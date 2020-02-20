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Nokia N-series



20.02.2020 Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020 1
08.02.2019 Xiaomi сильно завысила стоимость флагмана Mi Mix 3 в России. Цена 1
15.01.2019 Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни 9
22.11.2017 Обзор Apple iPhone X: большой маленький экран 1
03.11.2017 Первый взгляд на iPhone X: новое начало 1
23.11.2016 Создатели Tor выпустили сверхзащищенный смартфон на Android 1
18.05.2016 Nokia возвращается: Microsoft продала телефонный бизнес 2
15.04.2016 Как выросли экраны смартфонов за последние 10 лет 1
11.01.2016 Возвращение легенды: Nokia разрабатывает три новых смартфона под своим брендом 2
07.09.2015 «Настоящая» Nokia готовит Android-смартфон. Фото и подробности 1
21.08.2015 Беженцы из Nokia начали продавать в России планшет на ОС Sailfish. Цена 4
10.08.2015 Nokia возвращается: Компания нанимает специалистов по Android 3
03.08.2015 Nokia продала свой навигационный бизнес 1
14.07.2015 Официально: Nokia вернется на рынок смартфонов 1
19.06.2015 Nokia заявила о возвращении на рынок мобильников 1
22.04.2015 Названы 4 компании, пожелавшие купить картографический сервис Nokia Here 1
20.04.2015 Nokia выпустит мобильник, который «сразит наповал» 2
27.01.2015 Опыт использования Nokia Lumia 930 1
19.11.2014 Компания выходцев из Nokia представила первый планшет 6
18.11.2014 Nokia представила клон iPad mini, работающий на Android. ФОТО 8
10.11.2014 Беженцы из Nokia начали продавать свой смартфон в России. ЦЕНА 1
22.07.2014 «Настоящая Nokia» вернется на рынок с новыми устройствами 1
23.12.2013 Nokia готовит «умные часы» на основе своих футуристических разработок. ВИДЕО 1
11.12.2013 Nokia втайне работает над Android-смартфоном 1
28.11.2013 Беженцы из Nokia начали продажи своего первого смартфона. ВИДЕО 2
22.10.2013 Samsung, что ты делаешь, прекрати: обзор "умных" часов Samsung Galaxy Gear в связке с Galaxy Note 3 2
26.09.2013 Samsung представил в России смартфон-гигант Galaxy Note 3 и часы Galaxy Gear. ЦЕНЫ 1
13.09.2013 Обзор мобильного телефона Nokia Asha 501: чем проще, тем лучше 1
20.05.2013 Беженцы из Nokia представили свой первый смартфон. ВИДЕО 1
27.02.2013 Samsung представил смартфон на своей новой ОС. ВИДЕО 1
23.01.2013 Nokia готовит «телефон-зеркалку» Nokia EOS 2
11.01.2013 Тест планшета ASUS Google Nexus 7: великолепная семерка 1
22.11.2012 Бывшие разработчики Nokia представили новую смартфонную ОС. ВИДЕО 1
29.08.2012 Nokia выпустила обновление для Symbian-смартфонов 2
09.08.2012 Продан один из главных козырей Nokia 1
08.08.2012 Открытая WebOS не будет работать на существующих устройствах HP 1
26.07.2012 Найден способ вирусного заражения Android-смартфонов прикосновением 3
09.07.2012 Бывшие сотрудники Nokia дадут MeeGo новую жизнь 1
05.07.2012 Разработчики MeeGo уходят из Nokia 3
25.06.2012 В Россию пришли смартфоны Nokia с камерой 41 МП. ЦЕНЫ 1

Публикаций - 359, упоминаний - 904
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172543, в очереди разбора - 1025620.
Создано именных указателей - 63175.
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