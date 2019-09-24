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Palm OS



24.09.2019 Стартовали российские продажи смартфона легендарной Palm размером с кредитку. Цена 1
14.08.2018 Smart TV: лучшие платформы. Выбор ZOOM 1
05.10.2015 Эволюция ОС Android 1
09.07.2013 Объем мирового рынка магазинов приложений в 2015 г. составит около $36 млрд 1
23.01.2012 Аналитики подсчитали, когда настанет конец iOS и Android 2
13.09.2011 HTC может купить операционную систему WebOS 1
06.06.2011 Android забирает у Windows Mobile российский рынок мерчендайзеров 1
25.10.2010 Paragon Software выпустила свои приложения для смартфонов Samsung 1
06.10.2010 HP представит новые webOS-смартфоны 1
27.02.2010 Palm обновила операционную систему webOS 1
15.02.2010 Maemo: лучшая платформа для мобильных разработчиков? 1
25.12.2009 Новый InfoWatch Device Monitor: защита конфиденциальных данных от копирования 1
07.12.2009 «Тэлма софт» переименовано в «Телека» 1
18.09.2009 Palm отказалась от Windows Mobile 2
17.12.2008 Palm открыл интернет-магазин мобильных приложений 1
16.12.2008 Palm возвращается 1
04.12.2008 iPhone изгоняет Nokia с рынка смартфонов 2
29.10.2008 DeviceLock 6.3 получил сертификат ФСТЭК России 1
23.09.2008 Выход новой версии Palm OS задерживается 3
19.09.2008 Palm на краю могилы 2
21.04.2008 Motorola "виртуализует" свои мобильники 1
16.04.2008 Paragon Software запустила новый сайт, посвященный электронным словарям 1
02.04.2008 Офисный формат Microsoft признан международным стандартом 1
26.03.2008 «Евросеть» пересадит на Palm каждого десятого 2
05.03.2008 Windows Mobile готовится к реваншу 2
25.02.2008 DeviceLock 6.3 beta 1 – добавлена поддержка КПК 1
15.01.2008 ОС Google Android - "темная лошадка" мобильного мира 1
04.12.2007 Коммуникаторы: важные аксессуары 1
12.11.2007 Softick PPP 3.1: доступ к сети для КПК с Palm OS 1
09.10.2007 Softick PPP 3.0 - доступ к сети для КПК с Palm OS 1
05.10.2007 Коммуникаторы и смартфоны - рывок мобильной эволюции 1
01.10.2007 Palm выпустил смартфон за $100 1
10.09.2007 «Простор» перешел на «Оптимум ДП» для КПК под Windows Mobile 2
22.08.2007 Жизнь после смерти: эволюция КПК 13
14.08.2007 Skype приходит на iPhone: IM+ 1
10.08.2007 Торговые представители «Фроствея» работают в системе «ST-Мобильная торговля» 1
06.08.2007 Российский рынок беспроводных устройств: рост сохраняется 1
26.07.2007 Paragon покажет сводку погоды на смартфонах Palm Treo 2
04.07.2007 Выход Palm OS собственной разработки снова отложен 2
27.06.2007 Colgate-Palmolive автоматизирует торговых представителей 1

Публикаций - 123, упоминаний - 252

Palm OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 14819 34
Nokia Corporation 3445 29
HP Inc. 3738 22
Samsung Electronics 7157 19
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1225 17
Sony 3746 16
Apple Inc - Эппл Рус 8720 14
HTC Corporation 1267 13
Intel Corporation 5843 12
Lenovo Motorola 1684 12
LG Electronics 2484 9
Paragon Software Group - PSG 241 9
HP - Hewlett-Packard 1432 8
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 89 8
Google LLC 8714 8
Sony Ericsson 802 8
E-Ten Information Systems 111 8
Acer Group 1736 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1465 6
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 343 6
Dell EMC 3113 5
Sharp Corporation 557 5
Deutsche Telekom - T-Mobile 379 5
Rover Computers 200 5
Siemens AG - Сименс Россия 1202 4
Verizon Wireless - Cellco Partnership 259 4
Oracle Corporation 4157 3
Toshiba Corporation 1698 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1639 3
Sprint Corporation 227 3
МакЦентр - MacCentre 50 3
Meta - Facebook 3965 2
4532 2
Kyocera 126 2
TCL Corporation 110 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 854 2
Philips 1099 2
Orange S.A. 581 2
Vodafone Group 640 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 146 2
Procter&Gamble - P&G 116 2
Национальный банк Траст 103 1
Dixis - Диксис 275 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 14 1
1Click 6 1
Меркури - Mercury 50 1
Градиент 7 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 50 1
Heineken 27 1
HeadHunter Group - HH Group 368 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 166 1
PepsiCo - Пепсико 109 1
Евросеть 1254 1
Royal Dutch Shell - Шелл 83 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 335 1
Visa International 1435 1
BMW 287 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 3 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2410 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1791 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 223 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1118 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 587 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 135 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 21 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 174 1
Linux Foundation 161 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4918 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8469 30
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 389 24
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3879 22
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6994 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 523 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5766 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 1766 9
QWERTY-клавиатура 266 9
MPEG - Moving Pictures Experts Group 901 8
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 398 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1253 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 667 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1949 7
3G - Стандарт мобильной связи 4245 6
ARM64 - Архитектура процессора 1054 4
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 535 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1695 4
WMV - Windows Media Video 261 4
AVI - Audio Video Interleave 330 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1909 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1170 4
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 238 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 346 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 404 3
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 36 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3386 3
DivX - видеокодек 303 3
WMA - Windows Media Audio 735 3
WAV - Waveform Audio File Format 374 3
FM-радиовещание - FM-тюнер 753 3
Xvid - видеокодек 171 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 438 3
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 173 2
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 101 2
Умные платформы 517 2
MOV Apple QuickTime 191 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2697 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 288 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1274 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1405 71
Symbian OS 996 37
Linux OS 5186 26
Microsoft Windows 10 8153 17
Google Android 10784 11
Microsoft Office 2411 11
Apple iPhone - серия смартфонов 5361 10
Java - Язык программирования 1548 9
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 805 8
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 6
Microsoft PowerPoint 502 5
Microsoft Word 437 5
Google Play - Google Store - Android Market 2517 4
Apple iOS 5759 4
Microsoft Exchange 787 3
Microsoft Outlook 832 3
Google YouTube - Видеохостинг 2054 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 294 3
Palm Pre - комуникатор 68 3
Eaton HotSync 8 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 462 3
Nvidia GeForce GTX 2458 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 2
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 164 2
Apple iTunes Store 861 2
Apple macOS 1016 2
Apple iPod 1095 2
Microsoft Windows Media Player 291 2
Adobe Flash 392 2
Nokia N - серия 254 2
Apple iPhone OS 132 2
Huawei nova - Серия смартфона 63 2
Paragon Software Slovoed 24 2
JavaScript - Язык программирования 776 2
Paragon Penreader 30 2
Microsoft Windows 1062 2
Apple - App Store 2209 2
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 185 1
VK - Mail.ru Одноклассники 937 1
Ксенин Алекс 310 10
Демидов Михаил 132 3
Савин Сергей 88 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 451 1
Steve Jobs - Стив Джобс 837 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Rubin Andy - Рубин Энди 59 1
Назаров Алексей 69 1
Коган Дмитрий 2 1
Горьков Сергей 19 1
Собчак Ксения 15 1
Протасов Станислав 30 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 61 1
Максименко Сергей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 68369 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19327 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7446 10
Европа 4864 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5652 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21590 4
Германия - Федеративная Республика 4831 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 528 3
Испания - Королевство 1616 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9742 2
Япония 4189 2
Украина 4405 2
Северная Америка 1735 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 168 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 545 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 878 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 907 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 724 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 233 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 300 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 712 1
Великобритания - Шотландия 90 1
Казахстан - Алматы 358 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 145 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 47 1
Франция - Французская Республика 2829 1
Ближний Восток 1817 1
Африка - Африканский регион 1865 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 951 1
Южная Америка 407 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 899 1
Индия - Республика 2806 1
Польша - Республика 1048 1
Финляндия - Финляндская Республика 1040 1
Швеция - Королевство 1044 1
Ирландия - Республика 485 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1330 1
Беларусь - Белоруссия 2507 1
Земля - планета Солнечной системы 1948 1
Казахстан - Республика 3309 1
Русский язык 1245 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1114 1
Ctrl 49 1
Закон Мура - Moore's law 99 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 83 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 94 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3716 1
White list - Белый список 41 1
Thomson Reuters - Рейтер 3480 4
CNews - ZOOM.CNews 1218 2
Ars Technica 288 2
AppleInsider 375 2
The Register 694 1
Bloomberg 802 1
Engadget - Блог о технологиях 395 1
CNET - Издание 283 1
Associated Press 783 1
Fortune 105 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 109 1
GeekWire 12 1
IDC - International Data Corporation 3354 9
Gartner 2557 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 724 3
Forrester Research 509 1
Strategy Analytics 214 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 127 2
CeBIT 228 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 928335, в очереди разбора - 831092.
Создано именных указателей - 47276.
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