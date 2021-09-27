Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Phoenix Contact
Публикаций - 38, упоминаний - 51
Phoenix Contact упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1752 2
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
|Дружинин Евгений 19 2
|Карпов Илья 27 2
|Дворкович Аркадий 173 1
|Вексельберг Виктор 110 1
|Назаров Владимир 12 1
|Каем Кирилл 16 1
|Кулешов Александр 15 1
|Зайцев Георгий 5 1
|Красников Геннадий 54 1
|Тимашов Алексей 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru