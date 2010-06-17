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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Oracle Java ME
J2ME Java MIDP
Mobile Information Device Profile



17.06.2010 «Сбербанк» добился удаления сторонних iPhone-приложений из AppStore 1
04.09.2008 Новый флагман Nokia поступил в продажу 1
11.08.2008 Лучшие словари и переводчики для мобильников 4
15.07.2008 BBK представляет новые мобильные телефоны 1
15.07.2008 Мобильные новинки лета: что еще, кроме iPhone? 1
04.06.2008 Handy Converter: конвертация валют и единиц измерения на ходу 1
30.04.2008 Philips разработал музыкальный телефон с технологией SRS WOW 1
17.01.2008 Samsung дал залп по iPhone 1
23.08.2007 Карты для мобильных телефонов и смартфонов 3
20.08.2007 Мобильные кошельки - забудьте про сберкассу 2
09.08.2007 Paragon представляет карточные игры для телефонов 1
08.06.2007 Телефон Fly SX210: чувственный полет 1
08.02.2007 K810 и K550: новые телефоны от Sony Ericsson 1
07.02.2007 Walkman W880i и W610i: новые флагманы от Sony-Ericsson 1
29.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие смартфоны и коммуникаторы 3
23.06.2006 Мобильные новинки: самое интересное летом 2
23.11.2005 Motorola V360: бизнес-мото, доступное каждому 1
09.11.2005 Суперлегкий FM-мобильник от Samsung 1
09.11.2005 NEC N343i: Первый тест телефона с i-mode в России 1
09.11.2005 Nokia 6822 – телефон для SMS-маньяков 1
23.08.2005 Как заставить Jаva в мобильнике служить вам 3
17.08.2005 “Альфа-Банк” и Samsung объявили о сотрудничестве в области мобильного банкинга 1
21.07.2005 Самые живучие мобильники 1
18.07.2005 Лучшие универсальные мобильники GSM/3G 2
08.07.2005 Мобильник без камеры – только для дела 2
08.06.2005 Тестируем первый слайдер LG 1
20.05.2005 Выбор ZOOM.CNews: лучшие смартфоны и коммуникаторы 1
14.05.2005 M4410: новый телефон с 3D-звуком от LG 1
28.04.2005 PG3000 – первый слайдер от Pantech 1
15.03.2005 Мобильные новинки: самое интересное этой весной 2
01.03.2005 Alcatel OT 757 – первый тест в стране 1
25.02.2005 Philips доделал имиджевую "раскладушку" 1
24.02.2005 Asus дебютировал с мобильными телефонами 1
14.02.2005 Motorola готовит новый ультратонкий мобильник 1
01.02.2005 Коммуникатор Nokia заменит ноутбук 1
01.02.2005 Samsung D500 - первый слайдер c BlueTooth 1
25.01.2005 Nokia 6170 - финны учатся делать раскладушки 1
18.01.2005 Nokia 9500 – игрушка для серьезных пассажиров 1
17.01.2005 Легендарный Siemens добрался до России 1
24.12.2004 Symbian OS – от Psion до Nokia и Sony Ericsson 2

Публикаций - 80, упоминаний - 102

Oracle Java ME упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 5235 27
Lenovo Motorola 3319 10
LG Electronics 3134 9
Siemens AG - Сименс Россия 2222 9
Samsung Electronics 8953 8
Sony Ericsson 1032 5
Microsoft Corporation 21014 4
Philips 1721 4
Paragon Software Group - PSG 325 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 133 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 3
NEC 1695 3
Sony 5561 3
HP - palmOne - Handspring 282 2
Qisda BenQ 364 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 2
Pantech Curitel 115 2
Motorola Solutions - Psion 118 2
Ericsson 2275 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 2
Benefon 51 1
SanDisk 289 1
Vertu 112 1
SRS Labs 9 1
Divizion 53 1
Safran - Sagem Sécurité 165 1
OnePlus - BBK Electronics 367 1
MiTAC 60 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 420 1
Navteq 147 1
Dainippon Screen Manufacturing 2 1
NTT DoCoMo 1088 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 1
F-Secure 202 1
Sharp Corporation 995 1
PayPal 624 1
HTC Corporation 1377 1
Vodafone Group 1267 1
Orange S.A. 879 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 32
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6332 31
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4169 25
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 268 17
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 17
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9115 15
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1148 14
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 633 12
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1042 11
VGA камера 162 10
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 10
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 170 9
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 9
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 456 9
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 286 8
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 651 8
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 177 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4905 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1497 7
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 203 7
HTML - XHTML - Extensible HyperText Markup Language 85 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4017 6
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 80 6
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 65 6
AAC - Advanced Audio Coding 385 5
QWERTY-клавиатура 631 5
PTT - Push-to-talk 69 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 516 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 690 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5165 4
WAV - Waveform Audio File Format 447 4
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 319 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 740 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1151 3
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 190 3
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 140 3
Java - Язык программирования 2415 14
Symbian OS 1387 12
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 8
Nokia S40 - Nokia Series 40 68 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1395 6
Microsoft Office 3012 6
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 142 4
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 484 4
ACCESS PalmSource - Palm OS 442 4
Nokia 7650 62 3
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 38 3
Intel XScale - микропроцессорное ядро 207 3
HP - palmOne Treo 85 3
Opera Browser - Браузер 863 3
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 56 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 274 2
Lenovo Motorola Moto E - серия смартфонов 18 2
PDF Viewer 6 2
Microsoft Outlook 1209 2
Nokia Xpress-On 17 2
JavaScript - Язык программирования 935 2
TI OMAP 84 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 2
Paragon Penreader 52 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 225 1
Microsoft Smartphone 11 1
IBM Deep Blue 43 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
HP Compaq iPaq 213 1
HP - palmOne Tungsten 4 1
Samsung SVR-диктофон 39 1
RealNetworks RealNetworks 85 1
SRS Labs - WOW 3D 52 1
OnePlus - BBK K 3 1
Apple iPod 1381 1
Linux OS 7207 1
Microsoft Windows 10 10129 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2540 1
Apple - App Store 2355 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 96 1
Ксенин Алекс 311 18
Константинов Константин 30 2
Наумов Станислав 25 2
Родионов Михаил 42 1
Демидов Михаил 132 1
Клинаичев Андрей 29 1
Назаренко Алексей 10 1
Поторочина Ольга 7 1
Лю Юлия 6 1
Суслов Владимир 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34024 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 4
Европа 7265 4
Германия - Федеративная Республика 7790 4
Япония 7899 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 3
Северная Америка 2580 3
Африка - Африканский регион 2667 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1005 2
Франция - Канны 110 2
Франция - Французская Республика 4928 2
Южная Америка 670 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9568 2
Финляндия - Финляндская Республика 1622 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 199 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 1
Перу - Республика 217 1
Европа Западная 1306 1
Испания - Каталония - Барселона 697 1
Земля - планета Солнечной системы 6462 1
Саудовская Аравия - Королевство 488 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 1
Солнечная система 2007 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1233 1
Южная Корея - Республика 3255 1
Азия - Азиатский регион 3156 1
Индия - Республика 4093 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 1
Английский язык 374 2
Русский язык 1658 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 2
Wikipedia - Википедия 399 1
DigiTimes - Издание 1279 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
CeBIT 406 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 130 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
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