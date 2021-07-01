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Ngenix


01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 7
24.12.2020 ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома» 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 1
01.06.2020 «Дочки» Сбербанка и Ростелекома объединились для борьбы с киберугрозами 6
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России 1
16.12.2019 «Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире 1
12.12.2019 Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей 1
21.11.2019 «Ростелеком» покупает своего главного конкурента на рынке ЦОДов 1
03.07.2019 Облачный провайдер Ngenix обновил технологическую платформу 8
12.03.2019 Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 6
21.03.2018 «Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации 1
26.02.2018 «Ростелеком» представил облачное решение для защиты веб-ресурсов 2
13.03.2017 На какой инфраструктуре работают сами провайдеры ИТ-услуг 1
06.03.2017 «Ростелеком» поглотил «сердце Рунета» 1
14.11.2016 «Доктор Веб» обнаружил ботнет, атакующий российские банки 1
12.09.2016 Qrator Labs и Ngenix договорились о технологическом сотрудничестве 2
24.05.2016 ALP Group создала центр компетенции по импортозамещению и СПО 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
07.12.2015 Экс-совладелец MSK-IX покончил жизнь самоубийством 2
13.10.2015 К 2019 г. 72% от всего интернет-видеотрафика в мире будет приходиться на сети CDN 2
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001 1
26.02.2015 «Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData 2
15.01.2015 «Ростелеком» купил «сердце Рунета» 1
21.10.2014 «Ростелеком» скупает московские ЦОДы 1
17.07.2014 Новый хозяин «Олимпийского» инвестировал в российскую сеть доставки контента 3
31.03.2014 Sportbox.ru и Ngenix подвели итоги онлайн-вещания Зимних Игр 2014 1
26.11.2013 Ngenix позволил Oktogo.ru сфокусироваться на развитии онлайн-бронирования 1
01.10.2013 NGENIX доставит контент посетителям Ozon.ru 1
09.04.2013 Zoomby.ru установил свое оборудование в дата-центре Красноярска 1
25.12.2012 Высший арбитражный суд осваивается в "облаках" 1
11.10.2012 Видеопортал Zoomby.ru подключился к сети NGENIX 3
27.06.2012 ActiveCloud перешел на Parallels Plesk Panel 11 1
29.03.2012 МТС совместно с NGENIX запустил федеральную сеть по доставке контента Omlet.ru 4
03.10.2011 «Мегафон» построил распределенную сеть для быстрой загрузки контента 1
09.08.2010 На сети доставки контента приходится 50% мирового интернет-трафика 1
21.07.2010 SUP ускорит работу LiveJournal и «Чемпионат.ру» 1
12.04.2010 MSN.ru будет бесплатно показывать футбол 1

Публикаций - 42, упоминаний - 80

Ngenix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 11
Rambler Group - Рамблер ГК 491 6
Nginx - Энджайникс 100 5
F5 Networks 81 5
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 2
CDNvideo 21 2
Синтерра - Synterra 573 2
SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 2
Yandex - Яндекс 4106 2
Microsoft Corporation 11226 2
Amazon Inc - Amazon.com 1478 2
Google LLC 7198 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Tionix - Тионикс 48 1
Alibaba Cloud 26 1
RedSys - РедСис 67 1
Рустелеком ТК 198 1
Авантаж 48 1
Twitter 2204 1
Парус 206 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Netcraft 22 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Box inc - box.com - box.net 77 1
Deiteriy - Дейтерий 39 1
SES 30 1
Irdeto 22 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Eutelsat 66 1
GitHub 412 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Runa Capital 153 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
BV Capital - Eventure Capitale 9 2
Index Ventures 36 1
NEA - New Enterprise Associates 18 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 131 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
e.ventures 3 1
MSD Capital 12 1
Telstra Venture 2 1
Goldman Sachs Growth Equity 2 1
Aldo Coppola 2 1
Shopping Live 4 1
Lynwood Investments 6 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 75 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
X5 Group 601 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Росгосстрах 182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Президент Российской Федерации 1443 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Правительство РФ 2209 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 415 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 36 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 22 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 9 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
Kubernetes 307 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 4
Nginx Plus 12 3
Apache HTTP Server 223 2
Google Android 10752 2
Apple iOS 5742 2
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 2
Microsoft Skype 1479 2
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
HPE ProLiant - Серия серверов 101 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Siemens IoT MindSphere 3 1
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 1
Oracle PaaS 13 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Глобус-телеком СКИТ 40 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Oracle Management Cloud 16 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
Siemens MindSphere 22 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Amazon Alexa 138 1
Microsoft Office 365 769 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Oracle Cloud Platform 151 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
Сысоев Игорь 31 6
Коновалов Максим 15 5
Чумаченко Константин 10 4
Мамут Александр 109 3
Суслин Андрей 4 2
Белоусов Сергей 217 2
Калугин Сергей 162 2
Бараблин Михаил 3 1
Рогов Илья 5 1
Волошин Евгений 16 1
Белов Евгений 5 1
Великожон Дмитрий 5 1
Докучаев Дмитрий 14 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Ипполитов Игорь 1 1
Гершкович Михаил 2 1
Марголин Михаил 2 1
Матосов Максим 2 1
Анохин Константин 1 1
Ким Илья 2 1
Алексеев Андрей 8 1
Ананьев Алексей 90 1
Табастаева Юлианна 1 1
Коровко Вадим 17 1
Levie Aaron - Леви Аарон 7 1
Александров Александр 18 1
Меджлумов Муслим 8 1
Robertson Gus - Робертсон Гас 7 1
Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
Галперин Дмитрий 2 1
Кадыков Роман 15 1
Флорентьева Мария 17 1
Акатьева Мария 2 1
Холодов Алексей 11 1
Кроль Алексей 8 1
Козлов Иван 21 1
Самойлов Юрий 55 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Хасис Лев 96 1
Иванов Алексей 76 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 12
Великобритания - Виргинские Острова 110 4
Украина 3417 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
США - Сан-Франциско 699 1
Казахстан - Республика 2661 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
США - Калифорния 984 1
Индия - Республика 2184 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
США - Кремниевая долина 399 1
Европа 3798 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
США - Делавэр 53 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 319 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
Мошенничество 53 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
Forbes - Форбс 442 1
РИА Новости 654 1
CNews Analytics 1992 2
IDC - International Data Corporation 2738 1
Gartner 2200 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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