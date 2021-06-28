Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Private Cloud
Частные облака
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Публикаций - 44, упоминаний - 48
Private Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
|Открытие ФК 538 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
|The Walt Disney Company 172 1
|Tesla Motors 241 1
|ВТБ24 583 1
|Кирсанов Алексей 24 3
|Давидан Александр 14 3
|Савюк Виктор 24 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 187 1
|Русанов Сергей 44 1
|Настасенко Марина 8 1
|Мышев Павел 4 1
|Дешевых Степан 4 1
|Воронин Илья 1 1
|Медведев Вячеслав 16 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Башлыков Александр 3 1
|Заединов Руслан 40 1
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|Gartner 2200 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 116 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770582, в очереди разбора - 674264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770582, в очереди разбора - 674264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru