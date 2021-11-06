Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NSF USA
National Science Foundation
Национальный научный фонд США
Публикаций - 69, упоминаний - 86
NSF USA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru