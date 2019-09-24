Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Palm OS
Публикаций - 123, упоминаний - 252
Palm OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2410 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1791 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 223 1
|Ксенин Алекс 310 10
|Демидов Михаил 132 3
|Савин Сергей 88 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 451 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 837 1
|Hurd Mark - Херд Марк 95 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 59 1
|Назаров Алексей 69 1
|Коган Дмитрий 2 1
|Горьков Сергей 19 1
|Собчак Ксения 15 1
|Протасов Станислав 30 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 61 1
|Максименко Сергей 5 1
|Thomson Reuters - Рейтер 3480 4
|CNews - ZOOM.CNews 1218 2
|Ars Technica 288 2
|AppleInsider 375 2
|The Register 694 1
|Bloomberg 802 1
|Engadget - Блог о технологиях 395 1
|CNET - Издание 283 1
|Associated Press 783 1
|Fortune 105 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 109 1
|GeekWire 12 1
|IDC - International Data Corporation 3354 9
|Gartner 2557 7
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 724 3
|Forrester Research 509 1
|Strategy Analytics 214 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 928335, в очереди разбора - 831092.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 928335, в очереди разбора - 831092.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru