Wi-Fi” бизнес получает ещё один к
07.11.2023 eXpress доступен в российском магазине мобильных приложений RuStore

к платформы коммуникаций eXpress внедрил в систему и протестировал возможности отправки и получения push-уведомлений из альтернативного отечественного стора. Необходимость осваивать новый pu
19.10.2023 В мобильном приложении Multifactor появился push-сервис собственной разработки

тила обновление мобильного приложения Multifactor — версия 1.3.0. Одним из нововведений стал сервис push-уведомлений. В новой версии появились: Pushed — push-сервис собственной разработк
04.10.2023 ВТБ запускает push-уведомления для пользователей веб-версии ВТБ Онлайн на iOS

Клиенты ВТБ, использующие устройства на iOS, теперь смогут подключить push-уведомления от банка в веб-версии ВТБ Онлайн. Настроить уведомления можно с 4 октября. «
05.09.2023 «Улыбка радуги» при поддержке GlowByte перенесла маркетинговые кампании с SAS на Mindbox

сохранить необходимый уровень маркетинговых активностей, а также увеличить доставляемость мобильных push-уведомлений. Новое решение позволяет отправлять коммуникации в каналах SMS, Push,
24.10.2022 В мобильном приложении ЦППК появятся таргетированные push уведомления

ртая часть пользуется электропоездами несколько раз в неделю. ЦППК постоянно обновляет и совершенствует собственное мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК». Скоро в нем появятся таргетинговые push-уведомления с актуальной информацией по железнодорожным направлениям. Также в приложении в перспективе можно будет выбрать любимый маршрут и получать по нему всю необходимую информацию. **
18.08.2022 «МТС банк» запустил сервис умного паркинга

м приложении. При снижении баланса парковочного счета до нижнего порога клиенту приходит на телефон push-уведомление о необходимости пополнить баланс счета «Парковки России» (Москва и СПб) в пр
20.06.2022 Edna запускает доступные push-уведомления

ческой турбулентности. На помощь приходят новые технологии: взамен дорогих SMS-рассылок – доступные push-уведомления. Кому это подойдет, рассказываем ниже. SMS-сообщения остаются самым популярн
14.02.2022 «Сбер» запустил услугу «Совместные уведомления
03.02.2022 «Сбер» запустил услугу «Совместные уведомления» в мобильном банке
08.06.2021 В мобильном приложении «Почта банка» заработали push-уведомления в формате chat heads

«Почта банк» запустил в мобильном приложении технологию всплывающих push-уведомлений поверх других окон в формате chat heads (по принципу чат-уведомлений в Faceb
25.05.2021 Абоненты МТC cмогут пополнить мобильный счет в push-уведомлениях с помощью Samsung Pay

МТС, «МТС банк» и Samsung Electronics запустили оплату услуг мобильной связи МТС в push-уведомлениях с помощью сервиса Samsung Pay. Абоненты МТС — пользователи смартфонов Samsu
10.11.2020 Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона

Сервис Сбер ID объявил о том, что теперь авторизоваться можно не только по QR или PUSH, но и по номеру телефона. Для того чтобы войти в тот или иной сервис Сбера и партнёров с помощью Сбер ID, пользователь нажимает соответствующую кнопку — «Войти по Сбер ID». Далее ему предл
26.08.2020 МТC запустила оплату через push-уведомления

язи МТС с помощью сервиса Google Pay. МТС стал первым в мире глобальным партнером, реализовавшим интеграцию онлайн-платежей в push-уведомлениях. Абоненты МТС, установившие «МТС Деньги», при получении push-уведомления о снижении баланса счета мобильного телефона, смогут пополнить его в один клик с помощью сервиса онлайн-оплаты Google Pay. Для совершения платежа не нужно открывать мобильное п
14.08.2020 Сбербанк заставил клиентов платить за SMS и Push-уведомления о переводах

ния, нужно будет купить эту услугу. В прошлом осталась бесплатная рассылка как SMS-сообщений, так и Push-уведомлений. По информации РБК, изменения уже вступили в силу – в зависимости от региона
23.10.2019 Райффайзенбанк запустил историю push-уведомлений в мобильном приложении

