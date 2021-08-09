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OTP Group
ОТП Банк


09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
18.05.2021 «Диалогнаука» провела оценку соответствия «ОТП банка» требованиям нормативных документов ЦБ по защите информации 4
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
30.12.2020 ОТП Банк создал собственный маркетплейс 5
02.12.2020 Международный стартап Novakid привлек $4,25 миллиона 1
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
09.04.2020 ИИ-платформа Naumen Erudite вошла в реестр отечественного ПО 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
29.10.2019 «ОТП банк» модернизировал контактный центр на базе решений Naumen 6
21.08.2019 Как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в разы повысили цены на SMS-рассылки 1
16.08.2019 «Крок» создала экологичное digital-пространство для сотрудников ОТП Банка 4
17.04.2019 Naumen поделится опытом роботизации клиентского сервиса 1
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
21.02.2019 «Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center 1
29.01.2019 Промсвязьбанк внедряет виртуального ассистента на базе Naumen Erudite 1
07.02.2018 «ОТП Банк» выбрал российскую Naumen для модернизации контактного центра 4
26.10.2017 Orange Business Services улучшила дистанционную поддержку клиентов Touch Bank 1
30.11.2016 «Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность ОТП Банка 3
05.10.2016 «Юнистрим» расширил функционал мобильного банка в части платежей 1
15.09.2016 Алексей Трифонов возглавил финтех-проект DDOnline 2
01.08.2016 «ОТП Банк» и Experian внедрили промышленное решение по выявлению кредитного мошенничества 4
09.06.2016 «Неофлекс» автоматизировала бизнес-процессы Touch Bank 2
13.05.2016 «ОТП Банк» перевел карточные договоры клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк» 6
06.04.2016 Orange Business Services предоставляет услуги виртуального контакт-центра для Touch Bank 2
06.10.2015 Пользователям MyKassa теперь доступны системы интернет-банкинга «Телебанк» и «ОТПдирект» 2
18.08.2015 Венчурные инвестиции в России сократились на треть 1
13.08.2015 GlowByte Consulting внедрила IBM Campaign в «ОТП Банке» 4
06.08.2015 XD-Soft совместно с IBM проведет бизнес-завтрак по применимости корпоративных соцсетей в различных аспектах бизнеса 1
20.07.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
20.04.2015 Выручка AT Consulting в 2014 г. превысила 10 млрд рублей 1

Публикаций - 125, упоминаний - 235

OTP Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3215 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 11
Diasoft - Диасофт 354 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 9
Naumen - Наумен 342 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 6
Программный продукт ГК 92 4
Veeam Software 250 4
Dynatrace 46 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
Microsoft Corporation 11095 3
OpenText 160 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Oracle Siebel 130 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 2
INPAS - ИНПАС 107 2
Orange S.A. 450 2
FlexSoft - ФлексСофт 35 2
SAS Institute 596 2
IBM 3544 2
Золотая Корона 280 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Рексофт - Reksoft 201 2
Белый Ветер Цифровой 114 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 111 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Аплана Преферентум 8 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Cloudera 49 1
Аплана Бизнес решения 9 1
Крок 1220 1
СМС Трафик - SMS Traffic 4 1
Mankiewicz 7 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
API Management 3 1
Почта России ПАО 1574 14
Открытие ФК 538 14
Уралсиб Банк 389 11
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 10
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 10
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 9
Фаберлик - Faberlic 63 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Тракторные заводы Концерн 24 9
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
Газпромбанк - ГПБ 692 8
СКБ-банк 86 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Утконос 99 5
AliExpress 275 5
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 5
Мосэнергосбыт АО 77 5
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
Ренессанс кредит Банк 143 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
Альфа-Банк 1125 5
Азия Цемент 10 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
Интер РАО ПАО 158 3
Русский стандарт Банк 302 3
Почта Банк 289 3
МТС банк 254 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 4
Федеральное казначейство России 766 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
МособлЕИРЦ 7 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 17
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 10
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 3
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Безопасный город 347 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 383 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
EA - Enterprise Architecture 15 1
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
ISO 18295 - Customer contact centres (CCC) - Международный стандарт в области клиентского сервиса 2 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Apple iOS 5742 6
Google Android 10751 5
Naumen Contact Center 71 4
Naumen Erudite 12 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 2
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 2
IBM Integration Bus 16 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
IBM Cognos BI 142 1
IBM Digital Business Automation 5 1
Apache Camel 6 1
Cinimex Integration Framework 2 1
F5 Networks BIG-IP 14 1
Huawei Honor HUNTER V - игровой ноутбук 22 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
ЦФТ Банк 42 1
IBM BPM 23 1
Orbus Software iServer 3 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 1
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 1
MyKassa - сервис приема платежей для интернет-магазинов 20 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
АИС ОСАГО - Автоматизированная информационная система ОСАГО 11 1
Naumen Inventory 4 1
Naumen Omni-Channel 7 1
Ростелеком ЕИССД - Единая интернет-система сервиса дистрибуции - EISSD.rt.ru 1 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 21 1
Qiwi Терминалы 100 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 1
ПриватБанк Приват24 113 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Naumen Service Desk 103 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Залманов Андрей 29 11
Лагунов Андрей 10 10
Бижан Михаил 10 10
Андрианов Павел 31 10
Кудашев Константин 11 9
Бурилов Андрей 25 9
Hope Paul - Хоуп Пол 13 9
Ступин Евгений 18 9
Марковский Роман 16 9
Емельченков Сергей 83 9
Кузин Вадим 34 9
Карпунин Алексей 16 9
Калиновский Александр 14 9
Сологуб Денис 16 9
Путятинский Сергей 53 9
Дворкович Аркадий 169 9
Гришин Дмитрий 148 9
Валчев Стоян 44 9
Казанцев Сергей 11 9
Трояновский Владимир 40 9
Натрусов Артем 121 9
Чаркин Евгений 182 9
Глазков Александр 57 9
Дьяченко Валерий 66 9
Белоусов Максим 59 9
Марова Юлия 10 9
Харитонов Денис 12 9
Аитов Тимур 47 9
Копысов Виталий 21 8
Мотренко Андрей 10 6
Кузьмин Павел 14 5
Успенский Александр 7 5
Слуцкий Александр 7 5
Джамалов Евгений 14 5
Зайцев Андрей 39 5
Меркулов Сергей 14 5
Варнавский Андрей 9 4
Казарин Станислав 100 4
Пушкин Василий 11 4
Клявин Владимир 26 4
Россия - Российская федерация - РФ 57420 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 22
Украина 3372 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 11
Восточная Европа 1679 6
Казахстан - Республика 2632 6
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 4
Монголия 172 4
Грузия 691 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Европа 3759 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Венгрия - Будапешт 35 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Ярославль 404 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Белгород 240 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Шотландия 51 1
Казахстан - Алматы 264 1
Россия - Курск 231 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Украина - Киев 468 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Польша - Краков 14 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Сингапур - Республика 808 1
Испания - Королевство 1255 1
Россия - Севастополь 420 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 14
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Аутсорсинг 84 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 242 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
CNews Инновация года - награда 26 9
CNews Analytics 1990 8
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 2
Gartner 2192 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Markswebb 21 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 9
CNews FORUM Кейсы 44 9
CNews Баттл 34 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
ComNews Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762933, в очереди разбора - 666621.
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