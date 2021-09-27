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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Postgres Pro Enterprise
Postgres Professional
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 76
Postgres Pro Enterprise упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1083 3
|Открытие ФК 539 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Газпром нефть 382 1
|РЖД строй 7 1
|Панченко Иван 43 9
|Chen Jolly - Чен Джолли 5 3
|Yu Andrew - Ю Эндрю 5 3
|Сушкевич Антон 56 3
|Терещенко Денис 38 3
|Сигаев Федор 9 3
|Кальченко Игорь 3 3
|Гацко Геннадий 14 3
|Бартунов Олег 32 3
|Коротков Александр 8 3
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 3
|Бургардт Александр 13 2
|Бутерин Виталий 20 1
|Долгов Константин 4 1
|Разеньков Сергей 1 1
|Лубенникова Анастасия 2 1
|Мальков Алексей 7 1
|Милюков Денис 12 1
|Geoghegan Peter - Гейган Питер 1 1
|Путин Владимир 1831 1
|Косованов Ярослав 1 1
|Дудина Ольга 2 1
|Жуков Максим 9 1
|Бутенко Владимир 11 1
|Массух Илья 192 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Летунов Илья 48 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Петров Михаил 88 1
|Рустамов Рустам 169 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772163, в очереди разбора - 675845.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772163, в очереди разбора - 675845.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru