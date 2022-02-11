Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PoE Power over Ethernet PoE-коммутатор
Публикаций - 353, упоминаний - 610
PoE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Wu Crowley - Ву Кроули 13 4
|Танюхин Дмитрий 24 3
|Завизион Евгений 6 3
|Горпинченко Роман 11 2
|Солонин Виталий 89 2
|Бельский Юрий 17 2
|Шубин Сергей 25 2
|Портной Сергей 8 1
|Бучин Сергей 7 1
|Парфенов Константин 14 1
|Сельков Андрей 13 1
|Пашкевич Владимир 22 1
|Рыбалко Станислав 9 1
|Комягин Сергей 21 1
|Кузьмицкий Ярослав 6 1
|Щербаков Сергей 18 1
|Соловьев Игорь 48 1
|Зенкин Денис 262 1
|O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 1
|Ким Евгений 7 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Комиссарук Лев 6 1
|Лю Юлия 6 1
|Колесов Олег 5 1
|Янычев Сергей 5 1
|Аветисян Сергей 2 1
|Шмелев Иван 2 1
|Меркулов Дмитрий 1 1
|Масленников Юрий 3 1
|Shintaro Inoue - Синтаро Инуэ 1 1
|Питиримов Александр 1 1
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
|Крохмальный Иван 8 1
|Su Bill - Су Билл 5 1
|Елисеев Владимир 18 1
|Зисман Александр 2 1
|Павленко Антон 7 1
|Бельченко Юрий 1 1
|Андронов Сергей 19 1
|Бочкарев Сергей 21 1
|N+1 - Издание 121 3
|Liliputing 33 2
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|Inquirer 462 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
|Tolly Group 14 2
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|Frost & Sullivan 199 1
|MForum Analytics 18 1
|Wainhouse Research 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186829, в очереди разбора - 958244.
Создано именных указателей - 80371.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186829, в очереди разбора - 958244.
Создано именных указателей - 80371.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru