Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NXP Semiconductors
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Публикаций - 133, упоминаний - 290
NXP Semiconductors упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Thomson Reuters - Рейтер 1729 2
|Tom’s Hardware 86 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
|IHS iSuppli 274 4
|CNews Analytics 1988 2
|IC Insights 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760401, в очереди разбора - 664091.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760401, в очереди разбора - 664091.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru