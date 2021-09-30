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Naumen Contact Center
Naumen Phone



30.09.2021 Аутсорсинговоый контакт-центр Kuck & Schmidt внедрил решения Naumen 1
23.09.2021 Медицинский контактный центр «Мединвестгрупп» автоматизировал обслуживание пациентов на базе платформы Naumen 3
25.02.2021 Naumen увеличила долю инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах до 39% 1
13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center 1
18.08.2020 В Красноярском крае 180 тыс. обращений на горячую линую по коронавирусу обработаны с помощью Naumen Contact Center 1
12.08.2020 Новикомбанк внедрил Naumen Contact Center для работы с обращениями клиентов 1
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
24.04.2020 Телемаркетинг «Ростелекома» переведен на платформу Naumen Contact Center 1
04.03.2020 Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center 3
11.02.2020 ГК MONT выбрала решения Naumen для создания контакт-центра 1
28.01.2020 В контакт-центре банка «Россия» внедрены решения Naumen 4
21.01.2020 «Строительный двор» перевел контактный центр на Naumen Contact Center 1
25.11.2019 Федеральное казначейство внедрило Naumen Contact Center 2
29.10.2019 «ОТП банк» модернизировал контактный центр на базе решений Naumen 2
09.10.2019 Naumen пополнил продуктовый портфель облачным решением для контакт-центров 2
20.05.2019 Контакт-центр «Энергосбыт плюс» мигрировал с Avaya на российскую платформу Naumen Contact Center 3
18.04.2019 BelkaCar закончила внедрение Naumen Contact Center 3
13.03.2019 Naumen внедрила платформу Contact Center в Versoffice 1
21.02.2019 «Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center 2
07.02.2018 «ОТП Банк» выбрал российскую Naumen для модернизации контактного центра 2
23.01.2018 Naumen Contact Center оптимизировал обслуживание клиентов «Новосибирскэнергосбыта» 3
08.12.2017 Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта» 1
15.11.2017 ЦОВ-112 обработал около 0,5 млн экстренных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
02.11.2017 Naumen провела исследование обслуживания клиентов в контакт-центрах банков 2
03.07.2017 «Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen 1
15.06.2017 Платформа Naumen Contact Center в третий раз попала в магический квадрант Gartner 1
08.06.2017 «Томскэнергосбыт» автоматизировал сбор платежей с помощью Naumen Contact Center 4
08.06.2017 Naumen Contact Center обеспечивает «Томскэнергосбыту» сбор платежей за электроэнергию 4
05.06.2017 Платформа для автоматизации контактных центров Naumen Contact Center доступна в новой версии 5
05.06.2017 Вышла новая версия Naumen Contact Center 7.0 4
27.03.2017 Naumen получил «Хрустальную Гарнитуру®» за автоматизацию контакт-центра банка «Россия» 2
20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен 1
20.03.2017 Что такое омниканальный контакт-центр 1
09.03.2017 Infotell мигрировал на платформу Naumen Contact Center 1
09.03.2017 Infotell мигрировал c решения Infra Call Center на платформу Naumen 2
15.02.2017 «Эркафарм» перешла на платформу Naumen Contact Center 2
15.02.2017 «Эркафарм» перешла на платформу Naumen Contact Center 2
06.02.2017 SoftBCom Berlin GmbH будет продавать в Европе контакт-центры Naumen 7
09.12.2016 Александр Давыдов: С крупными компаниями можно конкурировать, если иметь достаточно упорства 1
06.12.2016 «Техносила» улучшила клиентский сервис с помощью Naumen Contact Center 6

Публикаций - 103, упоминаний - 227

Naumen Contact Center упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 426 100
Avaya Inc - Avaya СНГ 932 15
Cisco Systems 4573 10
Genesys 179 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 6
Крок 1525 6
Softline - Софтлайн 1706 5
Галактика - Корпорация 480 4
4830 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 192 4
СКБ Контур 428 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 240 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1747 3
Directum - Директум 768 3
Акадо Телеком - Комкор 773 3
Meta - Facebook 3992 3
Nortel Networks 1259 2
Инталев - Intalev 265 2
Микротест 271 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 47 2
Парус 349 2
Oracle Siebel 313 2
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 267 2
Ростелеком - Связьинвест 1652 2
Naumen Казахстан 3 2
Eastwind - Восточный Ветер 63 2
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 2
Ericsson 2240 2
Softline Solutions 40 2
Центел - Центральный телеграф 315 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 2
Microsoft Corporation 20359 2
Корус Консалтинг ГК 930 2
Abbyy 1029 2
Oracle Corporation 5704 2
Прайм-1С-Екатеринбург 3 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Beltel - Белтел 128 1
Интер РАО ПАО 246 10
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 18 9
Мосэнергосбыт АО 80 7
OTP Group - ОТП Банк 133 4
Почта России ПАО 1752 3
Банк Россия 57 3
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 3
X5 Group - Перекресток 246 2
Спортмастер 131 2
Доктор Столетов 10 2
Jaguar Land Rover 66 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 97 1
Ford 322 1
Kuck & Schmidt 1 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 73 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 85 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 9 1
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 188 1
Строительный двор 5 1
Юнистрим - Unistream 169 1
VersOffice 1 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 164 1
Ростех Новикомбанк 29 1
Новосибирскэнергосбыт 6 1
СОГАЗ Страховая Группа 57 1
РЕСО-Гарантия 18 1
Эркафарм - Erkapharm 10 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 15 1
Quelle - Квелли 19 1
Протек - Фармацевтическая компания 42 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 38 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 55 1
Ингосстрах СПАО 274 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 161 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 680 1
Россети ПАО 171 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4732 1
Норникель - Норильский никель 247 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1882 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 791 2
Федеральное казначейство России 855 2
Правительство Москвы 789 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1039 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1088 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 261 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1117 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 839 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 538 1
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1741 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 340 25
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1607 17
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 224 13
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 472 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11888 11
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 91 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3870 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2510 8
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 347 6
Омниканальность - Omni channel 50 6
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 29 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2053 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 782 5
ЦОВ - Центр обработки вызовов 125 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2372 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 693 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 270 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1437 2
Web Interface - Веб-интерфейс 226 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 207 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 877 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 604 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1751 2
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 2
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 45 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 214 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 57 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 342 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 18 1
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 9 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 278 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 243 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 479 1
DTMF - Dual-tone multi-frequency signaling - Тональный сигнал - Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал 23 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 650 1
BCM - Business Continuity Management - Управление непрерывностью бизнеса 19 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 322 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2448 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1559 1
Naumen Service Desk 124 20
Naumen SoftPhone 8 8
Naumen DMS 21 7
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 14 6
Naumen Omni-Channel 7 5
Linux OS 7015 5
Naumen Inventory 6 4
Asterisk 63 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 3
Галактика ERP 86 3
Microsoft Skype 1759 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 653 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 424 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 74 2
Microsoft Office 2839 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 279 2
Microsoft SQL Server 1139 2
Java - Язык программирования 2344 2
Microsoft Dynamics CRM 487 2
Naumen Erudite 12 2
Naumen ITAM - Naumen IT Asset Management 2 1
Ростелеком ЕИССД - Единая интернет-система сервиса дистрибуции - EISSD.rt.ru 1 1
Федеральное казначейство РФ - Единый контактный центр 1 1
Abbyy PDF Transformer 19 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 7 1
SAP Business One - SAP B1 94 1
IBM PC DOS 33 1
Fedora Core 10 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 28 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
Naumen SETonline 37 1
Naumen SRM GPMS Управление закупками 5 1
Eastwind Contact Center 7 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Samsung Hummingbird 89 1
Протей РВ 2 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 51 1
Зайцев Андрей 41 26
Садовский Алексей 11 8
Черешнев Михаил 10 7
Кравченко Олег 10 3
Солонин Виталий 82 2
Лазарев Алексей 5 2
Тимофеев Алексей 7 2
Давыдов Александр 42 2
Кириченко Игорь 42 2
Коробов Евгений 22 2
Теплов Павел 13 1
Фурса Павел 1 1
Воронин Андрей 6 1
Суслова Марина 7 1
Калмыкова Вероника 2 1
Гришин Алексей 20 1
Булкин Дмитрий 2 1
Костин Сергей 2 1
Вишняков Алексей 5 1
Архипова Лина 9 1
Киселев Кирилл 1 1
Мучник Феликс 60 1
Мраморов Дмитрий 25 1
Мазур Артём 3 1
Марченко Игорь 12 1
Каменкова Екатерина 1 1
Сапельников Сергей 102 1
Пархоменко Александр 15 1
Рейман Леонид 978 1
Рубин Дмитрий 39 1
Лигачев Глеб 61 1
Костин Андрей 50 1
Захаров Андрей 32 1
Морозов Вячеслав 15 1
Мариничев Дмитрий 23 1
Никитин Сергей 34 1
Кузнецова Анна 12 1
Красильников Сергей 3 1
Долгих Александр 6 1
Новиков Александр 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 9
Беларусь - Белоруссия 2952 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1676 5
Казахстан - Республика 3768 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 5
Германия - Федеративная Республика 6787 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1043 4
Европа 6508 4
Украина 5174 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2817 4
Филиппины - Республика 386 4
Северная Америка 2355 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1953 3
Америка 917 3
Россия - СФО - Томская область 527 3
Россия - СФО - Новосибирск 2799 3
Польша - Республика 1292 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА 784 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1530 3
Австралия - Австралийский Союз 2042 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1119 2
Москва - Зеленоград 49 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 662 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 864 2
Россия - СФО - Красноярский край 844 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 448 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 757 2
Европа Западная 1197 2
Новая Зеландия 480 2
Австрия - Австрийская Республика 891 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1373 2
Узбекистан - Республика 1213 2
Молдавия - Республика Молдова 619 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1721 2
Европа Восточная 2698 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4878 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3978 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3557 3
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 516 2
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 164 2
КПД - Коэффициент полезного действия 83 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 10 1
Русский язык 1413 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 896 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 64 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 62 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2199 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1122 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1553 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2581 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 527 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 2
Thomson Reuters - Рейтер 5133 1
WSJ - The Wall Street Journal 1186 1
Gartner 3095 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 2
Datamonitor 81 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 53 2
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 59 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 82 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 4
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
СХ Awards 1 1
Online Retail Russia Awards 2 1
Docflow 103 1
Softool 59 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
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