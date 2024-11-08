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Positive Technologies MaxPatrol SIEM MaxPatrol Security Information and Event Management MaxPatrol EDR


  • MaxPatrol EDR уже на ранних этапах выявляет сложные и целевые атаки, которые развиваются на устройствах, а также собирает данные для организации расследований. Система проводит поведенческий анализ прямо на устройствах, использует экспертизу PT Expert Security Center и имеет гибкие настройки механизмов обнаружения и реагирования. Благодаря этому продукт оперативно находит киберугрозы, даже если действия злоумышленников замаскированы под легитимные. Набор разнообразных методов реагирования, предоставляемых на выбор операторам служб ИБ, покрывает большую часть мер защиты компании. MaxPatrol EDR поддерживает отечественные популярные операционные системы, в том числе российские сертифицированные ОС, и системы Windows, macOS и Linux. Продукт может быть адаптирован к разным типам инфраструктур, за счет чего облегчает работу специалистов по ИБ.

08.11.2024 MaxPatrol VM 2.7 анализирует информацию об активах с помощью искусственного интеллекта

Positive Technologies выпустила новую версию системы управления уязвимостями MaxPatrol VM — 2.7. Благодаря функции умного поиска информации по активам при помощи искусств
16.09.2024 MaxPatrol VM внесен в каталог совместимости российского ПО

Система нового поколения для управления уязвимостями MaxPatrol VM включена в каталог совместимости отечественного ПО, который позволяет компаниям

09.09.2024 1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий

дтверждения инцидентов не превышал 15 минут, а блокирование угроз происходило за несколько минут. И MaxPatrol EDR, продукт для обнаружения угроз на конечных устройствах и реагирования на них, п
05.09.2024 «Айтеко» и Axoft внедрили MaxPatrol VM в российской транспортной компании

пертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершили внедрение системы управления уязвимостями MaxPatrol VM в крупной российской транспортной компании. В результате проекта заказчик значит
06.08.2024 MaxPatrol O2 применяет технологии ИИ — закреплено в реестре отечественного ПО

Автопилот для результативной кибербезопасности MaxPatrol O2, зарегистрированный ранее в едином реестре российского ПО, получил отметку, кото
29.07.2024 В MaxPatrol SIEM добавлено около 70 новых правил обнаружения актуальных киберугроз

Система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM получила обновление экспертизы: в продукт было загружено около 70 новых правил
29.07.2024 Innostage повышает киберустойчивость за счет использования в SOC MaxPatrol O2

опасности, с 2024 г. использует в SOC CyberART автопилот в области результативной кибербезопасности MaxPatrol O2 для повышения эффективности мониторинга собственной инфраструктуры. Это позволил
22.07.2024 Объем отгрузок Positive Technologies в I полугодии составил 4,9 млрд руб. Компания подтверждает планы по отгрузкам на 2024 г. в диапазоне от 40 до 50 млрд руб. при сохранении маржинальности бизнеса

ежсетевого экрана нового поколения. Также была представлена первая коммерческая версия метапродукта MaxPatrol Carbon. Начало массовых отгрузок новых продуктов, от которых ожидается существенный
27.06.2024 MaxPatrol SIEM 8.2: выявление атак, ML-помощник и минимум рутины в работе аналитиков

itive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга событий ИБ и управления инцидентами — MaxPatrol SIEM 8.2. Возможности релиза направлены на то, чтобы MaxPatrol SIEM помогал

26.06.2024 Информационно-технологический центр Республики Бурятия защищает госсектор с помощью продуктов Positive Technologies

блики Бурятия строит результативную кибербезопасность. Первым шагом на пути к этому стало внедрение MaxPatrol SIEM, PT Network Attack Discovery (PT NAD) и MaxPatrol VM. Проект проводится
13.06.2024 MaxPatrol VM 2.5: анализ защищенности веба и Docker-контейнеров из одной консоли

Positive Technologies выпустила новую версию системы управления уязвимостями MaxPatrol VM — 2.5. Обновленный продукт получил возможность анализировать защищенность веб-пр
06.06.2024 В реестре российского ПО появилась первая SIEM-система с искусственным интеллектом — MaxPatrol SIEM

ия по инциденту информационной безопасности Система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM — первой среди других продуктов этого класса — была отмечена как решение, испо
05.06.2024 «Иркутская нефтяная компания» использует MaxPatrol VM для получения данных о трендовых уязвимостях

«Иркутская нефтяная компания» выстраивает полный цикл управления уязвимостями на базе MaxPatrol VM с модулем host compliance control (НСС). С помощью продукта Positive Technologie
30.05.2024 Иркутская нефтяная компания обеспечивает киберустойчивость бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM

Иркутская нефтяная компания — объект критической информационной инфраструктуры России — внедрила MaxPatrol SIEM. Система оперативно обнаруживает подозрительную активность в ИТ-инфраструктуре
27.05.2024 Система MaxPatrol SIEM интегрирована с VK Cloud

Система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM интегрирована с VK Cloud с помощью специально разработанного коннектора Компан
23.05.2024 Киберустойчивость инфраструктуры организаций теперь под контролем MaxPatrol Carbon

респондентов из числа читателей изданий, телеграм-каналов и профессиональных сообществ по ИТ и ИБ. MaxPatrol Carbon анализирует уровень защищенности компании и прогнозирует на базе экспертных

13.05.2024 Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал

дверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов по системной инт
13.05.2024 MaxPatrol EDR получил сертификат соответствия ФСТЭК России

Продукт для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них MaxPatrol EDR подтвердил соответствие требованиям к четвертому уровню доверия и техническим у
27.04.2024 Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал

дверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов по системной инт
25.03.2024 Обновленный MaxPatrol VM на базе Linux может сканировать Windows

Благодаря новой функции хранения информации об уязвимостях в MaxPatrol VM 2.1 ускорилась ее доставка. Теперь можно использовать API для адаптации системы

26.02.2024 MaxPatrol SIEM выявляет атаки на FreeIPA — службу каталогов для Linux-систем

В систему мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM компании Positive Technologies добавлен пакет экспертизы для выявления подозри
30.01.2024 Экспобанк использует MaxPatrol SIEM

Экспобанк пять лет использует систему мониторинга событий ИБ и управления инцидентами PT MaxPatrol SIEM. Об этом CNews сообщил представитель компании Positive Technologies, разработч
18.01.2024 MaxPatrol EDR внесен в единый реестр отечественного ПО

Продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них MaxPatrol EDR, разработанный Positive Technologies, включен в единый реестр российского ПО. П
11.01.2024 MaxPatrol SIEM обнаруживает атаки шифровальщиков

В MaxPatrol SIEM добавлены 62 новых правила обнаружения угроз. С их помощью система мониторинга
24.11.2023 ИТ-системы Минсельхоза России будет защищать MaxPatrol O2

р, строит центр противодействия киберугрозам (ЦПК), в котором ключевым элементом станет метапродукт MaxPatrol O2. Автопилот для результативной кибербезопасности позволит с минимальным участием

23.11.2023 Positive Technologies представила результаты работы MaxPatrol O2 за 2023 год и новый метапродукт MaxPatrol Carbon

Автопилот для результативной кибербезопасности MaxPatrol O2, разработанный Positive Technologies, теперь позволяет в 30–50 раз повысить эффе
07.11.2023 Итоги девяти месяцев 2023 г. в Positive Technologies

Продажи MaxPatrol VM, PT Sandbox и PT Application Firewall выросли более чем на 100%, компания активн
26.10.2023 Positive Technologies выпустила MaxPatrol SIEM 8.0

ositive Technologies выпустила восьмую версию системы мониторинга событий ИБ и выявления инцидентов MaxPatrol SIEM. Обновленный продукт позволит почти на треть увеличить процент присутствия вен
25.10.2023 Positive Technologies: с помощью MaxPatrol SIEM специалисты компании выявили ВПО, затронувшее сотни тысяч пользователей

ты компании Positive Technologies с помощью системы мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM выявили аномальную активность в сети, указывающую на масштабное распространени
09.10.2023 Positive Technologies представила MaxPatrol EDR для защиты конечных устройств и серверов

ogies представила новый продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них — MaxPatrol EDR. Благодаря статическому и поведенческому анализу, экспертным правилам PT Expert
23.08.2023 Angara Security добавила в портфель MSS-сервисов услуги по управлению уязвимостями на базе MaxPatrol VM

иентам доступны сервисы по управлению уязвимостями. Новые сервисы базируются на партнерском решении MaxPatrol VM, разработанном Positive Technologies. MaxPatrol VM – продукт управления у
22.08.2023 MaxPatrol SIEM профилирует активность пользователей в инфраструктуре

В системе мониторинга событий информационной безопасности MaxPatrol SIEM доступны 44 новых правила корреляции, которые профилируют действия пользовател
28.07.2023 В MaxPatrol SIEM добавлен пакет экспертизы по выявлению атак на цепочки поставок

Новый пакет экспертизы для MaxPatrol SIEM позволяет компаниям предотвращать реализацию угроз, связанных с атаками на цеп
13.07.2023 Positive Technologies: система MaxPatrol VM выявила в среднем более 700 трендовых уязвимостей в ходе одного пилотного проекта

Positive Technologies представила результаты анализа пилотных проектов по внедрению MaxPatrol VM, проведенных в государственных учреждениях, финансовых организациях, промышленны
10.07.2023 MaxPatrol SIEM получила более 70 правил для обнаружения атак на Unix-инфраструктуры

Система мониторинга событий ИБ MaxPatrol SIEM получила более 100 новых правил обнаружения угроз в рамках обновления пакетов

29.06.2023 MaxPatrol VM 2.0: автоматизированный контроль соответствия стандартам и высокоскоростная доставка данных о трендовых уязвимостях за 12 часов

Новая версия системы MaxPatrol VM (2.0) получила модуль host compliance control (НСС) для автоматизированной прове
30.05.2023 Система MaxPatrol SIEM получила масштабное обновление экспертизы

В систему мониторинга событий ИБ компании Positive Technologies — MaxPatrol SIEM — добавлены новые правила обнаружения угроз. Появились новые механизмы обогаще
11.05.2023 «Ренессанс банк» устраняет уязвимости с помощью MaxPatrol VM

«Ренессанс банк» внедрил систему управления уязвимостями MaxPatrol VM. Продукт Positive Technologies, был встроен в уже налаженный процесс устранения

13.04.2023 MaxPatrol SIEM получил свыше 70 новых правил для мониторинга событий ИБ в ресурсах, размещенных в Yandex Cloud

ия подозрительной активности на ресурсах, размещенных пользователями в Yandex Cloud, был добавлен в MaxPatrol SIEM в прошлом году. Сегодня в MaxPatrol SIEM загружены обновления этого пак
09.03.2023 «Абсолют банк» завершил внедрение и адаптацию PT MaxPatrol SIEM под обновленную инфраструктуру в рамках импортозамещения

«Абсолют банк» завершил проект по замене Micro Focus ArcSight на MaxPatrol SIEM. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies, компании-разработч

Публикаций - 320, упоминаний - 704

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1112 289
Microsoft Corporation 24513 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4802 25
Cisco Systems 5092 24
Broadcom - VMware 2340 15
Telegram Group 1843 13
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 134 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1758 12
Check Point Software Technologies 755 11
Siemens AG - Siemens Group 2582 11
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 316 11
InnoSTage - Инностейдж 123 11
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 182 10
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 359 10
Oracle Corporation 6651 9
SAP SE 5243 9
IBM - International Business Machines Corp 9418 8
Информзащита 733 8
Google LLC 11692 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1109 7
Ростелеком 9578 6
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 593 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 823 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 872 6
Citrix Systems 809 6
Palo Alto Networks 142 6
Cisco Systems - Splunk 67 6
InfoWatch - Инфовотч 1004 5
GitHub 789 5
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 5
Dr.Web - Доктор Веб 1253 5
Softline - Софтлайн 2706 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 279 5
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 94 5
8097 5
Yandex - Яндекс 7146 5
Цифра ГК 2397 4
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 115 4
Red Hat 1300 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1613 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 565 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7134 5
Транснефть 298 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 260 3
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 25 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 883 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 131 3
Россети Ленэнерго 1700 3
101Hotels.com 456 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Почта России ПАО 2092 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2767 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 79 2
ИНК - Иркутская нефтяная компания 29 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 80 2
Boeing 1008 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 418 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
Экспобанк - Expobank 41 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1278 1
Абсолют Банк 224 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 124 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Yara - Яра 14 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
Лукойл Калининградморнефть 6 1
Nordic Star - Borenius 2 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 891 1
НОВАЭМ - Сибэнергомаш БКЗ - Барнаульский котельный завод 9 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 424 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15444 24
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2890 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12782 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9905 23
Оповещение и уведомление - Notification 4476 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4297 147
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 130 70
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 85 57
Microsoft Windows 15536 52
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 115 45
Positive Technologies - PT Sandbox 61 42
Linux OS 9788 36
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 68 33
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 89 30
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 62 29
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1294 19
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 17
Positive Technologies - XSpider 32 17
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 17
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 28 17
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 245 16
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 15
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 105 14
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 581 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3165 12
Microsoft SQL Server - MS SQL 1650 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1195 12
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 10
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 59 9
Oracle Java - язык программирования 3041 8
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 16 8
Linux - Debian GNU 452 8
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 135 8
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 84 7
Microsoft Office 3698 7
Microsoft Exchange 1700 7
Microsoft Office Word 762 7
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 62 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1501 7
Positive Technologies - PT Container Security 9 6
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 62 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 852 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 153 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 958 6
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 33 6
Филиппов Максим 48 27
Баранов Денис 17 9
Максимов Юрий 25 9
Гордейчик Сергей 25 9
Димитренко Егор 8 7
Карпов Илья 31 7
Ключников Михаил 18 6
Симис Борис 15 6
Андреев Алексей 21 6
Новиков Алексей 56 6
Стюгин Михаил 20 5
Попов Павел 20 5
Александров Антон 11 5
Абрамов Никита 13 5
Лукацкий Алексей 117 5
Тюрин Антон 8 5
Кузин Андрей 8 4
Помзов Михаил 5 4
Сычев Артем 73 4
Даренский Дмитрий 15 4
Назаров Егор 8 4
Гузаиров Айдар 51 4
Назаров Владимир 17 4
Кувшинов Денис 17 4
Пустовой Максим 30 4
Дружинин Евгений 21 4
Костров Дмитрий 30 3
Зуева Анастасия 3 3
Алейнов Юрий 3 3
Грицай Глеб 4 3
Юнусов Тимур 6 3
Цветков Михаил 5 3
Медов Андрей 6 3
Фомина Юлия 3 3
Кирьянов Кирилл 3 3
Янкин Андрей 32 3
Голдбергс Алексей 5 3
Шерстобитов Сергей 55 3
Фефелов Владислав 13 3
Бенгин Владимир 32 3
Россия - РФ - Российская федерация 141902 175
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42704 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51852 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14054 14
Казахстан - Республика 5483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17154 7
Америка Латинская 1796 7
Ближний Восток 2920 7
Индия - Bharat 5394 7
Европа 21690 6
Азия - Азиатский регион 5491 6
Германия - Федеративная Республика 12630 6
Беларусь - Белоруссия 5573 6
Африка - Африканский регион 3452 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2881 4
Индийский океан - Персидский залив 203 4
Россия - СФО - Новосибирск 4230 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14136 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13282 4
Саудовская Аравия - Королевство 576 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1439 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16807 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 996 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1258 3
Узбекистан - Республика 1696 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 414 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1467 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 445 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 923 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1140 3
Великобритания - Лондон 2385 3
Япония 13237 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2686 3
Польша - Республика 1951 2
Армения - Республика 2269 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 381 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2616 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 580 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 400 2
Иран - Исламская Республика Иран 1070 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50240 89
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47404 70
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13923 59
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5890 41
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2196 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6828 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13164 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16122 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5665 18
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1088 18
Энергетика - Energy - Energetically 4997 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18112 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28520 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23712 14
Аудит - аудиторский услуги 2600 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10800 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4742 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4595 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2262 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6133 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3011 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9615 9
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4924 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3636 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1174 8
Кредитование - Сrediting - Заём 6622 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7759 8
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Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 8
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4086 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3423 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10854 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1494 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5984 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2291 6
Киберучения 87 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2695 6
The Verge - Издание 545 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1784 2
Wikipedia - Википедия 482 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11209 1
TAdviser - Центр выбора технологий 385 1
РИА Новости 901 1
N+1 - Издание 154 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 308 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 980 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Российская газета 269 1
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IDC - International Data Corporation 4901 8
Juniper Research 520 5
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IDC Security & Vulnerability Management 4 1
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Forrester Research 821 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 812 8
Positive Technologies - Positive Education 12 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1482 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 428 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 1 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 360 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 577 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 188 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 72 1
Информзащита Учебный центр 38 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 82 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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