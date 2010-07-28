Индексная книга CNews*
Prepaid Предоплаченная карта Карта предоплаты
Публикаций - 186, упоминаний - 192
Prepaid упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Маклаков Андрей 5 1
|Достов Виктор 24 1
|Масленников Игорь 36 1
|Островский Святослав 46 1
|Зайцевский Олег 8 1
|Коновалова Екатерина 8 1
|Федосеев Михаил 13 1
|Антонюк Борис 68 1
|Ким Борис 74 1
|Шибашев Евгений 2 1
|Провкин Юрий 3 1
|Ткаченко Ирина 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
|ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.