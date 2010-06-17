Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle Java ME
J2ME Java MIDP
Mobile Information Device Profile
Публикаций - 80, упоминаний - 102
Oracle Java ME упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 18
|Константинов Константин 30 2
|Наумов Станислав 25 2
|Родионов Михаил 42 1
|Демидов Михаил 132 1
|Клинаичев Андрей 29 1
|Назаренко Алексей 10 1
|Поторочина Ольга 7 1
|Лю Юлия 6 1
|Суслов Владимир 5 1
|Английский язык 374 2
|Русский язык 1658 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 2
|Wikipedia - Википедия 399 1
|DigiTimes - Издание 1279 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru