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Индексная книга (каталог) CNews*
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NanduQ Qiwi Риалвеб Epic Growth



18.02.2025 От группы компаний к платформе: ГК Realweb становится группой RW+ 1
20.06.2024 Новая социальная сеть от hh.ru «Сетка» открывает доступ всем пользователям 1
29.11.2023 Новый взгляд на креативную индустрию. Bang Bang Education начнет обучать ИТ 1
13.02.2023 Маркетплейс рекламных продуктов Centra приобрел образовательную платформу Epic Growth 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

NanduQ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7410 2
Telegram Group 2015 1
Фитмост - Fitmost 3 1
Mindbox - Майндбокс 20 1
NanduQ - Qiwi - Риалвеб - RealWeb - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 22 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 445 1
Золотое яблоко 18 1
EPIC Telecom Invest 203 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1354 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11190 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1763 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1086 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5296 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6609 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1446 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10558 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 497 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4738 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10147 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7130 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4768 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 760 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2272 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 414 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1105 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11424 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3895 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 335 1
Google YouTube - Видеохостинг 2760 1
Apple - App Store 2898 1
Google Play - Google Store - Android Market 3302 1
Avito - Internest - ADRiver 25 1
Telegram Ads 10 1
VK RuStore - Рустор 341 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 71 1
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Армения - Ереван 200 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4487 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 2
Visionary - Визионер - Визионерство 110 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2267 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2330 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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