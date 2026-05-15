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PrivacyTech Конфиденциальная информация Анонимность анонимизация деанонимизация доксинг doxing, doxxing деанон, пробив

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.05.2026 Smart Business Alert: рост спроса на пробив перед праздниками может превышать 100%

Мошенники, использующие праздники как повод для первого контакта с жертвой, стабильно наращивают спрос на пробив перед праздниками. В 2026 г. спрос на пробив перед 23 февраля вырос на 133%, перед 8 марта – на 17%, в каждом случае сравнение идет с неделей, предшествующей праздничной. Такие да
23.12.2025 Анонимности конец? Власти хотят прикрепить к россиянам единый интернет-ID с привязкой к номеру телефона

ков, которые дают его владельцу детальную информацию о посетителях. Также многие сайты ведут свою статистику – например, онлайн-кинотеатры вполне видят, какой контент пользуется спросом, а какой нет. Анонимность закончилась Белла Черкесова сообщила, что работа в направлении улучшения методов измерения данных о пользователях сайтов в Рунете уже ведется. Она не сообщила, на какой стадии наход
26.11.2025 BI.Zone: на теневых ресурсах появляется в среднем 225 предложений о «пробиве» в месяц

BI.Zone: на теневых ресурсах появляется в среднем 225 предложений о «пробиве» в месяц. Средняя стоимость нелегальной услуги выросла за год на 4,5%*. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Специалисты BI.Zone Digital Risk Protection проанализировали более

01.10.2024 Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных

го, безопасного и устойчивого обмена метаданными для пользователей по всему миру. RACE обеспечивает анонимность, направляя сообщения через сеть добровольных серверов с использованием криптограф
20.03.2024 DLBI: «Пробив» рекордно подорожал

следования этот показатель вырос в 18,5 раз. При этом максимально (в 3,3 раза) подорожал «мобильный пробив», который стал дороже банковского и стоит в районе 90 тыс. руб. за ежемесячную детализ
20.11.2023 Анонимности в Рунете стало меньше. В России массово блокируют почтовые сервисы

et и 10minemail.com – далеко не единственные сервисы электронной почты, которыми можно пользоваться анонимно, оказавшимся в «черном списке» РКН. Аналогичную участь делит с ними легендарный Prot
14.05.2022 От чего анонимность в Сети не сможет защитить

торизуетесь в социальных сетях или сервисах Google. Очевидно, что в последнем случае сохранить свою анонимность перед крупнейшим поисковиком планеты у вас явно не получится.  А самое слабое зве
01.12.2021 Нелегальный «пробив» россиян в банках и государственных базах данных кратно подорожал. Кто в этом виноват?

«Пробив» подорожал Стоимость услуги «пробива» (незаконное получение персональных и других данн
23.07.2021 Можно ли анонимно отправить SMS

на сайтах МТС и МегаФон, но в обоих случаях нужно обязательно указывать номер отправителя, так что анонимность остается только условной.
25.10.2020 Делает ли режим инкогнито в браузере вас действительно анонимным?

некоторых случаях режим «приватного просмотра» во многих браузерах дает пользователю дополнительную анонимность. Многие регулярно удаляют из браузера свои данные, включая историю поиска, файлы

10.10.2019 В сети Tor массовые блокировки. Под «зачистку» попали 13% узлов

кой на заявление организации. Tor, как правило, используется желающими сохранить свою относительную анонимность в интернете при посещении сайтов, ведении переписки в мессенджерах и т.п. Нередко
29.07.2019 Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки

итории России не стали первыми. В марте 2019 г. российские власти ввели запрет на снятие наличных с анонимных кошельков. Официальная причина – противодействие обналичивания доходов, полученных

31.05.2019 Обиженный на Tor криминал нашел другое решение для анонимности в интернете

$1 млн исследователям из Университета Карнеги-Меллон в США за помощь в проникновении в Tor с целью деанонимизации его пользователей. В ноябре 2016 г. команда Tor Project объявила о создании пр
10.08.2018 Баг в Kaspersky VPN мог привести к деанонимизации миллиона пользователей

Старые версии не гарантируют анонимность Исследование работы сервиса Kaspersky Secure Connection (Kaspersky VPN) «Лаборатории Касперского», обеспечивающего передачу данных через интернет в зашифрованном виде, выявило «утеч
09.01.2018 Найден способ уничтожить анонимность биткоина

«Кроме того, конечным пользователям это решение подскажет способы защитить свою приватность», — указывают разработчики. Из текста пресс-релиза Bitfury следует, что их инструмент позволяет фактически деанонимизировать пользователей Bitcoin, или, по крайней мере, надежно проассоциировать между собой все кошельки одного и того же пользователя. «На сегодняшний день у пользователей Bitcoin може
29.08.2017 Анонимайзеры в России будут блокировать за 3 дня

авлению доступа к запрещенным ресурсам, он должен подключаться к специальной системе Роскомнадзора. Анонимайзер обязан предоставить информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к сис
31.07.2017 Путин запретил в России анонимайзеры и VPN

Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Поправки ставят вне закона

20.07.2017 Искоренять VPN и анонимайзеры в России будут ФСБ и МВД

к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым с территории ограничен.Поиск анонимайзеров и VPN в России будут вести ФСБ и МВД Под данное определение попадают анонимайзеры, прокси-серверы, VPN-сервисы, туннели, браузеры с функцией проксирования (Opera, Tor и др) и другие сервисы, предназначенные для доступа к интернет-сайтам в обход существующих огра
27.12.2016 Российские власти начали массированную блокировку анонимайзеров

ровок. Так, сервис Hideme.ru, предоставляющий платный доступ к VPN (иной способ обойти блокировки и анонимно работать в интернете), закрыл работу анонимайзера, сохранив свою основную услугу. Уб
12.07.2016 Создана анонимная сеть надежнее Tor

Сохранить анонимность На симпозиуме, посвященном повышению безопасности (Privacy Enhancing Technologies
21.12.2015 «Почта Mail.Ru» поможет сохранить анонимность в Сети

ной почты. В интернет-пространстве регулярно возникают ситуации, когда пользователь хочет сохранить анонимность: общение на форумах, потребление различного контента, регистрация на сервисах, за
12.11.2015 ФБР заплатило $1 млн за взлом анонимной сети Tor

ообещало передать тому, кто поможет взломать технологию Tor и найдет способ раскрытия информации об анонимных пользователях этой сети. Технология Tor Технология, лежащая в основе сети Tor, была
31.08.2015 IBM призвала весь мир отказаться от анонимной сети Tor

снили в IBM. IBM рекомендует заблокировать Tor всем компаниям География атак «Разрешать подключение анонимных сетей к корпоративным сетям — значит подвергать компании риску кражи или раскрытия

27.07.2015 Создана более быстрая и надежная альтернатива анонимной сети Tor

HORNET Группа исследователей из Университета Карнеги-Меллон, Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Университетского колледжа Лондона разработали альтернативу анонимной сети Tor, отличающуюся более высокой скоростью работы и улучшенной безопасностью. Новая сеть получила название HORNET (сокращенно от High-speed Onion Routing at the NETwork layer — вы
08.06.2015 Генпрокуратура объявила войну анонимайзерам для просмотра «Вконтакте»

запрещенных сайтов. Так, в самом начале работы Реестра - в конце 2012 г. - Роскомнадзор внес в него анонимайзер Hangonet.dyndns.org. Тогда, как и в данном случае, речь шла не о полной блокировк
19.02.2015 «Теневой интернет» стал доступен рядовым пользователям

вас — не главное, всегда используйте только TBB». Разработчики отметили, что OnionCity не нарушает анонимность и конфиденциальность Tor-сайтов, но не защищает интернет-пользователя от вероятно
31.10.2014 Facebook открыла «представительство» в анонимной сети Tor

on/. Теперь пользователи, зарегистрированные в Facebook, могут выходить в социальную сеть, сохраняя анонимность. Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, пользователь должен скачать и
17.10.2014 PayPal ограничил размер платежей для анонимных пользователей из России

другой валюте). Средства, превышающие эту сумму, будут автоматически переведены на счет в любом российском банке, реквизиты которого пользователь предоставит PayPal. PayPal ограничил денежные потоки анонимных пользователей в России «Если вы решите, что не согласны с вносимыми изменениями, просим уведомить нас до указанной выше даты, чтобы мы могли незамедлительно закрыть ваш счет», — заяви
30.09.2014 По данным о перемещениях можно установить личность

ников и определения местоположения на заранее загруженных картах. А вообще для мобильных технологий анонимность пользователей и защита персональных данных только начинает развиваться. В качеств
24.07.2014 «Анонимная ОС» Эдварда Сноудена оказалась не анонимной, но «дырявой»

а базе Debian и анонимной сети Tor. Как утверждают ее создатели, система позволяет сохранять полную анонимность в интернете. В комплект поставки входит пакет инструментов, предназначенный для о
25.06.2014 Eset: анонимность в сети создает новые риски

. аналитики Eset прогнозировали популяризацию шифрования данных и других технологий, обеспечивающих анонимность. Этот тренд иллюстрируют разработки ведущих вендоров: система шифрования данных в
21.05.2014 Разработчик смартфона для анонимной связи получил $30 млн

волом (блокировка сетевых соединений) и программой для удаленного стирания данных. Также в комплект входят приложения для безопасного подключения к Wi-Fi и др. утилиты. Веб-браузер PrivatOS позволяет анонимно открывать веб-сайты и анонимно выполнять поиск в интернете. Суть Blackphone — обеспечение полной защиты коммуникаций пользователя, сотрудника или топ-менеджера. Приложения, пред
01.05.2014 Вышел первый релиз анонимной ОС, которой пользуется Сноуден

ценная ОС, базирующаяся на Debian GNU/Linux. У системы открытый исходный код, созданный сообществом анонимных разработчиков. ОС предлагается со всем необходимым встроенным ПО, включая веб-брауз
28.01.2014 ФБР получило полную базу пользователей анонимной почты Tor Mail и их переписку

а в Сеть. В сентябре стало известно, что ФБР использует шпионское ПО, которое позволяет разоблачать анонимных пользователей сети Tor.
18.12.2013 Найден троян, живущий в анонимной сети Tor

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый троян, под названием ChewBacca, использующий для связи с командным сервером анонимную сеть Tor. Сеть Tor позволяет анонимно размещать в Сети веб-сайты и предоставлять пользователям доступ к ним на условиях анонимности. В числе прочих задач она используется для распространения запрещенного контента. Изначаль
18.12.2013 Eset: 2014 г. принесет бум технологий анонимности в Сети

ут выражать недовольство деятельностью властей в самых разных странах. Стоит отметить, что тренд на анонимность несет в себе и новые риски — так, эксперты Eset уже в 2013 г. обнаружили ботнет д
16.09.2013 ФБР официально призналась в контроле над анонимной сетью Tor

еров Freedom Hosting, но не смог этого сделать, поскольку ФБР сменило их пароли. Сеть Tor позволяет анонимно размещать в Сети веб-сайты и предоставлять пользователям доступ к ним на условиях ан
22.08.2011 Google оштрафовали за отказ раскрыть личности анонимных блоггеров

е $3,1 тыс. компания должна выплатить за отказ подчиниться предыдущим постановлениям суда. В начале мая текущего года мэр Варзеа-Алегри подал в суд на Google Brasil, потребовав у компании удалить три анонимных блога, обвиняющих его в коррупции и хищениях финансовых средств, а также раскрыть личности блоггеров. Интернет-гигант отказался это сделать даже после соответствующего постановления м
16.06.2009 The Pirate Bay запустил анонимайзер трафика

ателей, которые, по словам разработчиков, получат свои инвайты в течение месяца. Cервис IPREDATOR является платным – его использование будет стоить около $7 в месяц для одного человека. Свое название анонимайзер трафика получил из-за шведского закона IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive), который вступил в силу в апреле 2009 г. Этот закон позволяет владельцам авторских

05.02.2009 Инфофорум 2009: анонимность пугает чиновников

е по сравнению с 2007 г. "Конечно, приведенные цифры не соответствуют тому объему работ, которые надо проводить. Мы имеем дело с огромным количеством таких преступлений, к сожалению, это стало модно. Анонимность - фактор, поощряющий, приглашающий к совершению таких преступлений. Очень уж соблазнительно совершать преступления в темном виртуальном пространстве. В борьбе с анонимностью мы не о

Публикаций - 1244, упоминаний - 1443

PrivacyTech и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12587 123
Microsoft Corporation 25681 122
Apple Inc 13046 93
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 85
Telegram Group 2870 66
Meta Platforms - Facebook 4603 64
Yandex - Яндекс 9072 63
X Corp - Twitter 2929 56
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4852 53
Ростелеком 10850 38
Yahoo! 3726 34
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1677 33
Intel Corporation 12765 29
IBM - International Business Machines Corp 9672 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 28
Samsung Electronics 10983 27
МегаФон 10578 26
Microsoft Corporation - GitHub 1050 25
VK - Mail.ru Group 3588 24
Amazon Inc - Amazon.com 3246 23
9479 17
AOL Inc - America Online 1883 17
ESET - ESET Software 1160 16
Dr.Web - Доктор Веб 1292 15
Oracle Corporation 7049 15
Cisco Systems 5348 14
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1724 14
SAP SE 5571 13
Adobe Systems 1592 13
Webmoney - Вебмани.Ру 547 13
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 906 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3301 12
AMD - Advanced Micro Devices 4616 12
Snapchat 151 12
Sony 6717 11
PayPal 671 11
Trend Micro 648 11
Dell EMC 5164 10
InfoWatch - Инфовотч 1165 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8720 42
NanduQ - Qiwi 1013 19
eBay Inc 1637 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1696 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 13
Почта России ПАО 2336 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 11
Microsoft - LinkedIn 693 11
Visa International 1989 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3127 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 522 10
Россети Ленэнерго 1698 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1239 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1876 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1852 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1926 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 8
Альфа-Банк 1965 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2385 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1493 7
Евросеть 1421 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Резонанс НПП 404 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1106 5
НСПК - Национальная система платежных карт 936 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 905 5
Boeing 1030 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 5
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 5
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 5
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 4
Связной ГК 1399 4
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 4
McDonald’s - Макдоналдс 219 4
ПСБ - Промсвязьбанк 953 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1578 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 140
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3046 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13604 70
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3648 69
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3565 67
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 63
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5585 52
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1669 49
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3605 47
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 43
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4925 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6497 36
Судебная власть - Judicial power 2473 35
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 33
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 28
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 26
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 547 25
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1180 23
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 23
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2860 20
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 253 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5533 16
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 14
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 774 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 12
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 289 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2317 12
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 342 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1528 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 11
Районные суды РФ 196 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3405 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1584 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 9
РосКомСвобода - Общественная организация 86 16
Единая Россия - Политическая партия 321 13
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 12
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 9
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 9
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1509 5
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 4
ЛДПР 115 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 3
Демократическая политическая партия США 121 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 3
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 3
ППР - Пиратская партия России 12 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 148 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 227 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 43 2
Bitcoin Foundation 8 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 2
IFF - Internet Freedom Foundation 5 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Gamblers Anonymous - Анонимные Игроки 2 1
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СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
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EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2643 29
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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