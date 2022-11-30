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PUE Power usage effectiveness Показатель эффективности использования электроэнергии Экономия энергии



30.11.2022 Спустя годы исправлен недостаток Chrome, раздражающий миллиарды пользователей 1
15.11.2022 10 главных мифов об электромобилях 1
30.09.2022 Последствия антироссийских санкций: Европа вот-вот останется без сотовой связи 1
Центры обработки данных 2022 1
23.08.2022 Международный сервис трекинга грузов разместился в облаке Xelent 1
04.08.2022 Сергей Пимков -

Сергей Пимков, Selectel: Какие IaaS-решения нужны бизнесу в 2022 году

 1
15.07.2022 Илья Рогов -

Илья Рогов, «Атомдата»: Нам удалось добиться самого низкого показателя PUE в России

 1
11.05.2022 Samsung представила доклад о радиочастотном спектре для сетей 6G 1
19.11.2021 В России произвели первую партию серверов «Яндекса» 1
15.11.2021 Александр Переведенцев -

Спрос на предсобранные МЦОД будет расти благодаря цифровизации и новым инфраструктурным проектам

 1
28.10.2021 Найден главный недостаток удаленки. Россияне стали больше работать и уставать 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
18.08.2021 Acer представила в России «умный» 4K-проектор H6800BDa 1
06.08.2021 Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей 1
30.07.2021 Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета 1
27.07.2021 Андрей Аксенов -

Наша стратегия — возможности гибкого масштабирования и наращивания ресурсов ЦОД для каждого клиента

 1
30.06.2021 Дата-центр «Яндекса» в Финляндии перейдёт на возобновляемую энергию 1
30.06.2021 Дата-центр «Яндекса» в Финляндии перейдет на возобновляемую энергию 1
29.06.2021 РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC 1
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI 1
22.06.2021 Schneider Electric спроектировала и построила основной ЦОД для МТС в Беларуси 1
16.05.2021 Как заряжать смартфон быстрее — 5 лайфхаков 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
02.02.2021 DEAC дополнила партнерскую сеть новыми дата-центрами в Вильнюсе 1
19.01.2021 Павел Кулаков, Oxygen -

ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики

 1
28.12.2020 На ноутбуках Windows 10 будет включаться мгновенно 1
09.12.2020 Seagate анонсировала два процессора на базе RISC-V 1
03.12.2020 Сергей Пауков, КРОК -

Бизнес старается обеспечить безопасность офисных пространств инфраструктурными решениями

 1
26.11.2020 Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930 1
18.11.2020 Сергей Махлин, КРОК -

Как промышленному предприятию выбрать решение для дата-центра

 1
18.11.2020 РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS 1
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 1
22.10.2020 Vertiv и Honeywell сделают ЦОДы более экологичными 1
01.10.2020 АВВ представила цифровое решение Wet End Control 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 1
16.07.2020 Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях 1
09.07.2020 Schneider Electric представила новые компактные ИБП с литий-ионными батареями 1
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями 1
18.05.2020 Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж 1

Публикаций - 264, упоминаний - 264

PUE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11647 23
Schneider Electric 514 13
Google LLC 10914 12
Microsoft Corporation 23458 11
Meta Platforms - Facebook 4334 9
Huawei 3492 8
HP Inc. 5510 8
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 78 8
Uptime Institute 195 8
Ростатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 42 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1345 7
Amazon Inc - Amazon.com 2793 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9397 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10037 5
Элемент ГК - Elementec 25 5
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 11 5
Yandex - Яндекс 5633 5
Крок - Croc 1703 4
Dell EMC 4906 4
Emerson 78 4
AMD - Advanced Micro Devices 3850 4
IBM - International Business Machines Corp 9183 4
Авантаж 65 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 3
АМДтехнологии 30 3
VMware 2130 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 271 3
DataPro - ДатаПро 78 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6911 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1919 3
Eaton 67 3
Apple Inc 11163 3
Stack Group - Стек Групп 136 3
IXcellerate - Икселерейт 90 3
Vertiv - ранее Emerson Network Power 68 3
Selectel - Селектел 216 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2603 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1780 2
Brocade Communications Systems 240 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2360 3
ВТБ - ВТБ24 660 2
Почта России ПАО 1983 2
Точка 3792 2
Роснефть НК - нефтяная компания 473 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 2
ПСБ - Промсвязьбанк 729 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2508 1
ГПБ - Газпромбанк 935 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 1
HeadHunter Group - HH Group 284 1
X5 Group 812 1
LinkedIn 582 1
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 251 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 40 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 59 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 57 1
Альфа-Банк 1591 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 1
eBay Inc 1596 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 504 1
Газпром нефть 496 1
СДМ-Банк 57 1
ЮКОС НК 149 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 214 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 1
UPS 178 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1306 1
Таможня - Таможенная служба 1025 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1537 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 480 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 622 1
Администрация Президента РФ 977 1
Правительство Москвы 1982 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2329 1
Федеральное казначейство России 1547 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 307 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2016 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 53 1
Greenpeace - Гринпис 118 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9459 81
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52989 71
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8445 70
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25570 65
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1787 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8709 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17033 32
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19178 30
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 837 25
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4481 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8110 22
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 1195 20
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 2998 19
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2734 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4703 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5835 14
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 495 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12584 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12913 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14784 13
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 458 13
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11325 12
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 485 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11666 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5076 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38654 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8057 11
Private Cloud - Частные облака - приватные облака 815 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17385 11
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3191 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17272 9
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 249 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2790 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10879 8
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 24 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21865 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2330 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1966 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1282 6
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1272 15
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 173 13
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 145 11
Intel Xeon Phi 37 9
Intel x86 - архитектура процессора 1589 8
Intel Solutions for Lustre 29 7
РСК Торнадо - RSC Tornado 136 7
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 6
Intel Xeon E 190 5
Microsoft Windows 2000 12651 4
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 4
Linux OS 8208 4
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1338 4
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 43 4
Intel Omni-Path Edge Switch 7 3
РСК - RSC Storage on-Demand 6 3
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 8 3
Intel SSD DC 6 2
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 7 2
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 2
Ростатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 6 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 175 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 73 2
Intel SSD 32 2
Selectel ЦОД 10 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1475 1
HPE Synergy 52 1
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 740 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 56 1
Huawei MindSpore 3 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 544 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 33 1
Huawei OceanStor Dorado V6 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 30 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 92 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 268 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 428 1
Рогов Илья 7 3
Шмелев Алексей 20 3
Солдатов Алексей 95 3
Корнеев Сергей 83 2
Гаврилов Виктор 7 2
Лебедев Павел 28 2
Савин Геннадий 12 2
Солодовников Алексей 18 2
Беляев Денис 4 2
Переведенцев Александр 8 2
Любимов Олег 27 2
Аксенов Андрей 22 2
Мацкевич Дмитрий 20 1
Гениев Артем 9 1
Ананьин Алексей 75 1
Слизов Владимир 5 1
Суконник Михаэль 8 1
Чернов Антон 23 1
Илюхин Олег 17 1
Кадощук Игорь 19 1
Канаев Дмитрий 9 1
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 1
Кулигин Михаил 8 1
Федечкин Эдуард 39 1
Наскидаев Олег 9 1
Киселева Анастасия 6 1
Квасников Алексей 7 1
Шуршалин Сергей 10 1
Buck Ian - Бак Йэн 11 1
Гурковский Юрий 1 1
Городецкий Владимир 1 1
Заединов Руслан 45 1
Юдин Григорий 3 1
Тарасенко Алексей 16 1
Речистов Григорий 1 1
Пимков Сергей 7 1
Исаев Камиль 20 1
Романов Виктор 2 1
Кулаков Павел 22 1
Шестаков Александр 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 122289 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39214 36
Европа 21284 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17030 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13119 13
Германия - Федеративная Республика 11998 11
Земля - планета Солнечной системы 9686 8
Россия - СФО - Новосибирск 3691 7
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 361 6
Нидерланды 3299 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15028 6
Америка Северная 2830 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1411 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 4
Нидерланды - Амстердам 523 4
Европа Восточная 2996 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1332 3
Финляндия - Финляндская Республика 3466 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4901 3
Россия - Сибирь 2009 3
Япония 12864 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2006 2
Латвия - Латвийская Республика 792 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 553 2
США - Орегон 242 2
Россия - СФО - Иркутская область 916 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1379 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3302 2
Франция - Французская Республика 7079 2
Беларусь - Белоруссия 4223 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1280 2
Украина - Киев 941 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2481 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41522 18
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1785 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3925 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41751 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23864 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13893 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3401 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4910 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10191 12
Энергетика - Energy - Energetically 4186 10
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3407 10
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1594 10
Аренда 2120 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3863 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 8
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3559 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6005 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4627 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1745 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6469 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3057 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1280 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3115 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3189 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2677 4
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 821 4
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 519 4
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2631 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5206 4
Дизель - дизельное топливо - солярка 268 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7581 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 345 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 199 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4606 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8252 3
Литий - Lithium - химический элемент 402 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8988 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 272 3
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 416 3
Аудит 1888 3
91Mobiles 1693 3
N+1 - Издание 136 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10994 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 5
IDC - International Data Corporation 4846 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7436 4
Gartner - Гартнер 3471 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 126 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2079 3
Juniper Research 502 2
Markets&Markets Research 103 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 1
Mordor Intelligence 19 1
Synergy Research Group 40 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
РАН - Российская академия наук 1794 11
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 239 5
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 85 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 711 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
Академия наук СССР - АН СССР 36 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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