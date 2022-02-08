Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Pick-by-Voice технология голосового управления
Публикаций - 82, упоминаний - 82
Pick-by-Voice упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Forbes - Форбс 585 3
|КиноПоиск - портал о кино 126 2
|Wikipedia - Википедия 410 1
|MacRumors 123 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
|DigiTimes - Издание 1283 1
|CNews - ZOOM.CNews 1432 1
|The Information 45 1
|GizmoChina 88 1
|Игромания 5 1
|500 Startups 3273 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3272 2
|IDC - International Data Corporation 4641 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 190 1
|Superdata 12 1
|NPD Group 140 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179256, в очереди разбора - 979584.
Создано именных указателей - 72833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179256, в очереди разбора - 979584.
Создано именных указателей - 72833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru