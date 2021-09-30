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Naumen Contact Center


30.09.2021 Аутсорсинговоый контакт-центр Kuck & Schmidt внедрил решения Naumen 1
23.09.2021 Медицинский контактный центр «Мединвестгрупп» автоматизировал обслуживание пациентов на базе платформы Naumen 3
25.02.2021 Naumen увеличила долю инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах до 39% 1
13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center 1
18.08.2020 В Красноярском крае 180 тыс. обращений на горячую линую по коронавирусу обработаны с помощью Naumen Contact Center 1
12.08.2020 Новикомбанк внедрил Naumen Contact Center для работы с обращениями клиентов 1
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
24.04.2020 Телемаркетинг «Ростелекома» переведен на платформу Naumen Contact Center 1
04.03.2020 Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center 3
11.02.2020 ГК MONT выбрала решения Naumen для создания контакт-центра 1
28.01.2020 В контакт-центре банка «Россия» внедрены решения Naumen 4
21.01.2020 «Строительный двор» перевел контактный центр на Naumen Contact Center 1
25.11.2019 Федеральное казначейство внедрило Naumen Contact Center 2
29.10.2019 «ОТП банк» модернизировал контактный центр на базе решений Naumen 2
09.10.2019 Naumen пополнил продуктовый портфель облачным решением для контакт-центров 2
20.05.2019 Контакт-центр «Энергосбыт плюс» мигрировал с Avaya на российскую платформу Naumen Contact Center 3
18.04.2019 BelkaCar закончила внедрение Naumen Contact Center 3
13.03.2019 Naumen внедрила платформу Contact Center в Versoffice 1
21.02.2019 «Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center 2
07.02.2018 «ОТП Банк» выбрал российскую Naumen для модернизации контактного центра 2
23.01.2018 Naumen Contact Center оптимизировал обслуживание клиентов «Новосибирскэнергосбыта» 3
08.12.2017 Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта» 1
15.11.2017 ЦОВ-112 обработал около 0,5 млн экстренных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
02.11.2017 Naumen провела исследование обслуживания клиентов в контакт-центрах банков 2
03.07.2017 «Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen 1
15.06.2017 Платформа Naumen Contact Center в третий раз попала в магический квадрант Gartner 1
08.06.2017 «Томскэнергосбыт» автоматизировал сбор платежей с помощью Naumen Contact Center 4
08.06.2017 Naumen Contact Center обеспечивает «Томскэнергосбыту» сбор платежей за электроэнергию 4
05.06.2017 Платформа для автоматизации контактных центров Naumen Contact Center доступна в новой версии 5
05.06.2017 Вышла новая версия Naumen Contact Center 7.0 4
27.03.2017 Naumen получил «Хрустальную Гарнитуру®» за автоматизацию контакт-центра банка «Россия» 2
20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен 1
20.03.2017 Что такое омниканальный контакт-центр 1
09.03.2017 Infotell мигрировал на платформу Naumen Contact Center 1
09.03.2017 Infotell мигрировал c решения Infra Call Center на платформу Naumen 2
15.02.2017 «Эркафарм» перешла на платформу Naumen Contact Center 2
15.02.2017 «Эркафарм» перешла на платформу Naumen Contact Center 2
06.02.2017 SoftBCom Berlin GmbH будет продавать в Европе контакт-центры Naumen 7
09.12.2016 Александр Давыдов: С крупными компаниями можно конкурировать, если иметь достаточно упорства 1
06.12.2016 «Техносила» улучшила клиентский сервис с помощью Naumen Contact Center 6

Публикаций - 71, упоминаний - 142

Naumen Contact Center упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 342 17
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 12
Cisco Systems 2044 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
Крок 1221 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 111 2
Oracle Siebel 130 2
Naumen Казахстан 3 2
AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
Facebook 3766 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
SAP SE 3216 1
MONT - МОНТ 60 1
Микротест 177 1
Genesys Interactive Intelligence 4 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 9
OTP Group - ОТП Банк 125 4
Интер РАО ПАО 158 2
Почта России ПАО 1574 2
Банк Россия 56 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 1
Строительный двор 5 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 10 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Новосибирскэнергосбыт 5 1
Ростех Новикомбанк 27 1
VersOffice 1 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
Спортмастер 116 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Правительство Москвы 653 1
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 9
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 3
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 2
Омниканальность - Omni channel 42 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
DTMF - Dual-tone multi-frequency signaling - Тональный сигнал - Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал 10 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 20 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Linux OS 4265 4
Naumen Service Desk 103 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Asterisk 58 2
Naumen SRM GPMS Управление закупками 5 1
Naumen SETonline 21 1
Ростелеком ЕИССД - Единая интернет-система сервиса дистрибуции - EISSD.rt.ru 1 1
Naumen Inventory 4 1
Naumen SoftPhone 3 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 1
Федеральное казначейство РФ - Единый контактный центр 1 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 28 1
Microsoft Dynamics CRM 389 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
Naumen Erudite 12 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Microsoft Power BI 113 1
Java - Язык программирования 1178 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Зайцев Андрей 39 8
Тимофеев Алексей 7 2
Садовский Алексей 10 2
Волож Аркадий 181 1
Давыдов Александр 36 1
Макарова Екатерина 2 1
Лукьянов Дмитрий 5 1
Булкин Дмитрий 1 1
Красильников Сергей 3 1
Фурса Павел 1 1
Калмыкова Вероника 2 1
Вишняков Алексей 5 1
Киселев Кирилл 1 1
Черешнев Михаил 10 1
Каменкова Екатерина 1 1
Сапельников Сергей 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Германия - Федеративная Республика 3648 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Япония 2792 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Европа Западная 615 1
Россия - Красноярский край 666 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Европа 3766 1
Украина 3374 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Восточная Европа 1682 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - Омск 628 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Казахстан - Республика 2637 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 4
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
СХ Awards 1 1
Online Retail Russia Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765156, в очереди разбора - 668843.
Создано именных указателей - 46354.
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