PUE Power usage effectiveness Показатель эффективности использования электроэнергии Экономия энергии
PUE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рогов Илья 7 3
|Шмелев Алексей 20 3
|Солдатов Алексей 95 3
|Корнеев Сергей 83 2
|Гаврилов Виктор 7 2
|Лебедев Павел 28 2
|Савин Геннадий 12 2
|Солодовников Алексей 18 2
|Беляев Денис 4 2
|Переведенцев Александр 8 2
|Любимов Олег 27 2
|Аксенов Андрей 22 2
|Мацкевич Дмитрий 20 1
|Гениев Артем 9 1
|Ананьин Алексей 75 1
|Слизов Владимир 5 1
|Суконник Михаэль 8 1
|Чернов Антон 23 1
|Илюхин Олег 17 1
|Кадощук Игорь 19 1
|Канаев Дмитрий 9 1
|Lishun Lai - Лишунь Лай 5 1
|Кулигин Михаил 8 1
|Федечкин Эдуард 39 1
|Наскидаев Олег 9 1
|Киселева Анастасия 6 1
|Квасников Алексей 7 1
|Шуршалин Сергей 10 1
|Buck Ian - Бак Йэн 11 1
|Гурковский Юрий 1 1
|Городецкий Владимир 1 1
|Заединов Руслан 45 1
|Юдин Григорий 3 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Речистов Григорий 1 1
|Пимков Сергей 7 1
|Исаев Камиль 20 1
|Романов Виктор 2 1
|Кулаков Павел 22 1
|Шестаков Александр 37 1
|91Mobiles 1693 3
|N+1 - Издание 136 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10994 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 1
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