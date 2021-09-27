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Postgres Pro Enterprise
Postgres Professional


27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
15.09.2021 Казначейство начало использовать полностью импортозамещенную подсистему «Электронного бюджета» 1
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки 1
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 1
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 2
22.06.2021 Nutanix и Postgres Pro протестировали и подтвердили совместимость решений 1
04.01.2021 «Гознак» переходит на российскую СУБД Postgres Pro 2
02.12.2020 «Ростелеком» покупает отечественную СУБД Postgres Pro на 257 миллионов 1
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 1
16.07.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Postgres Professional запустили облачный сервис управляемой базы данных 3
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
20.04.2020 Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов 3
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
30.03.2020 Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows 1
25.03.2020 Казначейство отказывается от СУБД Oracle в пользу Postgres Pro. Цена вопроса 3
27.02.2020 Патч российского разработчика принят в свободно распространяемую PostgreSQL 1
27.12.2019 «Галактика» перевела систему управления промактивами с Oracle на Postgres Pro 1
27.12.2019 «Галактика EAM» переведена на отечественную СУБД Postgres Pro 1
02.10.2019 Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие» 2
13.05.2019 Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL 10
14.02.2019 «1С:Предприятие 8» подтвердила совместимость с СУБД Postgres Pro 3
02.11.2018 Представлена импортонезависимая «Галактика ERP» 9.1 на базе СУБД Postgres Pro 1
02.11.2018 «Галактика» выпустила свою главную систему на Postgres Pro в пику СУБД Oracle и Microsoft 1
23.05.2018 СУБД Postgres Pro подтвердила совместимость с ОС «РЕД ОС» и «Гослинукс» 1
12.04.2018 «Форсайт» представил новый BI-продукт для управления инвестициями 2
21.03.2018 «Форсайт» представила ПО для оптимизации планирования и финансовых результатов 1
01.03.2018 Для Prognoz Platform разработана специализированная СУБД Postgres Pro Enterprise 6
25.10.2017 Проведены испытания совместимости СУБД Postgres Pro с комплексом «Скала-Р» 1
14.09.2017 Россияне скрестили PostgreSQL и блокчейн 1
24.07.2017 Российская СУБД Postgres Pro интегрирована с платформой «1С: Предприятие» 3
20.07.2017 Российская СУБД Postgres Pro доступна в облаке Microsoft Azure 3
24.03.2017 Вышла новая версия российской СУБД Postgres Pro «с самыми долгожданными функциями» 7
24.03.2017 Postgres Professional представила новый релиз отечественной СУБД Postgres Pro Enterprise 6

Публикаций - 35, упоминаний - 76

Postgres Pro Enterprise упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3389 10
Microsoft Corporation 11253 6
Галактика - Корпорация 254 5
Базальт СПО 206 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
Yandex - Яндекс 4107 2
ALT Linux - Альт Линукс 138 2
Tionix - Тионикс 48 2
Polymatica - Полиматика 41 2
IBM 3586 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
NVision Group - Энвижн Груп 548 2
Крок 1223 1
Sipnet 42 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Teradata 166 1
Stalker Software GmbH 6 1
Google LLC 7210 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
ОТР 135 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
ЭОС - Электронные офисные системы 997 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
Микрон - Micron 365 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
3806 1
Facebook 3769 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Cisco Systems 2074 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
Открытие ФК 539 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпром нефть 382 1
РЖД строй 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 5
Федеральное казначейство России 766 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 3
Пентагон - Министерство обороны США 280 3
Правительство РФ 2210 2
Счётная палата РФ 463 2
Президент Российской Федерации 1443 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 513 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 2
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
AMM - Advanced Manufacturing Management - Система сквозного управления производственными и обеспечивающими процессами 1 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 629 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 242 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 786 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 774 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 136 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 20
Linux OS 4296 5
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 5
SQL - Язык программирования 436 5
Microsoft SQL Server 799 5
Галактика EAM 24 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Prognoz Platform 74 3
Postgres95 5 3
Ingres - СУБД 12 3
Informix СУБД 16 3
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 7 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 6 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Галактика ERP 66 2
Microsoft Windows 10 6707 2
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 2
Ред ОС 239 2
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 2
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 15 2
Галактика ECM 4 2
Microsoft Windows 866 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Linux - Debian GNU 273 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Скала-Р - Скала-СР Программно-аппаратные комплексы 6 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 336 1
Панченко Иван 43 9
Chen Jolly - Чен Джолли 5 3
Yu Andrew - Ю Эндрю 5 3
Сушкевич Антон 56 3
Терещенко Денис 38 3
Сигаев Федор 9 3
Кальченко Игорь 3 3
Гацко Геннадий 14 3
Бартунов Олег 32 3
Коротков Александр 8 3
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 3
Бургардт Александр 13 2
Бутерин Виталий 20 1
Долгов Константин 4 1
Разеньков Сергей 1 1
Лубенникова Анастасия 2 1
Мальков Алексей 7 1
Милюков Денис 12 1
Geoghegan Peter - Гейган Питер 1 1
Путин Владимир 1831 1
Косованов Ярослав 1 1
Дудина Ольга 2 1
Жуков Максим 9 1
Бутенко Владимир 11 1
Массух Илья 192 1
Гусев Дмитрий 48 1
Овчинников Сергей 24 1
Новодворский Алексей 95 1
Летунов Илья 48 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Мишустин Михаил 302 1
Петров Михаил 88 1
Рустамов Рустам 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 4
Казахстан - Республика 2665 2
Индия - Республика 2188 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Россия - Калининградская область 547 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Россия - Дубна 135 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 40 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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