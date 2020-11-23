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Omnitracker


23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk 1
18.09.2017 Оптимизация ИТ-затрат: как сэкономить, не снижая уровень сервиса 1
20.04.2017 Решение Omnitracker CleverEngine теперь доступно через партнерскую сеть Omninet 3
20.02.2017 Российская «Диджитал Дизайн» провела модернизацию АСУ ИТ-услугами казахстанской «X NET» 2
21.07.2016 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в «Национальном расчетном депозитарии» 1
23.07.2015 Cleverics и OmniWay объявили о слиянии 1
12.03.2015 «Крок» внедрил централизованную ITSM-систему в «Объединенной металлургической компании» 2
18.12.2014 «Техснабэкспорт» оптимизировал ИТ-обслуживание сотрудников с помощью «Крок» 1
24.11.2014 OmniWay подвел итоги эксплуатации процесса управления изменениями и конфигурациями в «Банке Интеза» 1
10.11.2014 Крок: С позиции эксплуатации ИТ-сервисов у ITSM просто нет альтернативы 1
06.10.2014 «Славянка» оптимизировала ИТ-деятельность и учет аварийных ситуаций в сфере ЖКХ с помощью OmniWay 2
03.09.2014 Optima Services мигрировала на Omnitracker 3
29.07.2014 Optima Services перешла на Omnitracker 2
05.06.2014 «Банк БФА» автоматизировал управление конфигурациями и изменениями на базе Omnitracker 1
01.04.2014 ЭККО оптимизировала работу сервисных подразделений с помощью OmniTracker 1
17.01.2014 «Банк БФА» оптимизировал первую очередь процессов управления деятельностью сервисных служб 1
19.12.2013 «Красцветмет» внедрил OmniTracker ITSM Center с помощью Digital Design 1
28.08.2013 ВТБ24 провел миграцию своей ITSM-системы на OmniTracker 4
13.06.2013 Russian Fitness Group оптимизировал работу ИТ-департамента с помощью OmniTracker CleverEngine 3
03.06.2013 «РосЕвроБанк» автоматизировал управление инцидентами и запросами на обслуживание с помощью Cleverics 4
08.04.2013 Pony Express управляет запросами на обслуживание с помощью CleverEngine на базе OmniTracker  5
21.03.2013 «АльфаСтрахование» получило сертификат качества ИСО/МЭК 20000-1:2011 благодаря OmniTracker  4
24.12.2012 Банк «Санкт-Петербург» завершает комплексную модернизацию системы управления ИТ-процессами 5
27.11.2012 «Рольф» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker 4
18.10.2012 «Расчетно-депозитарная компания» внедряет OmniTracker 5
06.08.2012 Omninet обновил OmniTracker до версии 10 6
15.06.2012 «Петер-Сервис» оптимизировал управление ИТ-услугами с помощью OmniTracker ITSM Center 6
23.05.2012 Digital Design и Columbus помогут управлять лицензиями 1
22.05.2012 CleverEngine: управление ИТ-процессами и ИТ-проектами в едином программном инструменте 1
18.04.2012 «О’КЕЙ» доверила автоматизацию ИТ-процессов Digital Design и OmniTracker 4
02.02.2012 Omninet выходит на рынок Казахстана: первое внедрение OmniTracker 1
25.11.2011 Новое решение Digital Design поможет управлять лицензиями на ПО 1
21.10.2011 Digital Design внедряет единую службу Service Desk на базе OmniTracker 2
19.10.2011 BTC IT Services модернизировал систему управления ИТ-услугами на базе OmniTracker 4
11.10.2011 Digital Design разработала свой продукт для автоматизации процессов ITSM на базе OmniTracker 1
07.09.2011 Илья Савичев: В России сегодня новый ITSM 1
25.08.2011 «Ленэнерго» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker 8
09.08.2011 ММВБ автоматизировала процессы техподдержки пользователей ИС на базе OmniTracker 9
04.08.2011 Cleverics подвела итоги использования OmniTracker для автоматизации бизнес-процессов за 2 года 6
24.06.2011 «Рольф» управляет ИТ-активами с помощью OmniTracker 7

Публикаций - 53, упоминаний - 147

Omnitracker упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 4
Cleverics - Клеверикс 27 2
Optima Services 18 2
Корус Консалтинг ГК 808 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Крок 1221 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Naumen - Наумен 342 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Газинформсервис - ГИС 34 1
X NET - ИКС НЭТ 2 1
Columbus - Колумбус 125 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ВТБ24 583 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление Корпоративными Услугами 18 1
OpenStack 347 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Microsoft Office 1950 1
Microsoft Office 365 769 1
Naumen Service Desk 103 1
Qlikview 97 1
Asterisk 58 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
NEC Display OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 25 1
Рубин Дмитрий 39 1
Мельников Александр 63 1
Бар-Бирюкова Мария 62 1
Митенков Алексей 16 1
Пономарев Андрей 10 1
Левиков Антон 68 1
Кадыков Роман 15 1
Михневич Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 21
Германия - Федеративная Республика 3674 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Казахстан - Республика 2650 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - Омск 632 2
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Уфа 648 1
Россия - Ижевск 310 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Восточная Европа 1691 1
Украина 3398 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
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