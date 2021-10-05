Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Optima
Оптима
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 58
Optima упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GM - General Motors 140 1
|Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
|РАО ЕЭС России ПАО 65 1
|Renault - Рено Россия 88 1
|Auchan Holding - Ашан 148 1
|СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
|Daimler AG 71 1
|Marshall Capital Partners 63 1
|Связной ГК 884 1
|Газпром ПАО 524 1
|Почта России ПАО 1579 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Веста 15 1
|Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
|eBay Inc 534 1
|Гипросвязь ПАО 44 1
|Миландр ПКК 26 1
|РКС - Российские космические системы 100 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
|Airbnb 62 1
|УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
|UBS AG 119 1
|Volvo Cars 155 1
|Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
|Tesla Motors 241 1
|AliExpress 275 1
|BMW 252 1
|Малофеев Константин 98 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Грибанов Юрий 24 1
|Рассказов Сергей 26 1
|Лобов Сергей 15 1
|Егоров Максим 23 1
|Провоторов Александр 146 1
|Игнатова Людмила 5 1
|Никитин Сергей 32 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Данилин Алексей 10 1
|Дергилёв Никита 40 1
|Путин Владимир 1828 1
|Кудич Алексей 1 1
|Хайров Марат 1 1
|Акимов Евгений 32 1
|Макаревич Николай 8 1
|Подлесный Константин 6 1
|Нугманов Андрей 7 1
|Крохин Валентин 21 1
|Агапов Василий 10 1
|Баранов Роман 12 1
|МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
|Сириус - Образовательный центр 85 1
|НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769076, в очереди разбора - 672760.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769076, в очереди разбора - 672760.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru