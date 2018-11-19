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Nielsen Holdings
NetRatings



19.11.2018 Microsoft и Nielsen объявили о создании стратегического альянса по внедрению искусственного интеллекта в ритейле
25.09.2009 Nielsen: расходы на рекламу в социальных сетях выросли в два раза
10.03.2009 Социальные сети стали популярнее электронной почты
09.12.2008 Nielsen Online выходит на российский рынок
08.12.2008 Nielsen Online измерит российский интернет
14.08.2008 Мобильный интернет: Россия обгоняет Европу
07.04.2008 Nielsen купит исследователя ТВ и интернета за $225 млн.
06.12.2007 Nielsen будет защищать видеоконтент
16.10.2007 Nielsen будет измерять аудиторию мобильного интернета
11.09.2007 Рейтинг веб-сайтов: Microsoft и Google продолжают лидировать
11.07.2007 Британия: Facebook и Bebo обгоняют MySpace
03.07.2007 Nielsen повысит эффективность игровой рекламы
23.04.2007 ComScore неверно считает посещаемость?
19.10.2006 Nielsen откроет рейтинг видеоигр для рекламодателей
08.04.2005 Nielsen Entertainment: видеоигры покупаются охотнее, чем музыка
13.09.2002 Nielsen//NetRatings: американцы всё чаще используют рабочее время для посещения вeб-сайтов
16.08.2002 Гонконг лидирует в предоставлении скоростного доступа в интернет
17.07.2002 Пользователи ПК уступают приверженцам яблочной компании
13.06.2002 Nielsen/NetRatings: аудитория мировой Сети растет
10.06.2002 Nielsen/NetRatings: пользователи Сети проводят в онлайне на 13% больше времени, чем год назад
10.06.2002 Сайты, посвященные событиям ЧМ-2002, бьют рекорды посещаемости
20.05.2002 Nielsen/NetRatings: на работе пользователи Сети в основном ищут деловую информацию
27.04.2002 Nielsen/NetRatings: поисковые сайты, порталы и сетевые сообщества лидируют по посещаемости
23.04.2002 Nielsen/NetRatings: по числу "домашних" пользователей Сети Китай уступает только США
18.04.2002 Nielsen/NetRatings: туристические ресурсы Сети переживают сезонный рост трафика
09.04.2002 Nielsen/NetRatings: онлайн-СМИ США пережили пик посещаемости
05.04.2002 Yahoo!, MSN и Google признаны самыми популярными поисковыми ресурсами Сети
29.03.2002 USA Today: американские пользователи интернета проводят в Сети больше времени, чем год назад
29.03.2002 Опубликован рейтинг наиболее популярных веб-ресурсов электронной коммерции
06.03.2002 Nielsen/NetRatings: в США высокоскоростной доступ обогнал модемный по времени, проведенному в онлайне
01.03.2002 Nielsen/NetRatings: больше всего времени пользователи Сети проводят на финансовых сайтах
28.02.2002 Nielsen/NetRatings представляет нового исполнительного директора
21.02.2002 Слияния Jupiter MMX и Nielsen/NetRatings не состоится
13.02.2002 Nielsen/NetRatings: eвропейские пользователи Сети игнорируют Зимнюю Олимпиаду
08.02.2002 Nielsen/NetRatings: мониторинг использования интернета в Великобритании в 2001 г.
21.01.2002 Перед слиянием Jupiter MMX и Nielsen/NetRatings выяснят отношения в суде
16.01.2002 Nielsen/NetRatings: Amazon.com лидирует в Великобритании, но уступает eBay в Европе
28.12.2001 Jupiter Media Metrix перестанет учитывать трафик, создаваемый pop-up-рекламой
24.12.2001 IAB, PWC, Jupiter MMX и Nielsen/NetRatings: итоги 2001 г. для рынка интернет-рекламы
21.12.2001 Nielsen/NetRatings: половина всех онлайновых покупок совершаются с работы

Публикаций - 306, упоминаний - 431

Nielsen Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yahoo! 3468 60
Google LLC 9440 52
Microsoft Corporation 21014 39
Amazon Inc - Amazon.com 2529 23
Meta - Facebook 4129 22
AOL Inc 1482 18
Apple Inc - Эппл Рус 10124 16
AOL - America Online 651 8
Sony 5561 6
Samsung Electronics 8953 6
InterActiveCorp Ask.com - AskJeeves.com 119 6
VK - Mail.ru Group 2814 6
Yandex - Яндекс 4582 6
Lycos 246 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 4
Twitter 2293 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 4
LG Electronics 3134 3
SAP CIS - САП СНГ 810 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 3
SAP SE 4379 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 3
Rambler Group - Рамблер ГК 758 3
Huawei 2996 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 3
PayPal 624 3
Nintendo 610 2
Крок 1560 2
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 193 2
Nokia Corporation 5235 2
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 199 2
Best Buy 189 2
Earthlink 148 2
Астерос Консалтинг 64 2
Samsung - Harman Kardon 249 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1829 2
Bebo - социальная сеть 78 2
Lexmark 273 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 172 2
eBay Inc 1560 13
Expedia Group 131 3
PepsiCo - Пепсико 147 3
Nike 152 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 2
United Airlines - авиакомпания 87 2
Carlsberg Group 17 2
American Express 302 2
GM - General Motors 419 2
Paramount Pictures Corporation 114 2
Qiwi 795 2
American Airlines 76 2
Walt Disney Company 491 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 2
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 2
РЖД - Российские железные дороги 1331 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 1
OMD OM Group 15 1
Merrill Lynch 427 1
Huggies - Хаггис 7 1
Mazda Motor Corporation 50 1
Aviasales - Jetradar 52 1
Barclays 82 1
Эконика - Женская обувная сеть 19 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Coca-Cola Company 233 1
UMG - Universal Music Group 248 1
Puma - Пума 39 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 1
Wells Fargo 72 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 81 1
Mars Petcare - Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba 3 1
H&M 16 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Neopets 4 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 69 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 60 1
РусГидро ПАО 158 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 127 1
Правительство РФ 2659 1
Конституционный суд РФ 76 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 130 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 252 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 349 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 1
Верховный суд Российской Федерации 289 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 334 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 152 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
Руссофт - Russoft 345 1
ЛДПР 97 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 245 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 16 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 193 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 35 1
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 1 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 32 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 48
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 558 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1243 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 778 4
e-Commerce - Электронная коммерция 379 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1590 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2147 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10106 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2648 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 947 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1024 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1409 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1427 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1213 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 568 2
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 454 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 54 1
Омниканальность - Omni channel 54 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 740 1
Website - Вебсайт 394 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4144 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 348 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 87 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 180 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 452 1
ТВ-тюнер - TV tuner 415 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 240 1
QWERTY-клавиатура 631 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 130 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 25
Myspace - социальная сеть 630 14
Google YouTube - Видеохостинг 2178 12
Apple iOS 6248 11
Google Android 11673 11
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 9
Apple iPad 3542 8
Microsoft Bing 333 6
Linux OS 7207 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 4
Apple iTunes Store 1032 4
Google Blogger - Google BlogSpot 88 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 3
Microsoft Edge - браузер 1774 3
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1676 3
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 3
Twitch - Видеостриминговый сервис 80 2
Google Play - Google Store - Android Market 2638 2
Google Android TV 189 2
Symbian OS 1387 2
Microsoft Windows Phone OS 1533 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 956 2
Microsoft Windows 10 10129 2
Apple iPod 1381 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 317 2
Google Maps - Карты Google 579 2
Google News 51 2
Microsoft Kinect 190 2
Microsoft Windows Live 202 2
AOL MapQuest 29 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 274 2
MP3.com 115 2
Yahoo Overture - Overture Services 71 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 61 1
Microsoft Azure 1217 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 233 1
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 1
VK - Mail.ru Одноклассники 977 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 1
IBM Watson 115 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 276 5
Путин Владимир 2443 2
Рейман Леонид 1001 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 2
Колмановская Елена 13 1
Rometty Ginni - Рометти Джинни 14 1
Сенечкина Наталья 1 1
Гущин Михаил 1 1
Сафронов Евгений 5 1
Хлапов Денис 7 1
Коровкин Владимир 15 1
Ворыхалов Антон 41 1
Астахов Константин 23 1
Ковалев Виктор 36 1
Гуревич Михаил 40 1
Григорьева Евгения 57 1
Макаров Станислав 116 1
Зараковский Александр 2 1
Малюгин Владимир 24 1
Староверов Денис 14 1
Муравлев Александр 15 1
Сафронов Юрий 67 1
Разгуляев Валерий 18 1
Масарская Наталия 36 1
Левиков Антон 68 1
Галеев Роман 2 1
Тарасулла Борис 1 1
Агеева Анна 8 1
Соколова Наталья 13 1
Уханов Максим 1 1
Зиборов Сергей 1 1
Амарян Михаил 5 1
Адрианов Сергей 5 1
Коптев-Дворников Владимир 6 1
Кирьянов Игорь 6 1
Чернецкий Илья 6 1
Крупянский Федор 6 1
Яшин Олег 8 1
Добровольский Алексей 5 1
Деверилин Павел 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34012 115
Россия - Российская федерация - РФ 82514 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9555 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 22
Германия - Федеративная Республика 7790 22
Италия - Итальянская Республика 2822 20
Франция - Французская Республика 4928 19
Австралия - Австралийский Союз 2657 17
Бразилия - Федеративная Республика 1897 16
Испания - Королевство 2521 15
Япония 7899 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 13
Европа 7265 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10891 12
Канада 3059 10
Швеция - Королевство 1851 10
Южная Корея - Республика 3255 8
Нидерланды 1993 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 7
Америка 1189 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 7
Индия - Республика 4085 6
Африка - Африканский регион 2667 6
Ближний Восток 2491 6
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1233 6
Латинская Америка 1346 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 902 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1862 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1760 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11582 5
Северная Америка 2580 5
Сингапур - Республика 1520 5
Новая Зеландия 584 5
США - Лос-Анджелес - Голливуд 183 5
Ирландия - Республика 799 4
Азия - Азиатский регион 3156 4
США - Нью-Йорк 2588 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 9
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 2
Киберспорт - компьютерный спорт или электронный спорт 6 1
Физика - область естествознания 81 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1499 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 20 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 1
Страхование - Страховое дело 58 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 94 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 36 1
Спам - Spam 246 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 1
Федеральное законодательство 355 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
Дед Мороз 153 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 188 1
Thomson Reuters - Рейтер 5681 12
WSJ - The Wall Street Journal 1194 8
Associated Press 1965 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 7
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 7
CNET - Издание 1557 6
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 4
Mashable 320 4
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 4
23ABC News 127 4
NYT - The New York Times 943 4
Wikipedia - Википедия 399 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 4
InterNetNews - InternetNews.com 198 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 561 3
News Corp 184 3
Internet.com 81 3
MSNBC - телеканал 62 3
The Washington Post 288 3
USA Today 124 2
Forbes - Форбс 560 2
Washington Profile 140 2
Mercury Center 309 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
NBC News 165 2
Fortune 156 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
Silicon.com 350 1
FT - Financial Times 1068 1
Los Angeles Times 67 1
NBC Universal Media 62 1
Bloomberg 939 1
NewsFactor 96 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 1
Ведомости 275 1
РИА Новости 720 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 143 1
Ananova 249 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Computer Weekly 368 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 12
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 9
comScore 304 8
Harris Interactive 78 7
NPD DisplaySearch 282 5
Gartner 3195 5
HitWise 68 4
Forrester Research 784 4
eMarketer 195 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2663 3
IHS iSuppli 389 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 36 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 3
IDC - International Data Corporation 4527 3
Internet Stock Report 992 2
NPD Group 140 2
GfK Rus - ГФК-Русь 175 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 2
TNS Kantar 3 2
SmartMarketing 73 1
Nielsen VideoScan 5 1
AdIndex 3 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности 9 1
Superdata 11 1
Медиалогия 45 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 45 1
RAEX - Эксперт РА 69 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
ABI Research 230 1
Markets&Markets Research 92 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
Fortune Global 500 269 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 773 1
Олимпийские игры - Olympic Games 474 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 714 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 177 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
BLAST Spring Final Moscow 1 1
Microsoft Ignite 24 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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