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NXP Semiconductors


31.08.2021 Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему 1
06.07.2021 Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества» 1
02.06.2021 Найдены десятки «дыр» в стандартном ПО для устройств интернета вещей 1
17.02.2021 В США остановлены крупные заводы Samsung: В стране сломалось электричество 1
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 1
18.12.2020 Google своими руками уничтожит перспективную ОС для интернета вещей 2
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
18.06.2020 Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена 1
17.02.2020 Сотни различных гаджетов можно незаметно вывести из строя «по воздуху». Видео 1
27.11.2019 ИТ-альянс, продвигающий ультраперспективную технологию, бежал из США из-за санкций 1
24.10.2019 На Intel обрушился град патентных исков по всем процессорам, начиная с 2011 года 3
02.08.2019 Samsung вернет к жизни старинную технологию, которая «потрясет весь мир» 1
03.06.2019 Microsoft обновила Microsoft 365, Windows и интернет вещей в Azure 2
10.12.2018 В России создана первая в мире миниатюрная RFID-метка для экстремальной нефтегазодобычи 1
06.12.2018 Asus представила смартфон ZenFone Max Pro (M2) в России. Цена 1
24.09.2018 Vulkan SC выбран NASA для кабины «тихого» сверхзвукового лайнера X-59 QueSST 1
22.08.2018 Samsung крупно обошел Intel в продажах полупроводников 1
29.06.2018 Asus представила смартфон ZenFone Max Pro (M1). Цена 1
13.09.2017 На изгнание иностранной электроники из России выделено 14,5 млрд 2
28.08.2017 Выпущен «сверхзащищенный» смартфон под управлением Debian Linux. Фото 1
07.04.2017 Процессорная платформа «Мультикор» поддерживается отечественной ЗОСРВ «Нейтрино» 1
28.03.2017 «РСТ-Инвент» представила RFID-метку нового поколения TwinTag Trio 1
09.01.2017 Выпущен первый Android-смартфон Nokia: Недорогой и цельнометаллический 1
30.09.2016 На рынке полупроводников произойдет мегапоглощение на $30 млрд 5
11.07.2016 Российские разработчики начали рекламировать решения под «закон Яровой» 1
22.06.2016 Россияне выпустили отечественную версию ОС Tizen 1
01.06.2016 Trend Micro совместно с NXP представили масштабируемое решение для сетевой защиты 4
24.02.2016 CardsMobile и Tedipay продемонстрировали платформу бесконтактных платежей 1
08.12.2015 Зачем нужна двухфакторная аутентификация в интернете? 1
14.10.2015 «Аладдин Р.Д.» представил новый USB-токен с поддержкой стандарта онлайн-аутентификации 1
21.07.2015 «Микрон» за 80 млн руб. избавит Москву от магнитных проездных билетов 1
24.03.2015 Huawei и NXP выходят на рынок «Индустрии 4.0» 2
02.03.2015 NXP поглощает Freescale, чтобы стать крупнейшим в мире производителем автомобильных чипов 8
25.12.2014 Эксперты: будущее загранпаспортов - гибридные смарт-карты 1
24.07.2014 Создан автомобильный антивирус за $150 1
04.04.2014 Создан чип для дешевых автомобильных камер кругового обзора 1
12.03.2014 Германия готовит е-паспорт с технологией NFC 1
11.03.2014 Ethernet проникает в автомобили 1
13.01.2014 В 2020 г. ГИС будут получать данные прямо от автомобилей 1
20.12.2013 Нигерия запустила национальную платформу е-идентификации 1

Публикаций - 133, упоминаний - 290

NXP Semiconductors упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NXP Freescale Semiconductor 96 13
Samsung Electronics 5666 11
Microsoft Corporation 11077 7
Intel Corporation 4175 5
Google LLC 7148 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 3
Qualcomm Technologies 1002 3
Mellanox Technologies 69 2
Sony 2362 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Toshiba Corporation 1090 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 2
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Ситилинк - Citilink 190 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 222 1
HID Global 70 1
I-Free 69 1
SK hynix 66 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 1
ASBIS - АСБИС 59 1
Western Digital Corporation - WDC 311 1
INPAS - ИНПАС 107 1
TI - Texas Instruments Incorporated 210 1
STMicroelectronics 102 1
Microchip Technology 8 1
Cypress Semiconductor 10 1
Nvidia Corp 2019 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
Khronos Group 5 1
ARM Holdings 52 1
Huber+Suhner 6 1
Микрон - Micron 365 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Dell EMC 2400 1
Huawei 2730 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
Lenovo Group 1636 1
Xiaomi 904 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Кредит Европа банк 29 1
Lockheed Martin 47 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Русский стандарт Банк 302 1
SoftBank Group 101 1
AliExpress Tmall 52 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Открытие ФК 538 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Связной ГК 878 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 4
ARM64 - Архитектура процессора 1018 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 11 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик 13 2
Flash 474 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 2
ARMv8 - Архитектура процессора 60 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
DDR - Double data rate 1068 2
IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) - протокол синхронизации часов по компьютерной сети 5 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
MIPI CSI - MIPI Camera Serial Interface - Последовательный интерфейс камеры 2 2
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 2
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 25 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 1
Google Android 10751 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 3
Corning Gorilla Glass 496 2
ASUS ZenFone Max Pro 3 2
Aladdin JaCarta 147 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 2
МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 8 2
Nvidia Jetson Xavier NX 8 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 2
Nvidia GeForce GTX 2062 2
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Microsoft Azure IoT Device Agent 1 1
Google Titan 3 1
Google Web Security 6 1
Java - Язык программирования 1176 1
Google Pack 6 1
Google Search Timeline 5 1
Google Gears 16 1
Google Video - видеосервис 17 1
Google Talk - Google Chat 116 1
Google Play Music 53 1
Medtronic Azure XT DR MRI 1 1
HP OMEN Command Center 6 1
Google Inbox 11 1
Google Reader 21 1
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 1
Горизонты роста - Hermes-1 RFID 1 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Google Symbian Search App 4 1
Microsoft Windows 10 6635 1
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 1
Xiaomi Mi Fit 11 1
Aladdin JaCarta U2F 6 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Google Friend Connect 5 1
Google Knol 12 1
Путин Владимир 1824 1
Малиновский Алексей 19 1
Reinsch William - Рейнш Уильям 1 1
Runté Gordon - Рунте Гордон 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Ведешкина Татьяна 7 1
Краснопольский Алексей 12 1
Дианов Алексей 13 1
Пешков Александр 1 1
Демидов Михаил 125 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Япония 2780 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Европа 3752 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Индия - Республика 2169 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Франция - Французская Республика 2122 2
США - Калифорния 973 2
Украина 3365 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Сингапур - Республика 808 1
США - Сан-Хосе 109 1
США - Техас 222 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 2
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 2
Tom’s Hardware 86 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
CNews - Auto.CNews 50 1
IHS iSuppli 274 4
CNews Analytics 1988 2
IC Insights 6 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760401, в очереди разбора - 664091.
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