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PM Project Management PMP Project Management Professional PPM Project & Portfolio Management Профессионал в управлении проектами Системы управления проектами Проектное управление Project Tracker

PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Project Tracker


22.05.2024 Компания PMP Tech заняла 1 место в федеральном конкурсе «Малоэтажный стандарт»

IT-компания PMP Tech заняла 1 место в конкурсе «Малоэтажный стандарт. Цифровая трансформация 23/24» в номинации «Цифровые приложения для малоэтажного строительства». Компания представила мобильное приложен
20.05.2024 GlowByte Soft выступила партнером по переводу на русский язык китайской ALM/ITSM-платформы для управления проектами

GlowByte Soft выступила партнером китайского разработчика ZenTao Software по адаптации и переводу с английского на русский язык интерфейса ALM/ITSM/IPD-платформы для управления проектами ZenTao Max 4.3. Релиз русского языкового пакета состоялся в мае текущего года. Версия для российского пользователя доступна на сайте производителя. Об этом CNews сообщили п
16.05.2024 GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam

табирования бизнеса IconSoft (создан при участии АО «ГЛОНАСС») обеспечили совместимость и интеграцию платформы для разработки программного обеспечения GitFlic и IconTeam — отечественного продукта для управления проектами, командами и бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Интеграционные функции реализованы в новом релизе IconTeam, который был выпущен в начал
15.05.2024 «НЭО Центр» за полгода внедрил «1С:PM Управление проектами» и улучшил продуктивность команд

ода одной из ведущих консалтинговых компаний России с зарубежной системы проектного учета на «1С:PM Управление проектами КОРП». Устранена зависимость от иностранного программного обеспечения, в
18.04.2024 «Яндекс 360» запускает новые тарифы для бизнеса — с системой управления проектами «Яндекс Трекер»

овая среда для командной работы, в которой собраны все необходимые сервисы, упрощающие бизнес-процессы и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Трекер» для управления проектами, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки», «Вики», «Формы» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную
18.03.2024 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ»

Выпущена пятая редакция программного продукта «1С:PM Управление проектами ПРОФ», разработанного совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Пользова
21.11.2023 «Диасофт» поможет выстроить процесс управления проектами с новой платформой Digital Q.PM

Компания «Диасофт» разработала платформу развития для управления проектами – Digital Q.PM (Project Management). Платформа обеспечивает простоту и эффективность управления проектами, пр
01.11.2023 Новые возможности линейки «1С:PM Управление проектами» для управления рентабельностью проектно-ориентированной организации

Российская компания ITLand и фирма «1С» выпустили новый релиз линейки «1С:PM Управление проектами» с расширенными возможностями по управлению рентабельностью и аналитикой
25.10.2023 На CNews FORUM 2023 выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы

На 16 ежегодном CNews FORUM 2023 в сессии «Цифровизация торговли» выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов. Тема выступления «Облачные технологии: как ускорить time to market в ритейле». Важной, если не ключевой составляющей ИТ-ландшафта с
12.09.2023 Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project

ате. Об этом CNews сообщили представители компании «Алми-партнер». Spider Project - интегрированная система управления проектами, спроектированная и разработанная с учетом большого практическог
04.09.2023 «СМ-клиника» перешла на российскую систему для управления проектами Directum Projects

o-code-инструментов специалисты холдинга своими силами настроили систему под специфику бизнеса, не привлекая разработчиков вендора. Руководство компании «СМ-клиника» решило перейти с западной системы управления проектами на российскую по нескольким причинам: холдингу требовался общий реестр проектов разных департаментов, которого нет в иностранном решении; из-за «зоопарка» программ «СМ-клин
08.08.2023 «Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами

икаторов эффективности перехода на использование отечественного программного обеспечения по классу «Средства управления проектами», установленных в соответствии с Методическими рекомендациям по
10.07.2023 Корпоративная система для управления проектами Timetta включена в реестр отечественного ПО

но-ориентированного бизнеса Timetta в реестр отечественного ПО под №18250. Запись появилась в реестре 5 июля 2023 г. Timetta по своему классу гораздо ближе к учётным системам, чем к обычным средствам управления проектами. Система позволяет управлять структурой и экономикой проекта, а также ресурсами компании. Например, Timettta умеет контролировать бюджеты на этапе реализации проекта и пока
25.05.2023 Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами

шли на российские решения. Так, 22% используют «Битрикс24», остальные сделали выбор в пользу «1С:PM Управление проектами ПРОФ», Comindware, «Адванта», «Кайтен», «Яндекс.трекер». При этом подавл
18.05.2023 Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации

ского федерального университета. В планах 一 организовать в единой информационной среде «ПМ Форсайт» управление проектами и мероприятиями, входящими в программы развития институтов и другие прог
13.03.2023 Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello

ото: © TarasMalyarevich / Фотобанк Фотодженика При создании IconTeam разработчики, помимо стандартного для task-трекеров функционала, также добавили наиболее востребованные опции Новый игрок на рынке управления проектами и задачами На вебинаре компании IconSoft 15 марта 2023 г. эксперты рынка обсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по

06.03.2023 Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности

Российская компания ITLand выпустила очередное обновление линейки программных продуктов «1С:РM Управление проектами». Новая функциональность повысит эффективность управленческой деятельнос
24.01.2023 ITLand разработала приложение для интеграции «1С:PM Управление проектами» и «Битрикс24»

ITLand выпустила бесплатное приложение «Интеграция 1С:PM Управление проектами и Битрикс24», предназначенное для двустороннего обмена данными между программными продуктами линейки «1C:PM Управление проектами» и «Битрикс24». Решение позволит обе
13.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами

фровых решений” специализируется на разработке программного обеспечения. Созданная ей инновационная система управления проектами вошла в реестр российского ПО. Благодаря этому она сможет исполь
29.11.2022 «Сиссофт» будет внедрять «Турбо трекинг»

рстве. В рамках сотрудничества интегратор планирует реализацию проектов по внедрению ИТ-решения для управления проектами и задачами «Турбо трекинг». «Сиссофт» уже 14 лет реализует инфраструктур
17.10.2022 ПНППК внедрила систему управления проектами на базе платформы Advanta

Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) внедрила комплексную систему управления проектами на базе платформы Advanta. ПНППК объединяет три научных института, восемь заводов, 14 образовательных учреждений. В штате компании свыше 3 тыс. сотрудников, из них более 80
27.06.2022 Дилер специальной техники АСТ внедрил систему управления проектами

Стартовал проект внедрения информационной системы управления проектами Advanta в компании АСТ. Об этом CNews сообщили представители Advanta. Компания «Агро-Строительные технологии» (АСТ) специализируется на продаже и сервисном обслуживании сел
24.06.2022 Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server

анизация «Развитие социальной инфраструктуры», которая работает над созданием социальной инфраструктуры мирового уровня в шаговой доступности для жителей г. Москва. На момент внедрения в компании для управления проектами использовалось настольное клиентское приложение Microsoft Project Professional, которое не решало задачи автоматического отслеживания сроков по этапам проектов. Кроме этого
20.06.2022 В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»

, производительности и потенциала для роста и масштабирования. Внедрение автоматизированной системы управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» преследовало сле
01.06.2022 ITLand предлагает для проектных организаций быстрое решение по миграции с зарубежного на российское ПО

оки западных ИТ-решений для проектного управления комплексными российскими системами линейки «1С:РМ Управление проектами». Об этом CNews сообщили представители ITLand. В ответ на возросший спро
13.10.2021 «Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, внедрила в свою практику управления проектами решение Youtrack от компании Jetbrains. «Реализация масштабных проектов с множественными внешними зависимостями диктует повышенные требования к качеству проектного управлен
21.06.2021 «Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами

18 г., к активной стадии реализации пришел к середине 2019 г. и будет продолжаться до конца 2021 г. Система управления проектами Visary Project основана на базе платформы Visary*— продукта НПЦ

24.05.2021 Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – компания «Мастерская цифровых решений» – выпустил усовершенствованную версию системы управления проектами Easy Task, которую можно применять для решения корпоративных задач в самых разных сферах деятельности. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной поли
01.02.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе»

ГК «Корус консалтинг» внедрила в «Сберсервисе» собственное коробочное решение «КОРУС Five | Управление проектами» и адаптировала систему под требования проектного офиса компании. Решени
18.07.2019 «Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами

«Балтика» совместно с российской ИТ-компанией «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами, которые реализует служба логистики, планирования и клиентского сервиса. «Корус | Управление стратегией» поможет пивоваренной компании достигать ключевых стратегических цел
01.07.2019 «Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами

«Системный софт» поставил НКО «Расчетные решения» стек ПО для автоматизации бизнес-процессов. В целях обеспечения НКО инструментами для управления проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах. В рамках реализации
26.11.2018 Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты

года. Ближе к весне мы начнем активное продвижение этого решения. CNews: Третий проект с этими двумя не связан? Андрей Козлов: Нет. В нем речь идет о проектном управлении. Это не классическая система управления проектами: было бы заблуждением думать, что мы делаем аналог MicrosoftProject. В данном случае мы ведем работу в области поддержки документо-ориентированных процессов в рамках проект
11.09.2018 «Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив

и местных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества. Для управления процессом внедрения и настройки траекторий развития инвестклимата в отдельных регионах нам была критически необходима система управления проектами, учитывающая нашу специфику. Она зарекомендовала себя как эффективный инструментарий. В 2018 году мы начали реализовывать на ее основе еще два проекта и планируем использов
18.09.2017 «Системный софт» представил стек решений для управления проектами

«Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удоб
16.08.2017 «Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0

«Инталев» представила летний релиз обновлений системы управления предприятием «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуля «Управление проектами».В релизе 7.3.0 появилось более 80 новшеств и изменений по 10 направлениям. Значительными изменениями пополнился модуль «Управление проектами»: расширен функционал д
07.08.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома

Госкорпорации «Росатом», ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения по сооружению объектов атомной энергетики. Для соответствия международным стандартам в области управления проектами руководство Rusatom Overseas поставило задачу повысить эффективность и прозрачность существующей системы проектного управления. Партнером проекта по созданию системы по рез
12.04.2017 «Проектная практика» автоматизировала управление проектами в Правительстве Омской области

ктного управления, а также ключевым положениям Постановления №1050 от 15.10.2016 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».Автоматизированная информационная система управления проектами позволила госслужащим Омской области качественно осуществлять оценку результатов проектной деятельности;  контролировать соблюдение сроков и своевременно принимать меры по

16.03.2017 «Эттон» автоматизировала проектное управление Агентства регионального развития Калужской области

Компания «Эттон» внедрила автоматизированную информационную систему управления проектами для Агентства регионального развития Калужской области (АРРКО). Решение помогает планировать реализацию проектов и контролировать ход работ, сообщили CNews в «Эттон». Агент
01.03.2017 Softline перевела управление проектами «Корпорации Кошелев» в Microsoft Project Online

oft Project Online в «Корпорации Кошелев». Благодаря облачной версии решения заказчик оптимизировал управление проектами, сообщили CNews в Softline. Для управления проектами и планирования деят
13.12.2016 Система Atlas ERP пополнилась универсальным модулем управления проектами

Компания Atlas Software пополнила систему Atlas ERP новым модулем «Управление проектами», который органично встроен в единую экосистему сервиса. Модуль интегрир

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HP Inc. 5638 55
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Yandex - Яндекс 6684 51
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Роснефть НК - нефтяная компания 506 19
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Почта Банк 429 18
Газпром нефть 573 17
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Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1074 17
ВТБ - ВТБ24 662 16
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ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 200 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 3
Ассоциация менеджеров 86 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 3
ASF - Apache Software Foundation 108 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 248 2
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 282 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
Symbian Foundation 38 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 44 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 113 1
IACCM - International Association for Contract & Commercial Management - Международная ассоциация по управлению контрактами и коммерческой деятельностью 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60913 1084
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28823 864
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46275 518
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9284 461
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11980 445
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6274 407
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16652 348
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28211 320
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19924 313
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23074 306
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6322 300
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15049 291
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа 5672 258
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11114 235
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10574 216
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9304 205
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11213 204
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11888 201
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12027 194
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24706 191
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10522 190
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4283 181
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10912 163
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24070 157
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8892 147
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12350 142
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3560 138
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20788 131
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10328 131
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7278 128
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4948 127
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3214 124
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1620 123
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13634 123
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6580 121
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6841 119
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3748 114
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4771 111
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5941 103
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10162 101
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 222 119
Microsoft Office 3600 99
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 111 87
Linux OS 9324 85
Google Android 13563 80
Microsoft Dynamics 1169 69
Microsoft Windows 15208 67
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2208 65
Atlassian - Jira - Система отслеживания ошибок 189 63
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 847 61
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 916 60
Apple iOS 7447 59
Microsoft Windows 2000 8661 55
Microsoft SQL Server 1543 49
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 49
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4741 47
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1067 43
Oracle Java - язык программирования 2929 43
НКТ - Р7-Офис 303 42
Microsoft SharePoint Server 698 42
Microsoft SharePoint Products and Technologies 793 37
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 409 35
Microsoft Office Excel 1153 34
1С:ERP Управление предприятием 474 34
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1228 31
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 557 30
Atlassian Confluence 82 29
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1912 29
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 29
Apple iPhone 6 4862 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3064 28
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 917 28
Microsoft Exchange 1387 26
Apple iPad 3816 25
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 999 25
Новые облачные технологии - МойОфис 677 24
ВГТРК - Смотрим 592 24
Microsoft Azure 1376 24
Microsoft Outlook 1354 23
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 512 22
Кутузов Александр 39 33
Чаркин Евгений 277 20
Макаров Станислав 117 20
Шадаев Максут 872 19
Натрусов Артем 263 18
Урусов Виктор 91 16
Павлов Александр 78 16
Врацкий Андрей 94 14
Абакумов Евгений 184 14
Калякин Павел 45 12
Воронин Павел 111 12
Шаев Виталий 27 12
Кирьянова Александра 111 12
Кузовкин Алексей 155 12
Путин Владимир 3011 11
Нестеров Алексей 113 11
Петухов Антон 20 11
Новикова Елена 72 11
Харитонов Вадим 12 11
Теплицкий Дмитрий 57 11
Попова Мария 140 11
Соловьев Виталий 20 10
Шилов Сергей 90 10
Ульянов Николай 88 10
Оберемок Надежда 14 10
Солдатенкова Ксения 10 10
Никитин Сергей 55 10
Каушанский Александр 12 10
Аникин Дмитрий 14 10
Белан Иван 10 10
Желнова Алина 11 10
Денисов Анатолий 13 10
Серова Елена 319 10
Милованов Андрей 15 10
Распопов Алексей 18 10
Малышев Сергей 67 10
Шмаков Антон 23 10
Нальский Максим 20 10
Аксенов Олег 26 10
Агафонова Наталия 40 9
Россия - РФ - Российская федерация 136293 1449
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41462 494
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13892 241
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51254 215
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16595 192
Европа 21487 134
Казахстан - Республика 5357 86
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13990 82
Беларусь - Белоруссия 5420 70
Украина 7480 69
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13168 68
Германия - Федеративная Республика 12452 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16307 57
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7021 50
Россия - СФО - Новосибирск 4067 45
Россия - УФО - Екатеринбург 3717 39
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2725 37
Азия - Азиатский регион 5340 34
Франция - Французская Республика 7723 32
Европа Восточная 3044 31
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2980 31
Япония 13157 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2912 30
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2796 29
Индия - Bharat 5301 29
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2308 28
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2582 26
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1345 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1809 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2679 24
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1401 24
Земля - планета Солнечной системы 10213 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1449 22
Южная Корея - Республика 6519 22
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1478 20
Финляндия - Финляндская Республика 3563 20
Африка - Африканский регион 3399 20
Канада 4805 20
Ближний Восток 2872 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45992 645
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48441 541
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7581 364
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27202 346
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12454 318
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12926 267
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22794 243
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5386 227
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15673 223
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5732 219
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5168 200
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6931 199
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17273 198
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2779 192
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4966 171
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10472 154
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2565 143
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6621 133
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6350 122
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Энергетика - Energy - Energetically 4817 103
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10626 93
Страхование - Страховое дело - Insurance 5539 92
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1275 88
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Аудит - аудиторский услуги 2451 82
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11124 37
TAdviser - Центр выбора технологий 369 11
Ведомости 836 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1635 8
Intelligent Enterprise 27 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 930 7
Открытые системы ИД 173 6
CNews - ZOOM.CNews 1818 5
Forbes - Форбс 730 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 5
Silicon.com 364 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 4
N+1 - Издание 149 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5849 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 831 4
PC Magazine - PCMag 85 3
Bloomberg 1216 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 3
ComputerWorld 144 3
Wikipedia - Википедия 460 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 2
НГС - Новости Новосибирска 12 2
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ComNews - Медиа-бизнес 105 2
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Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 262 2
Sports.ru - Спортс.ру 27 2
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СК Пресс 17 2
FT - Financial Times 1198 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 604 1
DigiTimes - Издание 1309 1
CrunchBase 72 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 1
NYT - The New York Times 1018 1
ZDnet 597 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2946 101
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 296 12
Forrester Research 819 12
CNews Инновация года - награда 108 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 318 7
Interthink Consulting - Organizational Project Management Baseline Study 6 6
Juniper Research 516 5
CNews Рынок ИТ-услуг 161 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 961 5
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 119 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
IHS iSuppli 397 3
BCG - Boston Consulting Group 105 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Fortune Global 500 285 2
Интерфакс-100 19 2
Datamonitor 83 2
Tagline - Тэглайн 26 2
Forbes Global 2000 33 2
Standish Group International - Standish Group 10 2
Microsoft Research 138 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 58 2
Forbes Insights 18 1
Discovery Research Group 22 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 179 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 29 1
CNews Fast рейтинг 44 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 1
ABI Research 233 1
Forrester Wave 45 1
Analysys Mason 26 1
Gartner Magic Quadrant Cloud Financial Close Solutions - Cloud Core Financial Management Suites - Cloud Financial Planning and Analysis Solutions 3 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 59 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 504 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1425 18
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 15
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 753 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 898 13
РАН - Российская академия наук 1788 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 547 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 822 10
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 115 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 185 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 218 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 6
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 339 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 498 5
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 72 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 284 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 221 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 4
МЭИ - Московский энергетический институт 122 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 280 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 328 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 267 4
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 193 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 91 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 3
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 58 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 86 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 69 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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