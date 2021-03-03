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Pokémon Go


03.03.2021 Microsoft представила платформу Mesh для взаимодействия в смешанной реальности 2
06.02.2019 Epam: В будущем большинство приложений будут собраны, а не куплены 1
11.09.2018 Знаменитая игра Pokémon Go пришла в Россию 17
04.09.2018 Официальное приложение для iPhone обманом списывало $100 в неделю 2
10.08.2018 Россиянин, торговавший ПО для взлома Android, отделался ограничением перемещений 2
30.05.2018 Nokia выпустила три дешевых смартфона на «чистом» Android 1
25.01.2018 Хакеры на миллионы ограбили российский почтамт 2
26.12.2017 ФСБ арестовала хакеров, успевших заразить более 1 тыс. ПК, но не успевших продать данные 2
06.06.2017 Apple WWDC 2017: прорыв по всем фронтам? 1
22.05.2017 В России арестованы хакеры, обокравшие 1 млн рядовых пользователей смартфонов 3
17.03.2017 В Европе произошла массовая кража данных российских банковских карт 2
27.02.2017 Россиянка украла 9,5 млн руб. через «мобильный банк» 2
17.02.2017 Состоялось крупнейшее за всю историю игры обновление Pokemon Go. Добавлены 80 монстров 3
01.02.2017 В России научились воровать деньги с кредитных карт с помощью Pokemon Go 5
17.01.2017 App Annie представила отчет по рынку мобильных приложений за 2016 год 4
21.12.2016 Легендарный производитель магнитофонных кассет будет делать комплектующие для iPhone 1
07.12.2016 Лучшими приложениями года для iPhone и iPad стали разработки из России, Белоруссии и Украины 1
08.11.2016 Аналитики предрекли закат мобильных приложений 1
26.10.2016 Сверхпопулярная «ловля покемонов» не спасла финансовый год Nintendo 2
20.10.2016 Сегодня Nintendo покажет таинственную игровую консоль нового типа 1
14.09.2016 Троян в фальшивом приложении Pokémon Go получает полный контроль над устройством 1
08.09.2016 Игра Pokemon Go названа угрозой национальной безопасности 1
08.09.2016 На следующей неделе выйдет специальное устройство для ловли покемонов 3
08.09.2016 Презентация Apple: что нам показали в этот раз? 4
07.09.2016 Apple представила новые «умные часы» Watch. Цены 1
15.08.2016 Эксперты Московского правительства добиваются законодательного запрета Pokemon Go в России 14
15.08.2016 Правительство Москвы выпустило патриотичных «покемонов» 1
15.08.2016 Игровое приложение «Узнай Москву Фото» с технологией дополненной реальности стало доступно для пользователей 1
08.08.2016 Игрока в Pokemon Go застрелили на улице 9
03.08.2016 В России сотрудников оборонного предприятия уволили за игру в покемоны 7
03.08.2016 Обзор планшета Acer Predator 8: охота на геймеров 1
02.08.2016 Удиви меня: технологии становятся шоу-бизнесом. Фотоотчет c AFP 1
02.08.2016 Лучшие приложения с дополненной реальностью. Выбор ZOOM 1
28.07.2016 Сервис заказа такси «Максим» разрабатывает спецтариф для поклонников Pokemon Go 3
26.07.2016 Абонент «Мегафона» установил мировой рекорд в Pokémon Go 1
25.07.2016 Москва запускает собственных патриотичных «покемонов» 2
21.07.2016 МТС посчитала «ловцов покемонов» в Московском регионе 2
20.07.2016 Россияне сами себя лишили Pokemon go 5
19.07.2016 «Тинькофф Банк» дарит бонусы на покупки в Pokemon Go 3
18.07.2016 Российские работодатели готовы отдать предпочтение лучшим ловцам покемонов 5

Публикаций - 45, упоминаний - 130

Pokémon Go упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7198 12
Apple Inc - Эппл Рус 7750 11
Niantic 11 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
Microsoft Corporation 11226 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Safran - Sagem Sécurité 12 1
Ancestry - Generations Network 2 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Samsung Electronics 5749 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
SAP SE 3228 1
GS Group - General Satellite 148 1
App Annie 73 1
Nintendo 226 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
HMD Global - Nokia 116 1
MediaTek 315 1
Oracle Corporation 3374 1
Nokia Corporation 2468 1
NortonLifeLock (Symantec) 801 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
Сбербанк страхование 47 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 189 1
Альфа-Банк 1128 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Мотовилихинские заводы 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 806 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Lightning 131 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Фишинг - Phishing 97 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
3D-печать 135 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 21 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 550 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 217 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Smartphone - Смартфон 774 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 16
Google Android 10752 11
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 8
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 7
Apple iOS 5742 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2122 4
Nintendo Wii - игровая консоль 343 3
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Azure 1171 2
Apple macOS 935 2
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 2
Apple iPad 3263 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 2
Apple iPhone 6 547 2
Microsoft Excel 440 1
Apple File System - APFS 12 1
Cisco Jabber - Мессенджер 102 1
Nokia 8 Sirocco - серия 25 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Epic Games Unreal Engine 182 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Epam TelescopeAI 2 1
Nokia 3 - серия 16 1
Nokia 2 - серия 4 1
Nokia 5 - серия 15 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
LG G - серия смартфонов 120 1
EA The Sims - компьютерная игра 89 1
Rovio Mobile - Angry Birds 98 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 27 1
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 31 1
Apple iPad Pro 226 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 1
Nintendo DS - игровая консоль 140 1
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 1
Corning Gorilla Glass 496 1
Пушкин Александр 11 3
Овчаренко Юрий 25 1
Яхина Ирина 40 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Альшуллер Генрих 1 1
Королев Игорь 41 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 8
Россия - Ростовская область 869 4
Япония 2827 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Европа 3798 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
Франция - Французская Республика 2150 3
Украина 3417 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - Ивановская область 263 2
Россия - Челябинская область 665 2
Россия - Ярославская область 333 2
Россия - Республика Марий Эл 205 2
Россия - Иваново 194 2
Россия - Республика Адыгея 243 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Азия - Азиатский регион 1532 2
Австралия - Австралийский Союз 1133 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Индия - Республика 2184 2
Беларусь - Минск 329 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
США - Юта 33 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Америка 467 1
Новая Зеландия 294 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
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