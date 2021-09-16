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Oracle JRE
Oracle Java Runtime Environment



16.09.2021 Oracle представляет Java 17 – новейшую версию среды разработки 1
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 1
07.04.2021 Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим 1
17.02.2021 Платформа RS-Connect заработала на OpenJDK 2
20.10.2020 «1С:Предприятие» перешло на российскую Java 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 4
14.03.2019 В Реестр российского ПО впервые попал гиперконвергентный конкурент Dell EMC, HPE и Zerostack 1
04.06.2018 Пенсионный фонд вложил 20 миллионов в развитие ПО для своих «Эльбрусов» 1
06.04.2018 LCPSoft представила программы для восстановления паролей NoSQL баз данных 1
29.01.2016 Oracle отказался от разработки Java-плагина 1
23.11.2015 Conficker по-прежнему возглавляет мировой рейтинг вредоносных программ 1
12.03.2015 Oracle выпустила Java Development Kit 8, Update 40 2
18.09.2013 Вышел JDK 7 Update 40 с новыми возможностями диагностики и обеспечения безопасности для Java SE 7 2
04.12.2012 BSS анонсировала новые решения по предотвращению мошенничества при работе в системах ДБО 1
09.11.2012 Обзор вирусной активности за октябрь 2012: атака троянов-шифровальщиков и вредоносный спам в Skype 2
06.09.2012 Oracle выпустила Java SE 7 Update 6, JavaFX 2.2 и JavaFX Scene Builder 1.0 4
05.09.2012 Патч Oracle закрыл не все уязвимости в Java 4
04.09.2012 Август 2012: растущие ботнеты, уязвимость Java и новые угрозы для Android 2
31.08.2012 Oracle выпустила внеплановые обновления безопасности для Java 7 и 6 1
29.08.2012 Обнаружена сверхопасная уязвимость для компьютеров под Mac OS X, Linux и Windows 3
06.08.2012 Выявлен главный источник кибератак 1
11.05.2012 Oracle выпустила Java SE 7 Update 4 и JavaFX 2.1 4
19.10.2010 Oracle увеличивает инвестиции в платформу JavaFX 2
13.10.2010 IBM объединяет усилия с Oracle по разработке OpenJDK, оставляет Apache Harmony без поддержки 2
01.10.2010 Oracle анонсировала планы развития JDK в целях совершенствования платформы Java SE 2
08.04.2010 Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке 1
10.07.2008 Выпущены обновления Sun Java: исправлены критические уязвимости 2
23.05.2008 Портативное ПО: доступ к бизнесу разрешен? 1
26.02.2008 FireFox 3 оснастят поддержкой Java SE6 1
19.12.2007 У Microsoft Office новый онлайн-конкурент 2
04.10.2007 Sun закрыла множественные уязвимости в Java 3
04.06.2007 Java «подружилась» с хакерами: DoS-атаки; доступ к файлам 2
17.01.2007 В JRE найдена опасная уязвимость 2
22.12.2006 В Sun JRE найдены уязвимости 3
23.06.2006 ТОП-15 самых опасных программ 2
25.04.2006 На Фото@Mail.ru появилась пакетная загрузка 1
21.04.2006 Apple закрыла несколько уязвимостей 1
08.02.2006 В Sun Java JRE опасные уязвимости 2
26.01.2005 Sun устранил уязвимости в Java-плагинах 2

Публикаций - 39, упоминаний - 72

Oracle JRE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3931 17
Microsoft Corporation 13795 6
Google LLC 8471 5
Oracle Sun Microsystems 606 4
Apple Inc - Эппл Рус 8479 3
IBM 4445 3
Dr.Web - Доктор Веб 1091 3
Bellsoft - БеллСофт 27 3
Red Hat 743 3
4454 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 200 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3110 2
SAP SE 3565 2
Security Explorations 5 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Accenture - Аксенчер 600 1
InfoWatch - Инфовотч 782 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 529 1
Check Point Software Technologies 497 1
Крок 1332 1
PayPal 521 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 485 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 370 1
Росплатформа - Р-Платформа 57 1
SafeTech - СэйфТек 44 1
Unity Technologies 97 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1192 1
ZeroStack 2 1
РДТЕХ 175 1
Netscape Communications Corporation 73 1
Центр2М - Center2М 47 1
Омега 17 1
Mandriva - Mandrake 119 1
Лантана текнолоджи 4 1
Ростех - Ростехнологии 2241 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7194 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 181 1
Citrix Systems 632 1
Schneider Electric 421 1
Rimini Street 38 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
РЖД - Российские железные дороги 1178 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4431 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 104 1
Ингосстрах СПАО 224 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 353 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 107 1
X5 Group 604 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 71 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1402 1
LinkedIn 541 1
FedEx 32 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6239 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2089 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1012 2
Правительство РФ 2293 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1306 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 781 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1772 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1828 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 222 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 458 1
ASF - Apache Software Foundation 63 1
OpenJDK Community 7 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 33 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11020 4
ARM64 - Архитектура процессора 1039 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 352 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1431 3
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 106 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 619 2
MOV Apple QuickTime 179 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3227 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1137 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3426 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 167 2
OpenStack 348 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 485 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 184 2
Java Community Process - JCP 26 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1354 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 239 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 252 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 171 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 49 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 602 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 52 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 239 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 602 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
AAC - Advanced Audio Coding 285 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 126 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 71 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 46 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 175 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 512 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 185 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 81 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 253 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 703 1
Java - Язык программирования 1360 18
Oracle JDK - Java Development Kit 67 13
Microsoft Windows 10 7694 12
Linux OS 4857 10
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 73 10
OpenJDK - Open Java Development Kit 57 8
Apple macOS X 1083 6
JavaFX - OpenJFX 26 6
Google Android 10777 4
Oracle Fusion Middleware 193 4
JavaScript - Язык программирования 740 4
Apple macOS 991 4
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1444 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 395 3
Microsoft Edge - Браузер 1255 3
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 3
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 72 2
Apple Macintosh 275 2
SQL - Язык программирования 458 2
Apple Safari - Браузер 671 2
Microsoft Windows 993 2
Intel x86 - Архитектура процессора 1056 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 610 2
Apache HTTP Server 254 2
FireEye 52 2
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 150 2
Dr.Web CureIt! 35 2
Apache Cassandra 31 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 100 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 344 1
Infotecs - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 9 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
IBM DB2 178 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 493 1
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 55 1
Toshiba DT - серия HDD 5 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 141 1
Saab Georges - Сааб Джордж 7 2
Белокрылов Александр 20 2
Соловьев Алексей 60 1
Самойленко Максим 65 1
Башлыков Михаил 21 1
Касперский Евгений 243 1
Сорокоумов Александр 19 1
Янкин Константин 7 1
Халяпин Сергей 78 1
Картавый Эдуард 2 1
Рубин Адар 28 1
Генкина Екатерина 24 1
Мискевич Евгений 29 1
Васильев Владислав 39 1
Трофимова Людмила 31 1
Нестеров Алексей 80 1
Егоров Владимир 54 1
Слышкин Василий 54 1
Сотин Денис 103 1
Клепиков Алексей 77 1
Урьяс Вадим 78 1
Антонова Алла 2 1
Халматов Максим 45 1
Дьяченко Валерий 66 1
Чаркин Евгений 183 1
Прохорова Алла 45 1
Каюмов Шамиль 34 1
Россия - Российская федерация - РФ 65527 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17863 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6824 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20508 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 580 2
Китай - Тайвань 725 1
Пуэрто-Рико - Puerto Rico 48 1
Индонезия - Республика 461 1
Испания - Королевство 1503 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 585 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 193 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 696 1
США - Купертино 213 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 562 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 134 1
Колумбия - Республика 159 1
Танзания - Объединённая Республика 42 1
Бразилия - Федеративная Республика 1299 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 959 1
Австралия - Австралийский Союз 1376 1
Польша - Республика 1002 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1289 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9295 1
Индия - Республика 2618 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9091 1
Япония 3754 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5216 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6887 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 846 1
Европа Восточная 2054 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4462 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2395 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 121 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 371 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1731 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 150 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 70 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 885 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3616 1
Русский язык 1182 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1241 1
ComputerWorld 102 1
heise online - heise security 71 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2369 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 662 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
CNews Баттл 34 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 883220, в очереди разбора - 786386.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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