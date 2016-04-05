Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nokia S60
Nokia Series 60
Публикаций - 66, упоминаний - 93
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172543, в очереди разбора - 1025620.
Создано именных указателей - 63175.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172543, в очереди разбора - 1025620.
Создано именных указателей - 63175.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru