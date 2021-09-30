Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Naumen Contact Center
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 142
Naumen Contact Center упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Naumen - Наумен 342 17
|Avaya Inc - Avaya СНГ 558 12
|Cisco Systems 2044 6
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
|Крок 1221 4
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 111 2
|Oracle Siebel 130 2
|Naumen Казахстан 3 2
|AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
|Facebook 3766 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|SAP SE 3216 1
|MONT - МОНТ 60 1
|Микротест 177 1
|Genesys Interactive Intelligence 4 1
|ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
|Зайцев Андрей 39 8
|Тимофеев Алексей 7 2
|Садовский Алексей 10 2
|Волож Аркадий 181 1
|Давыдов Александр 36 1
|Макарова Екатерина 2 1
|Лукьянов Дмитрий 5 1
|Булкин Дмитрий 1 1
|Красильников Сергей 3 1
|Фурса Павел 1 1
|Калмыкова Вероника 2 1
|Вишняков Алексей 5 1
|Киселев Кирилл 1 1
|Черешнев Михаил 10 1
|Каменкова Екатерина 1 1
|Сапельников Сергей 100 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765156, в очереди разбора - 668843.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765156, в очереди разбора - 668843.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru