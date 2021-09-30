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Naumen Contact Center
Naumen Phone
Naumen Contact Center упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зайцев Андрей 41 26
|Садовский Алексей 11 8
|Черешнев Михаил 10 7
|Кравченко Олег 10 3
|Солонин Виталий 82 2
|Лазарев Алексей 5 2
|Тимофеев Алексей 7 2
|Давыдов Александр 42 2
|Кириченко Игорь 42 2
|Коробов Евгений 22 2
|Теплов Павел 13 1
|Фурса Павел 1 1
|Воронин Андрей 6 1
|Суслова Марина 7 1
|Калмыкова Вероника 2 1
|Гришин Алексей 20 1
|Булкин Дмитрий 2 1
|Костин Сергей 2 1
|Вишняков Алексей 5 1
|Архипова Лина 9 1
|Киселев Кирилл 1 1
|Мучник Феликс 60 1
|Мраморов Дмитрий 25 1
|Мазур Артём 3 1
|Марченко Игорь 12 1
|Каменкова Екатерина 1 1
|Сапельников Сергей 102 1
|Пархоменко Александр 15 1
|Рейман Леонид 978 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Лигачев Глеб 61 1
|Костин Андрей 50 1
|Захаров Андрей 32 1
|Морозов Вячеслав 15 1
|Мариничев Дмитрий 23 1
|Никитин Сергей 34 1
|Кузнецова Анна 12 1
|Красильников Сергей 3 1
|Долгих Александр 6 1
|Новиков Александр 33 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 4
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5133 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1186 1
|Gartner 3095 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 2
|Datamonitor 81 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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