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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Pokémon Go
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Публикаций - 45, упоминаний - 130
Pokémon Go упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пушкин Александр 11 3
|Овчаренко Юрий 25 1
|Яхина Ирина 40 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Альшуллер Генрих 1 1
|Королев Игорь 41 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770567, в очереди разбора - 674249.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770567, в очереди разбора - 674249.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru