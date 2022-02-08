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Pick-by-Voice технология голосового управления



08.02.2022 ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ 1
28.01.2022 8 проектов ВТБ признали лучшими 1
14.07.2021 Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года 1
30.04.2021 Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К 1
20.04.2021 TopDelivery увеличил выручку на 50% в 2020 году 1
19.04.2021 Huawei начинает продажу электромобилей SERES SF5 в своих флагманский магазинах в Китае 1
19.04.2021 Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона 1
15.03.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала склад компании-дистрибутора S3 1
04.03.2021 РЖД внедряет мобильное приложение на ОС «Аврора» для работников, обеспечивающих эксплуатацию сетей связи 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
11.02.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Xiaomi 1
09.02.2021 Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung 1
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото 1
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 1
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 1
18.11.2020 Почти половина компаний мира увеличит инвестиции в цифровизацию на фоне пандемии 1
11.11.2020 «Магнит» внедрил голосовое управление во всех распределительных центрах 1
06.11.2020 «М.Видео-Эльдорадо» представила прогнозы по рынку бытовой техники и электроники 2020-2021 гг. 1
21.10.2020 «Айтеко» представила умную колонку с голосовым помощником 1
09.10.2020 «Ланит-Интеграция» и Cisco представили решение для удаленного присутствия медиков в «красных» зонах 1
16.09.2020 GoPro объявила о выходе камеры HERO9 Black. Цена в России 1
14.09.2020 Motorola анонсировала старт продаж и российские цены смартфона moto g9 play 1
12.08.2020 В России вышел гигантский 8К-телевизор LG по цене хорошего автомобиля. Видео 1
10.08.2020 В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео 1
03.08.2020 «М.Видео» представила телевизоры под своей торговой маркой Novex. Цены 1
17.06.2020 «Яндекс.Музыка» появилась в «Яндекс.Навигаторе» 1
05.06.2020 Aruba представила новый пакет решений для рабочих мест 1
03.06.2020 Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром 1
01.06.2020 Samsung привезла в Россию необычный телевизор, не имеющий аналогов в мире. Цена 1
26.05.2020 Xiaomi выпустила новые смарт-ТВ по цене смартфона 1
15.05.2020 Apple скопирует самое провальное устройство Google 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
04.03.2020 Татарстан будет использовать SberCloud для изменения системы госуправления 1
26.02.2020 Panasonic представил ИИ-платформу Miraie для умного дома 1
27.01.2020 «Ростелеком» представит технологии возможностей для дома и семьи 1
24.12.2019 «Элтекс» начал серийное производство ТВ-приставок линейки NV-710 1
05.12.2019 Nokia выпустила свой первый смарт-ТВ. Он стоит дешевле смартфонов Xiaomi 1
22.11.2019 GS Labs и True IP предложили решение «умного дома» на базе IP-домофона 1
19.11.2019 Голосовой отбор товаров до 30% повышает производительность складов 1
09.10.2019 Создана крохотная «Яндекс.Станция», понимающая жесты. Видео 1

Публикаций - 82, упоминаний - 82

Pick-by-Voice упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9242 8
Yandex - Яндекс 4940 6
Xiaomi 1044 5
Apple Inc 10589 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 2173 5
Корус Консалтинг ГК 1010 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8344 4
Google LLC 10126 4
LG Electronics 3303 3
Ситилинк - Citilink 256 3
Технологии Распознавания 442 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7662 3
Сбер - Цифровая Платформа 509 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3862 2
Cisco Systems 4709 2
Dialog - Диалог 692 2
Meta Platforms - Facebook 4229 2
HP Inc. 5274 2
HP - Hewlett-Packard 3564 2
Amazon Inc - Amazon.com 2628 2
Lenovo Motorola 3447 2
Элемент ГК - Elementec 1118 2
Крок - Croc 1610 2
Акцент 603 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6441 2
Прогноз 851 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1308 2
Huawei 3152 2
5873 2
LogistiX - Логистикс-Тех 47 1
Softline - Софтлайн 1847 1
Инфосистемы Джет 862 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 39 1
Эвотор - Evotor 128 1
Garmin - Гармин 179 1
Manhattan Associates 44 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 110 1
NovaTek 7 1
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 232 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 276 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1627 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 389 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1373 4
Wildberries - Вайлдберриз 178 2
Магнит - Сеть магазинов 399 2
АЛИДИ - ALIDI 17 2
X5 Group 694 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 628 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 2
Аэрофлот 636 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5144 2
Связной ГК 1141 2
British Airways - British Midland International 120 1
DHL Express 112 1
ONE RETAIL 24 1
OTP Group - ОТП Банк 156 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 288 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 176 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 256 1
X5 Group - Перекрёсток 329 1
Яндекс.Еда 416 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 6 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1121 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 88 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Аудиокнига 36 1
Miele - Миле 118 1
Самолёт ГК 150 1
Россети Ленэнерго 489 1
Лудинг - Luding 7 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 3 1
Mars Wrigley 19 1
Sanitex 1 1
Слата 7 1
Фасоль - сеть магазинов 5 1
X5 Group - Пятёрочка 305 1
GFG - Lamoda 88 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3195 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 291 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 640 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11362 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1215 1
Президент Российской Федерации 3504 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1043 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1048 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 978 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2027 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 171 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2213 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17411 20
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 10127 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10438 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10204 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10039 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6241 14
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2199 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25586 13
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2826 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6440 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 6195 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3021 10
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9172 10
Дисплей - Монитор 3428 10
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 851 9
Умные платформы 1014 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3074 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 2481 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 468 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 9686 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 7321 8
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 5502 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3104 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8643 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 40874 7
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 597 7
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 5016 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1697 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 674 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2018 5
Голосовые сообщения 583 5
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 191 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4813 5
Беспроводные технологии 1044 5
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3531 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 136 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 4281 5
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 748 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3653 4
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 489 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 434 12
Google Android 11845 10
Google Android TV 197 6
Amazon Alexa 175 6
Apple iOS 6368 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 298 5
Google Play - Google Store - Android Market 2701 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1953 4
Hotstar - видеосервис 5 3
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 2924 3
Google YouTube - Видеохостинг 2242 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 191 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6128 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 229 3
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 309 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 156 3
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 44 3
Apple AirPlay 102 3
Samsung The Frame - Телевизор 24 3
Prime Video - видеосервис 10 3
LG 75SM99 1849 3
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 229 2
Яндекс.Плюс 75 2
Xiaomi PatchWall 34 2
Amazon Echo 60 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 281 2
Samsung The Sero 6 2
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 238 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2243 2
Google Android 9 Pie 184 2
Apple iPad 3617 2
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 120 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 90 2
Google Glass OS 2 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 144 2
Manhattan SCALE 36 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 288 2
Nestle KitKat 162 2
Яндекс.Навигатор 338 2
LG Signature OLED TV R - Телевизор 16 2
Исанин Антон 8762 5
Смирнов Дмитрий 66 2
Биленко Михаил 7 2
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 25 1
Романов Дмитрий 61 1
Бондарчук Федор 13 1
Трифонов Константин 1 1
Del Prete Crawford - Дель Прете Кроуфорд 3 1
Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
Термен Лев 1 1
Ашманов Игорь 37 1
Уваров Сергей 6 1
Ли Сергей 10 1
Самошкина Диана 28 1
Муравьев Олег 14 1
Суворов Дмитрий 3 1
Пучков Дмитрий 29 1
Черноус Дмитрий 1 1
Ковлягина Татьяна 7 1
Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
Романенко Андрей 85 1
Шустер Дмитрий 4 1
Крыжановский Константин 7 1
Волынсков Алексей 1 1
Третьяков Александр 6 1
Орлова Мария 8 1
Филь Иван 7 1
Глуховченко Михаил 3 1
Sachs Yosef - Закс Йосеф 3 1
Шацкий Игорь 2 1
Демин Василий 7 1
Старовойтов Константин 8 1
Урин Вадим 1 1
Прыгин Алексей 1 1
Чмырев Андрей 4 1
Мельников Алмаз 3 1
Каштанов Дмитрий 27 1
Полунина Полина 5 1
Воловик Александр 4 1
Маковский Максим 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 106260 29
Того - Тоголезская Республика 0 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33227 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45339 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13177 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13342 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12260 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2101 2
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 50 2
Земля - планета Солнечной системы 7229 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11512 2
Европа 11430 2
Беларусь - Белоруссия 3461 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1420 2
Индия - Республика 4231 2
Китай - Тайвань 1968 1
Казахстан - Республика 4434 1
Япония 9824 1
Бразилия - Федеративная Республика 1935 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
Южная Корея - Республика 4181 1
Азия - Азиатский регион 3758 1
Латвия - Латвийская Республика 690 1
Австралия - Австралийский Союз 2754 1
Италия - Итальянская Республика 3227 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2173 1
Америка Северная 2645 1
Россия - ЦФО - Калужская область 759 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1036 1
Куба - Республика 236 1
Италия - Рим 195 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 77 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1235 1
Россия - СФО - Новосибирск 3235 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 68 1
Узбекистан - Республика 1274 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1183 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 521 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2018 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1295 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6243 15
Русский язык 4646 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 14601 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 962 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10485 8
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2295 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14788 5
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 2360 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 10829 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 13077 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 580 3
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Доставка 1768 3
Образование - Наука - Научная деятельность 6061 3
Недвижимость 1167 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2118 3
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 2901 3
Английский язык 718 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2671 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 5132 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3599 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1344 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1734 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3763 2
Спорт - Спортивные мероприятия 1440 2
Прогноз погоды 153 1
Цифровая трансформация - Экономия данных - Data economy 14 1
Авиационная промышленность - Авиация 342 1
Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей 1539 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 240 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 351 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1715 1
Паспорт - Паспортные данные 722 1
Экспорт - Экспортные операции 774 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1709 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 919 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1476 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3100 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 1902 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1063 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 335 1
Forbes - Форбс 585 3
КиноПоиск - портал о кино 126 2
Wikipedia - Википедия 410 1
MacRumors 123 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
DigiTimes - Издание 1283 1
CNews - ZOOM.CNews 1432 1
The Information 45 1
GizmoChina 88 1
Игромания 5 1
500 Startups 3273 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3272 2
IDC - International Data Corporation 4641 1
GfK Rus - ГФК-Русь 190 1
Superdata 12 1
NPD Group 140 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 5016 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 437 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 52 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 434 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФЦМН ФГБУ 5 1
100+ Forum Russia 7147 9
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 3632 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 272 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2530 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1443 1
CNews AWARDS - награда 346 1
CSTB Telecom & Media 54 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179256, в очереди разбора - 979584.
Создано именных указателей - 72833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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