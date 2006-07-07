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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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PATA
Parallel ATA
Ultra ATA



07.07.2006 Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК 1
21.02.2006 Ноутбук ASUS U5A: серебряный призер в выборе редакции 1
17.01.2006 Ноутбуки получили диск рекордной емкости 1
16.01.2006 Seagate применил перпендикулярную технологию для 2,5-дюймовых винчестеров 1
19.08.2005 Жесткие диски: куда и как катится мир 3
29.07.2005 Выбор ZOOM.CNews: лучшие ноутбуки "в красном" 1
02.11.2004 Intel: Новая платформа для геймеров-экстремалов 1
23.08.2004 Acer Aspire 1620 - холодная голова для быстрых расчетов 1
26.07.2004 LG LS50 – излишне экономное бизнес-решение 1
17.06.2004 Жесткие диски стали вместительнее и дешевле 1
17.06.2004 Seagate радикально обновил линейку жестких дисков 1
26.05.2004 Prestigio Visconte 141T - бюджетная "таблетка" от российского бренда 1
20.04.2004 Apple представил новую линейку ноутбуков и обновил старую 1
19.03.2004 Hitachi анонсировала 400-гигабайтный винчестер 1
03.02.2004 "Аквариус" начал массовый выпуск 64-разрядных графических станций 1
01.12.2003 "Клондайк Компьютерс" выпустил новую линейку тонких серверов 1
27.11.2003 Acorp представил новую материнскую плату для процессоров AMD 1
20.11.2003 4GL533M – новая материнская плата от Acorp 1
14.07.2003 "Аквариус" начал продажи новой серии серверов начального уровня 1
20.11.2002 Легенда о кибердраконе, умеющем нюхать, и прочие истории из жизни гаджетов 1
18.11.2002 Maxtor представил ATA-жесткий диск c самой высокой плотностью записи 2
13.11.2002 Apple не успокаивается: обновлена линейка iBook 3
13.11.2002 Apple обновил линейку Titanium PowerBook G4 2
14.10.2002 Fujitsu выпустила 2,5-дюймовые жесткие диски на 60 Гб 1
25.07.2002 Storus расширил линейку предлагаемых NAS хранилищ 1
18.07.2002 Soltek анонсировал материнскую плату SL-85ERV / 85ERV-L 1
19.03.2002 Seagate представила жесткий диск с полноскоростным интерфейсом Serial ATA 1
07.03.2002 Promise Technology выпустила новый контроллер ATA RAID TX2000 и TX2000 Pro 1
08.02.2002 Apple провела российскую презентацию нового iMac и iBook 2
21.11.2001 VIA выпустила обновленный чипсет P4X266А 1
08.10.2001 Promise анонсировала шестиканальный ATA RAID с Ultra ATA/133 4
03.10.2001 Compaq представила новые настольные и блокнотные ПК семейства Evo 1
17.09.2001 Maxtor начала поставки 80 ГБ жестких дисков за $250 1
03.07.2001 Seagate объявила о выпуске серии винчестеров Barracuda ATA IV 1
19.06.2001 Seagate начала поставки нового дискового накопителя серии U Series 1
21.11.2000 Тайное оружие Intel. Краткий обзор Pentium 4 1
24.10.2000 Intel представила интегрированный чипсет i815EM для ноутбуков 1
11.10.2000 В игровых консолях Xbox от Microsoft будут применяться винчестеры Western Digital 1
15.09.2000 Seagate выпустит новый винчестер Barracuda ATA III 1
15.09.2000 Magic Pro представила новую двухпроцессорную материнскую плату 1

Публикаций - 55, упоминаний - 69

PATA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10778 16
Seagate Technology 651 13
IBM 8661 6
Microsoft Corporation 20965 6
Apple Inc - Эппл Рус 10088 6
Western Digital Corporation - WDC 455 5
Hitachi 1278 4
AMD - Advanced Micro Devices 3487 4
Samsung Electronics 8923 3
Fujitsu 1616 3
SAS Institute 789 3
Toshiba Corporation 2747 3
Nvidia Corp 3010 3
Seagate - Maxtor 129 3
AMD Graphics Product Group - ATI 850 2
Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 432 2
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 98 2
Titanium 49 2
Sony 5559 2
Acer Group 2178 2
Prestigio 202 1
3Com Palm Computing 97 1
Dell EMC 4464 1
HP Compaq Computer Corp 1852 1
Rover - RoverComputers 371 1
Sanyo Electric 329 1
Ricoh Pentax 190 1
LG Electronics 3116 1
Eastman Kodak - Кодак 469 1
VAIO 175 1
Nikon 556 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 932 1
Nokia Corporation 5231 1
NTT DoCoMo 1088 1
HP Inc. 5097 1
VIA Technologies 269 1
Olympus 423 1
Micro Focus - Novell 844 1
Sharp Corporation 964 1
UPS 91 1
Ferrari NV 135 1
Rambus 231 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 17
DDR - Double data rate 2067 15
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 571 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 7
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 6
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 563 6
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 5
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 5
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4880 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 4
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 250 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 418 3
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 3
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 321 3
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 332 3
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 188 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 185 3
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 213 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 529 2
Gigabit Ethernet 820 2
JBOD - just a bunch of disks 67 2
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1448 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 87 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 584 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 32 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 1
Смартизация 221 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 1
FDE - Full Disk Encryption - Шифрование диска 8 1
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 176 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 8
Apple iTunes Store 983 5
Apple iMovie 66 5
Intel Pentium III 636 5
Apple iPhoto 54 5
Apple macOS X - Rhapsody 1392 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 533 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 4
Apple iLife 17 4
Apple iBook 62 4
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 349 4
Nvidia GeForce GTX 3056 3
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 28 3
Linux OS 7164 3
Microsoft Windows XP 2284 3
Apple PowerBook 57 3
Intel PRO - серия адаптеров 77 2
Microsoft Windows 2000 1030 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 2
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 484 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 347 2
Apple iMac - Серия моноблоков 428 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 570 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2528 2
Western Digital - WD Cavier - Серия HDD 27 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1099 2
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 63 2
AMD AMD64 72 1
VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 55 1
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 187 1
AMD CCX - процессорный или ядерный комплекс 11 1
Apple macOS FileVault - система шифрования диска 14 1
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 428 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 239 1
Sony Aibo - серия собак-роботов 59 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2127 1
VK - Mail.ru Combo 19 1
Microsoft Windows 10 10088 1
Microsoft Office 2944 1
Ксенин Алекс 311 4
Steve Jobs - Стив Джобс 981 2
Россия - Российская федерация - РФ 82110 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 1
Южная Корея - Республика 3249 1
Япония 7885 1
Европа Восточная 2805 1
Франция - Французская Республика 4920 1
Китай - Тайвань 1551 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 1
Таиланд - Королевство 662 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 197 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 37 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
MacWorld 116 1
IDC - International Data Corporation 4515 1
Fortune Global 100 49 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 164 1
Intel Developer Forum 104 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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