Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle Java ME
J2ME
Java Platform Micro Edition
Публикаций - 120, упоминаний - 149
Oracle Java ME упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Visa International 1573 3
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4613 2
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 316 2
|Возрождение - Коммерческий банк 115 2
|Runa Capital 153 2
|HeadHunter Group - HH Group 369 1
|X5 Group 611 1
|Евросеть 1310 1
|Национальный банк Траст 109 1
|Almaz Capital Partners 118 1
|IKEA - ИКЕА 103 1
|ВТБ24 599 1
|Мегаполис ТК 101 1
|Nike 128 1
|Paramount Pictures Corporation 65 1
|Ксенин Алекс 310 4
|Василевский Андрей 20 4
|Гостев Александр 75 3
|Казарцев Алексей 27 1
|Schmidt Jeff - Шмидт Джефф 1 1
|Ничипоренко Алексей 23 1
|Боровиков Игорь 48 1
|Горьков Сергей 19 1
|Коган Дмитрий 2 1
|Бородин Владимир 18 1
|Белоусов Сергей 223 1
|Зубарев Илья 20 1
|Гришин Дмитрий 174 1
|Манджиков Очир 56 1
|Артамонова Анна 176 1
|Касперский Евгений 279 1
|Галицкий Александр 92 1
|Орловский Виктор 254 1
|IDC - International Data Corporation 4147 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
|Gartner 2908 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
|Forrester Research 706 1
|Gartner Dataquest 150 1
|Dataquest 123 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1053369, в очереди разбора - 954751.
Создано именных указателей - 47780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1053369, в очереди разбора - 954751.
Создано именных указателей - 47780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru