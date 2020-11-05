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Oracle WebLogic Server


05.11.2020 Серверам приложений Oracle грозит опасность уровня 9,8 балла из 10 возможных 2
07.08.2020 Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic 3
24.11.2015 Количество специализаций Oracle в активе «Астерос» достигло 31 1
14.08.2015 Платформа FXL от FlexSoft поддерживает новейшие технологии Oracle 1
01.10.2014 Oracle Cloud пополнился 6 новыми платформенными сервисами 1
23.12.2013 Oracle выпустила Oracle Exalogic Elastic Cloud X4-2 1
30.09.2013 Oracle предложила новые облачные приложения, платформу и инфраструктуру 1
29.07.2013 CERN внедрил Oracle Enterprise Manager 12c для управления инфраструктурой Oracle 1
25.06.2013 Microsoft пополнила Windows Azure решениями Oracle 1
29.04.2013 Oracle Primavera Unifier 9.12 поможет управлять инвестиционными программами во всех отраслях 1
05.03.2013 Oracle выпустила новую версию программного комплекса Communications OSS 1
17.12.2012 Oracle обновила комплекс бизнес-приложений для управления знаниями до версии 8.5 1
04.12.2012 BSS анонсировала новые решения по предотвращению мошенничества при работе в системах ДБО 1
01.11.2012 Oracle представила в России свои новейшие разработки в рамках Oracle OpenWorld 2012 1
20.09.2012 Вышла новая версия решения по управлению облачными средами Oracle Enterprise Manager 2
28.08.2012 Oracle обновила средства разработки Enterprise Pack for Eclipse 4
27.07.2012 Oracle анонсировала Exalogic Elastic Cloud Software версии 2.0 1
03.02.2012 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0 1
13.12.2011 Oracle Solaris Cluster 4.0 обеспечит высокую доступность и восстановление при сбоях ОС Oracle Solaris 11 1
02.12.2011 Oracle WebLogic Server 12c поступил в продажу 4
17.10.2011 Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений и приложений Oracle Fusion Application 1
07.10.2011 Oracle анонсирует набор интегрированных облачных сервисов Oracle Public Cloud 1
28.09.2011 «Сибур Холдинг» внедрил систему взаимодействия с контрагентами на базе Oracle Fusion Middleware 11g 1
18.05.2011 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.0 с поддержкой JDK 7 1
27.04.2011 МТС выбрал полный портфель программных продуктов Oracle для поддержки и развития бизнеса 1
21.12.2010 В банке «Траст» внедрена промышленная платформа WebLogic Server 2
03.12.2010 Oracle предлагает «облачную» систему Exalogic Elastic Cloud на базе платформы SPARC Solaris 1
03.11.2010 Oracle предоставила Eclipse Foundation новый программный код 1
21.09.2010 Oracle представила «облачную» систему Exalogic Elastic Cloud 3
16.09.2010 Oracle выпустила Oracle Solaris 10 9/10 1
14.09.2010 Oracle анонсировала новые версии Oracle GoldenGate и Oracle Data Integrator Enterprise Edition 1
27.08.2010 Новая версия Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений 2
19.08.2010 Вышла новая версия Oracle Coherence для распределенных сред доступа к данным 1
27.04.2010 Анонсирован Oracle Enterprise Manager 11g: интегрированный подход к управлению ИТ-решениями 1
10.02.2010 Вышла новая версия пакета инструментов разработки Oracle Enterprise Pack for Eclipse 3
28.10.2009 Oracle расширяет поддержку разработчиков Java и Open Source 2
21.10.2009 Oracle анонсировала новые версии инструментов разработки приложений на базе Java, SOA и Web 2.0 2
25.09.2009 Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g 1
06.08.2009 Oracle представила Oracle Coherence 3.5 1
31.07.2009 «ВымпелКом» завершил внедрение услуги «Звонок за счет собеседника» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 69

Oracle WebLogic Server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3374 2
Microsoft Corporation 11226 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
SEC Consult Services 931 1
Nginx - Энджайникс 100 1
Астерос - Asteros 531 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 89 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 1
OpenStack 347 1
Java Persistence API - JPA 1 1
Java - Язык программирования 1185 23
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 3
Oracle WebLogic 38 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 2
JavaScript - Язык программирования 637 2
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
FlexSoft - FXL Payments Hub 3 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Microsoft Excel 440 1
Oracle Communications 17 1
Google Android 10752 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 1
Apple iOS 5742 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
Зайцев Михаил 145 1
Шароглазов Арсений 2 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Попович Алексей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Казахстан - Республика 2661 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Япония 2827 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Украина 3417 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
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