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NortonLifeLock (Symantec)


13.10.2021 В Appdynamics назначен директор по маркетингу 1
13.10.2021 Брешь в облаке Microsoft Azure поставила под угрозу тысячи баз данных пользователей 1
29.07.2021 Встроенный антивирус Android не видит треть угроз, но пугает ложными срабатываниями 1
15.07.2021 Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента 8
16.06.2021 Microsoft возненавидела самый популярный торрент-клиент и стала удалять его из Windows 10 без согласия пользователей 1
18.05.2021 Уязвимость в ядре Linux позволяет обходить защиту от эксплойтов 1
22.04.2021 Интерпол поддержит коалицию по борьбе со сталкерским ПО 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 1
14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 1
01.04.2021 «Дыры» в ядре Linux свели на нет защиту от «чипокалипсиса» 3
20.01.2021 Softline купила крупного зарубежного продавца ПО Microsoft 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
04.08.2020 КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры 1
24.07.2020 В Nginx пробита дыра, которую не заметил ни один антивирус 1
03.07.2020 Недоделанный шифровальщик шпионит за пользователями макбуков 1
25.06.2020 Раскрыта личность загадочного русскоязычного хакера, заработавшего 100 миллионов на доступе к корпоративным сетям 1
09.04.2020 Российских пользователей Android терзает сверхживучий троян. Он не удаляется после сброса к заводским настройкам 1
13.03.2020 «Информзащита» и Microsoft будут развивать облачные решения для ИБ 1
12.03.2020 «Информзащита» и Microsoft выведут на российский рынок виртуальный SOC на базе Azure Sentinel 1
14.02.2020 На пользователей Android напал «неубиваемый» троян 2
03.02.2020 Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure 1
10.01.2020 Commvault назначила нового вице-президента в регионе EMEA 1
09.01.2020 Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу 12
13.12.2019 Российских хакеров посадят в тюрьму на 10 лет за кражу из банкоматов 10 миллионов 1
09.12.2019 «Самый популярный в мире» торрент-клиент распознается как вирус 1
09.12.2019 Самые заметные слияния и поглощения на рынке ИТ в 2019 году 3
05.12.2019 В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК 1
19.11.2019 «Лаборатория Касперского» и еще девять организаций объединись для борьбы со сталкерским ПО 1
05.11.2019 На смартфоны в России и США напал троян, который невозможно удалить 7
21.10.2019 Хакеры спрятали майнер криптовалюты Monero в аудиофайлы WAV 1
16.10.2019 Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру 6
11.10.2019 Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз 1
03.10.2019 Fortinet рассказала о проблемах ИБ в условиях цифровой трансформации бизнеса 1
25.09.2019 Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner 2
17.09.2019 Китайская разведка завладела кибероружием США, чтобы атаковать ПК на Windows 2
04.09.2019 В Сеть выложили бесплатное ПО для подмены лиц в видео с инструкцией на русском языке 3
14.08.2019 Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7 20
09.08.2019 Broadcom задешево купила Symantec 19
08.08.2019 Symantec продается по частям 16
22.07.2019 Хакеры украли миллионы долларов, подделывая голоса гендиректоров компаний 13

