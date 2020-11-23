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Omnitracker
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 147
Omnitracker упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
|НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
|ВТБ24 583 1
|Новард Управляющая компания - Novard 67 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Мельников Александр 63 1
|Бар-Бирюкова Мария 62 1
|Митенков Алексей 16 1
|Пономарев Андрей 10 1
|Левиков Антон 68 1
|Кадыков Роман 15 1
|Михневич Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru