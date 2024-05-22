PM Project Management PMP Project Management Professional PPM Project & Portfolio Management Профессионал в управлении проектами Системы управления проектами Проектное управление Project Tracker
|22.05.2024
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Компания PMP Tech заняла 1 место в федеральном конкурсе «Малоэтажный стандарт»
IT-компания PMP Tech заняла 1 место в конкурсе «Малоэтажный стандарт. Цифровая трансформация 23/24» в номинации «Цифровые приложения для малоэтажного строительства». Компания представила мобильное приложен
|20.05.2024
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GlowByte Soft выступила партнером по переводу на русский язык китайской ALM/ITSM-платформы для управления проектами
GlowByte Soft выступила партнером китайского разработчика ZenTao Software по адаптации и переводу с английского на русский язык интерфейса ALM/ITSM/IPD-платформы для управления проектами ZenTao Max 4.3. Релиз русского языкового пакета состоялся в мае текущего года. Версия для российского пользователя доступна на сайте производителя. Об этом CNews сообщили п
|16.05.2024
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GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam
табирования бизнеса IconSoft (создан при участии АО «ГЛОНАСС») обеспечили совместимость и интеграцию платформы для разработки программного обеспечения GitFlic и IconTeam — отечественного продукта для управления проектами, командами и бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Интеграционные функции реализованы в новом релизе IconTeam, который был выпущен в начал
|15.05.2024
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«НЭО Центр» за полгода внедрил «1С:PM Управление проектами» и улучшил продуктивность команд
ода одной из ведущих консалтинговых компаний России с зарубежной системы проектного учета на «1С:PM Управление проектами КОРП». Устранена зависимость от иностранного программного обеспечения, в
|18.04.2024
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«Яндекс 360» запускает новые тарифы для бизнеса — с системой управления проектами «Яндекс Трекер»
овая среда для командной работы, в которой собраны все необходимые сервисы, упрощающие бизнес-процессы и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Трекер» для управления проектами, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки», «Вики», «Формы» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную
|18.03.2024
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Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ»
Выпущена пятая редакция программного продукта «1С:PM Управление проектами ПРОФ», разработанного совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Пользова
|21.11.2023
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«Диасофт» поможет выстроить процесс управления проектами с новой платформой Digital Q.PM
Компания «Диасофт» разработала платформу развития для управления проектами – Digital Q.PM (Project Management). Платформа обеспечивает простоту и эффективность управления проектами, пр
|01.11.2023
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Новые возможности линейки «1С:PM Управление проектами» для управления рентабельностью проектно-ориентированной организации
Российская компания ITLand и фирма «1С» выпустили новый релиз линейки «1С:PM Управление проектами» с расширенными возможностями по управлению рентабельностью и аналитикой
|25.10.2023
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На CNews FORUM 2023 выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы
На 16 ежегодном CNews FORUM 2023 в сессии «Цифровизация торговли» выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов. Тема выступления «Облачные технологии: как ускорить time to market в ритейле». Важной, если не ключевой составляющей ИТ-ландшафта с
|12.09.2023
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Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project
ате. Об этом CNews сообщили представители компании «Алми-партнер». Spider Project - интегрированная система управления проектами, спроектированная и разработанная с учетом большого практическог
|04.09.2023
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«СМ-клиника» перешла на российскую систему для управления проектами Directum Projects
o-code-инструментов специалисты холдинга своими силами настроили систему под специфику бизнеса, не привлекая разработчиков вендора. Руководство компании «СМ-клиника» решило перейти с западной системы управления проектами на российскую по нескольким причинам: холдингу требовался общий реестр проектов разных департаментов, которого нет в иностранном решении; из-за «зоопарка» программ «СМ-клин
|08.08.2023
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«Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами
икаторов эффективности перехода на использование отечественного программного обеспечения по классу «Средства управления проектами», установленных в соответствии с Методическими рекомендациям по
|10.07.2023
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Корпоративная система для управления проектами Timetta включена в реестр отечественного ПО
но-ориентированного бизнеса Timetta в реестр отечественного ПО под №18250. Запись появилась в реестре 5 июля 2023 г. Timetta по своему классу гораздо ближе к учётным системам, чем к обычным средствам управления проектами. Система позволяет управлять структурой и экономикой проекта, а также ресурсами компании. Например, Timettta умеет контролировать бюджеты на этапе реализации проекта и пока
|25.05.2023
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Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами
шли на российские решения. Так, 22% используют «Битрикс24», остальные сделали выбор в пользу «1С:PM Управление проектами ПРОФ», Comindware, «Адванта», «Кайтен», «Яндекс.трекер». При этом подавл
|18.05.2023
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Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации
ского федерального университета. В планах 一 организовать в единой информационной среде «ПМ Форсайт» управление проектами и мероприятиями, входящими в программы развития институтов и другие прог
|13.03.2023
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Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello
ото: © TarasMalyarevich / Фотобанк Фотодженика При создании IconTeam разработчики, помимо стандартного для task-трекеров функционала, также добавили наиболее востребованные опции Новый игрок на рынке управления проектами и задачами На вебинаре компании IconSoft 15 марта 2023 г. эксперты рынка обсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по
|06.03.2023
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Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности
Российская компания ITLand выпустила очередное обновление линейки программных продуктов «1С:РM Управление проектами». Новая функциональность повысит эффективность управленческой деятельнос
|24.01.2023
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ITLand разработала приложение для интеграции «1С:PM Управление проектами» и «Битрикс24»
ITLand выпустила бесплатное приложение «Интеграция 1С:PM Управление проектами и Битрикс24», предназначенное для двустороннего обмена данными между программными продуктами линейки «1C:PM Управление проектами» и «Битрикс24». Решение позволит обе
|13.01.2023
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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами
фровых решений” специализируется на разработке программного обеспечения. Созданная ей инновационная система управления проектами вошла в реестр российского ПО. Благодаря этому она сможет исполь
|29.11.2022
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«Сиссофт» будет внедрять «Турбо трекинг»
рстве. В рамках сотрудничества интегратор планирует реализацию проектов по внедрению ИТ-решения для управления проектами и задачами «Турбо трекинг». «Сиссофт» уже 14 лет реализует инфраструктур
|17.10.2022
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ПНППК внедрила систему управления проектами на базе платформы Advanta
Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) внедрила комплексную систему управления проектами на базе платформы Advanta. ПНППК объединяет три научных института, восемь заводов, 14 образовательных учреждений. В штате компании свыше 3 тыс. сотрудников, из них более 80
|27.06.2022
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Дилер специальной техники АСТ внедрил систему управления проектами
Стартовал проект внедрения информационной системы управления проектами Advanta в компании АСТ. Об этом CNews сообщили представители Advanta. Компания «Агро-Строительные технологии» (АСТ) специализируется на продаже и сервисном обслуживании сел
|24.06.2022
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Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server
анизация «Развитие социальной инфраструктуры», которая работает над созданием социальной инфраструктуры мирового уровня в шаговой доступности для жителей г. Москва. На момент внедрения в компании для управления проектами использовалось настольное клиентское приложение Microsoft Project Professional, которое не решало задачи автоматического отслеживания сроков по этапам проектов. Кроме этого
|20.06.2022
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В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»
, производительности и потенциала для роста и масштабирования. Внедрение автоматизированной системы управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» преследовало сле
|01.06.2022
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ITLand предлагает для проектных организаций быстрое решение по миграции с зарубежного на российское ПО
оки западных ИТ-решений для проектного управления комплексными российскими системами линейки «1С:РМ Управление проектами». Об этом CNews сообщили представители ITLand. В ответ на возросший спро
|13.10.2021
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«Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами
«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, внедрила в свою практику управления проектами решение Youtrack от компании Jetbrains. «Реализация масштабных проектов с множественными внешними зависимостями диктует повышенные требования к качеству проектного управлен
|21.06.2021
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«Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами
18 г., к активной стадии реализации пришел к середине 2019 г. и будет продолжаться до конца 2021 г. Система управления проектами Visary Project основана на базе платформы Visary*— продукта НПЦ
|24.05.2021
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Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва»
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – компания «Мастерская цифровых решений» – выпустил усовершенствованную версию системы управления проектами Easy Task, которую можно применять для решения корпоративных задач в самых разных сферах деятельности. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной поли
|01.02.2021
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«Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе»
ГК «Корус консалтинг» внедрила в «Сберсервисе» собственное коробочное решение «КОРУС Five | Управление проектами» и адаптировала систему под требования проектного офиса компании. Решени
|18.07.2019
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«Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами
«Балтика» совместно с российской ИТ-компанией «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами, которые реализует служба логистики, планирования и клиентского сервиса. «Корус | Управление стратегией» поможет пивоваренной компании достигать ключевых стратегических цел
|01.07.2019
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«Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами
«Системный софт» поставил НКО «Расчетные решения» стек ПО для автоматизации бизнес-процессов. В целях обеспечения НКО инструментами для управления проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах. В рамках реализации
|26.11.2018
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Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты
года. Ближе к весне мы начнем активное продвижение этого решения. CNews: Третий проект с этими двумя не связан? Андрей Козлов: Нет. В нем речь идет о проектном управлении. Это не классическая система управления проектами: было бы заблуждением думать, что мы делаем аналог MicrosoftProject. В данном случае мы ведем работу в области поддержки документо-ориентированных процессов в рамках проект
|11.09.2018
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«Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив
и местных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества. Для управления процессом внедрения и настройки траекторий развития инвестклимата в отдельных регионах нам была критически необходима система управления проектами, учитывающая нашу специфику. Она зарекомендовала себя как эффективный инструментарий. В 2018 году мы начали реализовывать на ее основе еще два проекта и планируем использов
|18.09.2017
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«Системный софт» представил стек решений для управления проектами
«Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удоб
|16.08.2017
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«Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0
«Инталев» представила летний релиз обновлений системы управления предприятием «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуля «Управление проектами».В релизе 7.3.0 появилось более 80 новшеств и изменений по 10 направлениям. Значительными изменениями пополнился модуль «Управление проектами»: расширен функционал д
|07.08.2017
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«Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома
Госкорпорации «Росатом», ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения по сооружению объектов атомной энергетики. Для соответствия международным стандартам в области управления проектами руководство Rusatom Overseas поставило задачу повысить эффективность и прозрачность существующей системы проектного управления. Партнером проекта по созданию системы по рез
|12.04.2017
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«Проектная практика» автоматизировала управление проектами в Правительстве Омской области
ктного управления, а также ключевым положениям Постановления №1050 от 15.10.2016 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».Автоматизированная информационная система управления проектами позволила госслужащим Омской области качественно осуществлять оценку результатов проектной деятельности; контролировать соблюдение сроков и своевременно принимать меры по
|16.03.2017
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«Эттон» автоматизировала проектное управление Агентства регионального развития Калужской области
Компания «Эттон» внедрила автоматизированную информационную систему управления проектами для Агентства регионального развития Калужской области (АРРКО). Решение помогает планировать реализацию проектов и контролировать ход работ, сообщили CNews в «Эттон». Агент
|01.03.2017
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Softline перевела управление проектами «Корпорации Кошелев» в Microsoft Project Online
oft Project Online в «Корпорации Кошелев». Благодаря облачной версии решения заказчик оптимизировал управление проектами, сообщили CNews в Softline. Для управления проектами и планирования деят
|13.12.2016
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Система Atlas ERP пополнилась универсальным модулем управления проектами
Компания Atlas Software пополнила систему Atlas ERP новым модулем «Управление проектами», который органично встроен в единую экосистему сервиса. Модуль интегрир
PM и организации, системы, технологии, персоны:
|Кутузов Александр 39 33
|Чаркин Евгений 277 20
|Макаров Станислав 117 20
|Шадаев Максут 872 19
|Натрусов Артем 263 18
|Урусов Виктор 91 16
|Павлов Александр 78 16
|Врацкий Андрей 94 14
|Абакумов Евгений 184 14
|Калякин Павел 45 12
|Воронин Павел 111 12
|Шаев Виталий 27 12
|Кирьянова Александра 111 12
|Кузовкин Алексей 155 12
|Путин Владимир 3011 11
|Нестеров Алексей 113 11
|Петухов Антон 20 11
|Новикова Елена 72 11
|Харитонов Вадим 12 11
|Теплицкий Дмитрий 57 11
|Попова Мария 140 11
|Соловьев Виталий 20 10
|Шилов Сергей 90 10
|Ульянов Николай 88 10
|Оберемок Надежда 14 10
|Солдатенкова Ксения 10 10
|Никитин Сергей 55 10
|Каушанский Александр 12 10
|Аникин Дмитрий 14 10
|Белан Иван 10 10
|Желнова Алина 11 10
|Денисов Анатолий 13 10
|Серова Елена 319 10
|Милованов Андрей 15 10
|Распопов Алексей 18 10
|Малышев Сергей 67 10
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|Нальский Максим 20 10
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