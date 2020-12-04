Pictbridge индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB
Pictbridge и организации, системы, технологии, персоны:
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|Буров Олег 25 5
|Елисеев Александр 7 4
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|Адров Дмитрий 34 4
|Бушуева Светлана 8 3
|Сергеев Иван 74 3
|Орлов Сергей 25 2
|Комиссарова Валерия 9 2
|Мамонтова Евгения 6 2
|Евстигнеев Денис 9 2
|Никитин Николай 23 2
|Милехин Сергей 4 2
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|Данильчева Светлана 1 1
|Ширшов Павел 76 1
|Черкасов Василий 3 1
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|Кириян Андрей 4 1
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|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 2
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