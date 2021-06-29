Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 87884
ИКТ 7763
Организации 5871
Ведомства 1305
Ассоциации 643
Технологии 2821
Системы 16857
Персоны 30853
География 1477
Статьи 1153
Пресса 859
ИАА 580
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1431
Мероприятия 807

Naumen Service Desk NauRP NauServiceDesk



Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему
29.06.2021 Российское представительство Drager доверило Naumen автоматизацию работы сервисного центра
25.05.2021 Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen
18.02.2021 «Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen
23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk
15.09.2020 «Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре
31.03.2020 ЦИТ Вологодской области модернизировал систему управления сервисами на базе решения Naumen
12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk
14.01.2020 НБКИ внедрила Naumen Service Desk
17.10.2019 Naumen внедрил комплексную цифровую платформу по управлению сервисными процессами в БК «Лига ставок»
09.09.2019 «Код безопасности» перевел поддержку клиентов на Naumen Service Desk
26.08.2019 «Фольксваген груп рус» масштабировал Naumen Service Desk на процессы обслуживания дилеров и клиентов
25.06.2019 «Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk
14.06.2019 ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk
24.05.2019 Российское решение Naumen Service Desk подтвердило сертификацию PinkVERIFY
14.05.2019 «Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk
08.04.2019 Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс»
04.04.2019 В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform
27.03.2019 «Русгидро» перешла на отечественную систему поддержки пользователей Naumen Service Desk
18.02.2019 РЦИТ Якутии вдвое снизил затраты на обработку обращений благодаря переходу на Naumen Service Desk
30.11.2018 КМЗ перешел на сервисную модель управления на базе платформы Naumen
25.10.2018 OCS оптимизировала бизнес-процессы с помощью Naumen Service Desk
11.10.2018 «Фольксваген Груп Рус» делает ставку на российское ПО Naumen
01.10.2018 «Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk
08.08.2018 «Икс-ком» перешел на сервисную модель управления процессами на базе Naumen Service Desk
28.06.2018 Naumen переводит ITSM на интеллектуальную платформу
21.06.2018 Naumen выпустила новую версию решения для управления сервисными процессами и автоматизации ОЦО
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen
21.02.2018 Naumen представила Naumen Service Desk версии 4.8
22.08.2017 «Почта России» запустила систему ИТ-управления на базе технологий Naumen
12.07.2017 Мособлгаз автоматизировал работу с клиентами на базе Naumen Service Desk
23.05.2017 Naumen Service Desk подтвердил статус PinkVERIFY 2011
22.05.2017 Naumen Service Desk подтвердил соответствие требованиям PinkVerify 2011
10.05.2017 Naumen представила новую версию Service Desk 4.7 для ИТ и бизнеса
02.06.2016 Вышла новая версия платформы Naumen Service Desk
14.03.2016 ОМС оказывает услуги по обслуживанию и техподдержке инфраструктуры ДВФУ на базе Naumen Service Desk
02.12.2015 Naumen Service Desk сертифицирован на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme
10.11.2015 МОЭСК мигрировала на платформу Naumen Service Desk
16.06.2015 «Интер РАО — ИТ» мигрировала на платформу Naumen Service Desk

Публикаций - 128, упоминаний - 297

Naumen Service Desk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 461 123
Программный продукт ГК 3960 22
6072 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 4
Сбер - Цифровая Платформа 526 4
Microsoft Corporation 22497 4
Softline - Софтлайн 1870 4
Центел - Центральный телеграф 404 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 3
HP Inc. 5313 3
SAP SE 4595 3
Oracle Corporation 6035 3
Ivanti - ранее LANDesk 70 2
Directum - Директум 830 2
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 311 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 2
Axios Systems - Аксиос Системс 25 2
Галактика - Корпорация 1077 2
Softline Solutions - Софтлайн Солюшн 41 2
Инталев - Intalev 268 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Крок - Croc 1616 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 1
YouScan 11 1
Polymedia - Полимедиа 92 1
Ланит - Artezio - Артезио 55 1
Вайнах Телеком 43 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл - NextTell 53 1
Vertica 31 1
Прайм-1С-Екатеринбург 3 1
Barco Display Systems 50 1
Компьюлинк УСП 144 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 19 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 1
CDNvideo 22 1
Ростатом - Росэнергоатом - Консист-ОС 8 1
Почта России ПАО 1853 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 5
Акрон ГК - Akron Holding 26 4
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 4
ГПБ Белгазпромбанк 16 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 3
Синара Банк - СКБ-банк 110 2
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 104 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 2
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 2
Skoda - Škoda Auto 38 2
Audi 184 2
Мособлгаз 14 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 40 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 2
X5 Group - Перекрёсток 340 2
Danone - Юнимилк 38 2
Рапида НКО - платежные система 140 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 37 1
InCity - Модный континент 14 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 13 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 73 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 88 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 39 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 57 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 1
ТрансКонтейнер 30 1
РЕСО-Гарантия 29 1
Ростех - ОДК УМПО - ОКБ имени А. Люльки - Опытное конструкторское бюро имени А. Люльки 2 1
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 10 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
Федеральное казначейство России 1345 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Правительство Москвы 1640 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 22 1
Правительство Вологодской области 39 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 587 57
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 416 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 21
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 281 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 15
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 11
Мобильное приложение - Mobile app 4966 11
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 72 10
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 159 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 9
Pink Elephаnt PinkVERIFY - методика оценки соответствия ITSM 15 9
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 8
Визуализация 1338 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 5
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 5
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 289 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 108 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1010 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 4
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 73 3
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 63 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 679 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 3
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 114 20
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 20
Naumen DMS - NauDoc 21 11
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 23 9
Naumen Inventory 6 6
Naumen Network Manager 6 5
HPE Service Manager 36 4
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 19 4
Linux OS 7669 3
Microsoft SQL Server 1416 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 194 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 3
Naumen ITAM - Naumen IT Asset Management 2 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 14 2
Naumen ITSM365 17 2
Галактика ERP 101 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 2
Naumen SoftPhone - Naumen WebPhone 8 2
BMC Remedy ITSM Suite 30 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 197 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Naumen DAP - Naumen Data Aggregation Platform 4 2
Naumen SMIA - Naumen Service Management Intelligent Automation - NSMIA 4 2
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 76 2
Мобильный обходчик 7 1
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 27 1
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 17 1
Oracle Java - язык программирования 2554 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 54 1
Axios Systems - Axios Assyst 2 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 39 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 1
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 9 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 1
Microsoft SharePoint Server 600 1
Рубин Дмитрий 41 35
Федулов Кирилл 35 14
Пимоненко Борис 7 7
Кириченко Игорь 44 5
Зайцев Андрей 42 3
Голованов Максим 3 2
Булкин Дмитрий 2 2
Давыдов Александр 42 2
Лигачев Глеб 61 2
Албычев Александр 86 2
Лазарев Алексей 5 2
Алтухов Дмитрий 36 2
Калмыкова Вероника 3 2
Гузанов Денис 7 2
Рубинштейн Кирилл 6 2
Феоктистов Вадим 19 1
Волож Аркадий 212 1
Рейман Леонид 1009 1
Волков Алексей 36 1
Кухаренко Марина 1 1
Логушев Вячеслав 2 1
Грущенко Станислав 2 1
Никифоров Николай 1161 1
Соловьев Владимир 102 1
Шадрин Виталий 9 1
Васильев Сергей 39 1
Хомяков Сергей 37 1
Новиков Сергей 42 1
Корольков Александр 2 1
Постовалов Константин 4 1
Бородин Владимир 18 1
Косинов Владимир 1 1
Корнейчук Владимир 1 1
Розин Дмитрий 1 1
Терехов Олег 7 1
Гуреев Евгений 3 1
Фурса Павел 1 1
Бутяйкин Павел 1 1
Щедрина Мария 1 1
Ефимова Ольга 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
Украина 6212 10
Казахстан - Республика 4467 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 5
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Германия - Федеративная Республика 8903 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 4
Европа Восточная 2927 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 3
Украина - Киев 916 3
Япония 10069 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 2
Финляндия - Финляндская Республика 1816 2
Узбекистан - Республика 1285 2
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 231 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Европа 12319 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 268 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 62 1
Беларусь - Минск 545 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 17 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 197 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 502 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 48
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 38
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 33
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 26
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Юриспруденция 1629 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Экономический эффект 694 2
Английский язык 764 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 82 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие предприятия - Горная промышленность - Горная добыча - Mining enterprises - Mining industry 28 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 1
Эргономика 840 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
Проектный офис - Project Office 296 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
НКО - Некоммерческая организация 220 1
FT - Financial Times 1118 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Der Spiegel 143 1
InformationWeek 231 1
500 Startups 4742 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner - Гартнер 3301 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 1
CNews AWARDS - награда 347 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 1
CeBIT 454 1
itSMF - IT Service Management Forum 28 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще