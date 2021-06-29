Индексная книга CNews*
Naumen Service Desk NauRP NauServiceDesk
Публикаций - 128, упоминаний - 297
Naumen Service Desk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рубин Дмитрий 41 35
|Федулов Кирилл 35 14
|Пимоненко Борис 7 7
|Кириченко Игорь 44 5
|Зайцев Андрей 42 3
|Голованов Максим 3 2
|Булкин Дмитрий 2 2
|Давыдов Александр 42 2
|Лигачев Глеб 61 2
|Албычев Александр 86 2
|Лазарев Алексей 5 2
|Алтухов Дмитрий 36 2
|Калмыкова Вероника 3 2
|Гузанов Денис 7 2
|Рубинштейн Кирилл 6 2
|Феоктистов Вадим 19 1
|Волож Аркадий 212 1
|Рейман Леонид 1009 1
|Волков Алексей 36 1
|Кухаренко Марина 1 1
|Логушев Вячеслав 2 1
|Грущенко Станислав 2 1
|Никифоров Николай 1161 1
|Соловьев Владимир 102 1
|Шадрин Виталий 9 1
|Васильев Сергей 39 1
|Хомяков Сергей 37 1
|Новиков Сергей 42 1
|Корольков Александр 2 1
|Постовалов Константин 4 1
|Бородин Владимир 18 1
|Косинов Владимир 1 1
|Корнейчук Владимир 1 1
|Розин Дмитрий 1 1
|Терехов Олег 7 1
|Гуреев Евгений 3 1
|Фурса Павел 1 1
|Бутяйкин Павел 1 1
|Щедрина Мария 1 1
|Ефимова Ольга 3 1
|FT - Financial Times 1118 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
|Der Spiegel 143 1
|InformationWeek 231 1
|500 Startups 4742 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|Gartner - Гартнер 3301 1
|РАН - Российская академия наук 1397 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.