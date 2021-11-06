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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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NSF USA
National Science Foundation
Национальный научный фонд США



06.11.2021 Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд 1
06.09.2020 Суперкомпьютеры включились в борьбу против коронавируса 2
11.08.2020 Таинственная хакерская группировка захватила четверть узлов Tor 1
20.04.2020 Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование 2
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
28.06.2019 Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel 1
07.03.2018 VMware представила решения для периферийных вычислений интернета вещей 1
01.02.2017 Чиновник добывал биткоины на сервере Федерального резерва США 1
29.03.2013 Барак Обама запретил НАСА и другим ведомствам покупать оборудование из Китая 1
19.02.2013 ЦПИКС получит от государства грант на разработку платформы для управления распределенным ЦОД 1
08.08.2011 Вышла новая версия корпоративной платформы архивирования данных Enterprise Vault 1
18.03.2011 Кто и как готовится лететь на Марс? 1
10.03.2011 Сеть Einstein@Home нашла второй двойной пульсар 1
01.03.2011 Исследования по выращиванию "мяса в пробирке" остановлены 1
01.11.2010 НАСА собирает деньги для отправки на Марс первых поселенцев 1
03.09.2010 Сергей Лукаш назначен вице-президентом «Ростелекома» 1
19.03.2010 «Уралсвязьинформ» сменил генерального директора 1
12.09.2008 Dr.Web для IBM Lotus Domino 4.44.1: эффективная защита корпоративной почты 2
24.07.2008 Близится конец гегемонии США в науке 1
23.05.2008 Госучреждения США получили «тройку» за свою ИБ 1
15.01.2008 InterEthernet: пути построения глобальной сети связи нового поколения 2
05.01.2008 NASA: рекордные пуски высотных аэростатов в Антарктиде 1
26.11.2007 Разрабатывается компьютерная модель пожаров 1
31.08.2007 Создан новый геопортал для аналитиков Пентагона 1
07.08.2007 IBM установит суперкомпьютер для NSF стоимостью $200 млн 1
28.12.2006 ВВС США впервые осуществили десант над Антарктидой 1
23.11.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры 1
13.09.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры 1
13.09.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры 1
12.09.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры 1
12.09.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры 1
31.05.2006 Водоплавающий робот раскрыл загадку плезиозавров 1
31.05.2006 Водоплавающий робот раскрыл загадку плезиозавров 1
17.04.2006 Природа таинственного гула Земли пересмотрена 2
17.04.2006 Природа таинственного гула Земли пересмотрена 2
26.08.2005 HP испортит "картинку" видеопиратам 1
23.08.2005 TeraGrid: $150 млн. на развитие научной сети 1
11.08.2005 В США будут следить за VoIP 1
14.06.2005 Ученые нашли замену медным проводникам 1
14.06.2005 Ученые нашли замену медным проводникам 1

Публикаций - 69, упоминаний - 86

NSF USA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10803 5
Марс ФГУП НПО 1024 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 3
IBM 8684 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 2
Галактика - Корпорация 706 2
Ростелеком - Связьинвест 1657 2
Google LLC 9440 2
Dell EMC 4472 2
Microsoft Corporation 21014 2
Lenovo Group 2000 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 167 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 1
Dr.Web - Доктор Веб 1171 1
ZTE Corporation 637 1
EDS - Electronic Data Systems 225 1
Amazon Inc - Amazon.com 2529 1
BSA - Business Software Alliance 219 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 26 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 56 1
Sphere 12 1
Spirit DSP - Спирит Корп 413 1
Huawei Technologies 388 1
LMF 4 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 458 1
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 1
SUSE 310 1
AMD - Advanced Micro Devices 3499 1
Nvidia Corp 3024 1
Marvel - Марвел КТ 118 1
VMware 1981 1
Ростех - Ростехнологии 2350 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 1
Dell Technologies - Dell Computer 841 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 410 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 167 1
Wipro Limited 68 1
Газпром ПАО 778 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 20 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 1
Roche Holding - Холдинг Рош 16 1
UDR Inc 7 1
EPIC Telecom Invest 142 1
Citigroup 270 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 170 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 16 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3242 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1449 4
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
МКС - Международная космическая станция 1383 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1517 1
Совет Европы 75 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 140 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 150 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 329 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7381 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 11 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 82 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12155 3
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 382 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1213 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 2
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 130 1
Смартизация 221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 643 1
НИР - Научно-исследовательская работа 173 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1034 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1254 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 15 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 686 1
ARM - Advanced RISC Machine 243 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 52 1
gNB-Ru - радиомодули 3 1
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 8 1
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 12 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 340 1
Трассирование - Трассировка 6 1
mMTC - Massive Machine-Type Communications - массовая межмашинная связь 6 1
3GPP Release - стандартизация 5G 25 1
SIDF - Sender ID Framework 3 1
PAN - Personal Area Network - Персональная сеть 1 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 133 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1885 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5186 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 748 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 286 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 189 1
Gigabit Ethernet 823 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 236 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration 2710 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 342 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 1
gNB-CU - центральный модуль базовой станции 3 1
Intel Itanium 607 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 233 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 213 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 1
Broadcom - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 19 1
Dr.Web Антиспам 6 1
NASA Mars Odyssey 55 1
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter 89 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 147 1
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 137 1
BOINC Einstein@Home - Проект добровольных вычислений проверки гипотезы Эйнштейна о существовании гравитационных волн 4 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 364 1
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault 29 1
Microsoft Windows 95 351 1
Google Maps - Карты Google 579 1
Microsoft Exchange 993 1
Microsoft Edge - браузер 1774 1
Linux OS 7207 1
Microsoft Windows XP 2330 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 66 1
VMware Pulse IoT Center 4 1
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 90 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 22 1
VMware vSphere 305 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 27 1
Intel x86 - архитектура процессора 1274 1
Лукаш Сергей 10 2
Гагарин Юрий 36 1
Миронов Владимир 9 1
Смелянский Руслан 23 1
Энгельс Фридрих 5 1
Уфимкин Анатолий 17 1
Перминов Анатолий 124 1
Юрченко Евгений 131 1
Притула Павел 33 1
Багерос Изабелла 1 1
Larry Page - Ларри Пейдж 173 1
Wyden Ron - Уайден Рон 16 1
Провоторов Александр 153 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 1
Dunn Scott - Данн Скотт 4 1
O’Farrell Ray - О’Фаррелл Рэй 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 337 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 23
Земля - планета Солнечной системы 6495 10
Россия - Российская федерация - РФ 82514 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1047 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 4
США - Калифорния 3070 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9576 4
Солнечная система 2007 3
США - Калифорния - Пасадина 167 3
Европа 7249 3
США - Мэриленд 186 2
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 375 2
Россия - СФО - Республика Алтай 884 2
США - Аризона 403 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1005 2
Япония 7899 2
США - Иллинойс 256 2
США - Теннесси 101 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 859 1
Тунис - Тунисская Республика 146 1
США - Орегон 200 1
США - Калифорния - Сан-Диего 285 1
Украина 5529 1
Луна 1156 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 1
Чили - Республика 429 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 108 1
Атлантический океан - Атлантика 163 1
Океания 65 1
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 17 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Иран - Исламская Республика Иран 923 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 1
Арктика 328 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1228 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 2
НКО - Некоммерческая организация 96 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 85 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 135 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 218 1
U.S. FISMA - Federal Information Security Management Act - Федеральный закон США по управлению информационной безопасностью 4 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 288 2
LiveScience 152 2
ZDnet 559 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 6 1
Silicon.com 350 1
Newsbytes News Network 285 1
NewsFactor 96 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
PCPro 51 1
Gartner 3195 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 286 2
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 36 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 777 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 33 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 2 1
МТС Телеком Идея 51 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 130 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
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