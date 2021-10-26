Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

PAL Phase Alternating Line построчное изменение фазы система аналогового цветного телевидения



26.10.2021 «Таможенная карта» представила новые сервисы для участников ВЭД 1
13.09.2017 SAP HANA: память, которая всегда с тобой 1
14.06.2017 Как выбрать телевизор для дома: рекомендации ZOOM 1
22.09.2016 Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн 1
11.05.2016 Apple попалась на краже технологий — компании грозит многомиллиардный штраф 1
17.12.2014 SAP HANA: Что такое полноценная in-memory? 1
13.11.2014 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III: идеальная камера для самовыражения? 1
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея 1
06.03.2013 Обзор регистратора Prology iReg-5000HD: служить и защищать 1
21.02.2013 Спутниковое ТВ придет в Северную Корею 1
29.01.2013 В продуктах ITV | AxxonSoft реализована поддержка устройств iPUX 1
13.12.2012 Тест "неубиваемой" камеры AEE Magicam SD21: под водой в горах 1
30.10.2012 AEE MagiCam SD19: новый претендент на лавры GoPro 1
29.10.2012 Навигатор Explay - с большим экраном и телевизором внутри 1
17.10.2012 Обзор ТВ-приставки WD TV Live Streaming Wi-Fi: ваш личный кинозал 1
30.07.2012 Обзор Explay RS5: навигатор и регистратор в одном флаконе 1
20.04.2012 GPS Навигатор Explay PN-970TV награжден премией "Продукт года 2012" 1
05.04.2012 Panasonic анонсировал новый компактный цифровой фотоаппарат Lumix DMC-GF5 1
13.03.2012 Как выбрать проекционный экран. Рекомендации ZOOM.CNews 1
01.03.2012 Sony продала 1,2 млн игровых консолей PS Vita 1
26.01.2012 Обзор проектора NEC PA500U: Hi-End кинотеатр по цене нового автомобиля 1
25.11.2011 Kguard представил универсальный комплект CA116-H03 для организации видеонаблюдения 1
03.10.2011 Выбираем кинотеатральный проектор: как не потратить деньги впустую 1
26.08.2011 Panasonic анонсировала топовые фотокамеры LUMIX DMC-FZ150 и DMC-FX90 1
12.04.2011 Explay выпустил автомобильный навигатор с приемом телесигнала 1
28.03.2011 Explay сделала GPS-навигатор с ТВ-тюнером 1
04.03.2011 Epson EB-W9: новый лидер доступных 3LCD-проекторов 1
02.03.2011 ViewSonic показала в России новый модельный ряд видеопроекторов 1
08.02.2011 Prestigio разработала GPS-навигатор с ТВ- и радиомодулями 1
18.11.2010 TP-Link предлагает IP-видеокамеру TL-SC3171G класса SOHO 1
08.11.2010 Sanyo выпустила новые компактные проекторы для профессионалов 1
14.10.2010 Optoma Converter 1080p позволит сэкономить на модернизации домашнего кинотеатра 1
02.08.2010 Проекционный медиацентр Epson EH-DM3: 100-дюймовый ТВ в рюкзаке 1
20.07.2010 Появился Linux-ноутбук за 20 долларов 1
24.06.2010 Eurotech Group анонсировал новый энергоэффективный процессорный модуль CPU-1650 1
24.06.2010 AOC 2490Fwt: монитор на все случаи жизни 1
27.03.2010 Samsung Galaxy S: Первый взгляд на новый флагман Android 1
02.02.2010 Камкордеры Panasonic: 4 повода взяться за камеру 1
09.12.2009 Creative ZEN X-Fi 2: видеоплеер с самым высоким качеством звука 1
13.08.2009 BenQ GP1: первый тест первого 3LED проектора 1

Публикаций - 263, упоминаний - 263
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще