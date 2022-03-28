Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PC game ПК игры компьютерные игры Игровая индустрия Игры и развлекательные приложения
Публикаций - 2859, упоминаний - 3641
PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 4
|МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 1
|SAS Academy 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru