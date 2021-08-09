Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OTP Group
ОТП Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 125, упоминаний - 235
OTP Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Залманов Андрей 29 11
|Лагунов Андрей 10 10
|Бижан Михаил 10 10
|Андрианов Павел 31 10
|Кудашев Константин 11 9
|Бурилов Андрей 25 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 9
|Ступин Евгений 18 9
|Марковский Роман 16 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Кузин Вадим 34 9
|Карпунин Алексей 16 9
|Калиновский Александр 14 9
|Сологуб Денис 16 9
|Путятинский Сергей 53 9
|Дворкович Аркадий 169 9
|Гришин Дмитрий 148 9
|Валчев Стоян 44 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Трояновский Владимир 40 9
|Натрусов Артем 121 9
|Чаркин Евгений 182 9
|Глазков Александр 57 9
|Дьяченко Валерий 66 9
|Белоусов Максим 59 9
|Марова Юлия 10 9
|Харитонов Денис 12 9
|Аитов Тимур 47 9
|Копысов Виталий 21 8
|Мотренко Андрей 10 6
|Кузьмин Павел 14 5
|Успенский Александр 7 5
|Слуцкий Александр 7 5
|Джамалов Евгений 14 5
|Зайцев Андрей 39 5
|Меркулов Сергей 14 5
|Варнавский Андрей 9 4
|Казарин Станислав 100 4
|Пушкин Василий 11 4
|Клявин Владимир 26 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762933, в очереди разбора - 666621.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762933, в очереди разбора - 666621.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru