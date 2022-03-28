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28.03.2022 BQ представила «умные» телевизоры на операционной системе «Салют ТВ» 1
22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда? 2
16.02.2022 Власти поддержат российских разработчиков патриотических видеоигр, обложив налогами иностранных 1
24.01.2022 Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера» 1
19.01.2022 AMD выпустила бюджетную игровую видеокарту Radeon RX 6500 XT 1
17.01.2022 Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ» 1
07.01.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 1
29.09.2021 1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему 1
29.09.2021 HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных для платформы HPE Greenlake 1
29.09.2021 Acer представила в России новый 31,5-дюймовый игровой монитор ED322QP 3
28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS 2
28.09.2021 Пока ИТ-компании бегут из России за инвестициями, российские инвесторы уезжают, чтобы вкладываться в иностранцев 1
28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
27.09.2021 Производители электроники не могут найти себе работников. Тех, что есть, заваливают бонусами и поднимают зарплаты 1
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов 1
23.09.2021 Петербург включает искусственный интеллект 3
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 2
22.09.2021 Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию 1
22.09.2021 Флагманский игровой саундбар от Creative с технологией Super X-Fi 1
21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 1
21.09.2021 В игровых ПК найдена брешь, открывающая хакерам доступ к ядру ОС 1
20.09.2021 Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 1
20.09.2021 Intel перевербовала двух ценных сотрудников AMD, чтобы изгнать ее с рынка видеокарт 3
20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях 3
17.09.2021 Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном 4
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
16.09.2021 Количество пользователей операционной системы HarmonyOS 2 превысило 100 миллионов 1
16.09.2021 Toshiba увеличивает емкость жестких дисков N300 и X300 до 18 ТБ 1
15.09.2021 Acer Nitro XV252QP: игровой монитор с низкой задержкой и технологией FreeSync 2
14.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272X 2
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
14.09.2021 Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM 2

Публикаций - 2859, упоминаний - 3641

PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11233 129
Apple Inc 10655 103
Acer Group 2304 85
Huawei 3206 79
Yandex - Яндекс 4977 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8745 74
VK - Mail.ru Group 3040 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7673 49
Meta Platforms - Facebook 4258 47
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3872 43
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2341 34
Microsoft Corporation 22446 30
Ростех - Ростехнологии 2514 27
Qualcomm Technologies 1635 26
SAP SE 4567 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1283 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5421 23
Крок - Croc 1612 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8415 21
Oracle Corporation 6009 20
Cisco Systems 4713 17
Rambler Group - Рамблер ГК 808 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2034 11
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 10
Check Point Software Technologies 693 10
Red Hat 1183 10
PayPal 634 9
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 373 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 737 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 490 7
Nvidia Corp 3112 7
HP - Hewlett-Packard 3567 7
Xiaomi 1089 6
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 5
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 269 5
Opera Software 329 5
Корус Консалтинг ГК 1013 5
Doom Eternal 7 4
NVision Group - Энвижн Груп 660 3
Corsair 30 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5168 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2097 22
Связной ГК 1163 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 637 15
О2О Delivery club 171 12
X5 Group 702 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 83 6
Яндекс.Еда 457 6
Ситимобил - Служба такси 135 5
Газпром ПАО 991 5
Русагро Группа Компаний 182 4
McDonald’s - Макдоналдс 190 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1411 4
Роснефть НК 432 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 90 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 61 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 493 2
Marshall Capital Partners 68 2
Western Union 119 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 250 2
Ренова актив 2 2
Worldpay - Платежная процессинговая компания 13 2
RuCom 4 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 3 1
Возрождение - Коммерческий банк 171 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 175 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 1
FILA 3 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 43 1
Сбер - SberShop 2 1
Xiaopeng Motors 1 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 41 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 1
Warner Bros. International Television Distribution 264 1
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 47 1
Правительство РФ 8019 52
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 51
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2151 39
Президент Российской Федерации 3614 36
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2206 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12390 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2703 24
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2037 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2500 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2458 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1464 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1442 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1313 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1067 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 511 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 576 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 993 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2329 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 883 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1891 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2135 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 3
Федеральное казначейство России 1299 3
Правительство Москвы 1620 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1333 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 626 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2365 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 291 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 344 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 270 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 180 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 169 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1104 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2296 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 68 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11920 333
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1469 284
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18782 282
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 28246 266
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5406 196
Сервер - Серверные платформы 9687 180
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6412 172
Website - Вебсайт 8484 169
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8428 148
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10646 139
5G - Пятое поколение мобильной связи 2448 137
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2234 126
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9245 114
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3889 105
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10946 100
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3517 96
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7834 91
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 43695 84
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5661 83
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Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 722 24
Google Android 11926 155
Apple iOS 6390 86
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1399 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2657 26
Microsoft Windows 10 11504 24
AMD Radeon R - Серия видеокарт 118 22
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 20
WhatsApp Messenger 742 18
Intel Optane Memory 107 15
Huawei Mate - серия смартфонов 247 15
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3846 14
Microsoft DirectX 599 13
Microsoft Office 3232 13
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AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 501 11
Depositphotos - фотобанк 384 11
Apple MacBook Air - Ноутбук 679 11
Linux OS 7642 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 463 10
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 420 10
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 145 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 693 10
Microsoft Teams 308 9
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 103 9
Apple iMac - Серия моноблоков 436 8
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 8
Huawei Watch GT - Умные часы 57 8
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 51 7
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 304 7
Google Play - Google Store - Android Market 2723 7
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 43 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 420 6
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 59 6
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 6
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 172 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 752 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 315 5
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 90 5
Apple iPad 3643 5
Чернышенко Дмитрий 313 9
Мишустин Михаил 370 8
Jobs Steve - Джобс Стив 996 5
Путин Владимир 2533 4
Sie Winston - Си Уинстон 7 4
Солодовников Денис 91 3
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 3
Griffin David - Гриффин Давид 3 3
Мацук Игорь 3 2
Добродеев Борис 92 2
Малофеев Константин 106 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Назаров Алексей 69 2
Круглов Кирилл 7 1
Тенишев Андрей 12 1
Ермаков Александр 11 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 1
Патрушев Николай 21 1
Абызов Михаил 66 1
Ильичев Сергей 3 1
Фрайденберг Галина 2 1
Пелипасов Александр 3 1
Наместникова Мария 20 1
Анурьев Сергей 16 1
Мельникова Анастасия 196 1
Wu Alen - Ален Ву 4 1
Климарев Михаил 47 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Катаев Александр 39 1
Зайцева Дарья 2 1
Schubmehl Dave - Шабмель Дэйв 1 1
Warner Mark - Уорнер Марк 5 1
Oyanagi Pam - Оянаги Пэм 1 1
Дуров Павел 230 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 1
Соколов Артем 31 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Волынсков Алексей 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13361 162
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 123
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 106
Германия - Федеративная Республика 8751 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33593 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45622 40
Китай - Тайвань 2044 30
Европа Восточная 2921 26
Украина 6157 24
Европа 11813 15
Земля - планета Солнечной системы 7321 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1556 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2160 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2037 10
Польша - Республика 1547 9
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1007 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1895 9
Норвегия - Королевство 1130 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 995 8
Россия - Российская федерация - РФ 107341 8
Нидерланды 2182 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2166 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1218 7
Израиль 1752 6
Россия - УФО - Тюменская область 837 6
Узбекистан - Республика 1279 6
Канада 3260 6
Франция - Французская Республика 5596 5
Швеция - Королевство 2041 5
Россия - ЦФО - Тульская область 962 5
Россия - ПФО - Самарская область 927 5
Солнце - звезда Солнечной системы 1292 4
Кипр - Республика 372 4
Америка 2003 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 509 4
Турция - Турецкая республика 1691 3
Германия - Берлин 632 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 402 3
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 55 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 220
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1290 114
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1848 62
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2720 49
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4064 44
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2641 31
Мошенничество - Махинации 1902 25
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2400 23
Пиратство - Авторское право 512 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1895 17
Cashback - Кэшбэк 199 12
Русский язык 4902 9
Инвестиции венчурные 697 9
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 420 9
Образование в России 430 9
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 552 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2547 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 423 5
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 145 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1693 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 283 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 214 2
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 11 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 238 2
Страхование - Страховое дело 1684 2
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 82 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2155 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 137 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 671 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 80 1
Ctrl 67 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 337 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 22 1
Вторая мировая война 576 1
Бизнес-акселератор 288 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 21 1
Tom’s Hardware 126 5
Newzoo - Игровая аналитика 16 3
CNews - ZOOM.CNews 1532 3
Forbes - Форбс 589 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 350 1
Коммерсантъ - Издательский дом 874 1
VentureBeat 90 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 45 1
EE Times 156 1
Из рук в руки - irr.ru 39 1
Игромания 5 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 236 3
Data Insight - Исследовательское агентство 86 2
BCG - Boston Consulting Group 85 2
Forrester Wave 31 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 2
Juniper Research 467 1
CNews Fast рейтинг 37 1
Forward Insights 3 1
Superdata 12 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 1
SAS Academy 4 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 603 11
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 74149.
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