Публикаций - 777, упоминаний - 2612

NortonLifeLock (Symantec) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 139
IBM 3530 39
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 34
Google LLC 7135 30
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 25
SAP SE 3208 23
Cisco Systems 2037 16
SEC Consult Services 929 14
Apple Inc - Эппл Рус 7685 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 12
Fortinet 286 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 9
Samsung Electronics 5641 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 8
Крок 1219 7
Dr.Web - Доктор Веб 976 7
Intel Corporation 4158 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 7
Broadcom Inc 197 6
VMware 1829 6
Trend Micro 342 6
АйТи 749 6
InfoWatch - Инфовотч 603 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 5
Acronis - Акронис 364 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Palo Alto Networks 80 5
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 5
Softline - Софтлайн 1474 5
Veritas Technologies 74 4
Инфосистемы Джет 675 4
Twitter 2204 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Facebook 3765 4
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 4
Qualcomm Technologies 1001 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Avast Software 120 3
PayPal 439 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 8
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 6
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Открытие ФК 538 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
TPG - инвестиционная компания 10 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Western Union 86 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 10 1
Blackstone Group 13 1
Equifax 22 1
Sapphire Ventures - SAP Ventures 10 1
Knight Frank 10 1
Capital One 15 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 11 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Maersk 10 1
eBay Inc 529 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Уралсиб Банк 389 1
Почта Банк 289 1
Advent International 2 1
Permira 10 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
DHL Express 82 1
Альфа-Банк 1123 1
Pony Express 55 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 3
Президент США 105 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
WWP EN - European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence 1 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 21
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 16
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 9
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
Flash 472 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 7
OpenStack 347 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 3
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Google Android 10750 57
Microsoft Windows 10 6622 31
Apple iOS 5741 28
Google Play - Google Store - Android Market 2515 17
Microsoft Windows 851 14
Microsoft Windows 7 1662 14
JavaScript - Язык программирования 627 10
Microsoft Windows 8 1228 9
Linux OS 4249 9
Java - Язык программирования 1169 9
Microsoft Azure 1171 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Symbian OS 767 7
SQL - Язык программирования 432 6
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 192 6
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 5
Apple macOS 922 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 5
Nvidia GeForce GTX 2055 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 5
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 5
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 4
VMware AirWatch 40 4
HPE ArcSight CEF - Common Event Format 9 4
MISA - Microsoft Intelligent Security Association - Ассоциация интеллектуальных средств безопасности Microsoft 6 4
Apple macOS X 901 4
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 14 4
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 3
Symantec NetBackup 49 3
xHelper - вирус 15 3
Kaspersky Mobile Security 29 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Microsoft Office 365 769 3
Malwarebytes - Антивирусная программа 28 3
Google Nexus - Серия смартфонов 398 3
VK - Mail.ru Одноклассники 856 2
Microsoft Security Essentials - MSE 86 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 2
Samsung Galaxy Note 558 2
McAfee John - МакАфи Джон 27 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 6
Clark Greg - Кларк Грег 8 5
Fxmsp 6 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Водясов Алексей 97 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
Зайцев Михаил 145 3
Зенкин Денис 98 3
Липич Григорий 48 2
Ефимов Петр 29 2
Nicholas Henry - Николас Генри 4 2
Sanchez Alain - Санчез Алан 2 2
Sarno Joe - Сарно Джо 7 2
Чимиричкина Мария 30 2
Степанов Антон 56 2
Samueli Henry - Самуэли Генри 6 2
Тихонова Кристина 44 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 2
Мякишева Марина 84 2
Мельникова Анастасия 166 2
Tan Hock - Тан Хок 6 2
Родионов Михаил 40 2
Заединов Руслан 40 2
Галушкин Олег 168 1
Абакумов Евгений 103 1
Fanizzi Marco - Фаници Марко 2 1
Sweet Julie - Свит Джули 13 1
Boyle David - Бойл Дэвид 1 1
Лобас Аркадий 9 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Марченко Дмитрий 28 1
Андреев Андрей 7 1
Ермаченков Игорь 2 1
Андрияшин Алексей 13 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Путятинский Сергей 53 1
Дворкович Аркадий 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 247
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 129
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 77
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 32
Индия - Республика 2165 31
Европа 3736 31
Германия - Федеративная Республика 3618 24
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 22
Украина 3353 20
Япония 2771 19
Франция - Французская Республика 2116 15
Восточная Европа 1674 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 13
Казахстан - Республика 2622 9
Россия - СФО - Новосибирск 1959 8
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 7
Беларусь - Белоруссия 2084 6
Европа Западная 611 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 5
Европа Северная - Скандинавия 274 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 3
Сингапур - Республика 808 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Китай - Гуанчжоу 40 2
Бразилия - Федеративная Республика 1122 2
Белиз 38 2
Гватемала 23 2
Специальный административный район Гонконг 547 2
Казахстан - Алматы 261 1
Азия - Азиатский регион 1512 1
Россия - Новоалтайск 16 1
Прибалтика - Балтия 591 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 6
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 4
Alert Fatigue - медленное реагирование экспертов при слишком большом количестве сигналов тревоги 4 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
BleepingComputer - Издание 120 2
NYT - The New York Times 506 2
The Wall Street Journal 709 2
Reddit 198 2
Bloomberg 785 1
ZDnet 381 1
FT - Financial Times 246 1
Wikipedia - Википедия 275 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
TorrentFreak (TF) 51 1
Fortune 94 1
Newsweek 20 1
The Independent 13 1
FCW 4 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
CNews Analytics 1988 10
Gartner 2189 5
Fortune Global 500 160 3
Markets&Markets Research 78 3
IDC - International Data Corporation 2711 2
Juniper Research 278 2
AV-Test Institute 26 2
Check Point Research 47 1
Fortune Global 100 5 1
Net Applications 109 1
Ponemon Institute Global Analysis - Cost of Data Breach Study 1 1
Piper Jaffray 65 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
CNews AWARDS 291 2
Fortinet Security Day 8 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Docflow 58 1
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