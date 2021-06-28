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Private Cloud
Частные облака


28.06.2021 Аналитические сервисы Seeq в России будут предоставляться Mail.ru Cloud Solutions 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
17.03.2021 Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов 1
02.03.2021 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов 1
01.03.2021 Унифицированные коммуникации Atos Unify для решения бизнес-задач 1
11.12.2020 Облачное управление для корпоративных сетей 1
10.11.2020 ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек 1
09.11.2020 Как масштабировать частное облако на весь бизнес и не навредить ИБ 1
20.05.2020 «Синимекс» приняла участие в реализации масштабного проекта в банке «Открытие» 1
25.12.2019 Облачные и граничные вычисления: в чем разница? 1
01.11.2019 Облачные сервисы: история появления, виды, динамика рынка. Подробный обзор 1
16.07.2019 В немецких школах запрещают Microsoft Office 365 1
15.05.2019 Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака 1
11.09.2018 От крафта к конвейеру: как облако меняет подход к ИТ 1
15.03.2018 «Мой офис» создал решение для чиновников и крупного бизнеса на PostgreSQL 1
15.08.2017 TrueConf Server обеспечит корпоративную видеоконференцсвязь в облаке Amazon 1
11.04.2017 Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно 1
23.11.2016 «Мой офис» подешевел для школ и вузов в 10 раз, и планирует отдаваться им бесплатно 1
22.11.2016 «АЛАН-ИТ» реализовал SAM-проект по переводу «Трансюжстроя» в облако 1
01.11.2016 Teradata предложила бизнесу научиться чувствовать 1
14.07.2016 «Мой офис» задумал зарубежную экспансию 1
23.05.2016 «Крок» предлагает ВКС из «облака» на базе решений Polycom 1
01.02.2016 В России появилось первое официально отечественное ПО 1
13.01.2016 «1C», «МойОфис» и Raidix попросили признать их ПО российским 1
11.11.2015 Объявлены цены российского «убийцы» Google Docs 1
03.12.2014 Фокус с кроликом: как очистить данные 1
22.09.2014 25 сентября в Москве пройдет конференция Softline «IT-галактика» 2
18.09.2014 25 сентября в Москве пройдет конференция Softline «IT-галактика» 2
21.11.2013 Inoventica расширяет магистральную сеть в ПФО 1
03.07.2013 HP представила единую архитектуру для конвергентного облака 1
21.06.2013 Бизнес эволюционирует от частных к гибридным облакам 1
21.03.2013 Термин дня: Облачные вычисления 2
14.03.2013 1 апреля в Минске начнет работу конференция по облачным технологиям CloudConf.BY 1
09.10.2012 Appercut Security запустила облачный сервис для поиска уязвимостей бизнес-приложений 1
03.04.2012 Digia помогла «Унции» перейти на облачную бизнес-аналитику 1
24.02.2012 EMC, VMware и Atos представят нового поставщика облачных сервисов — Canopy 1
08.12.2011 В Рунете запущено новое сообщество ИТ-разработчиков OpenStack 1
27.10.2011 Российские инвесторы вложились в украинскую «облачную Windows 7» 1
04.10.2011 "Облака" или виртуализация: война и мир в ИТ 1
20.06.2011 «Микротест» представил решение для построения частных «облаков» на базе Microsoft System Center 2012 и оборудования NetApp 1

Публикаций - 44, упоминаний - 48

Private Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Акадо Телеком - Комкор 614 3
Google LLC 7198 3
Крок 1223 3
Amazon Inc - Amazon.com 1478 2
Merlion - Мерлион 275 2
Samsung Electronics 5749 2
SAP CIS - САП СНГ 758 2
SAP SE 3228 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Инфосистемы Джет 677 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
ИндаСофт 11 1
Микротест 178 1
Alibaba Group 298 1
Navicon - Навикон 198 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
IBM 3575 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Extreme Networks 37 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Teradata 166 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Canalys 151 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Dialog - Диалог 33 1
Columbus - Колумбус 128 1
Facebook 3768 1
VMware 1832 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Открытие ФК 538 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
The Walt Disney Company 172 1
Tesla Motors 241 1
ВТБ24 583 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Public cloud - Публичное облако 19 3
Kubernetes 307 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
OpenStack 347 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
On-demand - "по требованию" 29 1
BPaaS - Business Process as a Service - Бизнес-процессы как сервис 22 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 5 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 501 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 223 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 392 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
Microsoft Windows 10 6691 8
Новые облачные технологии - МойОфис 311 8
Linux OS 4288 7
Google Android 10752 6
Apple iOS 5742 5
Microsoft Azure 1171 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Apple macOS X 909 3
Apple macOS 935 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Microsoft Office 365 769 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 349 2
Java - Язык программирования 1185 2
VK - Mail.ru Private Cloud 6 1
Microsoft Lync 272 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Teradata Sentient Enterprise 3 1
Microsoft Windows 7 1662 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
SQL - Язык программирования 436 1
Microsoft Excel 440 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
Extreme Networks ExtremeCloud IQ - XIQ 1 1
Teradata Customer Journey Analytic Solution 2 1
Teradata FDSM 1 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Informix СУБД 16 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
Dialog - Мессенджер 23 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 1
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 5 1
Dialog Enterprise - мессенджер 5 1
Microsoft Exchange 685 1
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 17 1
Hulu - Онлайн-кинотеатр 84 1
VMware NSX-T 7 1
Кирсанов Алексей 24 3
Давидан Александр 14 3
Савюк Виктор 24 3
Никифоров Николай 1126 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 187 1
Русанов Сергей 44 1
Настасенко Марина 8 1
Мышев Павел 4 1
Дешевых Степан 4 1
Воронин Илья 1 1
Медведев Вячеслав 16 1
Смирнов Алексей 142 1
Башлыков Александр 3 1
Заединов Руслан 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Украина 3417 2
Европа 3798 2
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Восточная Европа 1698 1
Франция - Французская Республика 2150 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 4
Private Banking 16 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
Gartner 2200 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 116 1
Teradata Форум 3 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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