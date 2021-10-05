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Optima
Оптима


05.10.2021 В компании «Т1 интеграция» назначен коммерческий директор 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
06.09.2018 Исследование IDC: объем российского рынка ИТ-услуг составил $5,16 миллиардов 1
04.09.2017 «СтавроМед» сократил затраты на производство с помощью «1С:Управление производственным предприятием» 1
30.09.2016 Российским разработчикам электроники выдадут 5,85 млрд. Кто получит больше всех 1
21.07.2016 Российские поставщики BI надеются на импортозамещение 2
01.06.2016 «Фортис-Владимир» автоматизировал работу торговых точек и сервисных центров на базе решения «1С» 1
16.12.2015 «Ростелеком» провел ажиотажный конкурс с 41 участником и 19 победителями 2
17.09.2015 Назван топ-20 поставщиков ИТ-услуг в России. В 2015 г. этот рынок упадет на 25 млрд рублей 1
04.08.2015 Рынок защиты информации в РФ серьезно трансформируется, но его динамика замедляется 1
21.04.2014 Технологии EDI пришли в российскую розницу 1
28.03.2014 Стандарты ИТ-сервисов в России: готовность провайдеров 2
18.12.2013 Затраты на содержание дорог в Самарской области планируется снизить благодаря внедрению системы «Скаут» 1
09.04.2013 Вокруг «Ростелекома» образовался мультимедийный гигант 1
27.11.2012 Сотрудники ИТ-холдинга «Оптима» «попали в поле зрения» МВД 1
03.10.2012 Определены крупнейшие компании по поддержке ПО SAP в России 1
11.03.2012 Россия: Siemens идет в «большие проекты» через интеграторов 1
19.09.2011 Цены на ИТ-аутсорсеров в России будут расти 1
25.04.2011 «Спарк» запускает новую линейку тарифных планов в Калуге 1
26.10.2010 МТС запускает «Пакеты международных звонков» и расширяет линейку пакетов минут для междугородних вызовов 1
28.09.2010 Гендиректор «Телеком-Актив»: нашей компанией не владеет ни холдинг «Оптима», ни Фонд Marshall Capital Partners 1
27.09.2010 «Связьинвест» торгует трафиком через неизвестный «Телеком-актив» 2
27.09.2010 Никита Михалков покажет кино «Ростелекому» 1
15.04.2010 SAP for Retail в торговой сети «Оптима»: результаты внедрения 2
15.04.2010 Рынок СЭД: что изменил 2009 год? 1
20.11.2009 МТС снизил цену на интернет в роуминге в 4 раза 1
14.10.2009 Конкурс CNews: Татарстан - лидер по уровню ИТ в госсекторе 1
28.09.2009 «Оптима» запатентовала модель подсистемы управления ТП электрических подстанций 1
22.09.2009 «Оптима» автоматизировала ГЭС «Капанда» в Анголе 3
03.08.2009 Биопаспорта: ОТ лишилась контракта №2 на 200 млн 1
03.08.2009 «Оптима» предлагает решение по автоматизации документооборота с фиксированными ценой и сроком 1
07.07.2009 «Оптима» сменила гендиректора 2
06.07.2009 В «Оптиме» новый генеральный директор 1
08.06.2009 В «Оптиме» назначен заместитель гендиректора по правовым вопросам 1
21.05.2009 В Гурьевске внедрят АИС мониторинга состояния жилого фонда «Домовой» 1
21.04.2009 В «Оптима-интеграция» назначен генеральный директор 1
13.04.2009 В «Оптиме» новое назначение 1
06.04.2009 «Оптима» развивает телекоммуникационное направление: новое назначение 1
02.03.2009 «Оптима» займется обслуживанием видеостен СО ЕЭС 1
13.10.2008 ГК «Оптима» назначила директора по развитию в энергетике 1

Публикаций - 50, упоминаний - 58

Optima упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
iTeco - Ай-Теко 720 5
Астерос - Asteros 531 5
Инфосистемы Джет 675 5
Ростелеком Связьинвест 706 4
Крок 1221 4
Microsoft Corporation 11168 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Softline - Софтлайн 1475 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 3
АйТи 753 3
Ланит ГК 1160 3
IBM 3557 3
Информзащита 423 2
Dell EMC 2419 2
SAP SE 3220 2
Cisco Systems 2056 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Синтерра - Synterra 570 2
Микротест 177 2
Acronis - Акронис 365 2
Siemens AG - Сименс Россия 675 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Accenture - Аксенчер 533 2
3779 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 2
SAS Institute 597 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Samsung Electronics 5730 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Т-Платформы 274 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Broadcom Inc 197 1
Qualcomm Technologies 1004 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Abbyy 797 1
GM - General Motors 140 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
РАО ЕЭС России ПАО 65 1
Renault - Рено Россия 88 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Daimler AG 71 1
Marshall Capital Partners 63 1
Связной ГК 884 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1579 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Веста 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
eBay Inc 534 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Миландр ПКК 26 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Airbnb 62 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
UBS AG 119 1
Volvo Cars 155 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Tesla Motors 241 1
AliExpress 275 1
BMW 252 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Роснано 456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
ИТ-аутсорсинг 672 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 1
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Google Android Auto 13 1
Apple CarPlay 28 1
Почта России ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи 12 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 20 1
Apache Hive - система управления базами данных 37 1
Google Maps - Карты Google 401 1
Remoto 8 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Apache Hadoop 339 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
KasperskyOS 29 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Apache HTTP Server 223 1
Малофеев Константин 98 1
Юрченко Евгений 75 1
Ипатов Вадим 80 1
Грибанов Юрий 24 1
Рассказов Сергей 26 1
Лобов Сергей 15 1
Егоров Максим 23 1
Провоторов Александр 146 1
Игнатова Людмила 5 1
Никитин Сергей 32 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Данилин Алексей 10 1
Дергилёв Никита 40 1
Путин Владимир 1828 1
Кудич Алексей 1 1
Хайров Марат 1 1
Акимов Евгений 32 1
Макаревич Николай 8 1
Подлесный Константин 6 1
Нугманов Андрей 7 1
Крохин Валентин 21 1
Агапов Василий 10 1
Баранов Роман 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Европа 3788 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Калуга 299 1
Россия - Ивановская область 262 1
США - Калифорния 975 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Самарская область 566 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Индия - Республика 2181 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 82 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
IDC - International Data Corporation 2729 3
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2197 2
ABI Research 184 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Frost & Sullivan 101 1
Ericsson Mobility Report 27 1
Technavio 23 1
TAdviser Report 6 1
IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769076, в очереди разбора - 672760.
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