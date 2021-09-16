Oracle Java Runtime Environment

Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим 1

LCPSoft представила программы для восстановления паролей NoSQL баз данных 1

Российские разработчики выпустили обновление платформы Java ME Embedded 1

Вышел JDK 7 Update 40 с новыми возможностями диагностики и обеспечения безопасности для Java SE 7 2

BSS анонсировала новые решения по предотвращению мошенничества при работе в системах ДБО 1

Патч Oracle закрыл не все уязвимости в Java 4

Oracle выпустила внеплановые обновления безопасности для Java 7 и 6 1

Выявлен главный источник кибератак 1

Oracle увеличивает инвестиции в платформу JavaFX 2

Oracle анонсировала планы развития JDK в целях совершенствования платформы Java SE 2

FireFox 3 оснастят поддержкой Java SE6 1

Sun закрыла множественные уязвимости в Java 3

В JRE найдена опасная уязвимость 2

В Sun JRE найдены уязвимости 3

Apple закрыла несколько уязвимостей 1

В Sun Java JRE опасные уязвимости 2