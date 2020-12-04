Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 159137
ИКТ 12450
Организации 9891
Ведомства 1437
Ассоциации 937
Технологии 3326
Системы 24138
Персоны 66767
География 2621
Статьи 1497
Пресса 1143
ИАА 672
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2487
Мероприятия 842

Pictbridge индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB



04.12.2020 Canon выпустила цветной струйный принтер начального уровня Pixma TS3440. Фото 2

08.05.2018 Мал, да удал: самые компактные портативные принтеры 1

16.03.2016 «Фабрика печати Epson»: 5 лет на рынке 1

16.04.2015 Canon представила новый компактный фотопринтер Selphy CP1000 1

05.03.2015 Что подарить девушке на 8 марта? ZOOM рекомендует 1

03.12.2014 Epson представил новые 6-цветные бескартриджные девайсы серии «Фабрика печати Epson» 1

19.12.2013 Обзор Epson Expression Premium XP-800: убедительный профессионал цветной печати 1

29.11.2012 Обзор Canon PIXMA Pro-1: профессиональная фотопечать дома - это просто 1

21.04.2011 HP выпустила новые струйные принтеры для бизнеса 1

17.01.2011 Epson представил новое флагманское МФУ 1

25.11.2010 Epson представила МФУ с ЖК-экраном и тачпэдом для печати фотографий 1

30.09.2010 Epson выпустила компактное МФУ с поддержкой Wi-Fi и Ethernet 1

21.09.2010 HP показала новые фотопринтеры с поддержкой iOS 4.2 1

20.08.2010 Canon создала новый компактный фотопринтер 1

16.07.2010 HP PhotoSmart Premium: умное МФУ с сенсорным дисплеем 1

01.07.2010 Kodak выпустила МФУ для печати с iPhone 1

08.06.2010 Новые модели линейки HP OfficeJet Pro 1

23.04.2010 Leica выпустила компакт с GPS-модулем 1

14.08.2009 Epson представил новое МФУ c Wi-Fi для домашнего использования 1

06.08.2009 Epson Stylus Photo TX800FW: многофункциональный фотоцентр 1

29.05.2009 3 новых телефона Sony Ericsson. ФОТО 1

16.04.2009 Epson Stylus Photo 1410: домашняя фотолаборатория 1

10.04.2009 Выбираем видеокамеру формата HD 1

17.03.2009 Epson PictureMate PM290: тест лучшего портативного фотопринтера 1

06.03.2009 8 марта: лучшая техника в подарок 1

11.02.2009 Васаби – это не приправа, а принтер 1

06.02.2009 Epson представил МФУ с факсом, поддержкой Ethernet и Wi-Fi 1

28.01.2009 Новая линейка цветных струйных МФУ от Brother 1

31.10.2008 Лучшие фотопринтеры домашний фотолаб 1

29.10.2008 Epson выпускает беспроводное МФУ для печати фотографий дома 1

01.10.2008 Epson представил новые модели цифровых альбомов 1

15.08.2008 Canon, Epson, HP и Xerox: новинки принтеров в преддверии сезона 1

08.08.2008 Epson представляет новое МФУ для печати фотографий 1

01.08.2008 Выбор ZOOM: струйные МФУ для дома 1

03.07.2008 Новые цветные МФУ Epson Stylus ТX400/TX409 1

10.06.2008 Выбор ZOOM: лазерные МФУ для дома и малого офиса 1

21.03.2008 Canon MP970 - флагман среди МФУ 1

21.02.2008 Принтеры-бестселлеры зимы 1

20.02.2008 Самые яркие принтеры-новинки 1

07.02.2008 Epson Stylus CX9300F: струйное МФУ с факсом и автоподатчиком 1


Публикаций - 255, упоминаний - 259

Pictbridge и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1390 66
Seiko Epson Corporation 895 60
Samsung Electronics 10170 39
HP Inc. 5662 34
Sony 6527 31
Olympus 467 17
Lexmark Int 292 14
Eastman Kodak - Кодак 492 13
Brother - Brother Industries - Бразер 194 13
HP - Hewlett-Packard 3619 12
Nikon 618 12
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 9
Konica Minolta 403 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5666 8
ДОК 823 8
Ricoh Pentax 218 8
Ростех - Автоматика Концерн 1617 7
Asahi Pentax 121 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 5
JVC Kenwood 416 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 5
Casio 332 4
Lenovo Motorola 3498 4
Apple Inc 11934 4
Цифра ГК 2372 3
Rover - RoverComputers 414 3
Xerox 1135 3
Microsoft Corporation 24453 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 152 3
Polaroid 66 3
Белый Ветер Цифровой 256 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 3
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 3
Dell Technologies - Dell Computer 2128 2
TI - Texas Instruments Incorporated 814 2
Pioneer Corporation 423 2
Nuance Communications - ScanSoft 87 2
Foxconn - Premier Image Technology - Premier Camera Taiwan 6 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Лента - Сеть розничной торговли 2032 3
Carl Zeiss AG 293 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 252 2
Dixis - Диксис 359 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Евросеть 1404 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1263 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 652 1
Композит 88 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 195 1
Совкомбанк Совесть 270 1
Связной ГК 1366 1
UMA - United Music Agency 40 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 199 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1420 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6237 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5845 156
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6324 146
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48560 144
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9859 143
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4706 131
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5995 88
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 296 86
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23652 81
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1319 77
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10634 76
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13590 76
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1830 74
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12363 71
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7060 63
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1302 63
Карты памяти - Запоминающее устройство 2250 61
Принтер струйный - Inkjet printer 722 56
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9447 56
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5569 53
Принтер - скорость печати 581 49
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2788 48
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1159 47
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27549 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15987 41
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2355 39
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20499 38
Оцифровка - Digitization 4420 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12333 36
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 781 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24106 34
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 31
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1567 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9995 30
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7277 30
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3361 30
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7012 29
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3900 28
Контрастность 2781 26
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 732 26
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1544 25
Seiko Epson Stylus 149 43
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 41
HP PhotoSmart 113 31
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 29
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 23
Olympus xD-Picture Card 110 22
Seiko Epson PictureMate 22 17
Canon DIGIC - серия процессоров 199 15
Canon SELPHY - фотопринтер 19 14
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 14
Seiko Epson Claria 19 13
Eastman Kodak EasyShare Software 73 12
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 313 11
Fujifilm FinePix 107 11
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 10
Samsung SGH - серия смартфонов 171 10
Microsoft Windows 15462 10
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 9
HP DeskJet 66 8
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 59 8
Samsung SVR-диктофон 452 8
Canon Digital IXUS 86 7
Seiko Epson Micro Piezo 44 7
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 7
HP OfficeJet МФУ 61 6
Seiko Epson DURABrite 36 6
Google Android 13823 6
Casio Exilim 107 6
Apple iOS 7615 6
Microsoft Windows XP 2394 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1978 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2964 5
Linux OS 9675 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1754 5
Microsoft Windows 2000 8660 5
Nokia Symbian OS 1398 5
Adobe Photoshop 760 5
Samsung ML - монохромный лазерный принтер 19 5
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 175 5
Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 28 5
Лаптева Марина 114 12
Овсянников Денис 23 6
Газаров Артур 77 5
Буров Олег 25 5
Елисеев Александр 7 4
Ратникова Оксана 6 4
Адров Дмитрий 34 4
Бушуева Светлана 8 3
Сергеев Иван 74 3
Орлов Сергей 25 2
Комиссарова Валерия 9 2
Мамонтова Евгения 6 2
Евстигнеев Денис 9 2
Никитин Николай 23 2
Милехин Сергей 4 2
Bond James - Бонд Джеймс 67 1
Данильчева Светлана 1 1
Ширшов Павел 76 1
Черкасов Василий 3 1
Perez Laurent - Перез Лоран 2 1
Кириян Андрей 4 1
Besson Luc - Бессон Люк 12 1
Зарайский Григорий 3 1
Демидов Михаил 133 1
Маслин Максим 3 1
Хохлов Илья 8 1
Гуляева Татьяна 39 1
Принцевская Людмила 34 1
Набоков Сергей 27 1
Москалева Татьяна 73 1
Панкратова Оксана 42 1
Вакуленко Василий 7 1
Малафеев Андрей 51 1
Попова Мария 141 1
Россия - РФ - Российская федерация 140655 61
Япония 13230 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51720 16
Европа 21647 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5120 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42451 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14107 10
Южная Корея - Республика 6590 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13261 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14017 4
Германия - Федеративная Республика 12608 3
Италия - Итальянская Республика 4329 3
Африка - Африканский регион 3435 2
Греция - Греческая Республика 977 2
Солнечная система - Solar system 2508 2
Ближний Восток 2905 2
Земля - планета Солнечной системы 10307 2
Финляндия - Финляндская Республика 3582 2
Европа Западная 1479 2
Нидерланды 3482 1
Италия - Пьемонт - Турин 44 1
Россия - ЦФО - Московская область - Зарайский городской округ - Зарайск 12 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 812 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3314 1
Луна - спутник Земли 1469 1
Азия - Азиатский регион 5424 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16701 1
Испания - Королевство 3696 1
Чехия - Чешская Республика 1304 1
Венгрия 706 1
Франция - Французская Республика 7793 1
Сингапур - Республика 1840 1
Америка Южная 844 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3504 1
Европа Восточная 3064 1
Польша - Республика 1950 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1866 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1348 1
Видеокамера - Видеосъёмка 686 25
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10803 20
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4756 17
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5615 15
Ergonomics - Эргономика 1577 14
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2550 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23495 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4844 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10722 8
Кредитование - Сrediting - Заём 6579 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13694 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5872 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28248 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1760 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2678 5
Литий - Lithium - химический элемент 526 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1060 4
Паспорт - Паспортные данные 2447 4
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 72 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5369 4
Металлы - Золото - Gold 1117 4
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 879 4
Металлы - Серебро - Silver 749 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1231 3
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 300 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47040 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1300 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1593 3
Зоология - наука о животных 2563 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7867 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1538 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1562 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1546 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3917 2
Сон - Somnus 411 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5620 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 873 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1266 2
Дневной свет - Дневное освещение 138 2
CNews - ZOOM.CNews 1845 9
The Guardian - Британская газета 359 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 616 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 265 1
NE Asia Online 313 1
IDC - International Data Corporation 4899 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7951 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
CeBIT 611 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
Связь-Экспокомм 113 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1200 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 1
Международный женский день - 8 марта 323 1
День молодёжи - 27 июня 859 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1316263, в очереди разбора - 782554.
Создано именных указателей - 159137.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все

Показать еще

Наука

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: