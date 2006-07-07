Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PATA
Parallel ATA
Ultra ATA
Публикаций - 55, упоминаний - 69
PATA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 10778 16
|Seagate Technology 651 13
|IBM 8661 6
|Microsoft Corporation 20965 6
|Apple Inc - Эппл Рус 10088 6
|Western Digital Corporation - WDC 455 5
|Hitachi 1278 4
|AMD - Advanced Micro Devices 3487 4
|Samsung Electronics 8923 3
|Fujitsu 1616 3
|SAS Institute 789 3
|Toshiba Corporation 2747 3
|Nvidia Corp 3010 3
|Seagate - Maxtor 129 3
|AMD Graphics Product Group - ATI 850 2
|Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 432 2
|WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 98 2
|Titanium 49 2
|Sony 5559 2
|Acer Group 2178 2
|Prestigio 202 1
|3Com Palm Computing 97 1
|Dell EMC 4464 1
|HP Compaq Computer Corp 1852 1
|Rover - RoverComputers 371 1
|Sanyo Electric 329 1
|Ricoh Pentax 190 1
|LG Electronics 3116 1
|Eastman Kodak - Кодак 469 1
|VAIO 175 1
|Nikon 556 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 1
|Zoom Int - Zoom Video Communications 932 1
|Nokia Corporation 5231 1
|NTT DoCoMo 1088 1
|HP Inc. 5097 1
|VIA Technologies 269 1
|Olympus 423 1
|Micro Focus - Novell 844 1
|Sharp Corporation 964 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
|Ксенин Алекс 311 4
|Steve Jobs - Стив Джобс 981 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru