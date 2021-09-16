Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle Java Runtime Environment
JRE
Публикаций - 48, упоминаний - 92
Oracle Java Runtime Environment упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Saab Georges - Сааб Джордж 7 2
|Белокрылов Александр 20 2
|Васильев Владислав 42 1
|Самойленко Максим 65 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 268 1
|Башлыков Михаил 21 1
|Касперский Евгений 281 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Янкин Константин 7 1
|Халяпин Сергей 78 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Рубин Адар 31 1
|Генкина Екатерина 27 1
|Мискевич Евгений 32 1
|Трофимова Людмила 34 1
|Соловьев Алексей 63 1
|Нестеров Алексей 84 1
|Егоров Владимир 60 1
|Слышкин Василий 57 1
|Сотин Денис 106 1
|Клепиков Алексей 80 1
|Урьяс Вадим 81 1
|Антонова Алла 2 1
|Халматов Максим 48 1
|Дьяченко Валерий 69 1
|Чаркин Евгений 187 1
|Прохорова Алла 48 1
|Каюмов Шамиль 37 1
|SecurityLab 227 4
|Ars Technica 293 1
|ComputerWorld 135 1
|EWeek 175 1
|heise online - heise security 71 1
|Silicon 196 1
|Vnunet 195 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
|Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
|СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
|РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1074429, в очереди разбора - 974302.
Создано именных указателей - 48179.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1074429, в очереди разбора - 974302.
Создано именных указателей - 48179.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru