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Oracle Enterprise Manager Oracle Enterprise Manager Database Express Oracle Enterprise Manager CloudControl



20.01.2020 Представлена новая версия Oracle Enterprise Manager
29.09.2014 Oracle анонсировала Enterprise Manager для MySQL и новые расширения для MySQL Enterprise Edition
04.06.2014 Вышла новая версия Oracle Enterprise Manager 12c для управления частными «облаками»
13.11.2013 Oracle Enterprise Manager 12c предлагает готовое решение для управления жизненным циклом сервиса DBaaS
21.08.2013 Oracle Enterprise Manager 12c предлагает интегрированное управление новой версией Oracle Database 12c
29.07.2013 CERN внедрил Oracle Enterprise Manager 12c для управления инфраструктурой Oracle
05.07.2013 Выпущена новая версия Oracle Enterprise Manager 12c для управления облачными сервисами
14.11.2012 Oracle представила TaaS-решение на базе Oracle Enterprise Manager 12c
20.09.2012 Вышла новая версия решения по управлению облачными средами Oracle Enterprise Manager
18.05.2012 Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c: полный контроль над аппаратными системами Oracle в «облаке»
06.10.2011 Oracle Enterprise Manager 12c оптимизирует управление корпоративными «облаками»
03.02.2011 Oracle Enterprise Manager 11g дополнен новыми средствами управления бизнес-транзакциями
27.04.2010 Анонсирован Oracle Enterprise Manager 11g: интегрированный подход к управлению ИТ-решениями
17.12.2009 Oracle Enterprise Manager пополнился новым компонентом для диагностики производительности
27.03.2009 Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 расширяет поддержку Oracle Fusion Middleware
11.09.2003 Oracle представил управляющее ПО для сетей распределенных вычислений

Публикаций - 102, упоминаний - 128

Oracle Enterprise Manager упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6035 99
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование 216 6
SAP SE 4595 5
Intel Corporation 11262 3
Dell EMC 4736 3
HP Inc. 5313 3
Capgemini Consulting 117 3
NetApp - Network Appliance 613 3
Элемент ГК - Elementec 1523 2
РДТЕХ 220 2
ФОРС - Центр разработки 390 2
Oracle - BEA Systems 162 2
Microsoft Corporation 22497 2
Hitachi - Хитачи 1421 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 398 1
VMware 2025 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 180 1
Portugal Telecom 50 1
Huawei Switch & Enterprise Gateway 3 1
NVision Group - Энвижн Груп 660 1
Программный продукт ГК 3960 1
Tuxedo Computers 8 1
Ovum 99 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 1
Крок - Croc 1616 1
Открытые технологии 600 1
Oracle Consulting 16 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 408 1
ИнфоТех 16 1
Check Point Software Technologies 694 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 1
Cloudera 54 1
Teradata 196 1
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 83 1
Nutanix 83 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 1
OpenText - Micro Focus - Novell 856 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Газпром ПАО 1008 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Открытие ФК 2713 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 1
Ингосстрах СПАО 301 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 1
Subaru - Субару Мотор 45 1
ЮКОС НК 138 1
United Colors of Benetton 37 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Правительство Москвы 1640 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
Web development - Веб-разработка 0 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 19
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 449 18
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 15
Масштабируемость - Scalability 1702 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 10
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 8
DBaaS - Database as a Service - Базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис 78 7
XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 4
Big Data - Большие данные 3520 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 3
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 209 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 3
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 104 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 231 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 3
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 159 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища 514 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 258 2
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 42 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 235 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 2
ARM64 - Архитектура процессора 1261 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 209 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 108 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 217 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 40
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 30
Oracle Fusion Middleware 201 29
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager 101 21
Oracle Java - язык программирования 2554 20
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 19
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 18
Intel x86 - архитектура процессора 1391 15
Oracle Exalogic 73 15
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 108 15
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 55 13
Oracle - Sun Solaris OS 156 13
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 135 13
Orecle Exadata Database Machine X 96 13
Oracle Application Server 51 11
Oracle JDeveloper 35 11
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 49 11
Linux OS 7669 11
Oracle Siebel CRM 209 10
Oracle Applications 68 10
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 10
Oracle Database Server 65 8
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 269 7
Oracle Premier Support 11 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 7
Oracle Coherence 19 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 6
Oracle Collaboration Suite - OCS 32 6
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 134 6
Oracle Big Data Appliance 37 6
Oracle Identity Management 37 6
Microsoft Windows 2104 5
Oracle Engineered Systems 42 5
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 127 5
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud 34 5
Oracle PeopleSoft 373 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 4
Oracle GoldenGate 14 4
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 3
Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 2
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 2
Workman Mike - Уоркман Майк 3 1
Лоиз Хуан 1 1
MacMillan Andy - МакМиллан Энди 5 1
Колган Мария 2 1
Жуков Олег 22 1
Тамбовский Андрей 8 1
Сивохин Дмитрий 4 1
Филимонов Сергей 45 1
Новиков Константин 13 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 9 1
Щербаков Борис 41 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Benner Erik - Беннер Эрик 1 1
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1
Турция - Турецкая республика 1708 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 43
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 9
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
SecurityLab 232 2
IDC - International Data Corporation 4671 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
IDC Research 11 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
Oracle TechForum 25 1
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