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Orange Business Services
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14.10.2021 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе 1
01.10.2021 Softwareone объявляет о назначении нового генерального директора в России 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 2
31.08.2021 Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак 1
30.07.2021 Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services 1
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 4
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом 3
01.07.2021 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности 1
28.06.2021 Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России 1
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России 1
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер» 2
28.05.2021 Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии 2
14.05.2021 Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel 1
28.04.2021 РУК и Orange Business Services установили систему позиционирования автотранспорта на складе фабрики «Распадская» 2
26.04.2021 Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест 4
14.04.2021 Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким 2
12.04.2021 Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях 1
01.04.2021 Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса 1
25.03.2021 Orange Business Services поставил облачные услуги участникам европейского образовательного проекта GEANT 2
16.03.2021 Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services 3
02.03.2021 Orange Business Services перевела контакт-центр Kone в облака 1
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 1
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта 3
08.02.2021 Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G 1
25.01.2021 Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID 1
18.01.2021 Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN 1
22.12.2020 «Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys 4
10.12.2020 Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim 1
08.12.2020 Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии 3
24.11.2020 Orange Business Services и Amazon Web Services заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве 5
24.11.2020 SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира 3
19.11.2020 Orange подключит более 200 тысяч IoT-модулей Cavli Wireless к сетям LTE-M в Европе и Северной Америке 1
16.11.2020 «Триколор» и Orange Business Services развернули омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест 5
10.11.2020 Orange помогает Lacroix Group готовиться к внедрению 5G 1
21.10.2020 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1
15.09.2020 Dell представила ноутбук Latitude 9510 на платформе Intel с поддержкой 5G 1
01.09.2020 Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию 1
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 5
31.07.2020 Orange и Google Cloud расширили партнерство в сфере данных, ИИ и граничных вычислений 2
15.07.2020 McConnell Dowell внедрила на своих объектах платформу интернета вещей Orange 2

Публикаций - 397, упоминаний - 735

Orange Business Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Orange S.A. 448 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 20
Microsoft Corporation 11039 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 19
Orange France Télécom 97 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 14
SAP SE 3208 12
Синтерра - Synterra 564 8
Крок 1219 6
SAP CIS - САП СНГ 753 6
IBM 3530 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 5
Cisco Systems 2037 5
Orange Cyberdefense 5 5
Huawei 2727 5
IXcellerate - Икселерейт 60 4
Genesys 144 4
Google LLC 7135 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 3
Uptime Institute 159 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Softline - Софтлайн 1474 3
BT Group - British Telecommunications 82 3
Zenlayer 4 3
Микротест 177 3
Riverbed Technology 103 3
АйТи 749 2
Астерос - Asteros 531 2
Ланит ГК 1155 2
Siemens AG - Сименс Россия 646 2
Акадо Телеком - Комкор 606 2
Samsung Electronics 5641 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 2
Basefarm 2 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Инфосистемы Джет 675 2
SecureData Group 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 5
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Nestle - Нестле 64 3
KONE Corporation 4 2
Simmons & Simmons 2 2
Экспобанк - Expobank 21 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Альфа-Банк 1123 2
Совкомфлот - Современный коммерческий флот 14 2
De Beers - Де Бирс 2 1
Почта России ПАО 1570 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
ING Belgium 2 1
Accord Post 1 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ZIM 1 1
Amcor 2 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Uber Technologies 258 1
GV Gold - Высочайший ПАО 2 1
HGM - Highland Gold Mining 1 1
LafargeHolcim - ЛафаржХолсим 4 1
Доброфлот 7 1
Weener Plastics 1 1
Uber 257 1
MAF - Majid Al Futtaim Retail 1 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
AkzoNobel - Акзо Нобель 4 1
Air France 10 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Газпром нефть 380 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Carrefour 14 1
Airbus Group 71 1
Московский ювелирный завод 8 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
АНО АПИ - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 3 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
МИД Бельгии - Министерство иностранных дел Бельгии 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 31
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 24
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 21
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 16
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 10
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 6
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 5
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 4
3G - Стандарт мобильной связи 3714 4
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 3
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 3
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Apple iOS 5741 10
Google Android 10750 9
Orange Business Services Flexible Engine SD-WAN 11 6
Microsoft Office 365 769 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 5
Microsoft Windows 10 6622 4
Tencent Cloud 6 3
IXcellerate ЦОД Moscow Two 9 3
Genesys Engage 10 3
SAP Mobile Platform 28 2
Orange LTE-сеть 3 2
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 2
Orange Flexible Engine 2 2
Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 13 2
Cisco Webex 107 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Orange Business Services Engage 2025 2 2
Microsoft Azure 1171 2
Riverbed Enterprise Application Management 1 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Orange LoRa 1 1
Salesforce CRM 18 1
Check Point SandBlast 25 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 1
SITA Connect SDN 1 1
Orange Cyberdefense Mobile Threat Protection 1 1
Microsoft Cortana Intelligence Suite 9 1
Orange Maritime VSAT 1 1
Genesys Interaction Analytics 2 1
Riverbed SteelConnect 9 1
Orange Cloud for Business 4 1
Orange Device Management Premium 1 1
Orange Business Services SOC - Security Operation Center 1 1
Riverbed SteelHead 40 1
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme 2 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Riverbed SteelCentral 25 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 12
Холден Дэвид - Holden David 16 7
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 6
Григорьева Евгения 57 5
Van den Berghe Michel - Ван ден Берге Мишель 4 3
Фокин Дмитрий 17 3
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 7 3
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 8 3
Мякишева Марина 84 2
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 2
Foulon Hugues - Фулон Хью 2 2
Сибирцев Всеволод 2 2
Степанов Евгений 12 2
Ondet Olivier - Онде Оливье 4 2
Севастьянов Алексей 23 2
Willner Guy - Вилнер Гай 13 2
Сергеев Александр 21 1
Макаров Станислав 111 1
Демидов Михаил 120 1
Mechtild Walser Ertel - Мехтильд Уолзер Эртель 1 1
Dumortier Philip - Дюмортье Филип 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Rowlands Stuart - Роулендс Стюарт 1 1
Van Heems Frédéric - Ван Хеемс Фредерик 1 1
Заединов Руслан 40 1
Полумордвинов Александр 1 1
Brown Ian - Браун Ян 1 1
Hertog Eric den - Хертог Эрик ден 1 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
Степанов Антон 56 1
Fetten Thomas - Феттен Томас 1 1
Kanis Stefan - Кани Стефан 1 1
Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 1 1
Лебедев Павел 21 1
Трошин Александр 14 1
Кречетов Алексей 1 1
Антоненко Алексей 1 1
Зенин Алексей 2 1
Орловская Мария 11 1
Клименко Алексей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 229
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 63
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 58
Европа 3736 33
Франция - Французская Республика 2116 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 26
Россия - СФО - Новосибирск 1959 22
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 16
Россия - ПФО - Самара 1287 16
Германия - Федеративная Республика 3618 15
Ближний Восток 1471 14
Африка 1486 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 13
Восточная Европа 1674 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 13
Азия - Азиатский регион 1512 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 11
Индия - Республика 2165 7
Казахстан - Республика 2622 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 5
Бельгия - Королевство 396 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 4
Украина 3353 4
Беларусь - Белоруссия 2084 3
Япония 2771 3
Испания - Королевство 1250 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Нидерланды 971 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 2
Норвегия - Королевство 427 2
Швеция - Королевство 750 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Австрия - Австрийская Республика 525 2
Северная Америка 1407 2
Россия - Забайкальский край 356 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
CNews - Auto.CNews 50 1
CNews Analytics 1988 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
Forrester Wave 19 1
Analysys Mason 26 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 1
AC&M Consulting 55 1
Current Analysis 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка 3 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Genesys G-Summit 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758091, в очереди разбора - 661782.
Создано именных указателей - 46354.
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