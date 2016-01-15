Индексная книга CNews*
OCR Handwriting recognition Рукописный ввод Распознавание рукописного ввода
Публикаций - 229, упоминаний - 242
OCR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 14
|Gates William Henry - Гейтс Билл 898 9
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
|Комаров Константин 16 3
|Демидов Михаил 133 2
|Булычев Кир 4 2
|Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 2
|Отдыхалин Алексей 2 2
|Голубович Драгош 2 2
|Лант Арсений 5 2
|Хобод Борис 11 2
|Клинаичев Андрей 33 2
|Константинов Константин 32 2
|Кожевников Алексей 65 2
|Сачков Илья 111 1
|Борушевский Денис 36 1
|Варёнов Дмитрий 9 1
|Блохин Николай 2 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 1
|Семенцов Всеволод 21 1
|Лубнин Кирилл 29 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Мелузов Андрей 15 1
|Горюнов Михаил 16 1
|Никитин Николай 20 1
|Степанишин Вадим 9 1
|Миронов Андрей 11 1
|Сударева Галина 7 1
|Худякова Наталья 6 1
|Колин Владимир 6 1
|Плуготаренко Сергей 66 1
|Саина Ирина 5 1
|Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 1
|Promisel Alan - Промисел Алан 3 1
|Березников Сергей 2 1
|Илларионов Павел 3 1
|Мартынов Эдуард 1 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 183 1
|Собянин Сергей 241 1
|Дуров Павел 251 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 11
|DigiTimes - Издание 1295 8
|Wikipedia - Википедия 441 4
|Ananova 250 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5776 3
|91Mobiles 1701 3
|AppleInsider 386 2
|VNUNet.com 214 2
|Российская газета 241 2
|The Verge - Издание 504 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 2
|New Scientist 1447 1
|New York Post 41 1
|allNetDevices 160 1
|Maeil Business Newspaper 79 1
|Commercial Times 93 1
|Reddit 249 1
|ZDnet 596 1
|Reg Hardware 91 1
|DailyTech 96 1
|9to5Mac 149 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 1
|Россия К - телеканал 27 1
|Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 171 1
|NYT - The New York Times 1003 1
|Phoronix 31 1
|Inquirer 463 1
|IDG - International Data Group 99 1
|Engadget - Блог о технологиях 418 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.