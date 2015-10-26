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Oracle Java ME
J2ME
Java Platform Micro Edition



26.10.2015 Высокие технологии: вещи, которые мы потеряли 2
24.09.2013 АТ банк: Задача мобильного банкинга – убить пластиковые карточки 1
13.09.2013 Обзор мобильного телефона Nokia Asha 501: чем проще, тем лучше 1
24.01.2013 Мобильные приложения MobiGear скачали 1 млн пользователей 1
28.11.2012 «Рейтинг Mail.Ru» выяснил, какие ОС предпочитают в рунете 1
22.11.2012 Opera выпустила новую версию Opera Mini для J2ME и BlackBerry 2
08.08.2012 Обновленный ActivIdentity 4TRESS обеспечивает детальный контроль аутентификации 1
05.06.2012 MobiGear выпустила приложение портала Trava.ru для Android 1
31.05.2012 В браузере Opera Mini 7 появилась интеллектуальная домашняя страница 1
02.03.2012 Количество мобильных угроз в 2011 г. возросло в 6 раз 1
20.02.2012 В ICQ для J2ME появилась регистрация по номеру мобильного 2
16.12.2011 Mail.ru создает микроблог для приличных людей 1
19.10.2011 DynamicPixels выпустила freemium-игру «Король вечеринок» 1
13.04.2011 Голосовая соцсеть «Телефир» выпустила приложение для AppStore 1
23.03.2011 Эксперты определили, какие мобильники чаще страдают от вирусов 1
03.03.2011 Угрозы февраля: усовершенствованные drive-by атаки и новые трояны для Android 1
24.11.2010 Экс-глава мобильного Mail.ru и «Яндекса» строит голосовую соцсеть 1
13.11.2010 ICQ оптимизировала мобильное приложение для телефонов на платформе Java 1
09.08.2010 Россия: спрос на разработчиков под Android вырос на 650%, iOS - на 150% 1
28.06.2010 "Яндекс" покупает разработчика ПО и карт для навигаторов 1
17.02.2010 Мобильное приложение ICQ появилось на телефонах с поддержкой Java 2
15.09.2008 Трояны по-прежнему «в моде» 1
29.04.2008 В борьбе с антивирусами хакеры используют антивирусные технологии 1
28.01.2008 «Мобильные Инновации» поставили ODP-решение для МТС 1
17.12.2007 ВТБ 24 внедряет платформу WINGS для предоставления мобильных сервисов 1
04.12.2007 «МегаФон» объявил о запуске MegaSync 1
08.06.2007 Телефон Fly SX210: чувственный полет 1
18.04.2007 «Яндекс» нашел управу на Google 1
17.04.2007 "Смартком" влился в "Яндекс" 1
12.04.2007 Значительная часть Java разрабатывается в Петербурге 2
28.03.2007 ZenZui: революционный стартап Microsoft? 1
30.01.2007 Windows Vista определит путь вирусописателей 1
29.12.2006 Банки "ТРАСТ": самый мобильный бизнес 2
21.11.2006 Грядет смена вирусных технологий? 1
03.10.2006 "Доктор Веб": в сентябре вирусы активизировались 1
03.10.2006 Личные данные в Сети: воровство процветает 1
22.09.2006 "Вирусные" SMS опустошают мобильные счета 1
16.08.2006 Sun готовит J2ME с открытым кодом 1
21.04.2006 Началось бета-тестирование СУБД Sybase SQL Anywhere v.10 1
21.03.2006 Сотовый пир закончится мобильной чумой 1

