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Риалвеб — группа компаний, которая предоставляет услуги в области цифрового маркетинга и рекламы. Компания представляет собой digital-агентство Риалвеб, которое оказывает спектр услуг в области digital-маркетинга: контекстная, таргетированная, медийная реклама, мобильный маркетинг, разработка стратегий и креативных концепций. Кроме digital-агентства, в группе еще несколько компаний: «Риалвеб Консалтинг», рекрутинговое агентство RealHR, разработчик программного обеспечения Devision и маркетплейс рекламных продуктов и услуг Centra. Входит в группу компаний QIWI.
Centra — маркетплейс рекламных продуктов, который позволяет в течение пары минут подключиться к любым из 250 рекламных площадок, сервисов и услуг через систему одного окна. Платформой пользуются более 200 крупнейших рекламодателей, а оборот компании в 2022 году составил 12,6 млрд рублей. Является частью группы «Риалвеб» (входит в группу компаний QIWI).
NanduQ и организации, системы, технологии, персоны:
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
|Протопопов Андрей 27 5
|Солонин Сергей 104 3
|Хмелевской Иван 2 2
|Карпова Юлия 2 2
|Аветисян Эмин 2 2
|Аветисян Олеся 2 2
|Мащенков Алексей 4 2
|Лазука Василий 2 2
|Абдульманов Сергей 3 1
|Смирнов Станислав 4 1
|Куприянов Алексей 11 1
|Давыдов Николай 10 1
|Леонов Всеволод 14 1
|Добрый Андрей 3 1
|Фролов Григорий 1 1
|Писаревский Алексей 6 1
|Аристов Дмитрий 11 1
|Виноградов Максим 6 1
|Ивченко Игорь 4 1
|Мерещенко Надежда 2 1
|Таляровский Валерий 5 1
|Никонова Елена 6 1
|Сукманская Татьяна 2 1
|Протопопов Александр 4 1
|Каткова Кристина 3 1
|Мерзликин Александр 5 1
|Каштанов Алексей 10 1
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