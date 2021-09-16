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Oracle Java Runtime Environment
JRE



16.09.2021 Oracle представляет Java 17 – новейшую версию среды разработки 1
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 1
07.04.2021 Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим 1
17.02.2021 Платформа RS-Connect заработала на OpenJDK 2
20.10.2020 «1С:Предприятие» перешло на российскую Java 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 4
14.03.2019 В Реестр российского ПО впервые попал гиперконвергентный конкурент Dell EMC, HPE и Zerostack 1
04.06.2018 Пенсионный фонд вложил 20 миллионов в развитие ПО для своих «Эльбрусов» 1
06.04.2018 LCPSoft представила программы для восстановления паролей NoSQL баз данных 1
29.01.2016 Oracle отказался от разработки Java-плагина 1
23.11.2015 Conficker по-прежнему возглавляет мировой рейтинг вредоносных программ 1
07.10.2015 Российские разработчики выпустили обновление платформы Java ME Embedded 1
12.03.2015 Oracle выпустила Java Development Kit 8, Update 40 2
18.09.2013 Вышел JDK 7 Update 40 с новыми возможностями диагностики и обеспечения безопасности для Java SE 7 2
04.12.2012 BSS анонсировала новые решения по предотвращению мошенничества при работе в системах ДБО 1
09.11.2012 Обзор вирусной активности за октябрь 2012: атака троянов-шифровальщиков и вредоносный спам в Skype 2
06.09.2012 Oracle выпустила Java SE 7 Update 6, JavaFX 2.2 и JavaFX Scene Builder 1.0 4
05.09.2012 Патч Oracle закрыл не все уязвимости в Java 4
04.09.2012 Август 2012: растущие ботнеты, уязвимость Java и новые угрозы для Android 2
31.08.2012 Oracle выпустила внеплановые обновления безопасности для Java 7 и 6 1
29.08.2012 Обнаружена сверхопасная уязвимость для компьютеров под Mac OS X, Linux и Windows 3
06.08.2012 Выявлен главный источник кибератак 1
11.05.2012 Oracle выпустила Java SE 7 Update 4 и JavaFX 2.1 4
19.10.2010 Oracle увеличивает инвестиции в платформу JavaFX 2
13.10.2010 IBM объединяет усилия с Oracle по разработке OpenJDK, оставляет Apache Harmony без поддержки 2
01.10.2010 Oracle анонсировала планы развития JDK в целях совершенствования платформы Java SE 2
08.04.2010 Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке 1
10.07.2008 Выпущены обновления Sun Java: исправлены критические уязвимости 2
23.05.2008 Портативное ПО: доступ к бизнесу разрешен? 1
26.02.2008 FireFox 3 оснастят поддержкой Java SE6 1
19.12.2007 У Microsoft Office новый онлайн-конкурент 2
04.10.2007 Sun закрыла множественные уязвимости в Java 3
04.06.2007 Java «подружилась» с хакерами: DoS-атаки; доступ к файлам 2
17.01.2007 В JRE найдена опасная уязвимость 2
22.12.2006 В Sun JRE найдены уязвимости 3
23.06.2006 ТОП-15 самых опасных программ 2
25.04.2006 На Фото@Mail.ru появилась пакетная загрузка 1
21.04.2006 Apple закрыла несколько уязвимостей 1
08.02.2006 В Sun Java JRE опасные уязвимости 2
01.12.2005 Sun закрыла пять уязвимостей в Java 2

Публикаций - 48, упоминаний - 92

Oracle Java Runtime Environment упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5507 18
Oracle Sun Microsystems 1911 9
Microsoft Corporation 19720 8
Google LLC 8944 7
IBM 7897 5
Dr.Web - Доктор Веб 1125 3
Apple Inc - Эппл Рус 9447 3
Bellsoft - БеллСофт 27 3
Red Hat 1076 3
4744 3
Netscape Communications Corporation 307 2
SAP SE 4137 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3648 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 203 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1361 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 726 1
Check Point Software Technologies 664 1
Крок 1498 1
PayPal 597 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 558 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 397 1
Росплатформа - Р-Платформа 57 1
SafeTech - СэйфТек 44 1
Unity Technologies 102 1
ZeroStack 2 1
Омега 26 1
РДТЕХ 192 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 1
Центр2М - Center2М 50 1
Mandriva - Mandrake 141 1
VK - Mail.ru Group 2769 1
Security Explorations 5 1
Bitdefender 131 1
Sony 4989 1
Micro Focus - Novell 757 1
Salesforce.com 331 1
Nutanix 70 1
Ростех - Ростехнологии 2248 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8330 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 187 1
НСПК - Национальная система платежных карт 258 2
РЖД - Российские железные дороги 1259 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4631 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 112 1
Ингосстрах СПАО 267 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 390 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 1
X5 Group 613 1
ПГК - Первая грузовая компания 102 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 81 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 1
LinkedIn 543 1
FedEx 68 1
eBay Inc 1470 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7091 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2233 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1072 2
Правительство РФ 2461 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1401 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 218 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 783 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1804 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1889 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 233 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 1
ASF - Apache Software Foundation 78 1
OpenJDK Community 7 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 428 4
ARM64 - Архитектура процессора 1153 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 10323 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3680 4
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 51 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11475 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1716 4
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 223 3
MOV Apple QuickTime 255 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 172 2
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 136 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 725 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3849 2
OpenStack 349 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 619 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 663 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1726 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 291 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1415 2
Java Community Process - JCP 36 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 194 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 882 1
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 53 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 118 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 179 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 568 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 233 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 167 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 314 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 274 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 58 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1073 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 131 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 56 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 261 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 129 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 55 1
Java - Язык программирования 2231 27
Microsoft Windows 10 9674 16
Linux OS 6795 15
Oracle Java Development Kit - JDK 79 15
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 75 10
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1630 8
OpenJDK - Open Java Development Kit 57 8
Apple macOS X 1285 7
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 743 7
JavaScript - Язык программирования 856 6
JavaFX - OpenJFX 26 6
Google Android 10802 4
Oracle Fusion Middleware 200 4
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 175 4
Microsoft Edge - браузер 1725 4
Apple macOS 1138 4
Apple Safari - Браузер 701 3
Apache OpenOffice 386 3
Apache HTTP Server 351 3
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 3
Microsoft Windows 1299 3
HCL WebSphere 499 2
Microsoft Skype 1747 2
Microsoft Office 2787 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 406 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2344 2
SQL - Язык программирования 529 2
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 94 2
FireEye 52 2
Intel x86 - архитектура процессора 1224 2
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 77 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 241 2
Dr.Web CureIt! 35 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 631 2
Samba 104 2
Opera - Браузер 836 2
Adobe Acrobat Reader 206 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 120 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 155 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 140 1
Saab Georges - Сааб Джордж 7 2
Белокрылов Александр 20 2
Васильев Владислав 42 1
Самойленко Максим 65 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 268 1
Башлыков Михаил 21 1
Касперский Евгений 281 1
Сорокоумов Александр 19 1
Янкин Константин 7 1
Халяпин Сергей 78 1
Картавый Эдуард 2 1
Рубин Адар 31 1
Генкина Екатерина 27 1
Мискевич Евгений 32 1
Трофимова Людмила 34 1
Соловьев Алексей 63 1
Нестеров Алексей 84 1
Егоров Владимир 60 1
Слышкин Василий 57 1
Сотин Денис 106 1
Клепиков Алексей 80 1
Урьяс Вадим 81 1
Антонова Алла 2 1
Халматов Максим 48 1
Дьяченко Валерий 69 1
Чаркин Евгений 187 1
Прохорова Алла 48 1
Каюмов Шамиль 37 1
Россия - Российская федерация - РФ 75952 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27757 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9277 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24956 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 769 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10958 2
Индонезия - Республика 591 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 79 1
Испания - Королевство 2196 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 680 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 230 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 807 1
США - Калифорния - Купертино 238 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 656 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 206 1
Колумбия - Республика 297 1
Танзания - Объединённая Республика 59 1
Китай - Тайвань 1336 1
Бразилия - Федеративная Республика 1688 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1101 1
Австралия - Австралийский Союз 2003 1
Польша - Республика 1276 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1516 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11614 1
Индия - Республика 3403 1
Япония 6582 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7944 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10397 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 943 1
Европа Восточная 2673 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4752 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 880 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2533 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 121 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 401 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 151 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1386 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2196 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 160 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1504 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 94 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 945 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3855 1
Русский язык 1392 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1335 1
SecurityLab 227 4
Ars Technica 293 1
ComputerWorld 135 1
EWeek 175 1
heise online - heise security 71 1
Silicon 196 1
Vnunet 195 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 680 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
CNews Баттл 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1074429, в очереди разбора - 974302.
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