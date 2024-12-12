OCS Distribution Nerpa ПК Nerpa Ladoga Nerpa Baltic Nerpa Nord Nerpa Caspica
Nerpa — российский ИТ-бренд и производственная площадка. Производитель предлагает линейку собственного ИТ-оборудования, сервис, а также услуги производства и сертификации высокотехнологичной продукции. Оборудование бренда Nerpa распространяется через официального дистрибьютора — OCS Distribution.
OCS Distribution и организации, системы, технологии, персоны:
|Мосин Алексей 5 3
|Усова Марина 19 2
|Гончарова Наталья 3 2
|Рудевский Антон 39 1
|Скулова Ольга 11 1
|Губин Алексей 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144223 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 1
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