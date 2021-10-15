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Netrika
Нетрика


15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 4
29.07.2021 Цифровые портфолио станут доступны учащимся Ленинградской области 1
01.07.2021 Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 2
25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 1
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 5
18.01.2021 Жители Архангельской области могут получать результаты анализов онлайн 2
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 2
22.12.2020 В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства 2
11.12.2020 В следующем году медсправки будут выдаваться через портал госуслуг 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области 1
19.10.2020 «Netrika Интеграция» поучаствовала в обновлении ИТ-инфраструктуры медучреждений Мурманской области 1
16.10.2020 Телемедицинский сервис «Росэлектроники» внедрен в восьми регионах России 2
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
09.09.2020 Более 11 тысяч педагогов Ленинградской области обучились работе с ГИС «СОЛО» 2
07.09.2020 Более 100 пациентов на Алтае с начала 2020 года получили медпомощь в формате телемедицины 2
04.09.2020 Платформа «N3.Человеческий капитал» включена в реестр отечественного ПО Минкомсвязи 2
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ» 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
18.05.2020 Нейросеть поможет горожанам при работе с порталом «Наш Петербург» 1
15.05.2020 «Нетрика» провела пилотное подключение системы «Онконет» к сервису N3. Health 1
02.04.2020 МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health 2
25.03.2020 Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health 1
12.02.2020 Лабораторная служба «Диалаб» подключилась к платформе N3.Health 3
10.02.2020 «Техлаб» и «Нетрика» завершили внедрение подсистемы «Онкопомощь» в Ленобласти 2
06.02.2020 «Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health 2
27.12.2019 «Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС 3
14.11.2019 Аналитическая BI-платформа «Нетрики» вошла в базу эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика» 1
31.10.2019 «Нетрика» создала региональную экосистему для разработчиков медицинских информационных систем 1
12.09.2019 Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти 1
19.08.2019 «Ростелеком» стал бессменным подрядчиком по развитию электронного правительства еще на два года 1
14.08.2019 «Нетрика интеграция» приняла участие в модернизации ИТ-инфраструктуры здравоохранения Мурманской области 1
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров 3
25.07.2019 «Нетрика» и DOC+ усовершенствуют контроль медицинских документов 3
24.07.2019 «Нетрика» создала лабораторию цифровых технологий 2
16.07.2019 ЦРЧК и «Руссофт» запускают проект по постдипломной подготовке ИТ-специалистов 1
05.07.2019 «Матрицу данных» в Санкт-Петербурге возглавил основатель «Нетрики» 2
27.06.2019 «Нетрика» и «Вега» разработали сервис телемедицины 1
25.04.2019 «Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник 4

Публикаций - 84, упоминаний - 160

Netrika упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 11
Крок 1221 7
Восход ФГБУ НИИ 365 6
Доктор рядом - Doc+ 43 6
Барс груп 402 5
3753 5
ФОРС - Центр разработки 180 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 4
РТЛабс 145 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Samsung Electronics 5686 3
SofTrust - СофТраст 5 3
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 3
Парус 203 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
ТехЛАБ 18 2
Прогноз 196 2
Матрица данных 2 2
iFORS - Ай-Форс 7 2
Ланит ГК 1158 2
Softline - Софтлайн 1474 2
ЦРЧК - Центр развития человеческого капитала 2 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Netrika - Нетрика Интеграция 3 1
Сервионика - Servionica 164 1
Системный софт - SysSoft 124 1
ICL Техно 18 1
СмартМед - SmartMed 2 1
Netrika - СЦТ лаб 1 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
ФОРС ГК 22 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
ДиалогНаука 91 1
BI Partner - БиАй Партнер 33 1
Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 4 1
Intact - Интакт 9 1
Laval - Лаваль 5 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Почта России ПАО 1574 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Миландр ПКК 26 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
ДиаЛаб Лаборатория 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 14
Правительство РФ 2206 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Счётная палата РФ 460 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - МТСЗН 3 1
СПб ИАЦ ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 4 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 3 1
Правительство Мурманской области - Министерство здравоохранения Мурманской области 1 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Правительство Москвы 653 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
G2B - Government to Business - Правительство бизнесу 8 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Website - Вебсайт 117 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 5 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 3 1
Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей 1 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
PnP - Plug&Play 93 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 14
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 3
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 4 3
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 17 3
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 12 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
Netrika - N3 11 2
Здравоохранение - Национальный проект 6 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Netrika - N3.Телемедицина 1 1
Netrika - N3.Аналитика 2 1
Netrika - N3.Здравоохранение 7 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Netrika - N3.Инвестиции и строительство 1 1
Laval Элемент МИС - Медицинская информационная система 1 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 7 1
СП.АРМ 18 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Microsoft Windows 10 6652 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
IBM Watson 105 1
Linux OS 4265 1
Соловьев Владимир 98 12
Ильин Алексей 21 6
Башков Игорь 10 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Романова Ольга 6 3
Чумаков Денис 12 3
Мошков Артем 9 3
Дюков Андрей 14 3
Варфоломеев Владимир 3 3
Слесарев Андрей 3 2
Бойко Елена 151 2
Овсянников Сергей 6 2
Быстрова Наталья 3 2
Суслов Константин 19 2
Голосова Дарья 5 2
Селиванов Дмитрий 48 2
Шаповалов Александр 11 2
Харламова Наталья 3 2
Гусев Александр 26 2
Теличева Наталья 125 1
Казарин Станислав 100 1
Ларченко Илья 3 1
Петрова Лариса 2 1
Щепилов Евгений 35 1
Калмыков Сергей 9 1
Госьков Евгений 2 1
Литвинова Алена 1 1
Бродская Марина 1 1
Бессонова Елена 1 1
Насенкова Людмила 1 1
Гусенко Александр 1 1
Меркулов Борис 7 1
Трактовенко Вячеслав 1 1
Жетписова Айнур 1 1
Орлов Геннадий 16 1
Лисицин Евгений 13 1
Диденко Дмитрий 5 1
Чаптынова Айана 2 1
Леви Гавриил 17 1
Минасян Карине 91 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 14
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 9
Россия - Ростовская область 863 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 3
Россия - Республика Алтай 686 3
Россия - Забайкальский край 356 3
Россия - Волгоградская область 399 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Россия - Мурманская область 295 2
Россия - Кемеровская область 468 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Казахстан - Республика 2637 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - Магаданская область 228 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Воронежская область 397 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Армения - Республика 688 1
Россия - Костромская область 229 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Европа Центральная 106 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Иркутская область 546 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Тульская область 752 1
Россия - Тверская область 248 1
Европа 3766 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Россия - Курская область 339 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 4 1
М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной 3 1
Русский язык 985 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Человеческий фактор 126 1
Федеральное законодательство 254 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 4
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
IPP - Institute of Public Policy - Институт публичной политики 1 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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