В мобильном приложении «Райффайзен-онлайн» появилась история уведомлений, в которой хранятся все сообщения, полученные клиентом через push, – транзакционные, информационные, маркетинговые, а также 3-D Secure. Вкладка будет доступна на всех устройствах на iOS и Android. Сообщения будут храниться в течение трех месяцев. Об этом
24.07.2018 Ofd.ru запустил автоматические уведомления о продажах в чат-боте в Viber
29.05.2017 Eset Secure Authentication получил поддержку iOS-устройств

ила средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA). В новой версии продукта push-уведомления можно отправлять на устройства Apple — возможна, например, аутентификация с

13.03.2017 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad

йским тиражным решением для защищенной корпоративной мобильной почты для iOS и Android с поддержкой push-уведомлений. В версии для iOS реализована функция пересылки писем с автоматическим скачи
27.09.2016 «Яндекс.Деньги» разрешили подтверждать платежи с помощью push-уведомлений

«Яндекс.Деньги» предложили подтверждать платежи из электронного кошелька по-новому — с помощью push-уведомлений. До сих пор для оплаты покупок и денежных переводов нужно было вводить однор
20.09.2016 Модульбанк теперь оповещает своих клиентов с помощью безопасных push-уведомлений

ециализируется на обслуживании юридических лиц) заменил традиционное СМС-информирование клиентов на push-уведомления, процессинг которых предоставляет компания TIM Сonnect. Клиенты Модульбанка,
09.10.2015 Пользователям мобильного банка PSB-Mobile доступна функция push-уведомлений

Промсвязьбанк представил клиентам-пользователям мобильного приложения PSB-Mobile новую технологическую разработку: функцию push-уведомлений. Как сообщили CNews в Промсвязьбанке, с ее помощью клиенты смогут проходить авторизацию, оперативно и в удобном формате получать информацию, оставаясь при этом в приложении — н
26.08.2015 Приложение ВТБ24 для iOS теперь поддерживает вход по отпечатку пальцев и push-коды

Пользователи мобильного приложения ВТБ24 для iPhone и iPad получили новый функционал: вход по отпечатку пальца и push-коды. Об этом CNews сообщили в банке ВТБ24. Как результат, теперь пользователям не нужно запоминать шестизначный код, направленный банком по SMS. Он сам автоматически будет подставлен в по
28.10.2011 Пользователям iPad, iPhone и Android-устройств стали доступны push-уведомления от «QIWI Кошелька»

вателям новый уровень удобства и безопасности. Теперь у пользователей этих мобильных устройств есть push-уведомления, извещающие о событиях в «QIWI Кошельке», говорится в сообщении холдинга QIW
03.08.2011 Facebook купила сервис для создания цифровых книг Push Pop Press

Социальная сеть Facebook объявила о приобретении стартапа Push Pop Press. Финансовые условия сделки не раскрываются. Сервис Push Pop Press помогает авторам и издателям литературы легко конвертировать книги в форматы, удобные для iPad и iPhone.

19.05.2011 Ресторан Push King выбрал систему управления «Астор: Ресторан»

Компания «Софт-Маркет» провела автоматизацию нового ресторана Push King, который открылся в городе Пушкин Ленинградской области. Как отмечается, руководство ресторана возлагало на автоматизацию три основные задачи: автоматизация деятельности ресторана; ко
22.02.2011 «МегаФон» запустил бесплатные SMS-уведомления из социальных сетей
25.06.2010 «Билайн» сделал мобильный почтовый трафик бесплатным

вует необходимость проверять почту – новые письма будут приходить на телефон автоматически в режиме push. В телефоне по умолчанию установлены настройки для «Яндекс», «Рамблер» и Mail.ru, но мож
04.03.2010 Google сделает индексацию мгновенной

dWriteWeb. Как отмечает ReadWriteWeb, в прошлом году представитель Google Бретт Слаткин (Brett Slatkin) уже рассказывал о разработке нового протокола мгновенной индексации под названием PubSubHubbub (PuSH). По словам Слаткина, этот протокол можно будет использовать для индексирования в Сети вместо стандартного для поисковиков способа сканирования ссылок с помощью поисковых роботов (web craw
30.04.2009 Citrix ускоряет доставку веб-приложений: технология NetScaler Web 2.0 Push

Компания Citrix Systems представила технологию Web 2.0 Push, которая вошла в состав продукта для доставки веб-приложений Citrix NetScaler. Новая функция была создана в ответ на растущий интерес рынка к приложениям Web 2.0 и предлагает эффективное р
29.04.2008 «Скай Линк» запустил «Push To Talk» в Калуге

Компания «Скай Линк» начала предоставлять в Калужской области услугу «Push to Talk» (РТТ) – «нажми и говори». Первым клиентом «Скай Линка», подключившим PTT, стала компания «Сити», которая предоставляет услуги такси в городе Обнинске под маркой «Мое такси». Для с
27.04.2006 Microsoft готовит "убийцу" BlackBerry

убедиться в их бесперебойной работе в своих сетях, сообщил г-н Нук. Примерно так же обстояло дело с Push Email, функцией «проталкивания» электронной почты на клиентские устройства, в WM 5.0. Он
25.03.2005 Ericsson и Siemens успешно протестировали взаимодействие оборудования push-to-talk

Компании Ericsson и Siemens Communications успешно завершили тестирование, целью которого была демонстрация взаимодействия телефонных терминалов с функцией push-to-talk производства Siemens и инфраструктурного оборудования Ericsson (система IMS - IP Multimedia Subsystem, включающая в себя push to talk - сервер). Данное событие позволит знач
11.02.2005 Видеоконференции: скоро в мобильнике

Технология PTV представляет собой дальнейшее развитие идеологии «Push-To…», предполагающей создание сервисов Push-To-Talk, Push-To-Text, Push-To-Video, а, возможно, и иных. Концепция Push-To… подразумевает создание максимально про
25.07.2000 BackWeb объявила о создании Universal Push, единой платформы для передачи сообщений на беспроводные устройства

BackWeb Technologies представила в понедельник новую технологию Universal Push, которая позволит создать единую платформу для интеграции факсимильных сообщений, электронной и голосовой почты с беспроводными устройствами - сотовыми телефонами, пейджерами и карманными


Публикаций - 709, упоминаний - 829

Push-уведомления и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11770 57
Apple Inc 12080 52
Yandex - Яндекс 7322 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12511 45
Telegram Group 1966 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8735 42
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3889 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4871 34
Microsoft Corporation 24611 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5677 28
МегаФон 8778 27
VK - Mail.ru Group 3454 25
SafeTech - СэйфТек 87 24
Meta Platforms - Facebook 4438 21
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 21
Samsung Electronics 10248 20
8204 19
Ростелеком 9683 18
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 18
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 18
Huawei 3924 16
Oracle Corporation 6684 14
X Corp - Twitter 2844 13
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 617 12
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2890 10
1С-Битрикс - Bitrix 579 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1867 10
IBM - International Business Machines Corp 9438 9
Sony 6543 9
Siemens AG - Siemens Group 2588 8
Amazon Inc - Amazon.com 2996 7
Lenovo Motorola 3501 7
Multifactor - Мультифактор 38 7
AnyDesk Software GmbH 30 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 290 7
Naumen - Наумен 624 6
GitHub 811 6
SAS Institute 971 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7289 38
Почта России ПАО 2111 21
Лента - Сеть розничной торговли 2078 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2800 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1323 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2334 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1024 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 850 7
ПСБ - Промсвязьбанк 851 7
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 637 7
МКБ - Московский кредитный банк 556 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 779 6
Россети Ленэнерго 1700 6
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 6
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 6
Русский стандарт Банк 441 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
ВТБ - Почта Банк 466 5
NanduQ - Qiwi 996 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 959 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 5
Альфа-Банк 1768 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 799 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 657 4
ГПБ - Газпромбанк 1083 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 453 4
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 3
Ингосстрах СПАО 421 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 451 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 477 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12533 57
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7526 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13293 50
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4681 50
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3817 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19210 48
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5233 47
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12504 47
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1695 47
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5024 47
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11992 45
Google Android 13985 201
Apple iOS 7801 160
Google Play - Google Store - Android Market 3289 77
Apple - App Store 2889 72
Apple iPhone - серия смартфонов 7076 55
Microsoft Windows 15645 55
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4968 42
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5161 36
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1620 24
Apple iPad 3857 23
Linux OS 9926 23
VK RuStore 322 23
SafeTech - PayControl 44 22
WhatsApp Messenger 1080 20
Microsoft Exchange 1714 19
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2390 19
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 827 18
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 913 15
Apple iPhone 6 4862 15
Rakuten Viber 626 14
Microsoft Skype 2067 14
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 762 14
Oracle Java - язык программирования 3073 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 13
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4421 13
Apple Safari - браузер 853 12
Google Chrome - браузер 1561 11
Nokia Symbian OS 1400 11
Apple macOS 2054 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2739 11
Google YouTube - Видеохостинг 2746 10
Google Gmail 945 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1238 10
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 824 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2975 9
Microsoft Edge - браузер 1995 9
Яндекс.Маркет 932 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1095 9
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 661 9
Верестникова Дарья 33 19
Новиков Павел 97 9
Лучицкий Андрей 10 7
Патешман Виталий 42 6
Тутон Екатерина 6 6
Грудинин Дмитрий 19 5
Голованов Сергей 60 5
Мыздриков Иван 29 5
Адеев Николай 13 4
Рыжиков Сергей 111 4
Врацкий Андрей 135 4
Григорьев Владимир 14 4
Свистунова Ольга 26 4
Гончаров Станислав 14 4
Мельникова Анастасия 369 3
Галов Дмитрий 41 3
Казаков Александр 52 3
Калемберг Денис 30 3
Тулубьев Павел 24 3
Масарская Наталия 36 3
Евдокимов Максим 27 3
Константинов Александр 19 3
Воробьев Виталий 7 3
Бусаргин Андрей 26 3
Чугунов Никита 81 3
Лебедев Иван 8 3
Аблеков Валерий 5 3
Бочков Андрей 3 3
Туринге Иван 21 3
Богданов Кирилл 112 2
Малышев Сергей 83 2
Цыбульников Вячеслав 74 2
Касимов Вячеслав 29 2
Курникова Варвара 9 2
Артамонова Анна 183 2
Попов Андрей 111 2
Шадаев Максут 1004 2
Мишустин Михаил 675 2
Коробкина Оксана 15 2
Гришин Дмитрий 208 2
Россия - РФ - Российская федерация 143992 373
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43112 83
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52079 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17345 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14105 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17006 23
Европа 21762 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7407 14
Казахстан - Республика 5517 13
Германия - Федеративная Республика 12674 10
Беларусь - Белоруссия 5632 10
Украина 7602 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14185 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13313 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3937 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2952 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1652 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3091 8
Канада 4880 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2409 8
Узбекистан - Республика 1723 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1753 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1948 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5181 6
Россия - УФО - Свердловская область 1486 6
Россия - СФО - Новосибирск 4287 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1464 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2889 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1870 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1222 6
Япония 13279 5
Южная Корея - Республика 6640 5
Италия - Итальянская Республика 4350 5
Франция - Французская Республика 7841 5
Европа Восточная 3074 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1513 5
Земля - планета Солнечной системы 10371 5
Израиль 2728 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1573 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47943 220
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24055 98
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50939 82
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18420 49
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6108 46
Кредитование - Сrediting - Заём 6694 46
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14285 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10930 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8337 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10945 36
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6038 35
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6943 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28976 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16288 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13455 27
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 863 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9777 23
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8623 21
Паспорт - Паспортные данные 2507 20
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4787 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5083 18
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 16
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МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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