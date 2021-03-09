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Nokia Alcatel-Lucent Enterprise



09.03.2021 «Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы» 1
09.03.2021 В Nokia массовые увольнения, которые она тщательно скрывает. На улицу выставлены больше 10 тыс. человек 2
07.12.2020 Все стремятся в облака — глобальные тенденции отрасли XaaS на ближайшие 5 лет 1
23.11.2020 Как подготовиться к наступлению эпохи Wi-Fi 6 2
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 1
17.08.2020 ALE и RingCentral представили новое межбрендовое облачное решение 1
13.07.2020 Alcatel-Lucent Enterprise обновила коммуникационную платформу Rainbow 3
26.05.2020 В «Мегафоне» назначен новый директор по техническим инновациям и инфраструктуре 1
26.02.2020 «Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора 4
27.05.2019 Huawei в осаде: компанию отлучили от Wi-Fi 1
07.11.2018 Главный по электронному правительству в Минкомсвязи перешел в Сбербанк 1
27.09.2018 Директор по техническим инновациям и инфраструктуре займется развитием технической стратегии «Мегафона» 1
09.08.2017 Nokia сманила экс-топ-менеджера «Мегафона» и «Билайна» 2
15.06.2017 Платформа Naumen Contact Center в третий раз попала в магический квадрант Gartner 1
20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен 1
09.02.2017 Nokia покупает ведущего производителя систем для биллинга 1
17.01.2017 Доступная омниканальность: может ли СМБ позволить себе полноценный контакт-центр? 2
17.01.2017 Управление рабочей нагрузкой: автоматизация дает измеримый результат 1
04.01.2017 Intel вошла в долю бывшего картографического подразделения Nokia, проданного за 2,8 млрд евро 2
22.11.2016 Официально: Мобильники Nokia вернутся в 2017 году 2
30.08.2016 Softprom by ERC открыла новое направление бизнеса — Distribution Solutions 1
08.07.2016 Вячеслав Морозов назначен директором по развитию бизнеса Genesys в России и СНГ 1
04.07.2016 Главой департамента продаж и маркетинга Orange Business Services в России и СНГ стал Дэвид Холден 1
17.06.2016 Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск 1
02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» 1
16.05.2016 Tele2 модернизирует сеть в Приморском крае 1
29.04.2016 Nokia отказалась поддерживать сети «Мегафона» в Абхазии и Южной Осетии 2
26.04.2016 Nokia больше не телефоны: За 170 млн евро финны прорвались на медицинский рынок 1
06.04.2016 Nokia сокращает тысячи рабочих мест 2
06.04.2016 Genesys начал демпинговую войну на рынке ПО для колл-центров 2
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд 1
28.12.2015 Nokia Networks: Главная задача – создание единого стандарта 5G 1
24.12.2015 Alcatel-Lucent построит для железнодорожного оператора SBB сеть следующего поколения и обеспечит ее эксплуатацию 2
21.12.2015 Alcatel-Lucent подписала соглашения с компаниями Red Hat, Advantech и 6WIND по ускорению создания виртуализованных сетей радиодоступа 6
11.12.2015 У Nokia больше нет навигационного бизнеса 1
10.12.2015 China Mobile и China Unicom расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent 2
07.12.2015 Без специализированного оборудования телекоммуникационная сеть будет эффективнее и дешевле 4
07.12.2015 IBM учредила международный консорциум для модернизации спортивных объектов 1
26.11.2015 Развитие сети «Ростелекома» ценой 21 млрд отложено на неопределенный срок 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 1

Публикаций - 441, упоминаний - 867

Nokia Alcatel-Lucent Enterprise упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 2888 84
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 181 71
Cisco Systems 2666 65
Ericsson 1123 64
Microsoft Corporation 14797 60
Nokia Alcatel 490 56
Nokia Corporation 3433 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7466 39
Siemens AG - Сименс Россия 1192 37
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7228 35
Genesys 166 34
Lenovo Motorola 1676 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6564 32
NEC 716 31
Nokia Siemens Networks 200 31
HP Inc. 3731 29
IBM 4896 29
Samsung Electronics 7143 28
Avaya Inc - Avaya СНГ 728 27
ZTE Corporation 580 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5453 26
Nortel Networks 414 24
Intel Corporation 5829 24
AT&T Inc 756 22
Скай Линк - Skylink 810 18
LG Electronics 2480 17
Verizon 516 16
Google LLC 8714 15
Vodafone Group 637 15
Telefonica - Telefónica España 229 15
NTT DoCoMo 301 14
Oracle Corporation 4150 14
Dell EMC 3113 14
HP - Hewlett-Packard 1431 13
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 171 13
Juniper Networks 204 12
Синтерра - Synterra 732 12
Ростелеком Связьинвест 1199 12
Apple Inc - Эппл Рус 8715 11
Казахтелеком 279 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4459 8
BMW 286 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 824 5
Audi 140 5
Uber Technologies 259 4
Daimler AG 73 4
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 154 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 262 4
РЖД - Российские железные дороги 1210 3
Credit Suisse 83 3
Альфа-Банк 1208 3
SoftBank Group 119 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 162 3
Uber 258 3
eBay Inc 842 2
Почта России ПАО 1719 2
Связной ГК 1025 2
Permira 11 2
Visa International 1434 2
Северсталь ПАО 228 2
Boeing 207 2
Евросеть 1254 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 166 2
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 78 2
Ford 197 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 175 2
Deutsche Bank 155 2
UMA - United Music Agency 28 2
Еврохим МХК 64 2
Мосэнергосбыт АО 80 2
Silver Lake Partners 64 2
Citigroup 136 2
РОСНО СК 113 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 100 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 17 2
Walmart - Wal-Mart Stores 217 1
HeadHunter Group - HH Group 368 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1728 1
CyberPlat - КиберПлат 252 1
Adidas 109 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6418 18
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 478 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2410 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1896 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 989 5
Правительство РФ 2320 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1791 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1131 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1705 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 407 2
Пентагон - Министерство обороны США 531 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1332 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 405 2
Правительство Москвы 721 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 667 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 373 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 634 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 991 2
Роснано 457 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 116 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 66 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 176 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 90 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 28 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 110 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 155 1
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 30 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 5 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 557 1
Федеральное собрание Российской Федерации 82 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 800 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 559 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 214 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 528 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1931 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 600 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1021 1
Счётная палата РФ 521 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1114 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 173 9
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 587 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 30 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 241 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 180 1
Руссофт - Russoft 307 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 44 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 31 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 21 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 34 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 53 1
OIN - Open Invention Network 22 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 38 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 138 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 39 1
Creative Commons - некоммерческая организация 34 1
Bitcoin Foundation 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 252 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4015 51
3G - Стандарт мобильной связи 4241 50
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8462 31
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 885 31
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1905 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1420 24
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2388 21
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 191 19
5G - Пятое поколение мобильной связи 1381 16
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 213 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5764 15
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 844 15
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 14
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 170 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11227 13
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 665 13
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2092 13
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 309 12
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 622 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1253 11
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1694 11
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 226 10
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 548 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2286 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 340 9
FTTH - Fiber To The Home 113 9
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 237 9
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 273 8
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 186 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1783 8
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 206 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4905 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 643 8
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 1758 7
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 383 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6969 7
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 137 7
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 68 6
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 48 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1400 12
Google Android 10783 10
Apple iOS 5759 9
Microsoft Windows 10 8142 8
Linux OS 5175 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5361 6
AWS - Amazon Web Services 571 5
Microsoft Skype 1740 5
Microsoft Outlook 832 5
Nokia Alcatel-Lucent CBT - Converged Backbone Transformation 4 4
Nokia N - серия 254 4
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1548 4
Intel x86 - Архитектура процессора 1107 4
Java - Язык программирования 1543 4
Symbian OS 990 4
Microsoft Windows XP 1344 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 805 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 3
Apple - App Store 2209 3
Microsoft SQL Server 909 3
Opera - Браузер 761 3
Nokia Alcatel-Lucent G.fast 3 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 590 3
Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform 5 3
Nokia Alcatel-Lucent WiMAX 3 3
HERE Maps 41 3
Microsoft Exchange 787 3
Nokia Alcatel-Lucent HLN - High Leverage Network 3 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Nokia Alcatel-Lucent PSS - Photonic Service Switch 4 3
Nokia Alcatel-Lucent Wireless Management System 3 3
Nvidia GeForce GTX 2453 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 129 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 454 2
Naumen Contact Center 72 2
Microsoft Windows Media Player 291 2
Google Chrome - браузер 1122 2
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 2
Microsoft Word 437 2
Mozilla Firefox OS 82 2
Тихонов Александр 63 20
Щеголев Игорь 676 6
Burns Tom - Бернс Том 18 6
Хасьянова Гульнара 111 5
Рейман Леонид 801 5
Саушкин Олег 28 5
Анкилов Константин 92 5
Фредерик Ваносчуйзе 25 4
Слизень Виталий 209 4
Симоненко Вячеслав 26 4
Ушацкий Андрей 102 3
Авербах Владимир 122 3
Юсуфов Виталий 24 3
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 22 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 450 3
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 3
Попова Мария 103 3
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 3
Василенко Александр 64 3
Холден Дэвид - Holden David 17 2
Закрепин Евгений 47 2
Иванов Андрей 42 2
Шамолин Михаил 116 2
Никифоров Николай 1128 2
Сердюков Анатолий 57 2
Брюквин Юрий 253 2
Миньковский Михаил 23 2
Hurd Mark - Херд Марк 95 2
Smith Brad - Смит Брэд 54 2
Марченко Игорь 12 2
Khandekar Sunil - Хандекар Сунил 2 2
Кирьянова Александра 45 2
Дубовсков Андрей 82 2
Шершульский Владислав 19 2
Богатов Антон 76 2
Козырев Алексей 271 2
Санадзе Георгий 12 2
Меламед Леонид 109 2
Лебедев Павел 21 2
Морозов Вячеслав 15 2
Россия - Российская федерация - РФ 68322 178
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9732 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19302 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21566 74
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9485 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7278 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7431 35
Европа 4854 26
Германия - Федеративная Республика 4818 23
Украина 4399 23
Казахстан - Республика 3306 22
Франция - Французская Республика 2825 20
Япония 4179 18
Индия - Республика 2801 17
Северная Америка 1731 15
Европа Восточная 2183 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2974 13
Африка - Африканский регион 1865 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1431 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5643 12
Испания - Каталония - Барселона 591 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 827 10
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 899 10
Азия - Азиатский регион 2002 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1329 9
Финляндия - Финляндская Республика 1038 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1441 9
Ближний Восток 1816 9
Грузия 800 9
Европа Западная 851 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1508 8
Прибалтика - Балтия 828 8
Казахстан - Нур-Султан - Астана 250 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 647 7
Южная Корея - Республика 2044 7
США - Калифорния - Сан-Диего 115 7
Армения - Республика 800 7
Франция - Иль-де-Франс - Париж 486 7
Украина - Киев 664 7
Бельгия - Королевство 508 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3319 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1406 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 483 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3716 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 342 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1114 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 904 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2454 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 468 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1279 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 193 3
Образование в России 520 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 184 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4572 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1769 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 101 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 684 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 594 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 261 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 297 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 156 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 51 1
VAD - Value Added Distribution 20 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 9 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 137 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 240 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 474 1
Человеческий фактор 154 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 64 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 59 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 96 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 690 1
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Re/code 40 1
Network World 20 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 66 1
FT - Financial Times 287 1
Android Authority 33 1
Эхо Москвы - радиостанция 100 1
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Ars Technica 288 1
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Business Insider 182 1
Nikkei - Издание 127 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 212 1
GizChina - Издание 40 1
CNET - Издание 282 1
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РИА Новости 702 1
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ABI Research 216 4
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 289 2
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