Публикаций - 120, упоминаний - 149

Oracle Java ME упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 4765 27
Lenovo Motorola 2879 23
Siemens AG - Сименс Россия 1991 16
Oracle Sun Microsystems 1715 14
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1355 13
Samsung Electronics 8247 12
Microsoft Corporation 18960 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3616 12
Sony Ericsson 975 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7410 8
Yandex - Яндекс 4418 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 6
LG Electronics 2844 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8238 6
VK - Mail.ru Group 2760 5
Google LLC 8937 5
NTT DoCoMo 884 5
AT&T Wireless Services 225 4
Vodafone Group 1110 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2115 4
Twitter 2208 4
Sprint Corporation 437 4
IBM 7390 4
Dr.Web - Доктор Веб 1111 4
Verizon Wireless - Cellco Partnership 396 3
Philips 1497 3
Sony 4838 3
KDDI Corporation 205 3
Deutsche Telekom - T-Mobile 534 3
Meta - Facebook 3968 3
Sharp Corporation 841 3
Qualcomm Technologies 1380 3
Nokia Alcatel-Lucent 1243 2
Toshiba Corporation 2356 2
Oracle Corporation 5286 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1270 2
Ростелеком - Связьинвест 1637 2
Yahoo! 3035 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7544 2
Deloitte - Делойт 224 2
Visa International 1573 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4613 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 316 2
Возрождение - Коммерческий банк 115 2
Runa Capital 153 2
HeadHunter Group - HH Group 369 1
X5 Group 611 1
Евросеть 1310 1
Национальный банк Траст 109 1
Almaz Capital Partners 118 1
IKEA - ИКЕА 103 1
ВТБ24 599 1
Мегаполис ТК 101 1
Nike 128 1
Paramount Pictures Corporation 65 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 405 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7039 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1585 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 340 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 40 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 23 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5516 28
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 818 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3830 23
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2566 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8158 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9154 10
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 465 8
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 386 8
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1116 7
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 660 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1435 6
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 151 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9197 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2819 5
3G - Стандарт мобильной связи 4742 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2848 5
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 5
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 267 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 652 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4314 4
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 331 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 462 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 695 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1043 3
AAC - Advanced Audio Coding 358 3
WAV - Waveform Audio File Format 412 3
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 153 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 613 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 351 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 995 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1809 2
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 74 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2396 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 589 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 308 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1558 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 249 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1697 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 340 2
Smartphone - Смартфон 815 2
Java - Язык программирования 2107 46
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1871 23
Symbian OS 1191 20
Google Android 10796 14
Linux OS 6567 12
Apple iOS 5780 10
ACCESS PalmSource - Palm OS 343 8
Microsoft Office 2743 7
Microsoft Windows 10 9507 7
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 236 7
Microsoft Outlook 1126 5
ICQ 742 5
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 675 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 672 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 343 3
Samsung Electronics Bada 171 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 439 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 168 2
Opera Mini 203 2
Microsoft Windows Media Player 406 2
Microsoft Exchange 883 2
Microsoft Windows XP 2009 2
Opera - Браузер 829 2
Intel XScale - микропроцессорное ядро 148 2
JavaScript - Язык программирования 843 2
Microsoft Edge - браузер 1680 2
Apple - App Store 2218 2
Apple macOS 1114 2
Embarcadero C++Builder 19 1
Lenovo Motorola Moto E - серия смартфонов 18 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 87 1
Google Earth - Google Планета Земля 167 1
Tumblr 40 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 36 1
SAP Sybase 223 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 532 1
Microsoft Windows 2000 703 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 854 1
Ксенин Алекс 310 4
Василевский Андрей 20 4
Гостев Александр 75 3
Казарцев Алексей 27 1
Schmidt Jeff - Шмидт Джефф 1 1
Ничипоренко Алексей 23 1
Боровиков Игорь 48 1
Горьков Сергей 19 1
Коган Дмитрий 2 1
Бородин Владимир 18 1
Белоусов Сергей 223 1
Зубарев Илья 20 1
Гришин Дмитрий 174 1
Манджиков Очир 56 1
Артамонова Анна 176 1
Касперский Евгений 279 1
Галицкий Александр 92 1
Орловский Виктор 254 1
Россия - Российская федерация - РФ 75359 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26549 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9978 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24684 7
Япония 6253 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9013 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10823 5
Германия - Федеративная Республика 6390 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА 748 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11476 4
Азия - Азиатский регион 2702 3
Европа 6227 3
Северная Америка 2233 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7632 3
Франция - Французская Республика 3791 3
Беларусь - Белоруссия 2894 3
Испания - Королевство 2099 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2031 2
Европа Западная 1149 2
США - Нью-Йорк 2140 2
Южная Америка 517 2
Южная Корея - Республика 2731 2
Сингапур - Республика 1313 2
США - Калифорния 2133 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1145 2
Индия - Республика 3310 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 398 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 358 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 447 1
Австрия - Австрийская Республика 845 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 223 1
Россия - СФО - Иркутская область 695 1
Финляндия - Хельсинки 213 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 229 1
Иран - Исламская Республика Иран 566 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 489 1
Япония - Токио 726 1
Малайзия 612 1
Беларусь - Гродно 36 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 375 1
Русский язык 1369 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2120 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 187 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 558 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 364 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 160 1
Абонентская база 12 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 17 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3850 1
Thomson Reuters - Рейтер 5103 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
New Scientist 522 2
Wikipedia - Википедия 358 1
The Register 1092 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 309 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 147 1
ABC News 37 1
VNUNet.com 179 1
Ananova 144 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 119 1
IDC - International Data Corporation 4147 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
Gartner 2908 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
Forrester Research 706 1
Gartner Dataquest 150 1
Dataquest 123 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 102 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 171 1
CeBIT 363 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1053369, в очереди разбора - 954751.
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