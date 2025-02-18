Риалвеб — группа компаний, которая предоставляет услуги в области цифрового маркетинга и рекламы. Компания представляет собой digital-агентство Риалвеб, которое оказывает спектр услуг в области digital-маркетинга: контекстная, таргетированная, медийная реклама, мобильный маркетинг, разработка стратегий и креативных концепций. Кроме digital-агентства, в группе еще несколько компаний: «Риалвеб Консалтинг», рекрутинговое агентство RealHR, разработчик программного обеспечения Devision и маркетплейс рекламных продуктов и услуг Centra. Входит в группу компаний QIWI.

Centra — маркетплейс рекламных продуктов, который позволяет в течение пары минут подключиться к любым из 250 рекламных площадок, сервисов и услуг через систему одного окна. Платформой пользуются более 200 крупнейших рекламодателей, а оборот компании в 2022 году составил 12,6 млрд рублей. Является частью группы «Риалвеб» (входит в группу компаний QIWI).