Push-уведомления Web Push Notifications Пуш-уведомления Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете
Web Push (пуш-уведомления) — это краткие сообщения, которые всплывают на экране компьютера или мобильного устройства. Такие уведомления отправляются пользователю независимо от того, перешел он на сайт компании или нет (достаточно открытого браузера). Чтобы отправлять веб-пуш, необходимо собрать контакты: пользователь должен дать согласие на рассылку.
|08.05.2024
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В России хотят построить сеть цифровых метеостанций с push-уведомлениями
о реестра могут получать, например, страховые и кредитные организации. Сеть цифровых метеостанций и push-уведомления Данные от Росгидромета передаются на бумаге, что крайне не оперативно, объяс
|25.04.2024
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Pushed — российское решение для отправки push-сообщений
Компания «Мультифактор» выпустила новый продукт — сервис для отправки и автоматизации push-уведомлений Pushed. Это отечественный продукт, который не использует Google Mobile Servi
|08.12.2023
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Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения
и работает даже на кнопочных телефонах. Пользователь вводит на странице авторизации свой номер телефона и принимает условия предоставления услуги. После этого на его устройстве появляется всплывающее пуш-сообщение от сотового оператора с просьбой подтвердить вход нажатием на экран. Вводить дополнительный код доступа не нужно. «Благодаря сервису “Управляемый Wi-Fi” бизнес получает ещё один к
|07.11.2023
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eXpress доступен в российском магазине мобильных приложений RuStore
к платформы коммуникаций eXpress внедрил в систему и протестировал возможности отправки и получения push-уведомлений из альтернативного отечественного стора. Необходимость осваивать новый pu
|19.10.2023
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В мобильном приложении Multifactor появился push-сервис собственной разработки
тила обновление мобильного приложения Multifactor — версия 1.3.0. Одним из нововведений стал сервис push-уведомлений. В новой версии появились: Pushed — push-сервис собственной разработк
|04.10.2023
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ВТБ запускает push-уведомления для пользователей веб-версии ВТБ Онлайн на iOS
Клиенты ВТБ, использующие устройства на iOS, теперь смогут подключить push-уведомления от банка в веб-версии ВТБ Онлайн. Настроить уведомления можно с 4 октября. «
|05.09.2023
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«Улыбка радуги» при поддержке GlowByte перенесла маркетинговые кампании с SAS на Mindbox
сохранить необходимый уровень маркетинговых активностей, а также увеличить доставляемость мобильных push-уведомлений. Новое решение позволяет отправлять коммуникации в каналах SMS, Push,
|24.10.2022
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В мобильном приложении ЦППК появятся таргетированные push уведомления
ртая часть пользуется электропоездами несколько раз в неделю. ЦППК постоянно обновляет и совершенствует собственное мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК». Скоро в нем появятся таргетинговые push-уведомления с актуальной информацией по железнодорожным направлениям. Также в приложении в перспективе можно будет выбрать любимый маршрут и получать по нему всю необходимую информацию. **
|18.08.2022
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«МТС банк» запустил сервис умного паркинга
м приложении. При снижении баланса парковочного счета до нижнего порога клиенту приходит на телефон push-уведомление о необходимости пополнить баланс счета «Парковки России» (Москва и СПб) в пр
|20.06.2022
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Edna запускает доступные push-уведомления
ческой турбулентности. На помощь приходят новые технологии: взамен дорогих SMS-рассылок – доступные push-уведомления. Кому это подойдет, рассказываем ниже. SMS-сообщения остаются самым популярн
|14.02.2022
|«Сбер» запустил услугу «Совместные уведомления
|03.02.2022
|«Сбер» запустил услугу «Совместные уведомления» в мобильном банке
|08.06.2021
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В мобильном приложении «Почта банка» заработали push-уведомления в формате chat heads
«Почта банк» запустил в мобильном приложении технологию всплывающих push-уведомлений поверх других окон в формате chat heads (по принципу чат-уведомлений в Faceb
|25.05.2021
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Абоненты МТC cмогут пополнить мобильный счет в push-уведомлениях с помощью Samsung Pay
МТС, «МТС банк» и Samsung Electronics запустили оплату услуг мобильной связи МТС в push-уведомлениях с помощью сервиса Samsung Pay. Абоненты МТС — пользователи смартфонов Samsu
