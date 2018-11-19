Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nielsen Holdings
NetRatings
Публикаций - 306, упоминаний - 431
Nielsen Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 276 5
|Путин Владимир 2443 2
|Рейман Леонид 1001 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 2
|Колмановская Елена 13 1
|Rometty Ginni - Рометти Джинни 14 1
|Сенечкина Наталья 1 1
|Гущин Михаил 1 1
|Сафронов Евгений 5 1
|Хлапов Денис 7 1
|Коровкин Владимир 15 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Астахов Константин 23 1
|Ковалев Виктор 36 1
|Гуревич Михаил 40 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Макаров Станислав 116 1
|Зараковский Александр 2 1
|Малюгин Владимир 24 1
|Староверов Денис 14 1
|Муравлев Александр 15 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Масарская Наталия 36 1
|Левиков Антон 68 1
|Галеев Роман 2 1
|Тарасулла Борис 1 1
|Агеева Анна 8 1
|Соколова Наталья 13 1
|Уханов Максим 1 1
|Зиборов Сергей 1 1
|Амарян Михаил 5 1
|Адрианов Сергей 5 1
|Коптев-Дворников Владимир 6 1
|Кирьянов Игорь 6 1
|Чернецкий Илья 6 1
|Крупянский Федор 6 1
|Яшин Олег 8 1
|Добровольский Алексей 5 1
|Деверилин Павел 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru