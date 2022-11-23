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Noise Proof Системы шумоподавления Шумопонижение Шумодав Технология подавления фонового шума


Устройство для подавления шума 1925 года - чтобы ничего не отвлекало от работы. Изобретение Хьюго Гернсбака. Устройство для подавления шума 1925 года - чтобы ничего не отвлекало от работы. Изобретение Хьюго Гернсбака.
Устройство для подавления шума 1925 года - чтобы ничего не отвлекало от работы. Изобретение Хьюго Гернсбака.


23.11.2022 10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM
09.12.2021 Honor представляет беспроводные наушники Choice Earbuds X: 28 часов работы и система активного шумоподавления во время звонков
23.11.2021 Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов
31.10.2021 Как шумоподавление в наушниках влияет на координацию движений и вестибулярный аппарат
06.08.2021 В России стартовали продажи наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления
05.03.2021 Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото
10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM
28.01.2021 Чем опасно активное шумоподавление в наушниках?
20.01.2021 Как работает активное шумоподавление в наушниках?
05.11.2020 Huawei представляет полноразмерные наушники FreeBuds Studio в России
12.10.2020 Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото
14.09.2020 Qualcomm переизобретает шумоподавление. Лучше Apple?
08.09.2020 Huawei представила Bluetooth-наушники FreeLace Pro в России. Цена. Фото
28.04.2020 Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена
05.02.2020 Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM
14.01.2020 Apple сломала главную фишку AirPods Pro, которые стоят как смартфон
15.08.2019 Sony представила беспроводные наушники WF-1000XM3 с функцией активного шумоподавления. Цена
17.02.2011 NEC реализует систему шумоподавления в камерах Casio
07.01.2011 Sennheiser представил наушники с тройной системой шумоподавления
26.08.2010 Panasonic выпустила имиджевую стереогарнитуру с системой шумоподавления
28.08.2007 BlueAnt выпустила гарнитуру Z9 с технологией шумоподавления
30.10.2006 ТВ-тюнер Gotview PCI DVD2 LITE
30.10.2006 Обзор ТВ-тюнера Gotview PCI 7135
22.10.2005 Камера Samsung L50: лучшее шумоподавление среди компактов

Публикаций - 710, упоминаний - 809

Noise Proof упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6480 105
Samsung Electronics 9714 92
Zoom Int - Zoom Video Communications 1317 62
Apple Inc 11166 61
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 56
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6249 55
Huawei 3495 53
Google LLC 10918 49
Ростех - Автоматика Концерн 1479 45
Canon 1374 38
Nikon 610 37
Microsoft Corporation 23464 33
LG Electronics 3537 32
Intel Corporation 11650 31
Olympus 466 30
ДОК 767 30
Qualcomm Technologies 1698 26
Lenovo Motorola 3503 26
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 25
Leica Camera 249 24
Meta Platforms - Facebook 4334 24
Xiaomi 1285 23
HTC Corporation 1491 23
Philips 2050 23
Poly - Plantronics 121 22
Lenovo Group 2164 22
Logitech 409 21
Samsung - Harman - JBL 196 20
Yandex - Яндекс 5642 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 19
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 19
Nvidia Corp 3211 19
Cisco Systems 4868 18
HP Inc. 5511 16
Jabra 73 16
Twitter 2691 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2615 14
Цифра ГК 2142 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 1938 13
AMD - Advanced Micro Devices 3853 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6622 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6177 27
Точка 3792 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5767 14
Геометрия НПО 127 14
Россети Ленэнерго 2340 14
TÜV Rheinland Group 94 13
Carl Zeiss 299 12
Лента - Сеть розничной торговли 1692 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 650 7
AliExpress Tmall 73 6
Miele - Миле 133 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 6
Связной ГК 1334 6
Композит 84 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1821 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 440 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 5
Эра HD - Эра ХД 54 5
Kickstarter 122 4
Haier - Candy Group - Канди 91 4
Whirlpool 80 4
Electrolux - Электролюкс Рус 217 4
Совкомбанк Совесть 266 4
Hansa - Ханса 101 4
Groupe SEB - Rowenta 39 4
TripAdvisor 40 3
101Hotels.com 702 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2510 3
Braun 76 3
Dixis - Диксис 359 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 3
ВсеИнструменты.ру 222 3
Май - Российская торговая компания 1017 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 161 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Yamaha - Ямаха 102 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 842 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 2
Gorenje 88 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17902 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3675 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9046 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 3
Судебная власть - Judicial power 2086 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2498 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4292 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2831 2
Правительство Республики Саха (Якутия) 35 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 150 1
Ярославская областная Дума 4 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 196 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 331 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 26 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 1
Верховный суд Российской Федерации 778 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 429 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2369 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 720 1
Президент Российской Федерации 3698 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1738 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 77 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 204 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 517 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3055 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2685 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 88
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 10
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 185 4
8K Association - Ассоциация 8K 159 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 3
Электрокабель 7 1
Российская Ассоциация Телемедицины 18 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 90 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8450 256
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21297 255
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11758 242
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38699 229
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19186 227
Наушники - Headphones 3495 222
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12500 209
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9312 177
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Автофокус - Автофокусировка 2229 156
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6704 154
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79070 144
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15989 107
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6141 106
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6524 104
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