|10.11.2020
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Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона
Сервис Сбер ID объявил о том, что теперь авторизоваться можно не только по QR или PUSH, но и по номеру телефона. Для того чтобы войти в тот или иной сервис Сбера и партнёров с помощью Сбер ID, пользователь нажимает соответствующую кнопку — «Войти по Сбер ID». Далее ему предл
|26.08.2020
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МТC запустила оплату через push-уведомления
язи МТС с помощью сервиса Google Pay. МТС стал первым в мире глобальным партнером, реализовавшим интеграцию онлайн-платежей в push-уведомлениях. Абоненты МТС, установившие «МТС Деньги», при получении push-уведомления о снижении баланса счета мобильного телефона, смогут пополнить его в один клик с помощью сервиса онлайн-оплаты Google Pay. Для совершения платежа не нужно открывать мобильное п
|14.08.2020
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Сбербанк заставил клиентов платить за SMS и Push-уведомления о переводах
ния, нужно будет купить эту услугу. В прошлом осталась бесплатная рассылка как SMS-сообщений, так и Push-уведомлений. По информации РБК, изменения уже вступили в силу – в зависимости от региона
|23.10.2019
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Райффайзенбанк запустил историю push-уведомлений в мобильном приложении
В мобильном приложении «Райффайзен-онлайн» появилась история уведомлений, в которой хранятся все сообщения, полученные клиентом через push, – транзакционные, информационные, маркетинговые, а также 3-D Secure. Вкладка будет доступна на всех устройствах на iOS и Android. Сообщения будут храниться в течение трех месяцев. Об этом
|24.07.2018
|Ofd.ru запустил автоматические уведомления о продажах в чат-боте в Viber
|29.05.2017
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Eset Secure Authentication получил поддержку iOS-устройств
ила средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA). В новой версии продукта push-уведомления можно отправлять на устройства Apple — возможна, например, аутентификация с
|13.03.2017
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«МобилитиЛаб» представила новую редакцию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad
йским тиражным решением для защищенной корпоративной мобильной почты для iOS и Android с поддержкой push-уведомлений. В версии для iOS реализована функция пересылки писем с автоматическим скачи
|27.09.2016
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«Яндекс.Деньги» разрешили подтверждать платежи с помощью push-уведомлений
«Яндекс.Деньги» предложили подтверждать платежи из электронного кошелька по-новому — с помощью push-уведомлений. До сих пор для оплаты покупок и денежных переводов нужно было вводить однор
|20.09.2016
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Модульбанк теперь оповещает своих клиентов с помощью безопасных push-уведомлений
ециализируется на обслуживании юридических лиц) заменил традиционное СМС-информирование клиентов на push-уведомления, процессинг которых предоставляет компания TIM Сonnect. Клиенты Модульбанка,
|09.10.2015
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Пользователям мобильного банка PSB-Mobile доступна функция push-уведомлений
Промсвязьбанк представил клиентам-пользователям мобильного приложения PSB-Mobile новую технологическую разработку: функцию push-уведомлений. Как сообщили CNews в Промсвязьбанке, с ее помощью клиенты смогут проходить авторизацию, оперативно и в удобном формате получать информацию, оставаясь при этом в приложении — н
|26.08.2015
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Приложение ВТБ24 для iOS теперь поддерживает вход по отпечатку пальцев и push-коды
Пользователи мобильного приложения ВТБ24 для iPhone и iPad получили новый функционал: вход по отпечатку пальца и push-коды. Об этом CNews сообщили в банке ВТБ24. Как результат, теперь пользователям не нужно запоминать шестизначный код, направленный банком по SMS. Он сам автоматически будет подставлен в по
|28.10.2011
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Пользователям iPad, iPhone и Android-устройств стали доступны push-уведомления от «QIWI Кошелька»
вателям новый уровень удобства и безопасности. Теперь у пользователей этих мобильных устройств есть push-уведомления, извещающие о событиях в «QIWI Кошельке», говорится в сообщении холдинга QIW
|03.08.2011
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Facebook купила сервис для создания цифровых книг Push Pop Press
Социальная сеть Facebook объявила о приобретении стартапа Push Pop Press. Финансовые условия сделки не раскрываются. Сервис Push Pop Press помогает авторам и издателям литературы легко конвертировать книги в форматы, удобные для iPad и iPhone.
|19.05.2011
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Ресторан Push King выбрал систему управления «Астор: Ресторан»
Компания «Софт-Маркет» провела автоматизацию нового ресторана Push King, который открылся в городе Пушкин Ленинградской области. Как отмечается, руководство ресторана возлагало на автоматизацию три основные задачи: автоматизация деятельности ресторана; ко
|22.02.2011
|«МегаФон» запустил бесплатные SMS-уведомления из социальных сетей
|25.06.2010
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«Билайн» сделал мобильный почтовый трафик бесплатным
вует необходимость проверять почту – новые письма будут приходить на телефон автоматически в режиме push. В телефоне по умолчанию установлены настройки для «Яндекс», «Рамблер» и Mail.ru, но мож
|04.03.2010
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Google сделает индексацию мгновенной
dWriteWeb. Как отмечает ReadWriteWeb, в прошлом году представитель Google Бретт Слаткин (Brett Slatkin) уже рассказывал о разработке нового протокола мгновенной индексации под названием PubSubHubbub (PuSH). По словам Слаткина, этот протокол можно будет использовать для индексирования в Сети вместо стандартного для поисковиков способа сканирования ссылок с помощью поисковых роботов (web craw
|30.04.2009
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Citrix ускоряет доставку веб-приложений: технология NetScaler Web 2.0 Push
Компания Citrix Systems представила технологию Web 2.0 Push, которая вошла в состав продукта для доставки веб-приложений Citrix NetScaler. Новая функция была создана в ответ на растущий интерес рынка к приложениям Web 2.0 и предлагает эффективное р
|29.04.2008
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«Скай Линк» запустил «Push To Talk» в Калуге
Компания «Скай Линк» начала предоставлять в Калужской области услугу «Push to Talk» (РТТ) – «нажми и говори». Первым клиентом «Скай Линка», подключившим PTT, стала компания «Сити», которая предоставляет услуги такси в городе Обнинске под маркой «Мое такси». Для с
|27.04.2006
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Microsoft готовит "убийцу" BlackBerry
убедиться в их бесперебойной работе в своих сетях, сообщил г-н Нук. Примерно так же обстояло дело с Push Email, функцией «проталкивания» электронной почты на клиентские устройства, в WM 5.0. Он
|25.03.2005
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Ericsson и Siemens успешно протестировали взаимодействие оборудования push-to-talk
Компании Ericsson и Siemens Communications успешно завершили тестирование, целью которого была демонстрация взаимодействия телефонных терминалов с функцией push-to-talk производства Siemens и инфраструктурного оборудования Ericsson (система IMS - IP Multimedia Subsystem, включающая в себя push to talk - сервер). Данное событие позволит знач
|11.02.2005
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Видеоконференции: скоро в мобильнике
Технология PTV представляет собой дальнейшее развитие идеологии «Push-To…», предполагающей создание сервисов Push-To-Talk, Push-To-Text, Push-To-Video, а, возможно, и иных. Концепция Push-To… подразумевает создание максимально про
|25.07.2000
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BackWeb объявила о создании Universal Push, единой платформы для передачи сообщений на беспроводные устройства
BackWeb Technologies представила в понедельник новую технологию Universal Push, которая позволит создать единую платформу для интеграции факсимильных сообщений, электронной и голосовой почты с беспроводными устройствами - сотовыми телефонами, пейджерами и карманными
Push-уведомления и организации, системы, технологии, персоны:
|Верестникова Дарья 33 19
|Новиков Павел 97 9
|Лучицкий Андрей 10 7
|Патешман Виталий 42 6
|Тутон Екатерина 6 6
|Грудинин Дмитрий 19 5
|Голованов Сергей 60 5
|Мыздриков Иван 29 5
|Адеев Николай 13 4
|Рыжиков Сергей 111 4
|Врацкий Андрей 135 4
|Григорьев Владимир 14 4
|Свистунова Ольга 26 4
|Гончаров Станислав 14 4
|Мельникова Анастасия 369 3
|Галов Дмитрий 41 3
|Казаков Александр 52 3
|Калемберг Денис 30 3
|Тулубьев Павел 24 3
|Масарская Наталия 36 3
|Евдокимов Максим 27 3
|Константинов Александр 19 3
|Воробьев Виталий 7 3
|Бусаргин Андрей 26 3
|Чугунов Никита 81 3
|Лебедев Иван 8 3
|Аблеков Валерий 5 3
|Бочков Андрей 3 3
|Туринге Иван 21 3
|Богданов Кирилл 112 2
|Малышев Сергей 83 2
|Цыбульников Вячеслав 74 2
|Касимов Вячеслав 29 2
|Курникова Варвара 9 2
|Артамонова Анна 183 2
|Попов Андрей 111 2
|Шадаев Максут 1004 2
|Мишустин Михаил 675 2
|Коробкина Оксана 15 2
|Гришин Дмитрий 208 2
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