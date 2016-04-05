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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Nokia S60
Nokia Series 60



05.04.2016 ИТ против спецслужб: WhatsApp включил всем пользователям полное шифрование трафика 1
17.11.2010 IBM представила новое социальное ПО и консультационные услуги для бизнеса 1
11.11.2010 Nokia во второй раз пообещала улучшить интерфейс Symbian 1
28.09.2010 «МегаФон» начинает рекламную кампанию в поддержку голосового поиска Google 1
02.07.2010 LG открыла собственный магазин приложений для смартфонов 1
23.10.2009 Nokia требует с Apple денег за технологии iPhone 1
14.10.2009 Где найти программу для телефона? Обзор контент-площадок от ведущих вендоров 1
12.08.2009 В телефонах Nokia появится Microsoft Office 1
08.07.2009 Альянс Symbian Foundation анонсировал бета-версию Symbian 2 1
03.07.2009 Мобильникам Yota для скачивания музыки больше не нужны ПК 1
13.03.2009 Symbian Foundation объявил планы по выпуску операционных систем 1
18.02.2009 Paragon помог МТС в создании услуги «МТС Каталог» 1
16.02.2009 Adobe придумывает мобильный супер-Flash 1
28.07.2008 Фотографии и характеристики Nokia 5800 Tube 1
23.07.2008 Первые скриншоты сенсорного интерфейса Nokia S60 2
29.12.2007 Fring: VoIP в кармане 1
04.12.2007 «МегаФон» объявил о запуске MegaSync 1
04.12.2007 Nokia упрятала в телефон сотни радиостанций 1
22.05.2007 SMS-троян «убежал» из России 1
10.05.2007 Sun «убьет» iPhone еще до выпуска? 1
26.04.2007 Avaya сделает корпоративных пользователей еще мобильнее 1
24.04.2007 F-Secure захватила 34% рынка ISP-услуг в Европе 1
08.02.2007 Nokia оснастит Nseries навигационным сервисом 1
21.12.2006 Обзор словарей для смартфонов 1
23.10.2006 Выпущен Oxygen Phone Manager II v2.11.5 для Symbian 2
29.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие смартфоны и коммуникаторы 3
23.06.2006 Макро: все о новых смартфонах Nokia 3
13.04.2006 В смартфонах Nokia появился прогноз погоды 2
13.04.2006 В смартфонах Nokia появился прогноз погоды 2
31.03.2006 F-Secure нашла мобильного шпиона 1
28.03.2006 Секретные фото новейшего смартфона Nokia 1
28.03.2006 Секретные фото новейшего смартфона Nokia 1
14.11.2005 Trend Micro выпустила антивирус для Series 60 1
09.11.2005 Rover сделал смартфоны доступными 1
22.09.2005 Мобильную связь объединили с фиксированной 2
01.09.2005 Самые полезные Java-приложения для мобильных телефонов 1
01.08.2005 Самый полезный софт для Nokia Series 60 8
21.07.2005 Самые живучие мобильники 1
31.05.2005 Nokia 6680 - смартфон с двумя камерами 1
18.05.2005 Avaya интегрирует офисную телефонию в мобильники Nokia 1

Публикаций - 66, упоминаний - 93
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172543, в очереди разбора - 1025620.
Создано именных указателей - 63175.
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