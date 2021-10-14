Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Orange Business Services
Оранж Бизнес Сервисез
Global One
Equant
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Публикаций - 397, упоминаний - 735
Orange Business Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 3
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758091, в очереди разбора - 661782.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758091, в очереди разбора - 661782.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru