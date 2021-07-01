Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ngenix
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 80
Ngenix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сысоев Игорь 31 6
|Коновалов Максим 15 5
|Чумаченко Константин 10 4
|Мамут Александр 109 3
|Суслин Андрей 4 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Калугин Сергей 162 2
|Бараблин Михаил 3 1
|Рогов Илья 5 1
|Волошин Евгений 16 1
|Белов Евгений 5 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Докучаев Дмитрий 14 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Ипполитов Игорь 1 1
|Гершкович Михаил 2 1
|Марголин Михаил 2 1
|Матосов Максим 2 1
|Анохин Константин 1 1
|Ким Илья 2 1
|Алексеев Андрей 8 1
|Ананьев Алексей 90 1
|Табастаева Юлианна 1 1
|Коровко Вадим 17 1
|Levie Aaron - Леви Аарон 7 1
|Александров Александр 18 1
|Меджлумов Муслим 8 1
|Robertson Gus - Робертсон Гас 7 1
|Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
|Галперин Дмитрий 2 1
|Кадыков Роман 15 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Акатьева Мария 2 1
|Холодов Алексей 11 1
|Кроль Алексей 8 1
|Козлов Иван 21 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Хасис Лев 96 1
|Иванов Алексей 76 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
|Forbes - Форбс 442 1
|РИА Новости 654 1
|CNews Analytics 1992 2
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|Gartner 2200 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru