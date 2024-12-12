Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

OCS Distribution Nerpa ПК Nerpa Ladoga Nerpa Baltic Nerpa Nord Nerpa Caspica


Nerpa — российский ИТ-бренд и производственная площадка. Производитель предлагает линейку собственного ИТ-оборудования, сервис, а также услуги производства и сертификации высокотехнологичной продукции. Оборудование бренда Nerpa распространяется через официального дистрибьютора — OCS Distribution


12.12.2024 Российский производитель Nerpa запустил производство однофазных источников бесперебойного питания 1
05.06.2024 Nerpa и «Лаборатория Касперского» выпустили программно-аппаратные комплексы (ПАК) для повышения корпоративной безопасности 2
03.04.2024 OCS стала официальным дистрибьютором продуктов «Лаборатории Касперского» 1
21.08.2023 Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас 1
12.05.2022 Nerpa запустила линейку графических рабочих станций Ladoga 1
14.04.2022 ПК Nerpa под ОС Astra Linux — готовые рабочие места для российских организаций 3
13.04.2022 ПК Nerpa совместимы со средством доверенной загрузки Safenode 2

Публикаций - 7, упоминаний - 11

OCS Distribution и организации, системы, технологии, персоны:

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Intel Corporation 12197 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Nvidia Corp 3487 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
UPS 202 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13102 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14387 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11616 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 199 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4160 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
DDR - Double data rate 2730 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6039 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 1
Linux OS 9937 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
ALMI AlterOS 94 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Microsoft Windows 15657 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Ланит - Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 15 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 113 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
Microsoft Windows 11 537 1
Digma Pro 48 1
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 1
Kaspersky SD-WAN 15 1
НППКТ - ОСнова ОСОН 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Рикор Холдинг - Rikor R-N - Rikor TI - Rikor NINO - серия ноутбуков 4 1
Мосин Алексей 5 3
Усова Марина 19 2
Гончарова Наталья 3 2
Рудевский Антон 39 1
Скулова Ольга 11 1
Губин Алексей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6962 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще