Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle JRE
Oracle Java Runtime Environment
Публикаций - 39, упоминаний - 72
Oracle JRE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Saab Georges - Сааб Джордж 7 2
|Белокрылов Александр 20 2
|Соловьев Алексей 60 1
|Самойленко Максим 65 1
|Башлыков Михаил 21 1
|Касперский Евгений 243 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Янкин Константин 7 1
|Халяпин Сергей 78 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Рубин Адар 28 1
|Генкина Екатерина 24 1
|Мискевич Евгений 29 1
|Васильев Владислав 39 1
|Трофимова Людмила 31 1
|Нестеров Алексей 80 1
|Егоров Владимир 54 1
|Слышкин Василий 54 1
|Сотин Денис 103 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Урьяс Вадим 78 1
|Антонова Алла 2 1
|Халматов Максим 45 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Чаркин Евгений 183 1
|Прохорова Алла 45 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2369 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
|Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
|СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
|РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 883220, в очереди разбора - 786386.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 883220, в очереди разбора - 786386.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru