MaxPatrol VM 2.7 анализирует информацию об активах с помощью искусственного интеллекта Positive Technologies выпустила новую версию системы управления уязвимостями MaxPatrol VM — 2.7. Благодаря функции умного поиска информации по активам при помощи искусств

MaxPatrol VM внесен в каталог совместимости российского ПО Система нового поколения для управления уязвимостями MaxPatrol VM включена в каталог совместимости отечественного ПО, который позволяет компаниям

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий дтверждения инцидентов не превышал 15 минут, а блокирование угроз происходило за несколько минут. И MaxPatrol EDR, продукт для обнаружения угроз на конечных устройствах и реагирования на них, п

«Айтеко» и Axoft внедрили MaxPatrol VM в российской транспортной компании пертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершили внедрение системы управления уязвимостями MaxPatrol VM в крупной российской транспортной компании. В результате проекта заказчик значит

MaxPatrol O2 применяет технологии ИИ — закреплено в реестре отечественного ПО Автопилот для результативной кибербезопасности MaxPatrol O2, зарегистрированный ранее в едином реестре российского ПО, получил отметку, кото

В MaxPatrol SIEM добавлено около 70 новых правил обнаружения актуальных киберугроз Система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM получила обновление экспертизы: в продукт было загружено около 70 новых правил

Innostage повышает киберустойчивость за счет использования в SOC MaxPatrol O2 опасности, с 2024 г. использует в SOC CyberART автопилот в области результативной кибербезопасности MaxPatrol O2 для повышения эффективности мониторинга собственной инфраструктуры. Это позволил

Объем отгрузок Positive Technologies в I полугодии составил 4,9 млрд руб. Компания подтверждает планы по отгрузкам на 2024 г. в диапазоне от 40 до 50 млрд руб. при сохранении маржинальности бизнеса ежсетевого экрана нового поколения. Также была представлена первая коммерческая версия метапродукта MaxPatrol Carbon. Начало массовых отгрузок новых продуктов, от которых ожидается существенный

MaxPatrol SIEM 8.2: выявление атак, ML-помощник и минимум рутины в работе аналитиков itive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга событий ИБ и управления инцидентами — MaxPatrol SIEM 8.2. Возможности релиза направлены на то, чтобы MaxPatrol SIEM помогал

Информационно-технологический центр Республики Бурятия защищает госсектор с помощью продуктов Positive Technologies блики Бурятия строит результативную кибербезопасность. Первым шагом на пути к этому стало внедрение MaxPatrol SIEM, PT Network Attack Discovery (PT NAD) и MaxPatrol VM. Проект проводится

MaxPatrol VM 2.5: анализ защищенности веба и Docker-контейнеров из одной консоли Positive Technologies выпустила новую версию системы управления уязвимостями MaxPatrol VM — 2.5. Обновленный продукт получил возможность анализировать защищенность веб-пр

В реестре российского ПО появилась первая SIEM-система с искусственным интеллектом — MaxPatrol SIEM ия по инциденту информационной безопасности Система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM — первой среди других продуктов этого класса — была отмечена как решение, испо

«Иркутская нефтяная компания» использует MaxPatrol VM для получения данных о трендовых уязвимостях «Иркутская нефтяная компания» выстраивает полный цикл управления уязвимостями на базе MaxPatrol VM с модулем host compliance control (НСС). С помощью продукта Positive Technologie

Иркутская нефтяная компания обеспечивает киберустойчивость бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM Иркутская нефтяная компания — объект критической информационной инфраструктуры России — внедрила MaxPatrol SIEM. Система оперативно обнаруживает подозрительную активность в ИТ-инфраструктуре

Система MaxPatrol SIEM интегрирована с VK Cloud Система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM интегрирована с VK Cloud с помощью специально разработанного коннектора Компан

Киберустойчивость инфраструктуры организаций теперь под контролем MaxPatrol Carbon респондентов из числа читателей изданий, телеграм-каналов и профессиональных сообществ по ИТ и ИБ. MaxPatrol Carbon анализирует уровень защищенности компании и прогнозирует на базе экспертных

Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал дверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов по системной инт

MaxPatrol EDR получил сертификат соответствия ФСТЭК России Продукт для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них MaxPatrol EDR подтвердил соответствие требованиям к четвертому уровню доверия и техническим у

Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал дверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов по системной инт

Обновленный MaxPatrol VM на базе Linux может сканировать Windows Благодаря новой функции хранения информации об уязвимостях в MaxPatrol VM 2.1 ускорилась ее доставка. Теперь можно использовать API для адаптации системы

MaxPatrol SIEM выявляет атаки на FreeIPA — службу каталогов для Linux-систем В систему мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM компании Positive Technologies добавлен пакет экспертизы для выявления подозри

Экспобанк использует MaxPatrol SIEM Экспобанк пять лет использует систему мониторинга событий ИБ и управления инцидентами PT MaxPatrol SIEM. Об этом CNews сообщил представитель компании Positive Technologies, разработч

MaxPatrol EDR внесен в единый реестр отечественного ПО Продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них MaxPatrol EDR, разработанный Positive Technologies, включен в единый реестр российского ПО. П

MaxPatrol SIEM обнаруживает атаки шифровальщиков В MaxPatrol SIEM добавлены 62 новых правила обнаружения угроз. С их помощью система мониторинга

ИТ-системы Минсельхоза России будет защищать MaxPatrol O2 р, строит центр противодействия киберугрозам (ЦПК), в котором ключевым элементом станет метапродукт MaxPatrol O2. Автопилот для результативной кибербезопасности позволит с минимальным участием

Positive Technologies представила результаты работы MaxPatrol O2 за 2023 год и новый метапродукт MaxPatrol Carbon Автопилот для результативной кибербезопасности MaxPatrol O2, разработанный Positive Technologies, теперь позволяет в 30–50 раз повысить эффе

Итоги девяти месяцев 2023 г. в Positive Technologies Продажи MaxPatrol VM, PT Sandbox и PT Application Firewall выросли более чем на 100%, компания активн

Positive Technologies выпустила MaxPatrol SIEM 8.0 ositive Technologies выпустила восьмую версию системы мониторинга событий ИБ и выявления инцидентов MaxPatrol SIEM. Обновленный продукт позволит почти на треть увеличить процент присутствия вен

Positive Technologies: с помощью MaxPatrol SIEM специалисты компании выявили ВПО, затронувшее сотни тысяч пользователей ты компании Positive Technologies с помощью системы мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM выявили аномальную активность в сети, указывающую на масштабное распространени

Positive Technologies представила MaxPatrol EDR для защиты конечных устройств и серверов ogies представила новый продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них — MaxPatrol EDR. Благодаря статическому и поведенческому анализу, экспертным правилам PT Expert

Angara Security добавила в портфель MSS-сервисов услуги по управлению уязвимостями на базе MaxPatrol VM иентам доступны сервисы по управлению уязвимостями. Новые сервисы базируются на партнерском решении MaxPatrol VM, разработанном Positive Technologies. MaxPatrol VM – продукт управления у

MaxPatrol SIEM профилирует активность пользователей в инфраструктуре В системе мониторинга событий информационной безопасности MaxPatrol SIEM доступны 44 новых правила корреляции, которые профилируют действия пользовател

В MaxPatrol SIEM добавлен пакет экспертизы по выявлению атак на цепочки поставок Новый пакет экспертизы для MaxPatrol SIEM позволяет компаниям предотвращать реализацию угроз, связанных с атаками на цеп

Positive Technologies: система MaxPatrol VM выявила в среднем более 700 трендовых уязвимостей в ходе одного пилотного проекта Positive Technologies представила результаты анализа пилотных проектов по внедрению MaxPatrol VM, проведенных в государственных учреждениях, финансовых организациях, промышленны

MaxPatrol SIEM получила более 70 правил для обнаружения атак на Unix-инфраструктуры Система мониторинга событий ИБ MaxPatrol SIEM получила более 100 новых правил обнаружения угроз в рамках обновления пакетов

MaxPatrol VM 2.0: автоматизированный контроль соответствия стандартам и высокоскоростная доставка данных о трендовых уязвимостях за 12 часов Новая версия системы MaxPatrol VM (2.0) получила модуль host compliance control (НСС) для автоматизированной прове

Система MaxPatrol SIEM получила масштабное обновление экспертизы В систему мониторинга событий ИБ компании Positive Technologies — MaxPatrol SIEM — добавлены новые правила обнаружения угроз. Появились новые механизмы обогаще

«Ренессанс банк» устраняет уязвимости с помощью MaxPatrol VM «Ренессанс банк» внедрил систему управления уязвимостями MaxPatrol VM. Продукт Positive Technologies, был встроен в уже налаженный процесс устранения

MaxPatrol SIEM получил свыше 70 новых правил для мониторинга событий ИБ в ресурсах, размещенных в Yandex Cloud ия подозрительной активности на ресурсах, размещенных пользователями в Yandex Cloud, был добавлен в MaxPatrol SIEM в прошлом году. Сегодня в MaxPatrol SIEM загружены обновления этого пак