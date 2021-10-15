Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Netrika
Нетрика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 160
Netrika упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Руссофт - Russoft 250 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Соловьев Владимир 98 12
|Ильин Алексей 21 6
|Башков Игорь 10 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Романова Ольга 6 3
|Чумаков Денис 12 3
|Мошков Артем 9 3
|Дюков Андрей 14 3
|Варфоломеев Владимир 3 3
|Слесарев Андрей 3 2
|Бойко Елена 151 2
|Овсянников Сергей 6 2
|Быстрова Наталья 3 2
|Суслов Константин 19 2
|Голосова Дарья 5 2
|Селиванов Дмитрий 48 2
|Шаповалов Александр 11 2
|Харламова Наталья 3 2
|Гусев Александр 26 2
|Теличева Наталья 125 1
|Казарин Станислав 100 1
|Ларченко Илья 3 1
|Петрова Лариса 2 1
|Щепилов Евгений 35 1
|Калмыков Сергей 9 1
|Госьков Евгений 2 1
|Литвинова Алена 1 1
|Бродская Марина 1 1
|Бессонова Елена 1 1
|Насенкова Людмила 1 1
|Гусенко Александр 1 1
|Меркулов Борис 7 1
|Трактовенко Вячеслав 1 1
|Жетписова Айнур 1 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Лисицин Евгений 13 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Чаптынова Айана 2 1
|Леви Гавриил 17 1
|Минасян Карине 91 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765156, в очереди разбора - 668843.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765156, в очереди разбора - 668843.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru