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Phoenix Contact



27.09.2021 Phoenix Contact приглашает на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология» 4
21.09.2021 Промышленный компьютер Phoenix Contact под управлением «Ред ОС» 1
14.09.2021 Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология 4
09.02.2021 InfoWatch ARMA протестирована на совместимость с Phoenix Contact 1
23.09.2020 Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact» состоится 7 октября 2020 г. в технопарке «Сколково» 3
08.09.2020 Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации» пройдет 7 октября в Москве 2
02.07.2020 Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета 1
12.02.2019 Positive Technologies обнаружила уязвимости в промышленных коммутаторах Phoenix Contact 2
05.02.2018 Positive Technologies обнаружила уязвимости в коммутаторах Phoenix Contact 1
13.09.2017 На изгнание иностранной электроники из России выделено 14,5 млрд 1
26.12.2016 Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года 1
13.10.2014 NGS Distribution интегрировала для защиты АСУ ТП промышленный межсетевой экран с системой строгой аутентификации 1
28.12.2010 Phoenix Contact презентовала новые четырехканальные модули Inline аналогового ввода 1
24.12.2010 Phoenix Contact предлагает реле, соответствующее уровню безопасности SIL3 1
10.12.2010 Embedded Systems SIA продемонстрировала в Москве KNX/LED-драйвер 1
06.12.2010 Phoenix Contact предлагает Bluetooth-преобразователь нового поколения 1
29.11.2010 Phoenix Contact расширяет линейку источников питания Step Power 1
17.11.2010 Phoenix Contact разработала новый модуль для гальванической развязки сети Ethernet 1
01.11.2010 Phoenix Contact предлагает новое поколение контроллеров Nanoline 1
06.10.2010 Phoenix Contact предлагает новый коммуникационный модуль для двигателей 1
02.09.2010 Phoenix Contact представляет новые релейные модули серии Varioface 1
27.08.2010 Phoenix Contact предлагает новую патч-панель RJ45 для монтажа на DIN-рейку 1
03.08.2010 Phoenix Contact представила новые SHDSL-модемы для Profibus 1
21.06.2010 Phoenix Contact показала коммутаторы Hi-End класса 1
28.10.2009 8 декабря в Москве начнёт работу выставка-конгресс Hi-Tech Building 2009 1
29.05.2009 22 сентября в Москве откроется международная выставка «ПТА-2009» 1
27.05.2009 26 мая состоялась конференция «ПТА. Интеллектуальное здание - Урал 2009» 1
17.10.2008 2 декабря откроется выставка «ПТА - Урал 2008» 1
21.04.2008 14 мая откроется выставка «ПТА Санкт-Петербург 2008» 1
14.04.2008 14 мая откроется выставка «ПТА Санкт-Петербург 2008» 1
09.04.2008 14 мая откроется выставка «ПТА Санкт-Петербург 2008» 1
10.05.2007 15 мая откроется «ПТА — Санкт-Петербург 2007» 1
23.04.2007 15 мая откроется "ПТА – Санкт-Петербург 2007" 1
09.04.2007 15 мая начнется выставка "ПТА – Санкт-Петербург 2007" 1
04.09.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
21.08.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
19.06.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
01.06.2006 GMCS внедрит финансовый блок системы SSA ERP для Phoenix Contact 4

Публикаций - 38, упоминаний - 51

Phoenix Contact упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 505 2
InfoWatch - Инфовотч 765 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 168 1
Siemens AG - Сименс Россия 844 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1403 1
NXP Freescale Semiconductor 107 1
Huber+Suhner 6 1
Россети ПАО 169 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 98 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1752 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6067 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1886 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1072 2
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 75 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3346 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 492 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 373 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 97 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1392 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1164 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4253 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 532 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1288 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 45 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 278 2
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 68 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 1
Linux OS 4681 1
Axelot Datareon ESB 11 1
Дружинин Евгений 19 2
Карпов Илья 27 2
Дворкович Аркадий 173 1
Вексельберг Виктор 110 1
Назаров Владимир 12 1
Каем Кирилл 16 1
Кулешов Александр 15 1
Зайцев Георгий 5 1
Красников Геннадий 54 1
Тимашов Алексей 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 62886 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8412 4
Германия - Федеративная Республика 4221 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16555 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19448 2
Япония 3432 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2266 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8864 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1276 2
Южная Корея - Республика 1704 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4814 1
Франция - Французская Республика 2462 1
Европа 4272 1
Канада 1499 1
Нидерланды 1083 1
Россия - УФО - Свердловская область 856 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 39 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
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