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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise
Публикаций - 441, упоминаний - 867
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тихонов Александр 63 20
|Щеголев Игорь 676 6
|Burns Tom - Бернс Том 18 6
|Хасьянова Гульнара 111 5
|Рейман Леонид 801 5
|Саушкин Олег 28 5
|Анкилов Константин 92 5
|Фредерик Ваносчуйзе 25 4
|Слизень Виталий 209 4
|Симоненко Вячеслав 26 4
|Ушацкий Андрей 102 3
|Авербах Владимир 122 3
|Юсуфов Виталий 24 3
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 22 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 450 3
|Suri Rajeev - Сури Раджив 19 3
|Попова Мария 103 3
|Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 3
|Василенко Александр 64 3
|Холден Дэвид - Holden David 17 2
|Закрепин Евгений 47 2
|Иванов Андрей 42 2
|Шамолин Михаил 116 2
|Никифоров Николай 1128 2
|Сердюков Анатолий 57 2
|Брюквин Юрий 253 2
|Миньковский Михаил 23 2
|Hurd Mark - Херд Марк 95 2
|Smith Brad - Смит Брэд 54 2
|Марченко Игорь 12 2
|Khandekar Sunil - Хандекар Сунил 2 2
|Кирьянова Александра 45 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Шершульский Владислав 19 2
|Богатов Антон 76 2
|Козырев Алексей 271 2
|Санадзе Георгий 12 2
|Меламед Леонид 109 2
|Лебедев Павел 21 2
|Морозов Вячеслав 15 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 926437, в очереди разбора - 829214.
Создано именных указателей - 47272.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 926437, в очереди разбора - 829214.
Создано именных указателей - 47272.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru