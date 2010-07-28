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Prepaid Предоплаченная карта Карта предоплаты



28.07.2010 Российские интернет-пользователи впервые смогут оплачивать онлайн-покупки с помощью виртуальной банковской карты
26.02.2007 В "КаР-Тел" внедрили prepaid-платформу Comverse
03.03.2005 Террористы заставили Сингапур ужесточить требования к картам pre-paid
05.07.2004 В Швейцарии ввели регистрацию prepaid-абонентов
24.02.2004 "МегаФон" готовит к запуску международный роуминг для prepaid-абонентов
02.10.2003 Prepaid в России: утром деньги, вечером стулья
11.08.2003 СМАРТС распространил pre-paid на Саратов
14.07.2003 "МегаФон" модернизирует pre-paid-платформу
08.08.2002 НПФ "Беркут" представил новую версию платформы IN@Voice
26.07.2002 Голландский оператор Ben Nederland открыл международный роуминг для prepaid-абонентов
24.07.2002 "Беркут" провел тестирование двустороннего роуминга prepaid-абонентов на базе платформы "Bercut PrePaid Service"
13.06.2001 "Северо-Западный GSM" вводит систему карточного pre-paid "GSMЛАЙТ"
09.06.2001 Siemens предложила замену pre-paid карточкам для сетей мобильной связи
13.04.2001 Сотовый оператор FORA снижает тарифы на pre-paid и расширяет сеть в Ленинградской области
02.02.2001 "Дельта Телеком" ввела pre-paid карты оплаты услуг сотовой связи
30.01.2001 "Северо-Западный GSM" планирует ввести pre-paid услуги весной 2001 года
22.09.2000 "Северо-Западный GSM" намерен внедрить федеральную нумерацию и систему предоплаты
17.08.2000 АО "Вымпелком" сообщило о планах по развитию роуминга с операторами других стандартов сотовой связи и prepaid-системы "Би плюс"
11.08.2000 Alcatel поставила роуминговое решение для prepaid-абонентов операторов France Telecom Mobiles, Mobistar и Dutchtone
31.03.2000 "Кубань-GSM" ввела новую prepaid-систему "GSM плюс" и посекундную тарификацию с первой минуты

Публикаций - 186, упоминаний - 192

Prepaid упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10101 2
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8064 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 1
Барс груп 518 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1927 1
SAP Consulting 35 1
Lenovo Motorola 3504 1
Orange S.A. - Orange Group 1028 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 1
ЦФТ Золотая Корона 358 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 811 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 330 1
Ланит - Comptek - Комптек 192 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 1
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты 108 1
Рексофт - Reksoft 372 1
Qualcomm Technologies 1702 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 1
Oracle Corporation 6316 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 241 1
SAP SE 4884 1
Cisco Systems 4881 1
ЛайфТелеком - Телфин 153 1
AT&T Inc 1653 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
PayPal 648 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9481 1
Amazon Inc - Amazon.com 2807 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 1
Yandex - Яндекс 5700 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6969 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 7
Visa International 1874 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1903 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5839 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 2
Qiwi 925 2
Восточный Банк - Юниаструм Банк 52 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 190 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 47 1
Assist - Ассист 202 1
Глобэкс банк 45 1
Рапида НКО - платежные система 143 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6644 1
Ак Барс Банк 249 1
Связной ГК 1339 1
Евросеть 1401 1
Альфа-Банк 1603 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18003 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2513 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
НАУМИР НП - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53484 35
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79351 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25066 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39146 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22282 10
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2497 7
FinTech - Банковская карта - bank card 703 7
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии 1192 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4390 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14892 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7497 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9947 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5478 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17556 3
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5370 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19943 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3478 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 3
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FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 94 2
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Apple iPhone 6 6184 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 860 1
Microsoft Skype 1978 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1485 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 900 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 1
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 387 1
Microsoft Windows 2000 12691 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 39 1
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - SmartVista - СмартВиста 79 1
SAP Sybase 285 1
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 34 1
Маклаков Андрей 5 1
Достов Виктор 24 1
Масленников Игорь 36 1
Островский Святослав 46 1
Зайцевский Олег 8 1
Коновалова Екатерина 8 1
Федосеев Михаил 13 1
Антонюк Борис 68 1
Ким Борис 74 1
Шибашев Евгений 2 1
Провкин Юрий 3 1
Ткаченко Ирина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 123272 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39445 56
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6322 20
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Финляндия - Финляндская Республика 3477 2
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Африка - Африканский регион 3273 1
Китай - Тайвань 3749 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 196 1
Атлантический океан - Атлантика 237 1
Москва - Садовое кольцо 127 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1745 1
Намибия - Республика 84 1
Бельгия - Королевство 859 1
Европа Северная - Скандинавия 516 1
Малайзия 794 1
Япония 12886 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1385 1
Мировой океан - World Ocean 487 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 125 1
Сингапур - Республика 1771 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 1
Южная Корея - Республика 6295 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3332 1
Турция - Турецкая республика 2075 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 1
Азия - Азиатский регион 4664 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15023 1
Швеция - Королевство 3461 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1344 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15119 1
Германия - Федеративная Республика 12021 1
Нидерланды 3312 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2379 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13186 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3053 2
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Приватизация - форма преобразования собственности 527 1
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Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 294 1
Общественный транспорт - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2195 1
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Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 205 1
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1757 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4224 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 467 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1040 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7549 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3282 1
Thomson Reuters - Рейтер 5774 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 1
День молодёжи - 27 июня 692 2
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